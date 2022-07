SkyWeek, da Domenica 17 a Sabato 23 Luglio 2022 canali Sky e streaming NOW

DAS BOOT – ST. 3

Da martedì 19 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Si torna nelle acque insanguinate del secondo conflitto mondiale con la nuova, attesa stagione di Das Boot, il dramma bellico Sky Original che ripercorre gli orrori della guerra dall’inedito punto di vista dell’esercito tedesco. In questa terza stagione, Ehrenberg deve fronteggiare l’attacco sottomarino del capitano britannico Swinburne, interpretato dal volto noto Ray Stevenson (Rome, Dexter, Black Sails), new entry nel cast, mentre Forster è in missione a Lisbona. Alla fine, i loro destini si scontreranno in una resa dei conti lungo la costa portoghese.

THE BLACKLIST – ST. 9

Da domenica 17 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Arriva la seconda parte della nona stagione di The Blacklist, il poliziesco più seguito degli ultimi dieci anni, incentrato sulle indagini dell’FBI e già rinnovato per la decima stagione. Il tema cardine di questa stagione è la perdita: con la morte di Liz e la scomparsa di Red, la task force si è sciolta. In questi nuovi episodi però, Red non si rassegna: vuole a tutti i costi individuare un colpevole.

SANDITON – ST. 2

Da mercoledì 20 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Riprendono gli intrighi degli abitanti di Sanditon, cittadina britannica sfondo del period drama targato BBC e ispirato all’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen. Qualche mese dopo la sua prima, sorprendente permanenza in città, Charlotte Heywood (Rose Williams) torna a Sanditon, trovando una nuova, inaspettata compagnia: un gruppo di ufficiali dell'esercito, che sono scesi in città portando con sé opportunità sia romantiche che d’affari

DOMENICA 17 LUGLIO

THE MATCH – LA GRANDE PARTITA

Domenica 17 luglio alle ore 21:15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Franco Nero in una pellicola ispirata a fatti realmente accaduti. Nella primavera del 1944, i nazisti organizzano una partita di calcio tra una squadra composta da alcuni prigionieri del campo e una squadra nazista d’élite nel giorno del compleanno di Adolf Hitler. Una partita che i prigionieri sono determinati a vincere, a qualsiasi costo.

PROSEGUE SKY CINEMA SPIDER-MAN

Da sabato 9 a domenica 24 luglio su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Da sabato 9 a domenica 24 luglio è prevista una programmazione dedicata alle incredibili avventure dell’Uomo Ragno, in occasione dell’attesa prima visione SPIDER-MAN: NO WAY HOME (venerdì 15 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection), in cui Tom Holland veste ancora una volta la tuta rossa e blu in una superproduzione dagli incassi record con quasi 25 milioni in Italia, diventando il miglior incasso della stagione, e oltre 1 miliardo e 800 milioni nel mondo. Nel cast accanto a Holland troviamo Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Alfred Molina, Jamie Foxx e Willem Defoe. Questi gli altri titoli previsti: SPIDER - MAN: HOMECOMING e SPIDER-MAN: FAR FROM HOME, i primi due film “stand-alone” con Tom Holland nei panni del supereroe; la trilogia diretta da Sam Raimi, che vede Tobey Maguire vestire la tutina attillata dell’Uomo Ragno e Kirsten Dunst in quelli dell’amata Mary Jane: SPIDER-MAN, SPIDER-MAN 2 e SPIDER-MAN 3; i due film diretti da Marc Webb THE AMAZING SPIDER-MAN e THE AMAZING SPIDER-MAN 2 - IL POTERE DI ELECTRO, con Andrew Garfield pronto a indossare la tuta rossa e blu, mentre il personaggio di Gwen Stacy è affidato a Emma Stone; l’animazione premiata con l’Oscar® SPIDER-MAN - UN NUOVO UNIVERSO; e i due film dedicati all'acerrimo nemico di Spider-Man VENOM e VENOM: LA FURIA DI CARNAGE con Tom Hardy.

TONY HAWK: UNTIL THE WHEELS FALL OFF

Domenica 17 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Uno sguardo ampio e definitivo sulla vita e sulla carriera iconica di Tony Hawk e sul suo rapporto con lo sport. Hawk, nato a San Diego, in California, è uno degli skateboarder più influenti di tutti i tempi. Il documentario presenta un accesso senza precedenti a filmati inediti e interviste con Hawk e personaggi di spicco dello sport tra cui Stacy Peralta, Rodney Mullen, Mike McGill, Lance Mountain, Steve Caballero, Neil Blender, Andy MacDonald, Duane Peters, Sean Mortimer e Christian Hosoi.

LUNEDI 18 LUGLIO

C’ERA UNA VOLTA IL CRIMINE

Lunedì 18 luglio alle ore 21:15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Massimiliano Bruno dirige il terzo capitolo della commedia che vede il ritorno di Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi, Edoardo Leo, Ilenia Pastorelli e Giulia Bevilacqua, a cui si aggiungono Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini. Questa volta Gianfranco spedisce Moreno e Giuseppe nel 1943 con lo scopo di riprendere la Gioconda dai francesi. Li aiutano nell’impresa Claudio, un supplente precario, e Adele che ha qualcosa di familiare per Moreno… Alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy I primi due capitoli, NON CI RESTA CHE IL CRIMINE e RITORNO AL CRIMINE, vanno in onda su Sky Cinema Uno il 7 e 14 luglio alle 21.15.

MARTEDI 19 LUGLIO

CARO EVAN HANSEN

Martedì 19 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Il regista di Noi siamo infinito e Wonder, Stephen Chbosky, porta sul grande schermo l’omonimo musical, vincitore di 6 Tony Awards. Nel cast anche Julianne Moore e Amy Adams.

Affetto da disturbo di ansia sociale, Evan scrive delle lettere indirizzate a se stesso su consiglio del suo terapeuta. Un giorno una di queste viene rubata da Connor, un suo compagno di classe che conosceva appena, ma che è stato l’unico a lasciargli la firma sul gesso al braccio, prima di togliersi la vita. La madre e il patrigno del ragazzo deceduto contattano Evan, pensando che la lettera sia stata scritta da Connor. Spinto dagli eventi, Evan inventa la storia di una grande amicizia.

MERCOLEDI 20 LUGLIO

PLATOON – LA VERA STORIA

Mercoledì 20 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Charlie Sheen racconta un documentario sulla realizzazione di Platoon, il pluripremiato film a basso budget con attori giovani e ai tempi sconosciuti come Willem Dafoe e Johnny Deep. Un racconto sullo stile di regia unico di Oliver Stone e sulle condizioni brutali delle riprese.

GIOVEDI 21 LUGLIO

LA SCUOLA CATTOLICA

Giovedì 21 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Stefano Mordini (Lasciami andare) adatta l’omonimo romanzo di Edoardo Albinati, vincitore del Premio Strega 2016, a sua volta ispirato a un atroce fatto di cronaca, noto come il “massacro del Circeo”. Nel cast Benedetta Porcaroli, Riccardo Scamarcio, Valeria Golino, Jasmine Trinca, Fabrizio Gifuni e Lodovico Tersigni. Roma, 1975. Un gruppo di ragazzi frequenta un liceo privato, “al riparo” dal clima politico del tempo. Due di loro, insieme a un terzo appena uscito di prigione, attirano due ragazze nella villa di proprietà di quest’ultimo…

SABATO 23 LUGLIO

AMERICAN PSYCHO – TRADIMENTI, OMICIDI E FOLLIA

Sabato 23 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Con oltre un milione di copie vendute negli Stati Uniti, il racconto di Bret Easton Ellis è un viaggio in profondità nella mente malata di un serial killer. Nel 1991 la sua pubblicazione fu un caso mediatico. La violenza e la crudezza della descrizione degli omicidi scioccò i lettori. Per non parlare dell’invettiva razzista, omofoba e misogina, per l’odio verso i poveri e i bambini che l’autore costringe il pubblico a subire senza porre un limite agli sproloqui del suo personaggio. Il libro suscitò un grande scandalo e fu messo alla gogna fin dalla sua pubblicazione. L’autore subì minacce di morte, boicottaggi e pessime recensioni dalla critica. Solo più tardi, quando gli animi si furono calmati, il mondo poté finalmente vedere le qualità del romanzo e capire quanto l’autore fosse attuale. Politica, soldi, lussuria, frenesia capitalista, consumismo: il libro era un ritratto dell’America contemporanea sullo sfondo del declino dell’Occidente. Il destino di questo libro, odiato e denigrato all’inizio, poi diventato un cult della letteratura, adattato due volte al cinema e anche come musical per Broadway, può fornire materiale a sufficienza per un altro romanzo.