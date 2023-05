DAZN, Serie A 2022/23 33a Giornata, Palinsesto Telecronisti Zona DAZN (3 e 4 Maggio 2023)

La Serie A TIM 2022-23, da seguire tutta su DAZN, entra nella sua fase finale. Il Napoli di Spalletti è sempre più vicino all'impresa e può gestire un ampio margine sulle avversarie. Inter, Milan, Lazio, Roma e Atalanta lotteranno fino all'ultimo per i piazzamenti Champions in una battaglia emozionante per entarre nella top 4, mentre la Juventus dopo la sentenza a lei favorevole proverà a completare la rimonta verso le posizioni europee. Non solo l'alta classifica: la lotta salvezza è tutta da seguire. Verona, Sampdoria e Cremonese sperano ancora nella salvezza. DAZN racconterà in contemporanea e con telecronache 100% dedicate a Zona Gol , con collegamenti video dai vari stadi, le partite che si disputano in simultanea, unendole in un solo evento.

DAZN SERIE A DIRETTA - 33a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

MERCOLEDI 3 MAGGIO 2023

ore 17:15 Serie A 33a Giornata: Zona Serie A TIM (diretta esclusiva)

In studio nella DAZN Square: Giorgia Rossi, Giampaolo Pazzini, Dario Marcolin

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei quattro match in programma nel tardo pomeriggio di questo turno infrasettimanale Scendono in campo con telecronaca dedicata: Juventus-Lecce (Ricky Buscaglia), Salernitana-Fiorentina (Marco Calabresi), Atalanta-Spezia (Luca Farina), Sampdoria-Torino (Andrea Calogero).



In studio nella DAZN Square: Giorgia Rossi, Giampaolo Pazzini, Dario Marcolin Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei quattro match in programma nel tardo pomeriggio di questo turno infrasettimanale Scendono in campo con telecronaca dedicata: Juventus-Lecce (Ricky Buscaglia), Salernitana-Fiorentina (Marco Calabresi), Atalanta-Spezia (Luca Farina), Sampdoria-Torino (Andrea Calogero). ore 18:00 Serie A 33a Giornata: Juventus vs Lecce (diretta esclusiva)

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

La meraviglia a giro di Fagioli all'andata ha regalato tre punti alla Juventus consacrando il giovane gioiello bianconero diventato ora un punto di riferimento del centrocampo di Allegri. Nelle ultime cinque partite casalinghe all'Allianz la Juve ha perso solo contro il Napoli mentre il Lecce, in trasferta, è reduce da quattro sconfitte consecutive senza segnare neanche una rete. L'ultima vittoria lontano dal Via del Mare per la squadra di Baroni è stata a metà febbrario contro l'Atalanta. La Juventus ha vinto le ultime due partite contro il Lecce in Serie A TIM, dopo che aveva ottenuto lo stesso numero di successi nelle precedenti sei sfide contro i salentini (3N, 1P). La Juventus ha mantenuto la porta inviolata nell’ultima partita casalinga di Serie A TIM contro il Lecce e non ottiene due clean sheet interni di fila contro i salentini dal 2000. La Juventus ha perso tre delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A TIM contro squadre neopromosse, tante sconfitte quante nelle precedenti 85. Considerando le ultime sei giornate di campionato, la Juventus ha segnato appena quattro gol in sei partite di Serie A TIM: nel parziale hanno fatto peggio in campionato soltanto Empoli, Spezia e proprio Lecce (tre ciascuna). Dopo una serie di quattro vittorie interne di fila, la Juventus ha perso la più recente in campionato contro il Napoli; i bianconeri non perdono due gare casalinghe in Serie A TIM consecutivamente dal marzo del 2011. Il Lecce ha vinto l’ultima partita di campionato, dopo che aveva perso sette delle precedenti otto (1N); i giallorossi non ottengono due successi di fila in Serie A TIM da gennaio (tre in quel caso). Il Lecce ha perso senza segnare tutte le ultime quattro trasferte di Serie A TIM, dopo che aveva ottenuto due vittorie nelle precedenti due – nella loro storia i salentini sono arrivati a cinque sconfitte esterne senza reti consecutive solo una volta nella competizione, nel 2005. Nell’ultimo turno contro il Bologna la Juventus ha sprecato quattro grandi occasioni da gol, portando il suo conteggio a 26 grandi occasioni mancate nel 2023: da inizio anno solo il Milan (31) ha fatto peggio in Serie A TIM. Dusan Vlahovic – 0 gol nelle ultime 11 presenze in campionato, digiuno che dura da 744 minuti nella competizione - ha segnato 11 gol nelle sue ultime 12 partite contro squadre neopromosse in Serie A TIM, dopo essere rimasto a secco di reti in tutte le sue prime 12 sfide nel torneo – tuttavia, nelle tre più recenti non ha partecipato a nemmeno una marcatura. Nessun giocatore dell’attuale rosa del Lecce vanta almeno una rete contro la Juventus in Serie A TIM: l’ultimo giocatore giallorosso ad aver messo a referto una rete con la maglia dei pugliesi in casa dei bianconeri nel massimo torneo resta Andrea Bertolacci, il 2 maggio 2012, dopo il grave errore di Buffon.



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Marco Parolo Bordocampo ed interviste: Federica Zille La meraviglia a giro di Fagioli all'andata ha regalato tre punti alla Juventus consacrando il giovane gioiello bianconero diventato ora un punto di riferimento del centrocampo di Allegri. Nelle ultime cinque partite casalinghe all'Allianz la Juve ha perso solo contro il Napoli mentre il Lecce, in trasferta, è reduce da quattro sconfitte consecutive senza segnare neanche una rete. L'ultima vittoria lontano dal Via del Mare per la squadra di Baroni è stata a metà febbrario contro l'Atalanta. La Juventus ha vinto le ultime due partite contro il Lecce in Serie A TIM, dopo che aveva ottenuto lo stesso numero di successi nelle precedenti sei sfide contro i salentini (3N, 1P). La Juventus ha mantenuto la porta inviolata nell’ultima partita casalinga di Serie A TIM contro il Lecce e non ottiene due clean sheet interni di fila contro i salentini dal 2000. La Juventus ha perso tre delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A TIM contro squadre neopromosse, tante sconfitte quante nelle precedenti 85. Considerando le ultime sei giornate di campionato, la Juventus ha segnato appena quattro gol in sei partite di Serie A TIM: nel parziale hanno fatto peggio in campionato soltanto Empoli, Spezia e proprio Lecce (tre ciascuna). Dopo una serie di quattro vittorie interne di fila, la Juventus ha perso la più recente in campionato contro il Napoli; i bianconeri non perdono due gare casalinghe in Serie A TIM consecutivamente dal marzo del 2011. Il Lecce ha vinto l’ultima partita di campionato, dopo che aveva perso sette delle precedenti otto (1N); i giallorossi non ottengono due successi di fila in Serie A TIM da gennaio (tre in quel caso). Il Lecce ha perso senza segnare tutte le ultime quattro trasferte di Serie A TIM, dopo che aveva ottenuto due vittorie nelle precedenti due – nella loro storia i salentini sono arrivati a cinque sconfitte esterne senza reti consecutive solo una volta nella competizione, nel 2005. Nell’ultimo turno contro il Bologna la Juventus ha sprecato quattro grandi occasioni da gol, portando il suo conteggio a 26 grandi occasioni mancate nel 2023: da inizio anno solo il Milan (31) ha fatto peggio in Serie A TIM. Dusan Vlahovic – 0 gol nelle ultime 11 presenze in campionato, digiuno che dura da 744 minuti nella competizione - ha segnato 11 gol nelle sue ultime 12 partite contro squadre neopromosse in Serie A TIM, dopo essere rimasto a secco di reti in tutte le sue prime 12 sfide nel torneo – tuttavia, nelle tre più recenti non ha partecipato a nemmeno una marcatura. Nessun giocatore dell’attuale rosa del Lecce vanta almeno una rete contro la Juventus in Serie A TIM: l’ultimo giocatore giallorosso ad aver messo a referto una rete con la maglia dei pugliesi in casa dei bianconeri nel massimo torneo resta Andrea Bertolacci, il 2 maggio 2012, dopo il grave errore di Buffon. ore 18:00 Serie A 33a Giornata: Salernitana vs Fiorentina (diretta esclusiva)

Telecronaca: Federico Zanon - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

La grande vittoria di due settimane fa contro il Sassuolo, proprio qui all'Arechi, ha rilanciato le ambizioni salvezza della Salernitana che punta a replicare la prestazione di un anno fa quando riuscì a imporsi contro la Fiorentina grazie alle reti di Djuric e Bonazzoli. La Fiorentina, invece, nell'ultima trasferta è uscita sconfitta contro il Monza, dopo esser stata avanti 2-0. Chi sarà decisivo in questi novanta minuti? Nelle sette sfide di Serie A TIM tra Salernitana e Fiorentina non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato; successo viola nella gara di andata di questo campionato. La Salernitana è imbattuta in casa in Serie A TIM contro la Fiorentina (2V, 1N); tra le avversarie contro cui i campani non hanno mai perso in gare interne nel massimo campionato, hanno affrontato più volte solamente il Bologna (2V, 2N). La Salernitana è rimasta imbattuta per nove partite di Serie A TIM (2V, 7N); per i granata si tratta della miglior striscia nella competizione. Nelle ultime quattro partite casalinghe di Serie A TIM la Salernitana ha ottenuto due vittorie e due pareggi; i campani non rimangono cinque gare interne senza sconfitte nella competizione dal 1999 (sei in quel caso). Nelle ultime nove giornate (dalla 24ª), la Fiorentina è la squadra che ha conquistato più punti (20) e ha segnato più gol (18) in Serie A TIM. La Fiorentina ha segnato almeno uno gol in tutte le ultime 10 gare di campionato: la Viola è la squadra che ha la striscia aperta di incontri consecutivi trovando la via della rete più lunga in questa Serie A TIM (10). Grazie alle reti nell’ultimo turno di Castrovilli, Dodò, Duncan e Terzic, la Fiorentina è salita a 16 marcatori differenti in questo campionato (solo l’Atalanta con 18 ne conta di più) – nella scorsa Serie A TIM la squadra viola mandò a bersaglio 18 giocatori differenti in tutto il torneo. Boulaye Dia – due gol e due assist nelle ultime quattro presenze in campionato - potrebbe registrare il record assoluto di gol con la Salernitana in una singola stagione di Serie A TIM: attualmente è a quota 12 come Marco Di Vaio nel 1998/99. Antonio Candreva ha realizzato due gol e 11 assist contro la Fiorentina in Serie A TIM – almeno cinque passaggi vincenti in più rispetto a qualsiasi altra avversaria nel torneo - quattro di questi sono arrivati nelle ultime quattro sfide contro i toscani nel torneo. Nell’ultimo turno Gaetano Castrovilli ha trovato la via della rete in un match di Serie A TIM per la prima volta dopo 494 giorni (Hellas Verona-Fiorentina 1-1 del 22 dicembre 2021) – il fantasista viola non va a segno per due gare di fila nella competizione da settembre 2020.



Telecronaca: Federico Zanon - Commento: Stefan Schwoch Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso La grande vittoria di due settimane fa contro il Sassuolo, proprio qui all'Arechi, ha rilanciato le ambizioni salvezza della Salernitana che punta a replicare la prestazione di un anno fa quando riuscì a imporsi contro la Fiorentina grazie alle reti di Djuric e Bonazzoli. La Fiorentina, invece, nell'ultima trasferta è uscita sconfitta contro il Monza, dopo esser stata avanti 2-0. Chi sarà decisivo in questi novanta minuti? Nelle sette sfide di Serie A TIM tra Salernitana e Fiorentina non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato; successo viola nella gara di andata di questo campionato. La Salernitana è imbattuta in casa in Serie A TIM contro la Fiorentina (2V, 1N); tra le avversarie contro cui i campani non hanno mai perso in gare interne nel massimo campionato, hanno affrontato più volte solamente il Bologna (2V, 2N). La Salernitana è rimasta imbattuta per nove partite di Serie A TIM (2V, 7N); per i granata si tratta della miglior striscia nella competizione. Nelle ultime quattro partite casalinghe di Serie A TIM la Salernitana ha ottenuto due vittorie e due pareggi; i campani non rimangono cinque gare interne senza sconfitte nella competizione dal 1999 (sei in quel caso). Nelle ultime nove giornate (dalla 24ª), la Fiorentina è la squadra che ha conquistato più punti (20) e ha segnato più gol (18) in Serie A TIM. La Fiorentina ha segnato almeno uno gol in tutte le ultime 10 gare di campionato: la Viola è la squadra che ha la striscia aperta di incontri consecutivi trovando la via della rete più lunga in questa Serie A TIM (10). Grazie alle reti nell’ultimo turno di Castrovilli, Dodò, Duncan e Terzic, la Fiorentina è salita a 16 marcatori differenti in questo campionato (solo l’Atalanta con 18 ne conta di più) – nella scorsa Serie A TIM la squadra viola mandò a bersaglio 18 giocatori differenti in tutto il torneo. Boulaye Dia – due gol e due assist nelle ultime quattro presenze in campionato - potrebbe registrare il record assoluto di gol con la Salernitana in una singola stagione di Serie A TIM: attualmente è a quota 12 come Marco Di Vaio nel 1998/99. Antonio Candreva ha realizzato due gol e 11 assist contro la Fiorentina in Serie A TIM – almeno cinque passaggi vincenti in più rispetto a qualsiasi altra avversaria nel torneo - quattro di questi sono arrivati nelle ultime quattro sfide contro i toscani nel torneo. Nell’ultimo turno Gaetano Castrovilli ha trovato la via della rete in un match di Serie A TIM per la prima volta dopo 494 giorni (Hellas Verona-Fiorentina 1-1 del 22 dicembre 2021) – il fantasista viola non va a segno per due gare di fila nella competizione da settembre 2020. ore 18:00 Serie A 33a Giornata: Atalanta vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Al Gewiss Stadium l'Atalanta cerca di ripetere la prestazione monstre di Coppa Italia e battere ancora una volta lo Spezia tra le mura di casa. Il 2-2 del Picco al rientro dalla sosta Mondiale grida ancora vendetta sia per lo Spezia, che si era ritrovato in vantaggio, sia per i bergamaschi che provavano al tempo a stare attaccati alle prime posizioni della classifica. La squadra di Semplici proverà a strappare punti fondamentali per la salvezza e anche un pareggio potrebbe rivelarsi oro. Considerando Serie A TIM e Serie B, l’ultima vittoria in campionato dello Spezia contro l’Atalanta risale al giugno 1931 in cadetteria (0-1) - da allora i liguri hanno registrato sei pareggi e sette sconfitte contro i bergamaschi nelle 13 sfide dei massimi due tornei italiani. Dopo aver pareggiato senza segnare nel primo incontro di Serie A TIM contro lo Spezia, l’Atalanta ha realizzato almeno due reti in tutte le successive quattro (13 gol). L’Atalanta ha vinto le ultime due partite di campionato e non arriva a tre successi consecutivi in Serie A TIM dallo scorso settembre – considerando solo le ultime sei giornate di campionato, i bergamaschi hanno raccolto 13 punti (4V, 1N, 1P), primato nel parziale nel massimo torneo. Per la prima volta dopo cinque gare casalinghe l’Atalanta ha realizzato almeno tre reti nell’ultimo incontro di Serie A TIM in casa; è da novembre 2021 che non segna più di due gol per almeno due gare interne consecutive nella competizione. Lo Spezia ha perso due delle ultime tre partite di Serie A TIM (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti otto (1V, 5N). Lo Spezia ha pareggiato quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A TIM (1P), tanti pareggi quanti nelle precedenti 30 gare esterne nella competizione (7V, 19P). Gli ultimi 10 gol segnati dall’Atalanta in Serie A TIM sono arrivati da 10 giocatori diversi: da inizio marzo ad oggi, solo la Fiorentina (11) ha mandato a bersaglio più giocatori nella competizione della Dea (10 appunto). Lo Spezia ha segnato appena un gol (Nzola contro l’Inter) negli ultimi 15 minuti di gioco di questo campionato (record negativo nel torneo in corso), parziale nel quale ne ha concessi ben 13, tra cui due degli ultimi quattro (solo Sampdoria e Empoli hanno fatto peggio). Mario Pasalic ha segnato sei reti in cinque confronti contro lo Spezia in Serie A TIM: nessun giocatore ha realizzato più reti contro questa avversaria nella competizione (sei anche per Ciro Immobile). Nelle sei gare giocate del campionato 22/23 senza Mbala Nzola, lo Spezia ha raccolto appena due punti (2N, 4P): la media punti dei liguri senza il loro attaccante principale scende 0.3 a match, mentre con lui in campo è di un punto a partita in questa Serie A TIM (26 gare).



Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Emanuele Giaccherini Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana Al Gewiss Stadium l'Atalanta cerca di ripetere la prestazione monstre di Coppa Italia e battere ancora una volta lo Spezia tra le mura di casa. Il 2-2 del Picco al rientro dalla sosta Mondiale grida ancora vendetta sia per lo Spezia, che si era ritrovato in vantaggio, sia per i bergamaschi che provavano al tempo a stare attaccati alle prime posizioni della classifica. La squadra di Semplici proverà a strappare punti fondamentali per la salvezza e anche un pareggio potrebbe rivelarsi oro. Considerando Serie A TIM e Serie B, l’ultima vittoria in campionato dello Spezia contro l’Atalanta risale al giugno 1931 in cadetteria (0-1) - da allora i liguri hanno registrato sei pareggi e sette sconfitte contro i bergamaschi nelle 13 sfide dei massimi due tornei italiani. Dopo aver pareggiato senza segnare nel primo incontro di Serie A TIM contro lo Spezia, l’Atalanta ha realizzato almeno due reti in tutte le successive quattro (13 gol). L’Atalanta ha vinto le ultime due partite di campionato e non arriva a tre successi consecutivi in Serie A TIM dallo scorso settembre – considerando solo le ultime sei giornate di campionato, i bergamaschi hanno raccolto 13 punti (4V, 1N, 1P), primato nel parziale nel massimo torneo. Per la prima volta dopo cinque gare casalinghe l’Atalanta ha realizzato almeno tre reti nell’ultimo incontro di Serie A TIM in casa; è da novembre 2021 che non segna più di due gol per almeno due gare interne consecutive nella competizione. Lo Spezia ha perso due delle ultime tre partite di Serie A TIM (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti otto (1V, 5N). Lo Spezia ha pareggiato quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A TIM (1P), tanti pareggi quanti nelle precedenti 30 gare esterne nella competizione (7V, 19P). Gli ultimi 10 gol segnati dall’Atalanta in Serie A TIM sono arrivati da 10 giocatori diversi: da inizio marzo ad oggi, solo la Fiorentina (11) ha mandato a bersaglio più giocatori nella competizione della Dea (10 appunto). Lo Spezia ha segnato appena un gol (Nzola contro l’Inter) negli ultimi 15 minuti di gioco di questo campionato (record negativo nel torneo in corso), parziale nel quale ne ha concessi ben 13, tra cui due degli ultimi quattro (solo Sampdoria e Empoli hanno fatto peggio). Mario Pasalic ha segnato sei reti in cinque confronti contro lo Spezia in Serie A TIM: nessun giocatore ha realizzato più reti contro questa avversaria nella competizione (sei anche per Ciro Immobile). Nelle sei gare giocate del campionato 22/23 senza Mbala Nzola, lo Spezia ha raccolto appena due punti (2N, 4P): la media punti dei liguri senza il loro attaccante principale scende 0.3 a match, mentre con lui in campo è di un punto a partita in questa Serie A TIM (26 gare). ore 18:00 Serie A 33a Giornata: Sampdoria vs Torino (diretta esclusiva)

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

A Marassi la Sampdoria di Stankovic prova a ritrovare il sorriso e regalarsi una vittoria, che in casa manca dal 19 marzo contro l'Hellas, e scacciare per 90' la crisi della società e la conseguenti contestazioni dei tifosi. Il Torino invece non perde in trasferta dal derby della Mole disputatosi il 28 febbraio riuscendo a uscire vincitrice sia da Lecce che soprattutto dall'Olimpico contro la Lazio. Riuscirà la squadra di Juric a continuare la sua striscia di risultati positivi? Il Torino ha vinto le ultime tre partite di campionato contro la Sampdoria, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 12 sfide con i blucerchiati nella competizione (5N, 4P). La Sampdoria è andata a segno in tutte le ultime 16 partite casalinghe di Serie A TIM disputate contro il Torino, ma nelle ultime cinque non è mai riuscita a realizzare più di una singola rete (2V, 1N, 2P). La Sampdoria ha subito almeno quattro gol in un match di questa Serie A TIM per tre volte, più di qualsiasi altra squadra nella competizione. La Sampdoria ha ottenuto solamente otto punti in 16 gare casalinghe di Serie A TIM, per una media di 0.5 punti a partita; considerando sempre i tre punti a vittoria, i blucerchiati non hanno mai avuto una media così bassa a fine campionato (il precedente record negativo è di 0.87 nel 1972/73). Il Torino ha perso tre delle ultime sei partite di campionato (1V, 2N), tante sconfitte quante nelle precedenti 13 partite nella competizione. Il Torino ha segnato appena 33 gol in queste prime 32 giornate: i granata non segnavano così poco a questo punto di un torneo di Serie A TIM addirittura dalla stagione 2008/09 (29 reti in quel caso). Sfida tra due squadre che hanno problemi sulle palle inattive: Sampdoria (cinque, come l’Empoli) e Torino (sei) sono due delle tre formazioni con meno gol segnati da fermo in questa Serie A TIM, ma blucerchiati e granata (15 incassati ciascuno) sono anche due delle cinque formazioni (con Cremonese, Lecce e Bologna) con più reti subite da palla inattiva finora. Tommaso Augello è uno dei due difensori – con Valeri della Cremonese – ad annoverare più cross su azione riusciti in questo campionato (31 ciascuno) – per trovare il primo difensore del Torino in questa graduatoria, si scende al 18° posto (Lazaro con 13). Per la seconda volta in carriera Antonio Sanabria è andato in doppia cifra di marcature in una singola stagione dei maggiori cinque campionati europei, dopo le 11 reti realizzate con la maglia dello Sporting de Gijón nel 2015/16 (suo attuale primato nei Top-5). La Sampdoria è la squadra contro cui il giocatore del Torino Wilfried Stephane Singo ha realizzato più gol in Serie A TIM (due); le due reti contro i blucerchiati sono arrivate nelle tre sfide più recenti, mentre nel primo dei quattro incontri aveva fornito un assist vincente.



Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Alessandro Budel Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando A Marassi la Sampdoria di Stankovic prova a ritrovare il sorriso e regalarsi una vittoria, che in casa manca dal 19 marzo contro l'Hellas, e scacciare per 90' la crisi della società e la conseguenti contestazioni dei tifosi. Il Torino invece non perde in trasferta dal derby della Mole disputatosi il 28 febbraio riuscendo a uscire vincitrice sia da Lecce che soprattutto dall'Olimpico contro la Lazio. Riuscirà la squadra di Juric a continuare la sua striscia di risultati positivi? Il Torino ha vinto le ultime tre partite di campionato contro la Sampdoria, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 12 sfide con i blucerchiati nella competizione (5N, 4P). La Sampdoria è andata a segno in tutte le ultime 16 partite casalinghe di Serie A TIM disputate contro il Torino, ma nelle ultime cinque non è mai riuscita a realizzare più di una singola rete (2V, 1N, 2P). La Sampdoria ha subito almeno quattro gol in un match di questa Serie A TIM per tre volte, più di qualsiasi altra squadra nella competizione. La Sampdoria ha ottenuto solamente otto punti in 16 gare casalinghe di Serie A TIM, per una media di 0.5 punti a partita; considerando sempre i tre punti a vittoria, i blucerchiati non hanno mai avuto una media così bassa a fine campionato (il precedente record negativo è di 0.87 nel 1972/73). Il Torino ha perso tre delle ultime sei partite di campionato (1V, 2N), tante sconfitte quante nelle precedenti 13 partite nella competizione. Il Torino ha segnato appena 33 gol in queste prime 32 giornate: i granata non segnavano così poco a questo punto di un torneo di Serie A TIM addirittura dalla stagione 2008/09 (29 reti in quel caso). Sfida tra due squadre che hanno problemi sulle palle inattive: Sampdoria (cinque, come l’Empoli) e Torino (sei) sono due delle tre formazioni con meno gol segnati da fermo in questa Serie A TIM, ma blucerchiati e granata (15 incassati ciascuno) sono anche due delle cinque formazioni (con Cremonese, Lecce e Bologna) con più reti subite da palla inattiva finora. Tommaso Augello è uno dei due difensori – con Valeri della Cremonese – ad annoverare più cross su azione riusciti in questo campionato (31 ciascuno) – per trovare il primo difensore del Torino in questa graduatoria, si scende al 18° posto (Lazaro con 13). Per la seconda volta in carriera Antonio Sanabria è andato in doppia cifra di marcature in una singola stagione dei maggiori cinque campionati europei, dopo le 11 reti realizzate con la maglia dello Sporting de Gijón nel 2015/16 (suo attuale primato nei Top-5). La Sampdoria è la squadra contro cui il giocatore del Torino Wilfried Stephane Singo ha realizzato più gol in Serie A TIM (due); le due reti contro i blucerchiati sono arrivate nelle tre sfide più recenti, mentre nel primo dei quattro incontri aveva fornito un assist vincente. ore 20:15 Serie A 33a Giornata: Zona Serie A TIM - Sunday Night Square (diretta esclusiva)

In studio nella DAZN Square: Marco Cattaneo, Massimo Ambrosini, Borja Valero, Stefano Borghi

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei quattro match in programma nella serata di questo turno infrasettimanale: Hellas Verona-Inter (Luca Farina), Lazio-Sassuolo (Marco Calabresi), Milan-Cremonese (Andrea Calogero) e Monza-Roma (Ricky Buscaglia)



In studio nella DAZN Square: Marco Cattaneo, Massimo Ambrosini, Borja Valero, Stefano Borghi Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei quattro match in programma nella serata di questo turno infrasettimanale: Hellas Verona-Inter (Luca Farina), Lazio-Sassuolo (Marco Calabresi), Milan-Cremonese (Andrea Calogero) e Monza-Roma (Ricky Buscaglia) ore 21:00 Serie A 33a Giornata: Lazio vs Sassuolo (diretta)

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Oramai archiviata la questione salvezza Alessio Dionisi approda all'Olimpico con la serenità di chi può portare sul campo il suo bel gioco e tentare l'ennesimo assalto a una big, dopo le vittorie contro Juventus, Roma e Milan tra le altre. Maurizio Sarri, dalla sua, vuole mettere il punto esclamativo sul sogno europeo a una manciata di giorni dall'ennesimo scontro diretto in zona Champions, questa volta con i rossoneri. La Lazio ha battuto 11 volte il Sassuolo in Serie A TIM (3N, 5P), la Juventus è l’unica squadra ad aver ottenuto più successi contro i neroverdi nel massimo campionato (14). Il Sassuolo ha segnato in tutte le nove trasferte contro la Lazio in Serie A TIM (14 gol); i neroverdi hanno disputato più gare esterne andando sempre a segno nella competizione solamente contro l’Atalanta (10). La Lazio ha subito quattro gol nelle ultime due sfide di campionato: tanti quanti nelle precedenti 10 – i biancocelesti, inoltre, hanno perso due partite di fila per la prima volta da gennaio, e non arrivano a tre sconfitte consecutive nella competizione da luglio 2020. La Lazio ha perso 0-1 l’ultima partita casalinga di Serie A TIM e non rimane due gare interne di fila senza reti nella competizione dal 2007. Il Sassuolo ha attualmente 43 punti e in tutte le precedenti tre stagioni di Serie A TIM ha raggiungo almeno 46 punti dopo 33 partite: 46 nel 2021/22, 52 nel 2020/21 e 47 nel 2019/20. Il Sassuolo ha subito almeno due gol in tutte le ultime tre trasferte di campionato (1V, 2P) e in Serie A TIM non arriva a quattro gare esterne di fila con almeno due gol subiti da ottobre 2021. La Lazio sta viaggiando con un possesso palla medio del 51.5% in questa Serie A TIM, il più basso mai registrato in una singola stagione da una squadra di Sarri da quando il tecnico toscano ha fatto il suo esordio in questa competizione (2014/15). Dal 2014/15, Felipe Anderson è soltanto uno dei tre centrocampisti presenti in Serie A TIM ad avere preso parte ad almeno 10 gol per sei stagioni differenti (gli altri due sono Antonio Candreva e Sergej Milinkovic-Savic). Ciro Immobile ha realizzato otto reti contro il Sassuolo in campionato - quella neroverde è la formazione contro cui ha segnato più centri senza mai registrare una marcatura multipla nella competizione. Solo contro il Milan (11) Domenico Berardi ha segnato più gol in Serie A TIM che contro la Lazio (nove in 14 incontri) - sei di queste marcature sono arrivate su calcio di rigore, più che contro qualsiasi altra avversaria nel massimo torneo.



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Fabio Bazzani Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo Oramai archiviata la questione salvezza Alessio Dionisi approda all'Olimpico con la serenità di chi può portare sul campo il suo bel gioco e tentare l'ennesimo assalto a una big, dopo le vittorie contro Juventus, Roma e Milan tra le altre. Maurizio Sarri, dalla sua, vuole mettere il punto esclamativo sul sogno europeo a una manciata di giorni dall'ennesimo scontro diretto in zona Champions, questa volta con i rossoneri. La Lazio ha battuto 11 volte il Sassuolo in Serie A TIM (3N, 5P), la Juventus è l’unica squadra ad aver ottenuto più successi contro i neroverdi nel massimo campionato (14). Il Sassuolo ha segnato in tutte le nove trasferte contro la Lazio in Serie A TIM (14 gol); i neroverdi hanno disputato più gare esterne andando sempre a segno nella competizione solamente contro l’Atalanta (10). La Lazio ha subito quattro gol nelle ultime due sfide di campionato: tanti quanti nelle precedenti 10 – i biancocelesti, inoltre, hanno perso due partite di fila per la prima volta da gennaio, e non arrivano a tre sconfitte consecutive nella competizione da luglio 2020. La Lazio ha perso 0-1 l’ultima partita casalinga di Serie A TIM e non rimane due gare interne di fila senza reti nella competizione dal 2007. Il Sassuolo ha attualmente 43 punti e in tutte le precedenti tre stagioni di Serie A TIM ha raggiungo almeno 46 punti dopo 33 partite: 46 nel 2021/22, 52 nel 2020/21 e 47 nel 2019/20. Il Sassuolo ha subito almeno due gol in tutte le ultime tre trasferte di campionato (1V, 2P) e in Serie A TIM non arriva a quattro gare esterne di fila con almeno due gol subiti da ottobre 2021. La Lazio sta viaggiando con un possesso palla medio del 51.5% in questa Serie A TIM, il più basso mai registrato in una singola stagione da una squadra di Sarri da quando il tecnico toscano ha fatto il suo esordio in questa competizione (2014/15). Dal 2014/15, Felipe Anderson è soltanto uno dei tre centrocampisti presenti in Serie A TIM ad avere preso parte ad almeno 10 gol per sei stagioni differenti (gli altri due sono Antonio Candreva e Sergej Milinkovic-Savic). Ciro Immobile ha realizzato otto reti contro il Sassuolo in campionato - quella neroverde è la formazione contro cui ha segnato più centri senza mai registrare una marcatura multipla nella competizione. Solo contro il Milan (11) Domenico Berardi ha segnato più gol in Serie A TIM che contro la Lazio (nove in 14 incontri) - sei di queste marcature sono arrivate su calcio di rigore, più che contro qualsiasi altra avversaria nel massimo torneo. ore 21:00 Serie A 33a Giornata: Monza vs Roma (diretta esclusiva)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Ennesima sfida contro una big per la squadra di Raffaele Palladino che, dopo aver fermato Inter, Juventus e Fiorentina, proverà a far male a un'altra grande del campionato. Per José Mourinho si tratta dell'atto II di una trilogia tutta lombarda, dopo aver affrontato il Milan nel weekend e a una manciata di giorni dalla sfida con i nerazzurri. All'andata i giallorossi portarono a casa la vittoria con un solido 3-0, ma era il 30 agosto e il Monza muoveva i suoi primissimi passi in Serie A. Il Monza ha perso tutte e tre le sfide contro squadre provenienti dalla regione Lazio in Serie A TIM, non segnando alcun gol e subendone sei in totale. La Roma ha perso l’ultima sfida contro formazioni neopromosse in Serie A TIM (v Cremonese lo scorso 28 febbraio), i giallorossi potrebbero subire due sconfitte di fila contro queste squadre per la prima volta dal febbraio 2012 (v Siena e Atalanta in quel caso). Il Monza ha vinto le ultime tre partite di campionato, i brianzoli non hanno mai ottenuto quattro successi di fila in Serie A TIM (tre di fila in precedenza anche tra settembre-ottobre 2022 contro Juventus, Sampdoria e Spezia). Una sconfitta e un pareggio nelle ultime due per la Roma: la squadra giallorossa nel 2023 non è mai rimasta tre gare di fila senza vincere in Serie A TIM. L’ultima volta è accaduto a novembre 2022. La Roma ha perso quattro delle ultime sei trasferte di campionato (1V, 1N), tante quante sconfitte nelle precedenti 21 gare fuori casa di Serie A TIM (11V, 6N). La Roma ha segnato sette reti dal 90’ in poi in questo campionato (tra cui ben tre nel mese di aprile), un primato nella Serie A TIM 22/23. Gianluca Caprari, che ha esordito in Serie A TIM con la maglia della Roma il 7 maggio 2011 contro il Milan, ha segnato quattro reti contro i giallorossi nel massimo campionato, solo contro la Fiorentina (cinque gol) ha fatto meglio. Carlos Augusto ha segnato sei reti in questo campionato: solo Jeremie Frimpong (otto) ha realizzato più gol tra i difensori nei Big-5 campionati europei 2022/23. Considerando questo secolo, l’unico difensore a segnare almeno sette reti nella sua stagione d’esordio in Serie A TIM è stato Achraf Hakimi, con l'Inter nel 2019/20. Andrea Petagna ha realizzato tre gol contro la Roma in Serie A TIM (tutti su rigore), in generale solo contro Atalanta (cinque) e Lazio (quattro) ha segnato di più nel torneo. I primi gol di Paulo Dybala con la maglia della Roma in campionato sono stati realizzati contro il Monza (doppietta nel match d’andata); la “Joya” ha segnato quattro reti in cinque sfide contro squadre neopromosse nella Serie A TIM 2022/23.



Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Riccardo Montolivo Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci Ennesima sfida contro una big per la squadra di Raffaele Palladino che, dopo aver fermato Inter, Juventus e Fiorentina, proverà a far male a un'altra grande del campionato. Per José Mourinho si tratta dell'atto II di una trilogia tutta lombarda, dopo aver affrontato il Milan nel weekend e a una manciata di giorni dalla sfida con i nerazzurri. All'andata i giallorossi portarono a casa la vittoria con un solido 3-0, ma era il 30 agosto e il Monza muoveva i suoi primissimi passi in Serie A. Il Monza ha perso tutte e tre le sfide contro squadre provenienti dalla regione Lazio in Serie A TIM, non segnando alcun gol e subendone sei in totale. La Roma ha perso l’ultima sfida contro formazioni neopromosse in Serie A TIM (v Cremonese lo scorso 28 febbraio), i giallorossi potrebbero subire due sconfitte di fila contro queste squadre per la prima volta dal febbraio 2012 (v Siena e Atalanta in quel caso). Il Monza ha vinto le ultime tre partite di campionato, i brianzoli non hanno mai ottenuto quattro successi di fila in Serie A TIM (tre di fila in precedenza anche tra settembre-ottobre 2022 contro Juventus, Sampdoria e Spezia). Una sconfitta e un pareggio nelle ultime due per la Roma: la squadra giallorossa nel 2023 non è mai rimasta tre gare di fila senza vincere in Serie A TIM. L’ultima volta è accaduto a novembre 2022. La Roma ha perso quattro delle ultime sei trasferte di campionato (1V, 1N), tante quante sconfitte nelle precedenti 21 gare fuori casa di Serie A TIM (11V, 6N). La Roma ha segnato sette reti dal 90’ in poi in questo campionato (tra cui ben tre nel mese di aprile), un primato nella Serie A TIM 22/23. Gianluca Caprari, che ha esordito in Serie A TIM con la maglia della Roma il 7 maggio 2011 contro il Milan, ha segnato quattro reti contro i giallorossi nel massimo campionato, solo contro la Fiorentina (cinque gol) ha fatto meglio. Carlos Augusto ha segnato sei reti in questo campionato: solo Jeremie Frimpong (otto) ha realizzato più gol tra i difensori nei Big-5 campionati europei 2022/23. Considerando questo secolo, l’unico difensore a segnare almeno sette reti nella sua stagione d’esordio in Serie A TIM è stato Achraf Hakimi, con l'Inter nel 2019/20. Andrea Petagna ha realizzato tre gol contro la Roma in Serie A TIM (tutti su rigore), in generale solo contro Atalanta (cinque) e Lazio (quattro) ha segnato di più nel torneo. I primi gol di Paulo Dybala con la maglia della Roma in campionato sono stati realizzati contro il Monza (doppietta nel match d’andata); la “Joya” ha segnato quattro reti in cinque sfide contro squadre neopromosse nella Serie A TIM 2022/23. ore 21:00 Serie A 33a Giornata: Milan vs Cremonese (diretta esclusiva)

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi, Maria Pia Beltran

Ritorna a San Siro Ariedo Braida e con lui una delle squadre che hanno fermato i rossoneri in questa stagione, obbligando i giocatori di Stefano Pioli ad arrancare e recuperare i tanti punti persi per strada. Se ai tempi del match di andata dello Zini, chiuso sullo 0-0, il Milan godeva di un sereno secondo posto a pari punti con la Lazio, oggi il diavolo non può permettersi alcun passo falso: l'obiettivo Champions deve restare il focus principale. Dopo lo 0-0 nel match d’andata dello scorso 8 novembre, la Cremonese potrebbe rimanere imbattuta in entrambe le sfide stagionali di Serie A TIM contro il Milan per la prima volta. Il Milan ha vinto tutte le sette sfide casalinghe contro la Cremonese in Serie A TIM, tra le squadre contro cui hanno registrato il 100% di successi interni nel torneo, solo contro l’Avellino i rossoneri hanno disputato più match (otto su otto). L’ultima sfida al Meazza tra Milan e Cremonese in Serie A TIM risale al 12 maggio 1996: i rossoneri vinsero 7-1 con Fabio Capello in panchina. Nel mese di maggio con Pioli in panchina, il Milan ha ottenuto otto vittorie su nove partite di campionato (1N), collezionando otto clean sheets – se si escludono le due partite di giugno 2020, è il mese dell’anno in cui i rossoneri con questo allenatore viaggiano in Serie A TIM con la media punti più alta (2.78 a match). Il Milan ha subito un solo gol nelle ultime cinque partite casalinghe di campionato (rete di Boulaye Dia della Salernitana); i rossoneri potrebbero registrare tre clean sheet interni di fila per la prima volta in questa stagione di Serie A TIM. Il Milan ha vinto tutte le ultime otto sfide casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A TIM, subendo una sola rete e realizzando ben 20 gol (2.5 di media a match). Nelle 14 giornate con Ballardini in panchina, la Cremonese ha conquistato 13 punti in Serie A TIM: in questo parziale sarebbe in zona salvezza davanti a Lecce, Empoli, Spezia e Sampdoria. La Cremonese è la squadra che ha subito più gol in trasferta in questo campionato (32 in 16 gare), nessuna squadra però ha pareggiato più gare fuori casa dei grigiorossi nella Serie A TIM 2022/23 (sette). Rafael Leão ha segnato quattro gol nelle sue ultime cinque sfide contro squadre neopromosse in Serie A TIM, tante quante reti nelle sue prime 15 partite contro queste avversarie nel torneo. David Okereke ha già segnato due volte a una squadra milanese in questo campionato (gol contro l’Inter sia all’andata al Meazza che al ritorno): l’unico giocatore della storia della Cremonese capace di andare a referto sia contro i nerazzurri che contro i rossoneri in trasferta in Serie A TIM è stato Gustavo Dezotti (ci riuscì nel campionato 1989/90).



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Massimo Gobbi Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi, Maria Pia Beltran Ritorna a San Siro Ariedo Braida e con lui una delle squadre che hanno fermato i rossoneri in questa stagione, obbligando i giocatori di Stefano Pioli ad arrancare e recuperare i tanti punti persi per strada. Se ai tempi del match di andata dello Zini, chiuso sullo 0-0, il Milan godeva di un sereno secondo posto a pari punti con la Lazio, oggi il diavolo non può permettersi alcun passo falso: l'obiettivo Champions deve restare il focus principale. Dopo lo 0-0 nel match d’andata dello scorso 8 novembre, la Cremonese potrebbe rimanere imbattuta in entrambe le sfide stagionali di Serie A TIM contro il Milan per la prima volta. Il Milan ha vinto tutte le sette sfide casalinghe contro la Cremonese in Serie A TIM, tra le squadre contro cui hanno registrato il 100% di successi interni nel torneo, solo contro l’Avellino i rossoneri hanno disputato più match (otto su otto). L’ultima sfida al Meazza tra Milan e Cremonese in Serie A TIM risale al 12 maggio 1996: i rossoneri vinsero 7-1 con Fabio Capello in panchina. Nel mese di maggio con Pioli in panchina, il Milan ha ottenuto otto vittorie su nove partite di campionato (1N), collezionando otto clean sheets – se si escludono le due partite di giugno 2020, è il mese dell’anno in cui i rossoneri con questo allenatore viaggiano in Serie A TIM con la media punti più alta (2.78 a match). Il Milan ha subito un solo gol nelle ultime cinque partite casalinghe di campionato (rete di Boulaye Dia della Salernitana); i rossoneri potrebbero registrare tre clean sheet interni di fila per la prima volta in questa stagione di Serie A TIM. Il Milan ha vinto tutte le ultime otto sfide casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A TIM, subendo una sola rete e realizzando ben 20 gol (2.5 di media a match). Nelle 14 giornate con Ballardini in panchina, la Cremonese ha conquistato 13 punti in Serie A TIM: in questo parziale sarebbe in zona salvezza davanti a Lecce, Empoli, Spezia e Sampdoria. La Cremonese è la squadra che ha subito più gol in trasferta in questo campionato (32 in 16 gare), nessuna squadra però ha pareggiato più gare fuori casa dei grigiorossi nella Serie A TIM 2022/23 (sette). Rafael Leão ha segnato quattro gol nelle sue ultime cinque sfide contro squadre neopromosse in Serie A TIM, tante quante reti nelle sue prime 15 partite contro queste avversarie nel torneo. David Okereke ha già segnato due volte a una squadra milanese in questo campionato (gol contro l’Inter sia all’andata al Meazza che al ritorno): l’unico giocatore della storia della Cremonese capace di andare a referto sia contro i nerazzurri che contro i rossoneri in trasferta in Serie A TIM è stato Gustavo Dezotti (ci riuscì nel campionato 1989/90). ore 21:00 Serie A 33a Giornata: Hellas Verona vs Inter (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Simone Inzaghi raggiunge la vicina Verona per una sfida tutta da vivere: un bivio tra le aspirazioni europee dell'Inter e il sogno salvezza dell'Hellas. I mastini gialloblù hanno ritrovato fiducia dopo aver fermato il Napoli e battuto Sassuolo e Bologna, ma bloccare la ritrovata LuLa sarà difficile. I nerazzurri non possono permettersi altri ko, pena l'allontanarsi dell'obiettivo Champions. L’Inter è la squadra che ha vinto più sfide contro l'Hellas Verona in Serie A TIM: 38 su 63 (21N, 4P). In aggiunta però, solo contro il Torino (25) gli scaligeri hanno pareggiato più match nel massimo campionato che contro i nerazzurri (21). L’Inter ha vinto le ultime cinque sfide contro l'Hellas Verona in campionato e non ha mai ottenuto sei successi di fila contro i gialloblù in Serie A TIM. I quattro successi dell'Hellas Verona contro l’Inter in Serie A TIM sono tutti arrivati in partite casalinghe, tuttavia l’ultimo successo degli scaligeri contro i nerazzurri risale al 9 febbraio 1992 (1-0), da allora tre pareggi e otto sconfitte per i gialloblù in 11 sfide interne nel torneo. Quattro risultati utili consecutivi per l'Hellas Verona (2V, 2N): la squadra veneta non mantiene l’imbattibilità per cinque gare di fila in Serie A TIM addirittura da novembre 2021. Nel 2023 l'Hellas Verona è rimasto imbattuto in sette delle otto partite casalinghe di Serie A TIM (5V, 2N), registrando 17 punti, solo la Roma (otto su nove) ha fatto meglio nel nuovo anno solare in gare interne nel torneo. L'Hellas Verona ha vinto le ultime due partite al Bentegodi in campionato, l’ultima volta che ha ottenuto tre successi casalinghi di fila in Serie A TIM risale al febbraio 2022 con Igor Tudor alla guida. Due vittorie consecutive per l’Inter di Inzaghi, che però in campionato nel 2023 non è ancora riuscita ad infilare tre successi di fila: l’ultima volta in Serie A TIM risale infatti ai tre successi collezionati tra novembre 2022 e la prima gara del nuovo anno solare. Romelu Lukaku è il giocatore di Serie A TIM che ha partecipato attivamente a più gol considerando tutte le competizioni da inizio marzo ad oggi: nove, grazie a cinque reti e quattro assist. Simone Verdi – tre gol nelle ultime due presenze – ha segnato cinque gol in questo campionato (19 presenze) ed è a meno uno dalle sei messe a segno tra Torino e Salernitana nel 2021/22 (18 gare): è da settembre 2016 con la maglia del Bologna che il fantasista lombardo non trova la rete in tre gare consecutive nella competizione. Edin Dzeko ha esordito in Serie A TIM contro l'Hellas Verona il 22 agosto 2015 con la Roma. Il bosniaco ha segnato quattro reti in campionato contro gli scaligeri ma nessuno al Bentegodi – contro i gialloblù infatti ha giocato 352 minuti fuori casa senza gol all’attivo.

GIOVEDI 4 MAGGIO 2023

ore 20:15 Serie A 33a Giornata: Zona Serie A TIM (diretta esclusiva)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei due posticipi in programma in questo turno infrasettimanale Scendono in campo con telecronaca dedicata: Udinese-Napoli (Riccardo Mancini), Empoli-Bologna (Dario Mastroianni)



Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei due posticipi in programma in questo turno infrasettimanale Scendono in campo con telecronaca dedicata: Udinese-Napoli (Riccardo Mancini), Empoli-Bologna (Dario Mastroianni) ore 20:45 Serie A 33a Giornata: Udinese vs Napoli (diretta esclusiva)

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe, Tommaso Turci

Prepartita dalle 20:00 dallo stadio "Friuli" di Udine: Diletta Leotta, Ciro Ferrara, Massimo Ambrosini

Postpartita dalle 22:30 con Sunday Night Square con: Marco Cattaneo, Dario Marcolin, Andrea Stramaccioni, Stefano Borghi

Lunga trasferta per la capolista che, a un passo dalla coronazione di un sogno chiamato terzo scudetto, ritrova sul campo i bianconeri guidati da Andrea Sottil. Nel match di andata del Maradona gli azzurri ipotecarono la vittoria al 58' con i gol di Osimhen, Zielinski ed Elmas, ma negli ultimi 10' di gioco rischiarono di mandare tutto all'aria subendo in soli tre minuti le reti di Nestorovski e Samardzic. La gara della Dacia Arena ci regalerà le stesse emozioni? Il Napoli ha vinto 12 degli ultimi 13 confronti con l’Udinese in Serie A TIM (1N) e in tutte le ultime sei gare di campionato contro i friulani ha segnato almeno due gol. L’ultima vittoria dell’Udinese in casa contro il Napoli in Serie A TIM è datata 3 aprile 2016, con Luigi De Canio in panchina (3-1 con doppietta di Bruno Fernandes e gol di Thereau, mentre per gli Azzurri segnò Higuain) – da allora cinque successi campani e un pareggio (1-1 nel dicembre 2019). Nell’ultimo anno tricolore (1989/90), il Napoli vinse di misura l’andata contro l’Udinese in casa (1-0) e poi pareggiò nella gara di ritorno a Udine (2-2, con gol di Maradona e Corradini per i campani, De Vitis e Mattei per i friulani). Il Napoli al termine di questa partita potrebbe laurearsi campione d’Italia matematicamente con cinque giornate d’anticipo: solo due squadre nell’era dei tre punti a vittoria ci sono riuscite finora (la Juventus 2018/19 e l’Inter 2006/07). Luciano Spalletti - che in carriera vanta 117 panchine in Serie A TIM alla guida dell’Udinese – a 64 anni e 58 giorni, giovedì 4 maggio potrebbe diventare l’allenatore più anziano a vincere uno Scudetto nella Serie A TIM a girone unico. Tutte le ultime cinque sconfitte in campionato dell’Udinese sono arrivate in trasferta: i friulani non perdono in casa in Serie A TIM dal 15 gennaio contro il Bologna e in questa stagione alla Dacia Arena hanno battuto tutte e tre le squadre finora affrontate nelle prime sei posizioni della classifica attuale (Inter, Milan e Roma). Il Napoli ha vinto in tutte le ultime otto trasferte di campionato e in sette di queste non ha subito gol: gli Azzurri solo una volta nella loro storia sono arrivati a nove successi di fila fuori casa in Serie A TIM, ma a cavallo di due tornei (con Sarri tra aprile e ottobre 2017). Lazar Samardzic, in gol nel match d’andata al Maradona, potrebbe essere coinvolto in 10 reti in questo campionato (finora cinque reti e quattro assist): sarebbe il più giovane in questo campionato a riuscirci (a nove c’è anche Hojlund). Evidente momento di flessione di Khvicha Kvaratskhelia, che da inizio aprile è il giocatore di movimento del Napoli che ha disputato più minuti in tutte le competizioni (552) senza partecipare ad alcun gol (zero tra reti e assist). Victor Osimhen, che non ha segnato nelle ultime tre presenze in Serie A TIM e in questo campionato non è mai rimasto quattro gare di fila senza segnare, vanta quattro reti in quattro partite del torneo disputate contro l’Udinese (solo contro la Sampdoria, cinque gol, ha messo a referto più marcature).





Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe, Tommaso Turci Prepartita dalle 20:00 dallo stadio "Friuli" di Udine: Diletta Leotta, Ciro Ferrara, Massimo Ambrosini Postpartita dalle 22:30 con Sunday Night Square con: Marco Cattaneo, Dario Marcolin, Andrea Stramaccioni, Stefano Borghi Lunga trasferta per la capolista che, a un passo dalla coronazione di un sogno chiamato terzo scudetto, ritrova sul campo i bianconeri guidati da Andrea Sottil. Nel match di andata del Maradona gli azzurri ipotecarono la vittoria al 58' con i gol di Osimhen, Zielinski ed Elmas, ma negli ultimi 10' di gioco rischiarono di mandare tutto all'aria subendo in soli tre minuti le reti di Nestorovski e Samardzic. La gara della Dacia Arena ci regalerà le stesse emozioni? Il Napoli ha vinto 12 degli ultimi 13 confronti con l’Udinese in Serie A TIM (1N) e in tutte le ultime sei gare di campionato contro i friulani ha segnato almeno due gol. L’ultima vittoria dell’Udinese in casa contro il Napoli in Serie A TIM è datata 3 aprile 2016, con Luigi De Canio in panchina (3-1 con doppietta di Bruno Fernandes e gol di Thereau, mentre per gli Azzurri segnò Higuain) – da allora cinque successi campani e un pareggio (1-1 nel dicembre 2019). Nell’ultimo anno tricolore (1989/90), il Napoli vinse di misura l’andata contro l’Udinese in casa (1-0) e poi pareggiò nella gara di ritorno a Udine (2-2, con gol di Maradona e Corradini per i campani, De Vitis e Mattei per i friulani). Il Napoli al termine di questa partita potrebbe laurearsi campione d’Italia matematicamente con cinque giornate d’anticipo: solo due squadre nell’era dei tre punti a vittoria ci sono riuscite finora (la Juventus 2018/19 e l’Inter 2006/07). Luciano Spalletti - che in carriera vanta 117 panchine in Serie A TIM alla guida dell’Udinese – a 64 anni e 58 giorni, giovedì 4 maggio potrebbe diventare l’allenatore più anziano a vincere uno Scudetto nella Serie A TIM a girone unico. Tutte le ultime cinque sconfitte in campionato dell’Udinese sono arrivate in trasferta: i friulani non perdono in casa in Serie A TIM dal 15 gennaio contro il Bologna e in questa stagione alla Dacia Arena hanno battuto tutte e tre le squadre finora affrontate nelle prime sei posizioni della classifica attuale (Inter, Milan e Roma). Il Napoli ha vinto in tutte le ultime otto trasferte di campionato e in sette di queste non ha subito gol: gli Azzurri solo una volta nella loro storia sono arrivati a nove successi di fila fuori casa in Serie A TIM, ma a cavallo di due tornei (con Sarri tra aprile e ottobre 2017). Lazar Samardzic, in gol nel match d’andata al Maradona, potrebbe essere coinvolto in 10 reti in questo campionato (finora cinque reti e quattro assist): sarebbe il più giovane in questo campionato a riuscirci (a nove c’è anche Hojlund). Evidente momento di flessione di Khvicha Kvaratskhelia, che da inizio aprile è il giocatore di movimento del Napoli che ha disputato più minuti in tutte le competizioni (552) senza partecipare ad alcun gol (zero tra reti e assist). Victor Osimhen, che non ha segnato nelle ultime tre presenze in Serie A TIM e in questo campionato non è mai rimasto quattro gare di fila senza segnare, vanta quattro reti in quattro partite del torneo disputate contro l’Udinese (solo contro la Sampdoria, cinque gol, ha messo a referto più marcature). ore 20:45 Serie A 33a Giornata: Empoli vs Bologna (diretta esclusiva)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Il posticipo della trentatreesima giornata si gioca al Castellani, dove l'Empoli chiude il turno infrasettimanale di campionato ospitando il Bologna di Thiago Motta. La squadra di Zanetti è alla prima di due sfide interne consecutive, che potrebbero risultare cruciali per acciuffare definitivamente la salvezza con qualche giornata d'anticipo. Il match del girone d'andata lo vinsero proprio i toscani grazie al sigillo di capitan Bandinelli. L’Empoli è rimasto imbattuto in nove degli ultimi 10 match contro il Bologna in Serie A TIM (6V, 3N). In aggiunta, dopo il successo nella gara d’andata per 1-0, i toscani potrebbero vincere entrambe le sfide stagionali contro i rossoblù per la prima volta in Serie A TIM. L’Empoli non ha subito gol nelle ultime due sfide contro il Bologna in campionato e non ha mai registrato tre clean sheet di fila contro gli emiliani in Serie A TIM. Tra le squadre contro cui l’Empoli non ha mai perso in partite casalinghe in Serie A TIM, il Bologna è quella che i toscani hanno affrontato di più (8: 4V, 4N). L’Empoli ha vinto le ultime tre sfide al Castellani contro il Bologna, solo contro il Cagliari tra il 1998 e il 2007 (quattro) i toscani hanno ottenuto più successi casalinghi consecutivi in Serie A TIM. L’Empoli è la formazione che ha collezionato meno punti in Serie A TIM da inizio febbraio ad oggi: appena sei in 12 gare (1V, 3N, 8P). I toscani hanno perso in sette delle ultime nove giornate (1V, 1N), dopo che nelle precedenti nove avevano collezionato un solo ko (3V, 5N). L’Empoli ha perso tre delle ultime quattro gare casalinghe di campionato (1V), tante quante sconfitte nelle precedenti 12 partite al Castellani in Serie A TIM (4V, 5N). Questa è solo la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria che il Bologna colleziona almeno 45 punti nelle prime 32 giornate di un torneo di Serie A TIM: nelle precedenti tre (1996/97, 1997/98 e 2001/02) ha sempre poi chiuso nei primi otto posti finali della classifica. Francesco Caputo ha segnato cinque gol contro il Bologna in Serie A TIM, contro nessuna squadra ha fatto meglio nel massimo campionato (cinque reti anche contro la SPAL). Il Bologna è la squadra con cui Mattia Destro ha sia collezionato più presenze (105) che segnato più gol (29) in carriera in Serie A TIM. Il classe ’91 ha realizzato tre reti contro i rossoblù nel massimo campionato, di cui due nelle sue ultime due sfide (entrambe nel 2021 con il Genoa). Riccardo Orsolini (nove reti finora) è a un passo dal centrare la doppia cifra di gol per la prima volta in carriera in Serie A TIM e a un passo dal diventare l’ottavo italiano del Bologna nell’era dei tre punti a vittoria ad arrivare almeno in doppia cifra in un singolo massimo torneo (Baggio, Signori, Bellucci, Di Vaio, Gilardino, Verdi e Destro gli altri sette).

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog