DAZN Serie B 2022/23 16a Giornata, Palinsesto Telecronisti (7 - 8 Dicembre)

La 16a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23.

DAZN SERIE B DIRETTA - 16a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

MERCOLEDI 7 DICEMBRE 2022

ore 20:30 Serie B 16a Giornata: Ternana vs Cagliari (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Simone Tiribocchi

L’infrasettimanale di Serie B si apre al “Libero Liberati”, casa della Ternana. Qui il Cagliari ha giocato la sua ultima partita nel 2015 quando un gol di Valjent al 95esimo cancellò la vittoria dei rossoblù, in vantaggio grazie a Marco Sau. Come finirà stavolta?

GIOVEDI 8 DICEMBRE 2022

ore 12:30 Serie B 16a Giornata: Parma vs Benevento (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Alessandro Budel

Di ritorno dalla trasferta di Cagliari, il Parma ospita al Tardini il Benevento. Nella stagione scorsa l'incontro terminò 1-0 in favore dei padroni di casa grazie alla rete di Dennis Man al minuto 96'. Nella stagione 202/21 entrambe le squadre si trovavano in Serie A e sia l'andata che il ritorno si conclusero in pareggio, 0-0 in questo stadio e 2-2 al Vigorito. Chi vincerà?



Presentano: Alessandro Iori e Barbara Cirillo

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi della serata di Serie BKT



Telecronaca: Dario Mastroianni

A quattro anni dall'ultima volta, nella partita che valeva i quarti di finale playoff, Cittadella e Bari si ritrovano di fronte nella sedicesima giornata di campionato. Nel 2018 al Tombolato finì 0-0 nel match di campionato mentre ai playoff passarono i padroni di casa dopo i tempi supplementari grazie al miglior posizionamento in classifica. Come finirà questa volta?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Dopo il cambio allenatore è arrivata una vittoria prima della sosta per il Cosenza: 3-2 contro il Palermo. In questo turno infrasettimanale i padroni di casa ospitano il Brescia che qui ha vinto sia nella stagione 19/20 che 20/21, mentre in quella scorsa lo scontro terminò senza reti. Il Cosenza non vince in casa contro i biancazzurri dal 1995, è arrivata l'ora del riscatto?



Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Scontro inedito tra Genoa e Südtirol che nella storia, in competizioni ufficiali, non si sono mai incontrate. C'è però un precedente legato a un'amichevole disputata nell'estate 2016 quando il grifone si impose 3-0 grazie alle reti di Pavoletti, Ocampos e Gakpe. Chi uscirà vincitore da Marassi?



Telecronaca: Giorgio Basile

Allo stadio Braglia il Modena ha l'obiettivo dei tre punti contro un Venezia che ha vissuto una prima parte di campionato molto deludente. L'arrivo di Vanoli sulla panchina arancioneroverde ha dato segnali positivi ma la necessità è quella di strappare punti per risalire la classifica. Gli ultimi precedenti sono favorevoli per il Venezia che contro il Modena vinse in Serie C sia l'andata che il ritorno nella stagione 2016/2017. Chi vincerà?



Telecronaca: Marco Calabresi

Allo stadio Renato Curi di Perugia arriva la SPAL di De Rossi che dopo il match in casa contro il Modena prova a strappare punti alla squadra di Castori, posizionata tra le ultime della classe. Nella passata stagione terminò 1-1 con il gol allo scadere di Latte Lath per i biancazzurri, il Perugia dunque avrà sicuramente una grande voglia di rivalsa. Chi vincerà?



Telecronaca: Edoardo Testoni

Scontro d'alta classifica al Granillo di Reggio Calabria dove i padroni di casa cercano di avvicinarsi alla vetta guidata proprio dal Frosinone. In questo stadio l'anno scorso finì 0-0 mentre due anni ci fu il colpaccio dei gialloblù che uscirono vincitori 4-0 grazie alla tripletta di Novakovich, ora in forza al Venezia. Riflettori puntati dunque a questo big match di giornata, chi vincerà?



Telecronaca: Alessandro Rimi

Reduce dalla trasferta al San Nicola di Bari di quattro giorni fa, il Pisa ritorna a giocare tra le mura amiche dell'Arena Garibaldi nel turno infrasettimanale dell'Immacolata. A far visita ai toscani c'è l'Ascoli, altra squadra in cerca di continuità di risultati. Lo scorso anno il match finì 1-1, con Masucci a portare avanti i nerazzurri e capitan Dionisi a pareggiare su rigore per i marchigiani. Chi prevarrà quest'oggi?



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Fabio Bazzani

Il posticipo della 16esima giornata di Serie B si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo, casa dei rosanero di Corini che sfidano il Como di Longo, intenzionato ad allontanarsi dalla zona calda della classifica dopo un difficile e deludente inizio di stagione. Si tratta della seconda trasferta in quattro giorni per i lariani, dopo quella di Ascoli di domenica, mentre i siciliani sono reduci dalla gara sul campo del Benevento. Chi vincerà questa sera?

