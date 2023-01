DAZN Standard, DAZN Plus, DAZN Start, ecco i nuovi piani abbonamenti per il 2023

DAZN presenta i nuovi piani per il 2023 che consentono a tutti i tifosi di personalizzare la propria esperienza di visione del ricco catalogo di eventi e contenuti sportivi, live e on demand, disponibili sulla piattaforma di streaming.

DAZN offre tre diverse tipologie di sottoscrizione per gli utenti, con costi e funzionalità differenziati a seconda dell’alternativa scelta: il piano STANDARD, il piano PLUS e il piano START.

Piano DAZN STANDARD - A partire da 29.99 € al mese, il piano STANDARD consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione (ad esempio, un convivente connesso da casa via Smart TV e uno tramite smartphone, entrambi collegati alla stessa rete internet della propria abitazione). Il piano STANDARD permette di registrare l’App DAZN su al massimo sei dispositivi e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l'altro dispositivo registrato.

Piano DAZN PLUS - A partire da 44.99 € al mese, il piano PLUS consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti (ad esempio, un membro del nucleo domestico dell'abbonato connesso da casa e il cliente connesso da un luogo diverso). Il piano PLUS permette di registrare fino a un massimo di sette dispositivi all'App DAZN e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, con contemporaneità della visione. Entrambi i piani, STANDARD e PLUS, sono destinati a persone che vivono insieme in un unico nucleo domestico. Solo chi sottoscrive il piano e i suoi conviventi possono usufruire del servizio DAZN tramite il medesimo account. Le credenziali di accesso DAZN sono personali e non possono essere condivise, il sottoscrittore può utilizzarle per permettere al convivente di accedere alla piattaforma.

Come faccio a cambiare piano da DAZN STANDARD a DAZN PLUS?

Puoi aderire in autonomia al piano DAZN PLUS accedendo all’area “Il Mio Account” sul sito DAZN.com. Se invece hai un account Apple o Google, potrai cambiare piano all'interno dello store digitale di Apple o Google. All’offerta DAZN PLUS si applicheranno le nuove condizioni di utilizzo.

Piano DAZN START - DAZN START è il nuovo pacchetto di contenuti disponibile a 12.99 € al mese su DAZN, dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale. Col piano DAZN START puoi registrare fino a quattro dispositivi. Puoi guardare contemporaneamente DAZN su due di questi dispositivi, se entrambi connessi alla stessa rete internet della tua abitazione. Questo significa ad esempio che puoi guardare DAZN contemporaneamente sulla tua Smart TV e sul tuo telefono cellulare, ma entrambi i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete internet della tua abitazione.

Valore e qualità per i clienti DAZN - Da sempre l’ambizione di DAZN è quella di portare lo sport in streaming ad un numero sempre crescenti di tifosi, per farlo DAZN lavora all’acquisizione di diritti sportivi di primo livello. L’offerta multisport in live streaming già presente in app si arricchisce e diventa così ancora più ricca e varia. Oltre a tutta la Serie A TIM e tutta la Serie BKT, tutta LaLiga, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, la NFL, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, sulla piattaforma di streaming live e on demand, gli appassionati di sport possono trovare anche: il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmessi direttamente da Eleven Italia. Rugby con il Peroni Top10 e molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi.

L’offerta sportiva di DAZN - L’offerta editoriale completa di DAZN include tutta la Serie A TIM, di cui 266 partite in esclusiva e 114 in co-esclusiva, tutta la Serie BKT, LaLiga spagnola in esclusiva, tutta l'Europa League e il meglio della Conference League e competizioni internazionali come la Libertadores, la FA CUP e Carabao Cup (coppe di Lega inglesi).

Senza dimenticare la Serie C e il basket italiano ed europeo tramite Eleven Sports, Copa Sudamericana, MLS, Serie A Femminile, Campionato Primavera, UEFA Women's Champions League, i canali tematici di Juventus, FC Internazionale e AC Milan, RedBull TV, gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD, gli imperdibili incontri della UFC e della Boxe, i programmi di approfondimento Sunday Night Square e SuperTele e i contenuti on demand presenti in app.

Agli eventi live si aggiunge il sempre più ricco catalogo di contenuti originali DAZN, con nuove storie e racconti che andranno ad aggiungersi ai documentari già presenti in app come “Il Ragazzo Gioca Bene”, dedicato alla storia di Francesco Flachi e “W Sabatini – Salvezza 7 per cento”, sull’impresa della Salernitana. Nuovi episodi dei format “Day Off”, “Culture” e “1vs1” che continueranno a raccontare i grandi protagonisti del calcio da una prospettiva unica e inedita, e ancora, “FEDI” che porterà gli spettatori a scoprire la passione per il calcio degli italiani attraverso il racconto delle città e “My Skills feat Cronache di Spogliatoio”, per chi vorrà scoprire tutti i segreti tecnici dietro le azioni di gioco dei grandi campioni di calcio. Infine, quest’estate ci sarà anche l’occasione per i tifosi di entrare nel vivo nei ritiri delle squadre di calcio e scoprire la preparazione in vista della nuova stagione di Serie A TIM.

E in più, un mondo di nuovi vantaggi offerti da DAZN insieme a partner come La Gazzetta dello Sport, Deezer e molti altri, per goderti lo sport, la musica e il cinema, senza costi aggiuntivi. Tutto questo mantenendo attiva la tua offerta. Scoprili subito su mondodazn.com.

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio abbonamento DAZN?

«A partire da gennaio l’offerta di DAZN si arricchirà di nuovi contenuti. Avrai anche più flessibilità per portare gli sport che ami sempre con te. Per tutti coloro che sono già clienti DAZN il prezzo dell’abbonamento non subirà variazioni sia per il piano DAZN STANDARD, sia per il piano DAZN PLUS.»

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio piano di abbonamento DAZN STANDARD?

«Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 29.99 euro al mese e il tuo piano DAZN STANDARD si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile  europeo e molto altro, oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Inoltre avrai ancora più flessibilità grazie all'aumento del numero di dispositivi che puoi registrare (fino a 6). Potrai inoltre utilizzarne 2 in contemporanea sempre se entrambi connessi alla stessa rete internet.»

Sono un cliente DAZN STANDARD, cosa vuole dire che posso guardare su due dispositivi in contemporanea sulla stessa rete internet?

«Con il piano DAZN STANDARD puoi guardare in contemporanea su due dispositivi solo se connessi alla stessa rete internet. Puoi ad esempio guardare DAZN in contemporanea sul tuo tablet e sulla tua TV se entambi i dispositivi sono connessi alla stessa rete internet. Puoi anche guardare in mobilità su un dispositivo (smartphone, tablet) se nessuno sta guardando DAZN da casa.»

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio piano di abbonamento DAZN PLUS?

«Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 39.99 euro al mese e il tuo piano DAZN PLUS si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile europeo e molto altro oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Per quanto riguarda, invece, la flessibilità nella visione di DAZN, ti specifichiamo che potrai registrare fino a un massimo di 7 dispositivi, anziché 6, continuando ad utilizzarne fino ad un massimo di 2 in contemporanea anche se non connessi alla stessa rete internet domestica.»

Cosa succede ai clienti che hanno messo l'abbonamento in pausa?

«Se hai un abbonamento in pausa, anche riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni. Se hai un abbonamento DAZN STANDARD a 29,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimanendo a 29,99€ al mese. Se hai un abbonamento DAZN PLUS a 39,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimanendo a 39,99€ al mese.»

Che cos’è il piano DAZN Start?

«DAZN Start e il nuovo pacchetto di contenuti disponibile su DAZN, dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.»

Come faccio ad attivare il contratto annuale scontato?

«Per attivare il contratto annuale scontato dovrai semplicemente selezionare l’opzione “Annuale-scontato” nella pagina di selezione del piano e successivamente inserire come metodo di pagamento carta di credito/debito o paypal. Il piano annuale scontato non e’ disponibile per coloro che pagano tramite terze parti con gli store digitali di Apple e Google»

TRASPARENZA TARIFFARIA OFFERTE DAZN 2023

Start:

Offerta mensile: €12,99 al mese. Puoi disdire con 30 giorni di preavviso

Standard:

Abbonamento annuale : €29,99 al mese (anziche’ €39,99 al mese) con pagamento in 12 rate mensili. Permanenza minima 12 mesi fermo il diritto di recesso in qualsiasi momento con restituzione da parte dell’utente degli sconti fruiti, vedi tabella 1. Al decorrere del dodicesimo mese il contratto si rinnova automaticamente alle condizioni economiche vigenti, salvo disdetta da parte dell’utente.

Plus:

Abbonamento annuale : €44,99 al mese (anziché €54,99 al mese) con pagamento in 12 rate mensili. Permanenza minima 12 mesi fermo il diritto di recesso in qualsiasi momento con restituzione degli sconti fruiti, vedi tabella 2. Al decorrere del dodicesimo mese il contratto si rinnova automaticamente alle condizioni economiche vigenti, salvo disdetta da parte dell’utente.

Restituzione sconti fruiti a seguito del recesso anticipato dall’abbonamento annuale (Standard o Plus)

In caso di recesso anticipato rispetto al vincolo di permanenza minima di 12 mesi per l’abbonamento annuale Standard o l’abbonamento annuale Plus, sarà richiesta la restituzione degli sconti fruiti secondo un sistema in base al quale, come rappresentato nella tabella consultabile a fondo pagina, l’importo dovuto a tale titolo crescerà dal primo al quinto mese di durata di permanenza minima nell’abbonamento annuale Standard o abbonamento annuale Plus, rimarrà costante dal terzo al nono mese e decrescerà dal decimo mese sino ad arrivare a zero al dodicesimo mese.

Tabella 1: Costi che il cliente deve sostenere in caso di recesso anticipato dell’abbonamento annuale Standard.

Di seguito i costi che dovrà sostenere il cliente, per ciascun mese in cui può essere esercitato il recesso



Tabella 2: Costi che il cliente deve sostenere in caso di recesso anticipato dell’abbonamento annuale Plus.

Di seguito i costi che dovrà sostenere il cliente, per ciascun mese in cui può essere esercitato il recesso