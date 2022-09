SkyWeek, da Domenica 18 a Sabato 24 Settembre 2022 canali Sky e streaming NOW

SEGNALAZIONI SKY / NOW - DAL 18 SETTEMBRE AL 24 SETTEMBRE 2022





PETRA ST. 2 – SERPENTI NEL PARADISO

Da mercoledì 21 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Sono in arrivo le quattro nuove storie Sky Original dell’ispettore Petra Delicato, prodotte da Sky, Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm in collaborazione con BETA FILM. Le storie sono tratte dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett, edite in Italia da Sellerio, e vedono di nuovo protagonista Paola Cortellesi insieme all’immancabile Andrea Pennacchi, diretti da Maria Sole Tognazzi. Un uomo viene ucciso in un comprensorio di lusso. Per capire cosa è successo, Petra dovrà guardare dietro la facciata apparentemente perfetta di un gruppo di amici, tra i quali si nascondono rancori di lunga data. Alle 21.15 anche su Sky Serie e alle 21.45 su Sky Cinema Collection – Paola Cortellesi Mania

THIS ENGLAND

Venerdì 23 settembre dalle 21:15 tutti gli episodi in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibili anche on demand

Arriva l’attesissima Sky Original inglese con il premio Oscar® Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson, raccontato nei suoi tumultuosi primi mesi da Premier britannico. Co-sceneggiata e diretta da Michael Winterbottom, la serie trasporta gli spettatori fra i corridoi del potere, con Johnson alle prese con il Covid-19, la Brexit e una controversa vita politica e personale. Le tribolazioni di Downing Street si intrecciano a storie provenienti da tutto il Paese: dagli scienziati, infermieri e medici che hanno lottato per sconfiggere il virus ai comuni cittadini, le cui vite sono state stravolte dal caos della pandemia.

THE PURSUIT OF LOVE – RINCORRENDO L’AMORE

Domenica 18 settembre dalle 21.15 tutti gli episodi in prima visione su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibili anche on demand

Arriva un nuovo romance drama dal tono irriverente che esplora i vizi e le virtù della nobiltà inglese a cavallo tra le due Guerre Mondiali. Adattata dall’omonimo romanzo del 1945 di Nancy Mitford e diretta da Emily Mortimer, la miniserie racconta le bizzarre avventure sentimentali delle cugine Linda Radlett e Fanny Logan, interpretate da Lily James (Cenerentola, Pam & Tommy, Downton Abbey) ed Emily Beechman (Cruella): riusciranno a trovare il marito ideale in un mondo sempre più caotico e decadente?

I MAY DESTROY YOU – TRAUMA E RINASCITA

Da martedì 20 settembre alle 21:15 prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibili anche on demand

Approda su Sky in esclusiva la pluripremiata miniserie creata, scritta, co-diretta e prodotta da Michaela Coel, che per la sua interpretazione ha vinto il British Academy Television Award come migliore attrice. Il suo personaggio, Arabella, è una giovane star di Twitter divenuta famosa grazie al suo libro Chronicles of a Fed-Up Millennial. Per staccare dalla laboriosa scrittura del suo secondo volume, organizza una spensierata serata a Londra, ma la mattina seguente i ricordi di quelle ore sono… sfumati. Avrà bisogno dell’aiuto dei suoi amici Terry (Weruche Opia) e Kwame (Paapa Essiedu) per ricomporre il puzzle. I primi 6 episodi saranno disponibili dal 20 settembre, i restanti 6 dal 27 settembre.

IL MARSICANO – L’ULTIMO ORSO

Sabato 24 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Nel cuore verde del nostro Paese, in Abruzzo, vive l’Orso Bruno Marsicano, tra le 15 specie animali del pianeta a rischio estinzione e di cui sono rimasti solo 60 esemplari. Un tesoro naturalistico d’importanza mondiale, che viene protetto ogni giorno, da 100 anni, dagli uomini e dalle donne del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (PNALM), il più antico del nostro Paese. Una gestione incredibilmente complessa, che deve confrontarsi con la scarsità di risorse e l’antropizzazione del territorio. A fare da sfondo a questo documentario è l’incredibile vicenda di Juan Carrito, l’orsetto nato assieme ad altri 3 cuccioli da mamma Amarena in pieno lockdown. Una storia inedita ed eccezionale che ha tenuto, per oltre un anno, Parco e cittadini impegnati nella sua salvaguardia, mettendo in luce tutte le contraddizioni legate alla sopravvivenza di questi meravigliosi animali. L’Orso Marsicano è davvero una minaccia per l’uomo o è l’uomo a essere una minaccia per questa specie?

DOMENICA 18 SETTEMBRE

WINTER LAKE – IL SEGRETO DEL LAGO

Domenica 18 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Emma Mackey (Eiffel, Assassinio sul Nilo, Sex Education) in un cupo thriller ambientato nella campagna irlandese. Tom, un adolescente solitario, trova un misterioso involucro nelle acque di un lago. La strana scoperta fa emergere segreti sinistri che riguardano i suoi vicini di casa: un uomo e la sua seducente figlia.

HOMECOMING – MARINA ABRAMOVIC

Domenica 18 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Esponente di spicco della Body Art e figura tra le più celebri e controverse dell’arte contemporanea, Marina Abramović ha davvero rivoluzionato, in 50 anni di carriera, l’idea stessa di performance, con esperienze talvolta estreme, talvolta scandalose, sempre provocatorie e mai banali. Questo documentario racconta The Cleaner, una retrospettiva itinerante con destinazione finale Belgrado, città natale dell’artista. L’esposizione è l’occasione per l’Abramović, e perlo spettatore, di contemplare la sua vita e la sua carriera, inclusi i dilemmi della giovinezza a Belgrado, gli amori sbagliati e una forma speciale di solitudine. In The Cleaner, Marina Abramović utilizza il sistema da lei ideato della re-performance. Ma in cosa consiste esattamente? E chi sono i re-performers?

DETTORI – SEGNI PARTICOLARI: FANTINO

Domenica 18 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Una celebrazione del fantino Frankie Dettori, la rock star delle corse e uno degli sportivi più esuberanti di tutti i tempi. Vincitore di oltre 3000 gare e considerato l'uomo più veloce del circuito, Dettori ha condotto una vita apparentemente incantata. Ma la sua vera storia è una lotta di trasformazione e rinnovamento. Uscito dall'ombra del padre anche lui fantino, ha dovuto lottare per la sua carriera a seguito di un infortunio, e superare la tossicodipendenza.

IL FUOCO NEL MEDITERRANEO

Domenica 18 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Un'immersione unica nel Mar Mediterraneo con una spedizione internazionale guidata dal vincitore del Wildlife Photographer of the Year 2021 e nominato agli Emmy Award Laurent Ballesta, alla ricerca di vulcani sottomarini sconosciuti per aiutare gli scienziati a raccogliere preziose informazioni sui fenomeni vulcanici. Questa spedizione scientifica è un'immersione profonda in 4K! A più di 100 metri sotto la superficie terrestre, dalla Sicilia a Napoli, dal Vesuvio allo Stromboli, scopritela bellezza di queste montagne di fuoco.

LUNEDI 19 SETTEMBRE

MARRY ME - SPOSAMI

Lunedì 19 settembre alle ore 21:15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Jennifer Lopez in una commedia romantica con Owen Wilson. Kat Valdez è una star che deve salire sul palco con il fidanzato Bastian per cantare la loro nuova hit e per una proposta di matrimonio che sarà fatta davanti a milioni di follower. Ma poco prima di calcare la scena, Kat scopre che Bastian la tradisce. Arrabbiata e confusa, la star sale sul palco e propone a uno sconosciuto del pubblico di sposarlo. Il lui in questione è Charlie, un comune professore che prova a risanare il rapporto con la figlia. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Romance

JACKASS FOREVER

Lunedì 19 settembre alle ore 22.45 in prima visione su Sky Cinema Comedy e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

A 22 dal debutto e a 10 anni dall’ultimo film, torna il gruppo guidato da Johnny Knoxville che, insieme a nuove leve, porta sullo schermo un nuovo film dallo humor demenziale. Gag a non finire per la banda più folle e autolesionista in circolazione: stunt pericolosissimi e sketch “classici” riproposti compongono un sequel-celebrazione intriso di nostalgia.

MARTEDI 20 SETTEMBRE

ALTA MODA

Da martedì 20 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Nathalie Baye (È solo la fine del mondo, Prova a prendermi) e Lyna Khoudri (Non conosci Papicha, The French Dispatch) in un film che rende omaggio al lavoro sensibile e minuzioso che sta dietro ai defilé e non si preoccupa del glamour. Esther è da molti anni la responsabile della sartoria della Maison Dior. Prossima alla pensione, vive una vita solitaria pur avendo una figlia con cui però non ha più rapporti. Un giorno viene derubata in metropolitana. Quando incontra nuovamente la ladra, la giovanissima Jade, decide di impartirle un’istruzione facendola entrare come stagista nella sartoria.

MARX PUÒ ASPETTARE

Martedì 20 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Camillo muore nel 1968. Quasi cinquanta anni dopo, Marco riunisce tutta la sua famiglia per un pranzo. Con i suoi familiari si interroga su Camillo, il suo gemello scomparso a soli 29 anni. I fratelli. I nipoti. La sorella della fidanzata del tempo. Uno psichiatra. Un prete. Parlando con ognuno di loro, rievocando quegli anni e quei fatti, Marco ricostruisce i tasselli del passato, dando finalmente corpo a un fantasma con cui ha fatto i conti per tutta la vita. Marco Bellocchio, attraverso la sua famiglia, fa rivivere la storia di suo fratello, senza filtri o pudori, quasi un’indagine, che ricostruisce un'epoca storica e tesse il filo rosso di tanto suo cinema.

VENERDI 23 SETTEMBRE

ROCK DOG 2

Venerdì 23 settembre alle 21:00 in prima visione su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Sequel dell’animazione targata Sky Original. Bodi e la sua band sono diventati famosi a livello locale nel villaggio di Snow Mountain. Quando un magnate della musica di nome Lang darà loro l’opportunità di fare un tour con la star del pop Lil 'Foxy, Bodi e i suoi amici scopriranno che la fama ha un prezzo.

ISABELLE HUPPERT - AUTORITRATTO

Venerdì 23 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Dall’inizio della sua carriera Isabelle Huppert ha recitato in più di 120 film sotto la direzione dei più grandi registi francesi e internazionali, da Claude Chabrol a Michael Haneke, passando per Jean-Luc Godard, Paul Verhoeven, Maurice Pialat, Claude Sautet, Michael Cimino. Attraverso immagini di repertorio, Isabelle Huppert racconta la sua vita, a modo suo. Una vita che ne contiene tante altre, che però non sono veramente sue né dei personaggi che ha interpretato.

THE LEGEND OF THE UNDERGROUND – LA LIBERTÀ È UN DIRITTO

Venerdì 23 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

In Nigeria, attraverso i social media e una sfacciata creatività, le nuove generazioni stanno portando avanti un dibattito culturale che sfida gli ideali di genere, orientamento e diritti civili. Questo documentario svela la discriminazione dilagante in Nigeria ed esplora le vite di diversi giovani che devono scegliere se vivere nel proprio Paese rischiando la vita o fuggire negli Stati Uniti.

SABATO 24 SETTEMBRE

IL DISCORSO PERFETTO

Sabato 24 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Due in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Benjamin Lavernhe (Delicieux: L’amore è servito) è il protagonista della commedia a tinte rosa, diretta da Laurent Tirard (Un amore all’altezza) e tratta dal fortunato libro di Fabrice Caro. Adrien è un trentacinquenne sensibile e ipocondriaco, e da quando la fidanzata Sonia gli ha chiesto una pausa dalla loro relazione, si trova in uno stato penoso. A una cena di famiglia, il fidanzato di sua sorella gli chiede il favore di tenere un discorso durante la cerimonia per il loro matrimonio e Adrien va in ansia. Come può lui, che sta soffrendo per Sonia, pronunciare un discorso sull’amore?

SKY CINEMA COLLECTION - WESTERN

Da sabato 24 a venerdì 30 settembre su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Da sabato 24 a venerdì 30 settembre Sky Cinema Collection porta lo spettatore a fare una lunga cavalcata attraverso i paesaggi, gli archetipi e le declinazioni del genere più celebrato da Hollywood con oltre 30 titoli. Tra i film in programmazione sono da citare: il malinconico HOSTILES – OSTILI con Christian Bale, Rosamund Pike e Wes Studi; ritroviamo Bale, insieme a Russell Crowe, nel remake del celebre western del 1957, QUEL TRENO PER YUMA; la scanzonata avventura al tavolo da gioco MAVERICK con Mel Gibson e Jodie Foster; l’epico western vincitore di 7 Oscar®, diretto e interpretato da Kevin Costner, BALLA COI LUPI. Tra i grandi classici sono invece da segnalare: il capolavoro di Sam Peckinpah IL MUCCHIO SELVAGGIO con Ernest Borgnine e William Holden; la leggendaria pellicola ambientata alla fine della Guerra di Secessione IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO, diretto e interpretato da Clint Eastwood; quella ambientata sulle Montagne Rocciose CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO, diretto da Sydney Pollack, scritto da John Milius e interpretato da Robert Redford; il western all’italiana …E POI LO CHIAMARONO IL MAGNIFICO con Terence Hill. Inoltre, domenica 25 dalle 14.20 è da non perdere la maratona dedicata a Sergio Leone, protagonista della produzione Sky Italia e Sky Studios con Leone Film Group SERGIO LEONE L’ITALIANO CHE INVENTÒ L’AMERICA di Francesco Zippel, recentemente presentato nella sezione Venezia Classici alla 79^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia; questi i titoli: PER UN PUGNO DI DOLLARI, PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ, IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO, C’ERA UNA VOLTA IL WEST e GIÙ LA TESTA.

HITLER’S HOLLYWOOD

Sabato 24 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Il cinema del Terzo Reich non si può descrivere come “semplice” cinema di propaganda. Dei circa mille film prodotti in Germania tra il 1933 e il 1945, solo pochi erano apertamente film di propaganda nazista, ma ancora meno erano quelli considerati innocuo intrattenimento. Quello che il Terzo Reich voleva era creare la fabbrica dei sogni tedesca e per questo creò un proprio star system e sviluppò tecniche di marketing all’avanguardia. Il documentario esplora le persone che facevano parte di questa industria e le opere che hanno contribuito a influenzare le menti degli spettatori con gli stereotipi del ‘’nemico’’ e i valori del regime nazista.