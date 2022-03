SkyWeek, dal 20 al 26 Marzo 2022 canali Sky e in streaming NOW

THE GILDED AGE

Da lunedì 21 marzo in prima visione su Sky Serie, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

Dopo Downton Abbey e Belgravia arriva il nuovo period drama firmato Julian Fellowes, che dopo l’Inghilterra ha scelto gli Stati Uniti di fine ‘800-inizio ‘900 come ambientazione del suo dramma in costume con Cynthia Nixon (Sex and the City, And Just Like That), Christine Baranski (Mamma Mia!, The Good Wife), Taissa Farmiga (American Horror Story) e, al primo ruolo importante, Louisa Jacobson, quarta figlia di Meryl Streep.

CODA – I SEGNI DEL CUORE

Lunedì 21 marzo alle 21:15 in prima tv assoluta su Sky Cinema Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

Tre candidature agli Oscar® 2022 (film, attore non protagonista a Troy Kotsur e sceneggiatura non originale) al pluripremiato film, tra cui Golden Globe e Sundance, diretto da Sian Heder, remake del francese La famiglia Bélier. L’adolescente Ruby è l’unica persona udente della sua famiglia, che aiuta ogni giorno nel gestire l’attività di pesca. Ha anche un grande talento per il canto e, quando l’insegnante del coro decide di prepararla per l’audizione a una prestigiosa scuola, Ruby si trova a un bivio: seguire i propri sogni o continuare ad aiutare la sua famiglia? Nel cast Marlee Matlin (Figli di un Dio minore).

SKY CINEMA OSCAR®

Da sabato 19 a giovedì 31 marzo un canale interamente dedicato ai film premiati nelle precedenti edizioni degli Oscar, disponibili anche on demand e in streaming su NOW

Da sabato 19 a giovedì 31 marzo, in occasione dell’attesa Notte degli Oscar® 2022 che si terrà domenica 27, torna il canale che propone una programmazione interamente dedicata ai film premiati con l’ambita statuetta nelle precedenti edizioni. Tra gli oltre 100 film, si segnalano: la prima visione UNA DONNA PROMETTENTE (sabato 26 ore 21.15 su Sky Cinema Due, ore 21.45 su Sky Cinema Oscar®), THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA, TENET, GREEN BOOK, THE MILLIONAIRE, SHAKESPEARE IN LOVE, BEN-HUR, 2001: ODISSEA NELLO SPAZIO e IL SIGNORE DEGLI ANELLI - IL RITORNO DEL RE.

DOMENICA 20 MARZO

LO SCANDALOSO CLOUZOT

Domenica 20 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

Oggi, cineasti e artisti importanti rivendicano l'influenza di Henri-Georges Clouzot. Dotato di una visione del mondo singolare, questo maestro della suspense ha saputo coniugare grande spettacolo e studio sottile dei personaggi.

Al di là del mito del regista tirannico, questo film si propone di tratteggiare il ritratto contrastato di un visionario, di un agitatore, di un artista contro il sistema.

IL SALUTO: LA STORIA CHE NESSUNO HA MAI RACCONTATO

Domenica 20 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

16 ottobre 1968, Olimpiadi di Città del Messico. Per la premiazione della finale dei 200 metri piani maschili salgono sul podio gli atleti afroamericani Tommie Smith e John Carlos, e l'australiano Peter Norman. Alle note dell'inno americano Smith e Carlos chinano il capo e alzano al cielo il pugno guantato di nero, simbolo del Black Power, per protestare contro la segregazione razziale negli USA e rendere nota al mondo intero la lotta degli afroamericani per l'eguaglianza.

THE DAY SPORTS STOOD STILL

Domenica 20 marzo alle 22:40 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

Come i giocatori professionisti hanno iniziato a discutere pubblicamente per la giustizia sociale e la riforma della polizia sulla scia di diversi casi in cui la polizia ha ucciso persone di colore disarmate.

LUNEDI 21 MARZO

FUNARI FUNARI FUNARI

Lunedì 21 marzo alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

Il documentario affronta 3 periodi della vita di Funari (anni 80, 90 e 2000) come una commedia/dramma in 3 atti. Ogni periodo è incentrato su una fase del Funari personaggio televisivo/pubblico, che ha cambiato la Tv, la Società e in parte il modo di rapportarsi al pubblico e alla Politica. Le novità introdotte da Funari mantengono un interesse ancora oggi, per aver precorso e in parte inaugurato certe tendenze attuali della politica spettacolo, del personalismo, del dare voce alla gente comune, dell’essere al contempo un influencer ante-litteram e uno di noi. Ed è la storia di una persona, il Funari privato e non ufficiale, un signor nessuno fino a 50 anni e poi d’improvviso una figura centrale della TV e non solo. Un uomo che ha cambiato pelle tante volte, che con grande lucidità e grande istinto ha vissuto una vita altalenante, tra successi, fallimenti e rivincite.

MARTEDI 22 MARZO

3/19

Martedì 22 marzo alle 21:15 in prima tv assoluta su Sky Cinema Due, disponibile on demand e in streaming su NOW

Kasia Smutniak diretta da Silvio Soldini in una pellicola che analizza il tema della responsabilità verso il prossimo. Camilla Corti è un’avvocatessa divorziata che vive con la figlia ventenne. Ha una relazione con un uomo sposato, e lavora senza sosta, nonostante un suo collega continui ad attribuirsi i suoi meriti. Dopo l’ennesima prevaricazione da parte dell’uomo Camilla viene investita da due ragazzi in motorino, uno dei quali resta a terra, mentre il guidatore si dà alla fuga. Da quel momento l’ossessione di Camilla sarà trovare quel guidatore e restituire la sua identità al passeggero, un immigrato clandestino privo di documenti.

MADDY LA MODELLA

Martedì 22 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

Madeline Stuart è una celebrità della moda che ha sfilato in passerella alla New York Fashion Week, ha oltre 700.000 follower su Facebook ed è seguita dai media internazionali in tutto il mondo. Questo documentario segue Madeline nel suo viaggio per diventare la prima top model professionista al mondo con la sindrome di Down, sfidando la nostra percezione di identità, bellezza e disabilità.

MERCOLEDI 23 MARZO

THE GREAT WAR

Mercoledì 23 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

Billy Zane e Ron Perlman in un film bellico ambientato durante gli ultimi giorni della Prima guerra mondiale. Un reggimento di audaci soldati afroamericani rimane intrappolato tra le linee nemiche. Dopo essere riuscito a fuggire, uno di loro è invitato a far parte di un gruppo di truppe bianche per tentare di trovare e salvare i compagni salvati. Mettendo da parte le differenze razziali, lo squadrone dovrà dimostrare come coraggio e unione siano la chiave di volta.

GIOVEDI 24 MARZO

ITALIE INVISIBILI – ST. 5

Da giovedì 24 marzo alle 21:15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

Seguendo le tracce di confini ormai scomparsi, questa serie riporta alla luce percorsi e territori oggi in parte invisibili, ma che in passato si sono distinti come straordinari luoghi d’arte, di cultura e di storia immersi nella bellezza. Dai Castelli Romani ad Ancona, passando per il Monferrato e Benevento, il viaggio di questa nuova stagione di Italie Invisibili sarà dalla Valle d’Aosta alla Calabria, alla scoperta delle bellezze perdute del nostro Paese.

VENERDI 25 MARZO

IL RE – EP. 3-4

Venerdì 25 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

Prosegue il primo prison drama targato Sky Original, con Luca Zingaretti. La serie, in otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi (1992, 1993, 1994, Non Uccidere), vede l’amatissimo attore romano protagonista nei panni del controverso direttore di un carcere di frontiera, sovrano assoluto di una struttura - il San Michele - in cui nessuna delle leggi dello Stato ha valore, perché il bene e il male dipendono unicamente dal suo giudizio. Fino a quando le indagini di un pubblico ministero (interpretato da Anna Bonaiuto) non intralciano il suo operato. Il Re è prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco.

ZONA 414

Venerdì 25 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

Guy Pearce, Matilda Lutz (Revenge) e Travis Fimmel in un thriller fantascientifico, ambientato in un prossimo futuro. I servizi dell’investigatore privato David Carmichael sono richiesti quando scompare la figlia del creatore della Zona 414, una colonia di umanoidi. Lo aiuta nella ricerca Jane, un androide avanzato dalle sembianze femminili che, a differenza di altri umanoidi, è dotato di intelligenza, sensazioni e sentimenti umani.

AMAZING GRACE

Venerdì 25 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

Per omaggiare l’icona della musica gospel, Aretha Franklin, che oggi avrebbe compiuto 80 anni, Sky Arte propone il documentario inedito che racconta il più grande successo gospel di tutti i tempi, la registrazione dell'omonimo album. Girato nel 1972 da Sidney Pollack e rimasto fermo per oltre 47 anni a causa di questioni tecniche e legali, Amazing Grace è riportato alla luce, sugli schermi di tutto il mondo, da Alan Elliot. “Un miracolo”, l’ha definito il New Yorker, presentato con plauso unanime di pubblico e critica al DOC NYC Festival, alla Berlinale 2019 e al Taormina Film Festival.

SABATO 26 MARZO

UNA DONNA PROMETTENTE

Sabato 26 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

Oscar® alla sceneggiatura originale 2021 per Emerald Fennell, regista di un intenso thriller con Carey Mulligan. Da quando la miglior amica si è suicidata in seguito a uno stupro subito, Cassie si finge ogni sera ubriaca nei night per punire il potenziale molestatore. Un giorno però ritrova Ryan, un compagno di studi, e la sua vita sembra poter prendere una direzione diversa. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Oscar®