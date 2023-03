Su DAZN Roma - Barcellona per i quarti della UEFA Women's Champions League

La UEFA Women's Champions League torna su DAZN e sul canale YouTube di DAZN con i quarti di finale: l’attesa è grande per il big match di stasera che vede la Roma scendere in campo all’Olimpico per sfidare il Barcellona davanti a 40 mila tifosi.

La fase a eliminazione diretta vedrà anche Olympique Lione, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Arsenal, Chelsea e Wolfsburg che scenderanno in campo in sfide avvincenti e schiereranno alcune delle migliori giocatrici al mondo, tra cui Lucy Bronze, Sam Kerr, Kadidiatou Diani, Alexandra Popp, Leah Williamson e Ashley Lawrence.

La massima competizione europea continua a crescere e a raccogliere fan anche in questa stagione. La fase a gironi, disponibile su DAZN in oltre 210 territori in tutto il mondo, ha totalizzato oltre 20 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube di DAZN (rispetto ai 14 dello scorso anno) e milioni di streaming sulla piattaforma.

Due vittorie su due alle primissime emozioni in Champions League: le giallorosse hanno superato brillantemente Slavia Praga e St.Polten, pareggiando in casa con il blasonato Wolfsburg e subendo un solo ko, in casa dei tedeschi, Vittorie nette, invece, nei match di ritorno con St Polten (5-0) e Slavia Praga (0-3). Quella della Roma femminile è già una grande stagione, comuqneu vadano le cose: prima classificata nella Regular Season in campionato, finalista in Coppa Italia, battendo in rimonta un ottimo Milan, e qualificata ai quarti di finale di Champions League alla prima apparizione nel torneo. Il 21 marzo la Magica giocherà per la prima volta una partita allo Stadio Olimpico. Da una parte c'è una squadra da 29 gol in sei partite contro un team che, nelle stesse partite, di gol ne ha presi due in più e ne ha segnati la metà. La Roma se dovesse superare il Barcellona, dovrà poi affrontare in semifinale la vincente tra Lione e Chelsea. Nell'altra parte del tabellone la vincente di PSG vs Wolfsburg affronterà la squadra vincente di Bayern Monaco e Arsenal.

L’Adidas, in occasione della giornata dei sorteggi, ha presentato l’UWCL Pro Ball Eindhoven, il pallone ufficiale della fase ad eliminazione diretta e della finale, in programma nella città olandese il 3 giugno prossimo. Il dettaglio del neon su uno sfondo blu scuro: il design del pallone rende omaggio proprio alla città di Eindhoven, conosciuta anche come la Città della Luce, e alla sua architettura storica e moderna e la fiorente scena della Light Art. A completare il quadro le grafiche in grassetto che celebrano alcuni luoghi iconici della città, oltre ai bordi fluorescenti su cui spiccano le stelle bianco-perlate della Champions League.

“DAZN è da sempre impegnata nel dare la giusta visibilità a tutti gli sport. Si inserisce in questo percorso la volontà di far arrivare la massima competizione europea di calcio femminile, la UEFA Women Champions League, a un pubblico sempre più ampio. – Commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia – Il big match dell’Olimpico vedrà le giallorosse coinvolte in un’impresa storica, con 40 mila tifosi sugli spalti pronti a supportarle: per la prima volta si giocano l’accesso alla semifinale. Come DAZN siamo orgogliosi di sostenerle sul campo, dando la possibilità a tutti i tifosi di seguirle in live streaming, contribuendo così alla crescita dello sport femminile. I numeri ci confermano che stiamo andando nella giusta direzione registrando un importante aumento di pubblico.”

Per la trasmissione della fase a eliminazione diretta, DAZN potrà contare anche sulla sponsorship di EA, leader dell'intrattenimento digitale interattivo, che si aggiunge ad Adidas, stipulando una partnership globale pluriennale. L'accordo prevede la presenza della pubblicità di EA SPORTS in tutte le trasmissioni della fase a eliminazione diretta su scala globale, mentre la UWCL arriva per la prima volta su EA SPORTS FIFA 23. EA condivide l'impegno a lungo termine di DAZN volto ad accelerare la crescita del calcio femminile in tutto il mondo, fornendo alle competizioni femminili un'esposizione mediatica senza precedenti, migliorando ed elevando ulteriormente il gioco e contribuendo alla fama delle giocatrici.

MARTEDI 21 MARZO 2023

ore 18:45 Bayern Monaco vs Arsenal - DIRETTA SU DAZN E YOUTUBE

Telecronaca: Marco Calabresi

Quindicesimo quarto di finale raggiunto dall'Arsenal, che lo scorso ottobre era riuscito a vincere contro le campionesse in carica del Lione, diventando la prima squadra nella storia capace di segnare 5 gol alle francesi in un match casalingo. Ancora senza Beth Mead e Vivianne Miedema, entrambe out per infortunio, le "Gunners" sono oggi impegnate nella delicata trasferta di Monaco: avversario il Bayern, in grado di battere il Barcellona per 3-1.





Telecronaca: Gabriele Giustiniani e Marta Carissimi

Prima volta storica all'Olimpico per la Roma Women, che quest'anno è l'unica squadra italiana a disputare i quarti della più prestigiosa competizione europea per club. Stagione da incorniciare per le giallorosse: dopo il trionfo in Supercoppa, la Roma prosegue la sua corsa in tre competizioni diverse, Campionato, Coppa Italia e UWCL. Proprio in Champions League, ad attendere la squadra di Spugna c'è la super sfida contro il Barcellona vice campione d'Europa. Occhi puntati sull'ex capitano blaugrana Vicky Losada (arrivata a Roma dal City poco più di un mese fa), che con il Barça ha vinto la UWCL nel 2020-21.

MERCOLEDI 22 MARZO 2023