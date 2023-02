DAZN, Europa e Conference League 2022/23, Playoff Ritorno | Palinsesto Telecronisti

ore 21:00

Uefa Europa League | Playoff Ritorno: ROMA vs Salisburgo [and. 0-1]



Stadio Olimpico - Roma

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Simone Tiribocchi

Dopo la beffa del match d’andata in Austria, perso 1-0 per via della rete all'88° di Capaldo, la Roma di José Mourinho torna a giocare davanti al suo pubblico che ha di nuovo risposto presente per provare a spingere la squadra alla qualificazione agli ottavi di finale. In Europa League i giallorossi si sono spinti fino alla semifinale nella stagione 2020/21: la speranza, per intanto, è di arrivare agli ottavi, per poi sognare una nuova cavalcata fino in fondo al torneo.