Gruppo DAZN pubblica Revisione Annuale 2022 con priorità strategiche e traguardi raggiunti

Il Gruppo DAZN, piattaforma di destinazione sportiva per eccellenza, ha pubblicato la sua Revisione annuale 2022 fornendo un aggiornamento sulle priorità strategiche e sui traguardi critici di quest'anno. L'app sportiva con il maggior incasso del 2022, DAZN è attiva in 225 paesi e territori. La casa globale della boxe, è anche leader di mercato in Italia, Giappone, DACH (Germania, Austria, Svizzera) e Spagna, dove detiene i diritti di calcio nazionale di alto livello tra cui Bundesliga, LaLiga e Serie A. ambizioni di crescita e strategia di diversificazione,

DAZN sta andando oltre la sua posizione di prima piattaforma di streaming sportivo veramente globale per diventare la destinazione sportiva quotidiana per i fan di tutto il mondo. In futuro, DAZN fornirà ai fan tutto ciò che desiderano e di cui hanno bisogno: dalla più grande libreria di contenuti live e on demand a notizie, analisi, merchandising, biglietteria, giochi e scommesse. Ciò non solo fornirà ai clienti DAZN, ma creerà valore per i titolari dei diritti, i partner commerciali e l'azienda.



Guidato da un nuovo team di leadership senior di grande esperienza, con competenze che spaziano dalla tecnologia, alle telecomunicazioni, all'intrattenimento, ai media e allo sport, DAZN ha realizzato questa visione nel 2022 espandendo la propria presenza nei mercati principali ed emergenti, sviluppando un servizio coinvolgente e personalizzato incentrato sul cliente offrendo e ampliando in modo significativo il proprio portafoglio di diritti globali.



Espansione della presenza nei mercati principali ed emergenti

L'acquisizione di ELEVEN Sports pone DAZN in una posizione di leadership nelle principali nazioni calcistiche europee, Portogallo e Belgio, oltre ad espandere la sua presenza nei mercati del sud-est asiatico. [1] Ciò completa l'attuale posizione di leader di mercato di DAZN in diversi paesi e territori.

ancio di nuovi grandi diritti calcistici in Spagna con LaLiga insieme a importanti partnership di distribuzione.

La partnership per la UEFA Champions League è stata estesa in Germania fino al 2027, inclusi i diritti di trasmissione di oltre il 90% delle partite della UEFA Champions League, assicurando che DAZN rimanga la sede della principale competizione europea per club in Germania.

Offrire un'esperienza ricca e coinvolgente per i clienti DAZN

Sotto la guida di Mark Kemp come nuovo CEO di DAZN Bet, DAZN Bet beta viene lanciato nel Regno Unito, in Spagna e in Italia. Il lancio fa parte di una partnership con Pragmatic Group per rinfrescare il mercato delle scommesse casuali e offrire ai clienti un'esperienza più ricreativa.- Viene lanciata l'offerta di e-commerce con DAZN Store, che consente ai fan di acquistare esclusive collezioni a marchio DAZN e merchandising per i fan in Germania, Austria, Svizzera (DACH) e Giappone.

Sperimentazione con token non fungibili (NFTS) tramite il lancio di DAZN Moments in Giappone, una serie di NFT della J. League e Boxing.IO, un mercato NFT con momenti salienti della boxe in edizione limitata.

L'acquisizione della società statunitense di intrattenimento multimediale Team Whistle con il suo portfolio di contenuti originali best-in-class e 700 milioni di follower sui social media consente a DAZN di raggiungere un pubblico più giovane, guidare i consumatori precedentemente fuori piattaforma su DAZN e approfondire le sue capacità di coinvolgimento dei fan.

Acquisizione di diritti globali significativi come parte della visione per creare una destinazione quotidiana per tutti gli appassionati di sport

Firmato l'accordo con la Professional Fighters League per creare PFL Europe, il primo campionato regionale in assoluto da un fornitore globale di MMA quando lanciato nel 2023.

Espansione negli sport estremi dal vivo attraverso Red Bull TV, il primo canale lineare reso disponibile a livello globale su DAZN.

Vengono acquisiti i diritti di trasmissione globale delle principali divisioni di calcio femminile Finetwork Liga F e Frauen-Bundesliga, integrando le partnership esistenti di DAZN con la UEFA Women's Champions League e la WE League giapponese.

I diritti esclusivi di trasmissione globale della UEFA Women's Champions League registrano un record di spettatori cumulativi dal vivo di 3,6 milioni a livello globale per la finale su DAZN, il canale YouTube UWCL di DAZN e 11 canali in chiaro in Europa. Ciò segna un aumento del 56% del pubblico rispetto alla finale della scorsa stagione.

Presentazione di un nuovo team di leadership senior di grande esperienza

Shay Segev viene annunciato come unico CEO del gruppo DAZN, Darren Waterman come CFO del gruppo, Sandeep Tiku come CTO e Pete Oliver come CMO, rafforzando il team aziendale centrale.

Ulteriori assunzioni vengono effettuate in diversi territori come parte della creazione di una struttura organizzativa guidata dal mercato, tra cui Stefano Azzi come CEO, Italia, Alice Mascia come CEO, DACH, Bosco Aranguren come CEO, Spagna e Manabu Yamada, EVP Revenue.

Shay Segev, amministratore delegato, ha dichiarato:

“Gli ultimi dodici mesi sono stati un periodo molto significativo per DAZN mentre cerchiamo di diventare la destinazione quotidiana per eccellenza per gli appassionati di sport. Abbiamo registrato una crescita sana in tutti i nostri mercati, aggiunto un volume significativo di diritti globali e nazionali alla piattaforma e aumentato sostanzialmente i nostri ricavi adeguando le nostre offerte principali ed esplorando nuovi flussi di entrate. Guardando al futuro, abbiamo un piano chiaro per realizzare la fase successiva del progresso di DAZN. Il nostro obiettivo sarà rendere il prodotto più accessibile, rimuovere ulteriori attriti e migliorare il coinvolgimento del cliente. Siamo entusiasti di ciò che riserva il futuro”.

Kevin Mayer, presidente del consiglio di amministrazione, ha dichiarato:

“Il gruppo DAZN è andato sempre più rafforzandosi nell'ultimo anno. Guidata da un nuovo team dirigenziale senior di grande esperienza proveniente da tecnologia, media, telecomunicazioni, intrattenimento e sport, l'azienda ha dimostrato il potenziale di un'offerta sportiva innovativa diretta al consumatore. Con queste solide basi in atto, siamo in una posizione di forza mentre entriamo nel 2023”.

[1] Al termine dell'acquisizione