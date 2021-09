Serie A 3a Giornata DAZN [Digital-Forum discussione tecnica e segnalazione disservizi]

Proseguiamo nel nostro percorso di apporto, di contributo, con la raccolta di tutte le segnalazioni relative alla nostra esperienza su DAZN di visione delle partite del campionato di Serie A: da questa settimana (salvo eccezioni) proseguiremo proponendo di volta in volta su Digital-Forum una nuova discussione dedicata, il cui scopo è quello di raccogliere più informazioni possibili riguardo alle esperienze di tutti, descrivendo quanto più dettagliatamente possibile il modo in cui si fruisce del servizio; in questa giornata ci sono quattro appuntamenti che si considerano di maggior livello, un paio dei quali avranno attenzione particolare per via dell'esclusività [qui il programma della 3a giornata di Serie A]

Intanto, secondo quanto appreso durante la pausa del campionato per le partite delle nazionali, Dazn ha completato il programma di potenziamento della rete dei Dazn Edge, server di supporto installati in corrispondenza dei principali “ripetitori” di segnale delle telco: 12 sul territorio nazionale per la rete Tim, 8 per Vodafone, Fastweb e Wind, un numero minore per altri operatori. Dazn, prevedendo di poter supportare così tutte le connessioni previste, ha altressì deciso di non ridurre la qualità di trasmissione video in linea con le indicazioni di Agcom, come fatto invece (su richiesta delle telco) per la prima giornata di campionato in agosto, quando molti utenti si connettevano dalle vacanze con dispositivi mobili e connessioni precarie o instabili.

A partire dalle 14:30 sarà nuovamente attiva su Digital-Forum.it [clicca qui per iscriverti gratuitamente] una discussione a cui siete tutti invitati a partecipare per fornire dettagli riguardo la vostra esperienza di visione delle partite su DAZN in questa giornata che prevede tra le altre la sfida della Juventus a Napoli oggi alle 18:00 e domani allo stesso orario Milan-Lazio.

Sarebbe gradito che in tutti i vostri messaggi fossero specificate le seguenti informazioni di base: :

dispositivo di visione (esempio Timbox, PC, Smart TV, smartphone, tablet, ecc...)

tipo di connessione (fibra, FWA, connessione mobile, ecc...) e di che tipo di prestazione

modalità di connessione (cavo o wireless)

eventuali problemi riscontrati con o senza altri dispositivi connessi ad internet

altro

Vi ricordiamo che è importante questa iniziativa in quanto la stessa discussione sarà monitorata in tempo reale anche dal reparto tecnico di DAZN e TIMVISION che in base ai vostri messaggi potrà meglio capire e risolvere eventuali problematiche che si potessero verificare durante la diretta degli eventi.

Grazie mille e vi aspettiamo numerosi sul Forum!

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)