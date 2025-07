MotoGP 2025, diretta esclusiva Gran Premio Germania Sky Sport, NOW. LIVE anche su TV8

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike, WEC, MXGP e NTT Indycar Series.

MOTOMONDIALE AL SACHSENRING – Da giovedì 10 a domenica 13 luglio, appuntamento in diretta esclusiva con l’undicesima prova del mondiale 2025 di MotoGP,il Gran Premio di Germania, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Al Sachsenring si parte con la conferenza stampa piloti giovedì alle 16. Venerdì, alle 10.40, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 14.55, le prequalifiche. Sabato, alle 10.05, la seconda sessione di prove libere. Dopodiché, alle 10.45, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 14.55 scatta la Sprint. Chiude il weekend la gara, con il semaforo verde previsto alle 14. Nel weekend in pista anche Moto2 e Moto3.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

MOTOMONDIALE: IL GP DI GERMANIA

SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

VENERDI 11 LUGLIO 2025

Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1

Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1

Ore 10.40: MotoGP – Prove Libere 1

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 13.10: Paddock Live

Ore 13.15: Moto3 – Prove Libere 2

Ore 14: Moto2 – Prove Libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

SABATO 12 LUGLIO 2025

Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 3

Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 3

Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2

Ore 10.45: MotoGP - Qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche

Ore 13.40: Moto2 - Qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: MotoGP - Sprint

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

DOMENICA 13 LUGLIO 2025

Ore 9.35: Warm Up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 – Gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 – Gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP - Gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



SABATO 12 LUGLIO 2025

Ore 10:50 Motori GP Germania: Qualifiche DIRETTA

Ore 11:40 Motori Paddock Live DIRETTA

Ore 12:00 Motori I racconti di Valentino Welkom 2004 - La sfida

Ore 12:30 Motori Paddock Live DIRETTA

Ore 12:50 Motori Gp Germania Moto3 Qualifiche 12/07/2025 DIRETTA

Ore 13:45 Motori Gp Germania Moto2 Qualifiche 12/07/2025 DIRETTA

Ore 14:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint 2025 12/07/2025 DIRETTA

Ore 15:00 Motori MotoGP Sprint: GP Germania DIRETTA

Ore 15:45 Motori MotoGP Paddock Live Show DIRETTA

DOMENICA 13 LUGLIO 2025

Ore 10:00 Motori Moto Gp Rider Fan Parade DIRETTA

Ore 10:30 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

Ore 11:00 Motori Pre Gara Moto3 DIRETTA

Ore 11:05 Motori Gp Germania '25 Moto3 Gara 13/07/2025 DIRETTA

Ore 11:45 Motori Podio Gara Moto3 DIRETTA

Ore 12:00 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

Ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2 DIRETTA

Ore 12:20 Motori Gp Germania '25 Moto2 Gara 13/07/2025 DIRETTA

Ore 13:10 Motori Podio Gara Moto2 DIRETTA

Ore 13:15 Motori Moto Gp Paddock Live Gara 2025 13/07/2025 DIRETTA

Ore 13:30 Motori MotoGP Grid DIRETTA

Ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp DIRETTA

Ore 14:05 Motori MotoGP Gara: GP Germania DIRETTA

Ore 14:50 Motori Podio Gara Motogp DIRETTA

Ore 15:00 Motori MotoGP Zona Rossa DIRETTA

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!