DAZN, Serie A 2022/23 30a Giornata, Palinsesto Telecronisti Zona DAZN | 14 - 15 - 16 - 17 Aprile 2023

La Serie A TIM, da seguire tutta su DAZN, entra nella sua fase finale. Il Napoli di Spalletti è sempre più vicino all'impresa e può gestire un ampio margine sulle avversarie. Inter, Milan, Lazio, Roma e Atalanta lotteranno fino all'ultimo per i piazzamenti Champions in una battaglia emozionante per entarre nella top 4, mentre la Juventus (in attesa della decisione in merito alla penalizzazione in classifica) proverà a completare la rimonta verso le posizioni europee. Non solo l'alta classifica: la lotta salvezza è tutta da seguire. Verona, Sampdoria e Cremonese sperano ancora nella salvezza.

DAZN SERIE A DIRETTA - 30a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 14 APRILE 2023

ore 18:30 Serie A 30a Giornata: Cremonese vs Empoli (diretta esclusiva)

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Valon Behrami

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Pre (dalle 18:00) e post partita con: Edoardo Testoni

Allo stadio Zini si apre la trentesima giornata di Serie A. L'Empoli di Paolo Zanetti fa visita alla Cremonese di Davide Ballardini, impegnata in una complicata rincorsa salvezza. I grigiorossi, tuttavia, non vogliono lasciare nulla di intentato prima di alzare bandiera bianca e oggi vogliono conquistare punti contro una formazione come quella toscana, che negli ultimi mesi non ha brillato per rendimento. Il match d'andata lo decisero Cambiaghi e Parisi in favore dell'Empoli; come andrà a finire questa volta? Cremonese ed Empoli si sono incontrate solo una volta in Serie A TIM, nella gara d’andata:successo 2-0 dell’Empoli con gol di Cambiaghi e Parisi.L’Empoli ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A TIM contro squadre neopromosse;l’unica sconfitta è tuttavia arrivata nella sola gara esterna del parziale (1-2 contro il Monza).La Cremonese ha vinto l’ultima partita di campionato, 3-2 contro la Sampdoria; i grigiorossi nonottengono due successi di fila in Serie A TIM da marzo 1996, contro Lazio e Padova.La Cremonese ha subito gol in tutte le ultime sette partite casalinghe di Serie A TIM, i lombardinon fanno peggio nella competizione dal periodo tra gennaio-maggio 1992 (10 di fila in quel caso).L’Empoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di Serie A TIM, contro Lecce eMilan; i toscani non ottengono tre clean sheet di fila nella competizione da gennaio 2017.L’Empoli ha perso tre delle ultime cinque trasferte di Serie A TIM (2N), tante sconfitte quantenelle precedenti 11 (3V, 5N).Nessuna squadra ha segnato meno gol di Empoli (cinque) e Cremonese (sei) nei primi 30 minuti digioco in questo campionato; la squadra lombarda è anche quella che ha subito più reti nellostesso intervallo temporale (18 gol).Da una parte l’Empoli è la squadra che ha subito più gol su sviluppo di corner in questocampionato (10), dall’altra la Cremonese è quella che ne ha concessi di più in generale susviluppo di calcio piazzato (16).Cyriel Dessers è il giocatore della Cremonese che ha preso parte a più gol (sette – cinque reti edue assist) in questa Serie A TIM; dopo il passaggio vincente servito nel turno scorso contro laSampdoria, l’attaccante potrebbe prendere parte a una marcatura per due gare di fila del torneoper la prima volta dall’ottobre 2022 (gol contro Napoli e Spezia).Francesco Caputo ha segnato tre gol in 29 partite disputate finora in questo campionato; nella suacarriera in Serie A TIM solo nel 2010/11 ha fatto peggio entro lo stesso numero di presenze (inquel caso realizzò un gol con il Bari in 12 gare).



Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: E,manuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirllo

Pre (dalle 20:15) e post partita con: Federica Zille, Giampaolo Pazzini, Sergio Floccari

Il venerdì sera che inaugura la trentesima giornata di Serie A TIM, dopo il match tra Cremonese ed Empoli, propone anche la sfida del Picco tra Spezia e Lazio. I biancocelesti vogliono continuare a fare punti utili in ottica qualificazione alla prossima UEFA Champions League, mentre ai liguri servirebbe fare risultato per continuare al meglio il percorso salvezza. La gara d'andata dello scorso 2 ottobre vide trionfare la Lazio per 4-0, con Milinkovic-Savic protagonista assoluto con una doppietta, dopo le marcature di Zaccagni e Romagnoli. Riuscirà lo Spezia a fare punti davanti ai suoi tifosi, o sarà ancora la Lazio a prevalere? La Lazio è una delle tre squadre contro cui lo Spezia ha perso tutte le partite disputate in Serie ATIM: cinque sconfitte su cinque contro i biancocelesti, sei contro la Juventus e una contro il Monza.Lo Spezia ha subito sei gol in due partite casalinghe contro la Lazio in Serie A TIM, una media ditre a incontro; i liguri hanno una media più alta di gol subiti in casa soltanto contro il Napoli (3.3).Nelle ultime cinque partite di campionato lo Spezia non ha mai incassato più di un gol: per i liguriè la miglior striscia di gare senza almeno due reti subite in Serie A TIM.Lo Spezia è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A TIM, con LeonardoSemplici in panchina; nelle ultime due sfide, i liguri hanno realizzato tre reti, dopo che eranorimasti a secco nelle cinque precedenti.La Lazio ha vinto sei delle ultime sette partite (1N) di Serie A TIM: tante vittorie quante nelleprecedenti 14 (4N, 4P).La Lazio ha tenuto la porta inviolata nelle ultime quattro trasferte di Serie A TIM e non fa megliodal suo record di cinque registrato nel 1998, sotto la guida di Sven-Göran Eriksson.La Lazio ha subito cinque gol nei primi tempi in questo campionato; nelle prime 29 giornate diSerie A TIM, soltanto sette volte sono state incassate meno reti nei primi 45’ di gioco: la piùrecente da parte del Milan nel 1993/94 (due gol concessi).La Lazio è la squadra che ha segnato più gol (10) nei primi 15 minuti di gioco in questocampionato; lo Spezia, invece, è quella che ne ha realizzati meno (uno) nel quarto d’ora finale digara.MBala Nzola (13 reti e due assist in questo campionato) è il primo giocatore dello Spezia aprendere parte a 15 gol nel corso di una singola stagione di Serie A TIM; l’attaccante dei liguri hapartecipato al 60% delle marcature della propria squadra in questo campionato: almeno il 15% inpiù rispetto a qualsiasi altro giocatore.Lo Spezia è, con Genoa e SPAL, soltanto una delle tre squadre affrontate almeno cinque volte daCiro Immobile, contro cui l’attaccante della Lazio vanta una media gol pari o superiore a una reteper incontro (cinque gol in cinque sfide contro i liguri).

SABATO 15 APRILE 2023

ore 15:00 Serie A 30a Giornata: Bologna vs Milan (diretta esclusiva)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Pre (dalle 14:30) e post partita con: Giorgia Rossi, Massimo Ambrosini e Simone Tiribocchi

Allo stadio Dall'Ara di Bologna si apre il sabato pomeriggio della trentesima giornata di Serie A. La formazione felsinea allenata da Thiago Motta ospita il Milan di Stefano Pioli, che a Bologna ha iniziato la sua carriera da allenatore nelle giovanili, per poi allenare la prima squadra rossoblù nel triennio 2011-2014. Il suo Milan affronta oggi una partita difficile, contro un avversario in forma e che nel girone di ritorno ha dimostrato una buona crescita per gioco espresso e risultati. All'andata decisero Rafa Leao e Olivier Giroud in favore dei rossoneri; come andrà a finire oggi? Il Bologna non ha ottenuto alcun successo nelle ultime 14 sfide (2N, 12P) di Serie A TIM contro ilMilan; i rossoblù hanno una striscia aperta negativa più lunga nella competizione soltanto controla Juventus (4N, 17P).Il Milan è imbattuto nelle ultime 16 trasferte (12V, 4N) contro il Bologna in Serie A TIM; nellacompetizione, i rossoneri vantano una serie aperta più lunga di gare esterne senza sconfitte solocontro la SPAL (19).Il Bologna ha vinto senza subire gol le ultime due partite di Serie A TIM; è da febbraio 1973 che gliemiliani non collezionano tre successi di fila tenendo la porta inviolata nel massimo torneo.Il Bologna non ha subito gol nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A TIM e non fa meglio dagennaio 2000, quando arrivò addirittura a otto clean sheet interni consecutivi.Nelle 23 gare con Thiago Motta in panchina, il Bologna ha mantenuto una media di 1.6 punti apartita, mentre nelle precedenti sei di questo campionato la media era di un punto a match.Da inizio febbraio, il Bologna ha guadagnato 17 punti in Serie A TIM, grazie a cinque vittorie e duepareggi (2P): nel periodo, hanno fatto meglio soltanto Napoli, Juventus (entrambe 21) e Lazio (20).Nell’ultima partita di campionato, il Milan non ha trovato il gol contro l’Empoli; i rossoneri nonrestano due gare di fila senza segnare in Serie A TIM da aprile 2022 (in quel caso, una delle duefu proprio contro il Bologna).Il Milan ha vinto 4-0 contro il Napoli nell’ultima trasferta di campionato, dopo due sconfitteesterne consecutive; i rossoneri non ottengono almeno due vittorie di fila fuori casa dallo scorsoottobre (tre in quel caso).Musa Barrow è il giocatore che è stato coinvolto in più gol in questo aprile 2023 (quattro: una retee tre assist), il gambiano potrebbe potrebbe prendere parte ad almeno un gol in tre partite di filain Serie A TIM per la prima volta da ottobre 2021 (quattro match in quel caso).Nei maggiori cinque campionati europei, Rafael Leão è soltanto uno dei cinque giocatori nati dal1999 in avanti, con più di 20 gol e più di 10 assist nelle ultime due stagioni; gli altri sono Saka,Haaland, Vinícius Júnior e Diaby.



Il big match da vedere sul divano con un gruppo di amici, pizza e Coca-Cola: Cronache di Spogliatoio commenta live insieme a Giovanni Barsotti, Alberto Neglia e alla voce fuori campo della Gialappa's Band.



Il big match da vedere sul divano con un gruppo di amici, pizza e Coca-Cola: Cronache di Spogliatoio commenta live insieme a Giovanni Barsotti, Alberto Neglia e alla voce fuori campo della Gialappa's Band. ore 18:00 Serie A 30a Giornata: Napoli vs Hellas Verona (diretta esclusiva)

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Pre (dalle 17:30) e post partita con: Diletta Leotta, Ciro Ferrara, Andrea Stramaccioni

Lunga trasferta per l'Hellas Verona di Zaffaroni, impegnata in queste ultime partite di campionato in una rimonta salvezza difficile ma non impossibile. Fare punti oggi a Napoli, però, è una missione davvero ardua per i gialloblù, che tuttavia possono provare a sfruttare le fatiche in ambito europeo del Napoli, che in queste settimane si sta giocando l'accesso alla semifinale di Champions League contro il Milan. I partenopei hanno comunque il desiderio di chiudere il prima possibile un campionato iniziato in maniera scoppiettante proprio dalla sfida d'andata al Bentegodi, lo scorso ferragosto. Finì 5-2 per i partenopei 8 mesi fa; come andrà invece la sfida del 'Maradona'? Sfida numero 60 in Serie A TIM tra Napoli ed Hellas Verona: 32 vittorie azzurre, 13 gialloblù e 14pareggi nei 59 precedenti; i partenopei hanno battuto i veneti nelle ultime due sfide in ordine ditempo, dopo che avevano raccolto due pareggi e subito una sconfitta nelle precedenti tre.L'Hellas Verona ha vinto soltanto due volte a Napoli in Serie A TIM, l’ultima delle quali il 2 gennaio1983 (1-2, con la doppietta di Piero Fanna); da allora, in 17 precedenti, ben 13 vittorie azzurre equattro pareggi, inclusi quelli nelle ultime due sfide in ordine di tempo (entrambi 1-1).Il Napoli ha conquistato finora 74 punti in questo campionato; in Serie A TIM, dopo 29 partitegiocate, i campani ne avevano raccolti al massimo 73, nel 2017/18; in quel caso, i partenopeipareggiarono la 30ª giornata, raggiungendo i 74 punti.Il Napoli ha perso due delle ultime tre partite casalinghe (1V) di Serie A TIM: tante sconfittequante nelle precedenti 20 gare interne (15V, 3N) nella competizione.L'Hellas Verona ha vinto l’ultima partita di Serie A TIM (2-1, contro il Sassuolo) e non ottiene duesuccessi consecutivi nella competizione da gennaio 2022 (in quel caso la prima delle due fuproprio contro i neroverdi).L'Hellas Verona non ha vinto nessuna delle ultime 15 trasferte (6N, 9P) di Serie A TIM; i gialloblùnon restano per più gare esterne consecutive senza successi dal 2016 (17 in quel caso).Da una parte, il Napoli è la squadra che conta più sequenze su azione (102) con almeno 10passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area in questo campionato; dall’altra, l'HellasVerona è quella che ne conta di meno (otto).Il Napoli è la squadra che conta più recuperi offensivi in questo campionato: 271, grazie ai quali ipartenopei hanno effettuato 48 conclusioni, altro record nella Serie A TIM 2022/23.Khvicha Kvaratskhelia ha segnato 12 reti in questo campionato, solo un calciatore del Napoli harealizzato più gol prima di compiere 23 anni in una singola stagione di Serie A TIM: AttilaSallustro (13) nel 1929/30.Kevin Lasagna ha segnato quattro gol contro il Napoli in Serie A TIM: contro nessuna squadra hafatto meglio nella competizione (quattro anche contro il Benevento); l’attaccante dell'HellasVerona è andato a bersaglio contro i partenopei nella gara di andata, e l’avversaria di giornatapotrebbe diventare la quinta squadra contro cui trova il gol in entrambe le sfide stagionali(Crotone 2017/18, Benevento 2017/18, Genoa 2019/20 e Cagliari 2020/21).



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Federico Sala e Orazio Accomando

Pre (dalle 20) e post partita in "Tutti Bravi Sul Divano" con Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Borja Valero

Sabato sera nerazzurro a San Siro, con il Monza di Palladino ospite dell'Inter di Inzaghi, impegnata in queste settimane anche sul fronte quarti di finale di Champions League. Complicato trovare energie mentali e fisiche per i nerazzurri, che tuttavia non possono permettersi cali di concentrazione in campionato per raggiungere un posto tra le prime 4. Il match d'andata terminò 2-2, non senza polemiche... Come finirà la gara di ritorno? ​Presenta il match "Tutti Bravi Dal Divano", il programma di DAZN condotto da Marco Russo. Linguaggio da spogliatoio ricco di aneddoti nello show della partita delle 20:45 del sabato, con a seguire il “Players Only”: Marco Parolo, in veste di capitano, guiderà i suoi compagni nel racconto dell’intera giornata di campionato, tra approfondimenti e pronostici. Prima del 2-2 del match d’andata, i sette precedenti tra Inter e Monza, dal 1929/30, si eranogiocati tutti in Coppa Italia, con i nerazzurri che avevano registrato cinque successi, a fronte di unpareggio e una sconfitta; l’incontro più recente a Milano è un 2-1 a favore dell’Inter, del 12settembre 1990 (a segno Battistini, Berti e Di Biagio).L’Inter è imbattuta in tutte le ultime 28 partite di Serie A TIM contro avversarie neopromosse: 24vittorie e quattro pareggi, con ben 78 reti realizzate (2.8 di media a match).L’Inter ha perso 10 partite finora in questo campionato; nell’era dei tre punti a vittoria, soltantodue volte i nerazzurri hanno subito almeno 11 sconfitte nelle prime 30 gare stagionali: nel1998/99 e nel 2011/12 (12 in entrambi i casi).L’Inter ha perso le ultime due partite casalinghe di campionato; solo tre volte, i nerazzurri hannofatto peggio in Serie A TIM: quattro sconfitte interne di fila nel 1946, tre nel 1956 e tre nel 2013.In tre delle ultime sette partite di campionato, il Monza non ha trovato il gol: tante volte quantenelle precedenti 18; in tutte queste ultime sette gare, i brianzoli hanno subito almeno una rete.Il Monza ha pareggiato le ultime due trasferte di Serie A TIM, contro Hellas Verona e Udinese:tanti pareggi quanti quelli collezionati dai biancorossi in tutte le precedenti 12 gare esterne (4V,6P).Da una parte, nessuna squadra ha realizzato più gol dell’Inter nella prima mezzora di gioco inquesto campionato (17 reti, al pari del Napoli); dall’altra, soltanto tre compagini hanno segnatomeno del Monza nei primi 15 minuti di gioco (tre).Nessuna squadra ha colpito più legni dell'Inter in questa Serie A TIM: 14, come Roma e Juventus;sul fronte opposto, solo l’Empoli (quattro) ne ha colpiti meno del Monza (cinque).Lautaro Martínez, attualmente a quota 14 gol, potrebbe raggiungere le 15 reti per la terzastagione consecutiva; tra i giocatori dell’Inter, l’ultimo a riuscirci è stato Mauro Icardi tra il2014/15 e il 2017/18 (quattro in quel caso).L’Inter è la squadra contro cui Andrea Petagna ha giocato più partite da avversario in Serie A TIMsenza trovare mai il gol o fornire un assist (10 sfide, per un totale di 722 minuti).

DOMENICA 16 APRILE 2023

ore 12:30 Serie A 30a Giornata: Lecce vs Sampdoria (diretta)

Telecronaca: Andrea Calogero - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Pre (dalle 12:00) e post partita con: Ilaria Alesso e Dario Marcolin

Lunch match di bassa classifica al Via del Mare di Lecce, con i giallorossi di Baroni pronti a ospitare la Sampdoria. I blucerchiati di Stankovic cercano il colpo grosso per mantenere vive le ultime speranze di raggiungere il quart'ultimo posto in classifica, che garantirebbe la salvezza. Il Lecce gode di una posizione di classifica migliore rispetto ai liguri, ma punta a vincere per avvicinarsi ulteriormente alla soglia salvezza. Il match d'andata vide i salentini espugnare Marassi grazie alle reti di Colombo e Banda: riusciranno a imporsi anche al ritorno, o vedremo i blucerchiati fare punti? Il Lecce ha raccolto i tre punti nel match d’andata contro la Sampdoria, ma non ha mai battuto duevolte nello stesso campionato di Serie A TIM i blucerchiati; è dal 2003/04 (due pareggi in quelcaso) che non rimane imbattuto in entrambi i match stagionali contro i liguri.La Sampdoria ha registrato sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto sfide di Serie A TIMcontro il Lecce in Salento: i giallorossi non superano i blucerchiati in casa nel massimocampionato dal 13 gennaio 1991 (1-0 grazie alla rete di Pedro Pasculli).Il Lecce ha segnato appena una rete nelle ultime sei gare di campionato, parziale in cui non haraccolto neanche un punto: solo tre volte nella sua storia ha registrato sette sconfitte consecutivein una singola stagione di Serie A TIM, due volte nel 1993/94 e la più recente nel 1997/98.La Sampdoria viene da tre ko esterni consecutivi in campionato: l’ultima volta che ha perso piùtrasferte di fila in una stagione di Serie A TIM è stata nel marzo 2022, quando arrivò a cinque.Il Lecce non ha trovato il successo in tre delle ultime cinque occasioni in cui ha affrontato unasquadra ultima in classifica a inizio giornata di Serie A TIM: in questo parziale infatti ha registratoappena due vittorie (inclusa una a inizio febbraio contro la Cremonese), due pareggi e unasconfitta.La Sampdoria è la quinta squadra non neopromossa a collezionare al massimo 15 punti dopo leprime 29 gare stagionali di Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria, dopo la Reggiana 1994/95,il Napoli 1997/98, il Palermo 2016/17 e il Chievo 2018/19.Il Lecce ha vinto il 57% degli incontri di Serie A TIM giocati nell’anticipo domenicale: quattro susette, completano un pareggio e due sconfitte.Lecce e Sampdoria sono le due squadre che hanno tentato meno conclusioni in questa Serie A TIM(287 e 293); queste sono inoltre le due formazioni che hanno creato di meno in base agli ExpectedGoals (23.7 e 26.1) nel torneo in corso.Lorenzo Colombo (gol e assist nella gara d’andata contro la Sampdoria) in caso di gol puòdiventare il quarto più giovane giocatore nella storia del Lecce capace di segnare almeno cinquereti in una stagione di Serie A TIM (21 anni e 39 giorni il giorno della gara), dopo Valeri Bojinov(18a, 255g nel 2004), Luis Muriel (20a 323g nel 2012) e Mirko Vucinic (21a 037g nel 2004).Il Lecce è la squadra attualmente in Serie A TIM contro cui Manolo Gabbiadini ha giocato piùincontri (tre) nel massimo campionato senza segnare né servire assist – l’attaccante dellaSampdoria ha sei reti all’attivo nel torneo in corso e non fa meglio in una singola stagione di SerieA TIM dal 2019/20, quando toccò quota 11.



Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Pre (dalle 14:30) e post partita con: Alessandro Iori

Allo stadio Olimpico Grande Torino scendono in campo due club accomunati dallo stesso colore sociale, il granata. Torino e Salernitana tornano ad affrontarsi a distanza di tre mesi dopo l'1-1 maturato all'Arechi firmato Sanabria e Vilhena. Nella scorsa stagione su questo campo trionfò nettamente la squadra di Juric grazie ad un netto 4-0, ma tre dei quattro marcatori ora non vestono più la casacca del Toro, l'unico rimasto è proprio Sanabria. Come andrà a finire? Prima dell’1-1 nel match d’andata, il Torino aveva registrato quattro vittorie su quattro sfide diSerie A TIM contro la Salernitana: tra le formazioni affrontate almeno tre volte in Serie A TIM,solo contro la Roma (86%), la formazione campana vanta una percentuale di sconfitte più alta checontro i piemontesi (80%).Il Torino ha vinto i due precedenti casalinghi di Serie A TIM contro la Salernitana, segnando ben11 reti (7-1 nel novembre 1947 e 4-0 nel settembre 2021).Il Torino ha perso le ultime due gare casalinghe in campionato (contro Roma e Napoli, entrambesenza segnare), l’ultima volta che è stato sconfitto più volte di fila in casa in Serie A TIM è statatra luglio e novembre 2020 (quattro).La Salernitana ha pareggiato tutte le ultime cinque gare di campionato: solo tre formazionidall’inizio dello scorso decennio hanno registrato una serie di sei o più pareggi consecutivi inSerie A TIM: la SPAL (sei nel 2018), il Chievo (sei, sempre nel 2018) e il Genoa (sette nel 2022).Questa è la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria in cui il Torino ha registrato almeno 10successi segnando al massimo 30 gol nelle prime 29 giornate di Serie A TIM: la precedenteoccasione in cui era capitato ai granata risale al 1991/92, torneo che chiuse in terza posizione.La Salernitana ha perso 12 delle prime 29 gare in una stagione di Serie A TIM: non aveva maifatto così bene a questo punto della competizione; al momento si trova in 15ª posizione, dovessemantenerla fino a fine torneo eguaglierebbe il suo miglior risultato in un massimo campionato(15ª anche nel 1998/99, che in quell’occasione tuttavia le costò la retrocessione).Da una parte, il Torino è la squadra che ha segnato meno gol su sviluppi di calcio d’angolo inquesta Serie A TIM (appena uno), dall’altra la Salernitana è una delle due formazioni (insieme alBologna) che non hanno ancora trovato la rete in seguito a un calcio di punizione (sia diretto cheindiretto).La Salernitana è la squadra che ha effettuato meno recuperi offensivi in questa Serie A TIM: 156,70 in meno rispetto ai 226 del Torino; tuttavia, i campani sono riusciti ad arrivare al tiro 31 voltein seguito a sequenze iniziate in questo modo, appena una volta in meno rispetto ai piemontesi(32).Antonio Sanabria ha raggiunto la doppia cifra di partecipazioni a gol in questa Serie A TIM (ottoreti, due assist), solo tre giocatori stranieri nelle ultime 15 stagioni hanno fatto meglio in unsingolo massimo campionato con il Torino: Omar El Kaddouri (12 nel 2013/14), Iago Falque (20sia nel 2016/17 che nel 2017/18) e Adem Ljajic (18 nel 2016/17 e 16 nel 2017/18).Antonio Candreva ha rifilato cinque gol in Serie A TIM contro il Torino, solo contro l’Inter (sette) –punita proprio nell’ultimo turno di campionato – ha fatto meglio nella competizione; il giocatoredella Salernitana può trovare la rete in due presenze di fila nella competizione per la prima voltada novembre 2021.



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Pre (dalle 17:30) e post partita con: Marco Russo, Dario Marcolin

Al Mapei Stadium il Sassuolo cerca un'impresa che manca ormai da ben 8 anni: battere la Juventus. L'ultima volta era il 28 ottobre 2015 e a decidere il match fu una splendida punizione di Nicola Sansone. Da quel giorno i bianconeri si sono sempre imposti in quel di Reggio Emilia, tranne nell'estate del 2020, quando terminò in un pirotecnico 3-3. Riuscirà la squadra di Dionisi a ostacolare le operazioni di rimonta della corazzata di Allegri? La Juventus è la squadra contro cui il Sassuolo ha perso più partite in Serie A TIM (14 su 19giocate) e quella contro cui ha subito più gol (47): per i neroverdi solo due vittorie e tre pareggi incampionato contro i bianconeri (l’unico successo in casa è datato 28 ottobre 2015 (1-0, rete diNicola Sansone).La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei trasferte di Serie A TIM contro il Sassuolo (1N),parziale nel quale i bianconeri hanno sempre segnato almeno due gol.Questa sarà la quinta volta che Sassuolo e Juventus si affrontano in Serie A TIM dalla 30ªgiornata di campionato in avanti: nelle precedenti quattro – tutte giocate al MAPEI – entrambe lesquadre sono andate a segno (4.3 gol segnati in media a partita) e i bianconeri sono semprerimasti imbattuti (3V, 1N).Il Sassuolo ha vinto tre dei cinque incontri casalinghi giocati nel girone di ritorno di questa SerieA TIM (1N, 1P), eguagliato lo stesso numero di successi registrato in tutto il girone d’andata (3V,2N, 4P).La Juventus ha perso due delle ultime tre trasferte di campionato (1V) – entrambe all’Olimpico,contro Roma e Lazio – dopo che aveva vinto sei delle sette precedenti (1P).Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro sfide di Serie A TIM contro avversarie nelle primesette posizioni in classifica a inizio giornata (1P), dopo che non aveva ottenuto alcun successonelle nove precedenti (2N, 7P).Solo il Napoli (22) ha segnato più gol della Juventus (19) da palla inattiva in questa Serie A TIM: inparticolare i bianconeri hanno realizzato 10 reti in seguito a un corner nel torneo in corso, solonel 2017/18 (11) e nel 2018/19 (12) hanno fatto meglio in una singola stagione nel torneo daquando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2004/05).Domenico Berardi ha segnato solo uno dei suoi 107 gol in Serie A TIM contro la Juventus (il 15luglio 2020, al MAPEI Stadium): contro nessuna delle squadre affrontate almeno 10 volte nellacompetizione (12 confronti contro i bianconeri), l’attaccante del Sassuolo ha realizzato meno reti.Adrien Rabiot ha segnato otto gol in questo campionato e può eguagliare Pavel Nedved (9 nel2002/03), Claudio Marchisio (9 nel 2011/12), Sami Khedira (9 nel 2017/18) e Arturo Vidal (9 nel2013/14), come centrocampista della Juventus con più reti realizzate esclusi i rigori in unasingola stagione di Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria.Dusan Vlahovic ha realizzato ben quattro gol in Serie A TIM contro il Sassuolo, tra cui unadoppietta nella gara d’andata – tuttavia, il serbo non è andato a segno in nessuna delle ultime ottogare, sette giocate dal primo minuto: è la prima volta che rimane a secco di gol in sette gare datitolare di fila nella competizione.



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Sunday Night Square (dalle 20) con: Marco Cattaneo, Andrea Barzagli, Andrea Stramaccioni, Stefano Borghi

Tre giorni dopo l'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord, la Roma di Josè Mourinho è chiamata a riscattare la pesante sconfitta dell'andata contro l'Udinese. Il 4-0 della Dacia Arena, avvenuto a inizio stagione, è una ferita aperta per i giallorossi, che davanti ai propri tifosi non vogliono deludere e conquistare tre punti fondamentali per la classifica. L'anno scorso decise Abraham mentre due anni fa il protagonista del 3-0 fu Jordan Veretout. Chi sarà il man of the match dell'Olimpico questa volta? L’Udinese ha sconfitto la Roma per 4-0 nel match d’andata e non vince entrambe le garestagionali contro i giallorossi in Serie A TIM dal 1997/98 (Zeman e Zaccheroni gli allenatori).L’Udinese è rimasta imbattuta nelle ultime due sfide contro la Roma (1V, 1N) in Serie A TIM, lostesso numero di volte in cui ci era riuscita nelle precedenti 17 partite di campionato (15 vittoriecapitoline e due friulane).La Roma ha trovato la vittoria in otto delle ultime nove gare casalinghe contro l’Udinese in Serie ATIM (1P). Inoltre le due squadre non pareggiano all’Olimpico dal marzo 2009 (1-1 con gol di Felipee Vucinic): da allora in 13 sfide ben 11 successi giallorossi e due bianconeri.L’Udinese ha vinto appena due delle 11 trasferte più recenti in campionato (4N, 5P), dopo cheaveva registrato tre successi nelle prime quattro del torneo in corso (1P); inoltre, i friulani nonsono andati a segno in quattro delle ultime sette gare esterne di Serie A TIM, ma nel parzialehanno tenuto la porta inviolata tre volte.La Roma ha vinto otto gare nel 2023 in Serie A TIM tenendo la porta involata, nessuna squadra hafatto meglio nel periodo (otto successi con clean sheet anche per il Napoli, mentre Juventus eLazio seguono a quota sette). Dal punto di vista opposto, i giallorossi non hanno vinto nessunadelle ultime nove partite di campionato in cui hanno subito gol (4N, 5P).L’Udinese ha perso tutte le ultime tre sfide contro avversarie nelle prime tre posizioni inclassifica a inizio giornata di Serie A TIM e non fa peggio con un singolo allenatore in panchina damarzo 2016, quando arrivò a cinque sotto la gestione di Stefano Colantuono.La Roma è la squadra che ha raccolto più punti in questa Serie A TIM (53) in relazione alle retisegnate (39): 1.36 punti ogni gol; dall’altra parte l’Udinese ha un rapporto di 1 a 1 (39 punti, 39gol), peggio finora solo le formazioni in zona retrocessione (Hellas Verona, Cremonese eSampdoria) e la Salernitana.L’attaccante della Roma Paulo Dybala è stato coinvolto in 17 gol contro l’Udinese in Serie A TIM(10 reti e 7 assist): dal 2004/05 solo Francesco Totti (20 contro il Parma) e Domenico Berardi (18contro il Milan) hanno preso parte a più reti contro una singola avversaria nella competizione.Si affrontano in questa sfida i due attaccanti che hanno giocato più partite in questa Serie A TIMsenza trovare ancora la rete: Isaac Success dell’Udinese (28 presenze) e Andrea Belotti dellaRoma (23 presenze).Beto, che nell’ultimo turno ha raggiunto la doppia cifra di reti nel torneo in corso, ha tuttaviasiglato ciascuna delle ultime cinque marcature più recenti alla Dacia Arena: il suo ultimo gol fuoricasa in Serie A TIM risale infatti allo scorso ottobre, contro l'Hellas Verona. L’attaccantedell’Udinese può andare a segno per la prima volta in trasferta nel massimo campionato controuna avversaria nelle prime cinque posizioni in classifica a inizio giornata (9 presenze 0 gol il suobilancio finora).

LUNEDI 17 APRILE 2023

ore 20:45 Serie A 30a Giornata: Fiorentina vs Atalanta (diretta esclusiva)

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Marco Paolo

Bordocampo ed interviste: Alessio de Giuseppe, Ilaria Alesso

Pre (dalle 20:00) e post partita in "SuperTele" con: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara e altri ospiti

Nel Monday Night va in scena il match al Franchi tra Fiorentina e Atalanta. La squadra di Italiano negli ultimi mesi ha completamente cambiato passo in campionato, tornando su ritmi addirittura superiori alla scorsa stagione. In questo turno per i Viola si presenta l'ostacolo Dea: riusciranno a superarlo? Segui la Serie A TIM su DAZN! Telecronaca di Riccardo Mancini, commento tecnico di Marco Parolo. Pre partita dalle ore 20:00, poi post gara ricco di ospiti, highlights e interviste esclusive in Supertele, il programma del lunedì sera condotto da Pierluigi Pardo. L’Atalanta ha trovato la vittoria in cinque delle ultime otto sfide di Serie A TIM contro la Fiorentina(1N, 2P), dopo che nelle precedenti 13 partite nel massimo campionato non era mai riuscita abattere la formazione toscana (4N, 9P).La Fiorentina ha vinto nell’ultimo match casalingo di Serie A TIM contro l’Atalanta, ma non ottienedue successi di fila contro i bergamaschi al Franchi dal 2015 (da allora in sei sfide due vittorieciascuna e due pareggi).La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime sette gare di campionato, raccogliendo cinquesuccessi e due pareggi – l’ultima volta che ha giocato otto incontri consecutivi senza perdere inSerie A TIM è stata tra febbraio e aprile 2018, con Stefano Pioli in panchina.L’Atalanta è rimasta senza segnare in tre delle ultime cinque trasferte di Serie A TIM (tutti e tregli incontri sono terminati con una sconfitta), tante volte quante nelle precedenti 17 gare esternenella competizione.La Fiorentina ha raccolto solo 9 dei suoi 41 punti in questo campionato contro avversarieattualmente nella metà alta della classifica: il 22%, ha una percentuale più bassa nel torneo incorso solo l'Hellas Verona (14%: 3 su 22).Solo l'Hellas Verona (830) ha guadagnato più possessi dell’Atalanta (820) nel terzo centrale dicampo in questa Serie A TIM – dall’altra parte, solo il Napoli (174) ne conta più della Fiorentina(160) nel terzo di campo offensivo.Tutte le ultime otto reti della Fiorentina in Serie A TIM provengono da giocatori differenti – traqueste sono incluse due autoreti, che corrispondono alle ultime due marcature interne dellasquadra viola in campionato: l’unica squadra in tutta la storia della competizione che ha ricevutopiù autogol consecutivi a favore in casa è stata l’Inter, quattro, tutti contro il Catania il 29 gennaio1961.Da novembre in avanti, solo Isaac Success (6) ha servito più assist di Jonathan Ikoné (4) senzasegnare in Serie A TIM e solo Kevin Lasagna (26) ha tentato più conclusioni dell’esterno dellaFiorentina (23) sempre senza trovare il gol: l’ultima rete del francese risale infatti allo scorso 22ottobre, contro l’Inter.Solo Cristiano Biraghi della Fiorentina (31) e Paulo Dybala della Roma (31) hanno creato piùoccasioni dell’attaccante dell’Atalanta Jérémie Boga (29) in Serie A TIM nel 2023 (29 anche perHakan Çalhanoglu); sempre nel nuovo anno solare, l’ivoriano è il giocatore che ha portato a buonfine più dribbling nel massimo campionato (36).Duván Zapata ha realizzato sei reti contro la Fiorentina in Serie A TIM, solo contro il Sassuolo(nove) ne conta di più; l’attaccante dell’Atalanta tuttavia è rimasto a secco di gol nelle ultime 11gare di campionato e solo una volta nella sua carriera in Serie A TIM ha avuto un digiuno piùlungo: 12, tra aprile e ottobre 2018.

