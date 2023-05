Arriva Party su DAZN, nuova funzionalità social per esperienza ancora più interattiva

Dopo il rilascio nel mercato spagnolo, arriva anche in Italia «Party» di DAZN. La nuova funzionalità interattiva consente ai fan di vivere in maniera ancora più coinvolgente e social l’esperienza di visione in app, rimanendo all’interno dello stesso ‘ecosistema’ digitale.

Con “Party” è possibile, infatti, condividere le emozioni del grande calcio con gli altri tifosi e con i talent di DAZN, tifando per la propria squadra attraverso una live chat attivabile in app cliccando ‘Entra nel Party’ per inviare commenti, emoticon, sticker e GIF ma anche partecipare a sondaggi dedicati.

Dopo la fase di test avviata da DAZN X – l’hub tecnologico e di innovazione di DAZN che lavora per portare un'esperienza interattiva e coinvolgente al servizio di streaming sportivo – che ha visto il 65% dei tifosi coinvolti nella prima sperimentazione interagire positivamente con la funzionalità, “Party” sarà disponibile a tutti a partire da questo weekend su ZONA Serie BKT, per seguire e commentare tutte le partite in contemporanea in questo finale di stagione.

La connessione tra sport e tecnologia è sempre più importante e sta portando il consumo dei contenuti a un livello successivo ancora più interattivo. Secondo uno studio recente condotto a livello globale della società di consulenza MIDiA Research, il 49% degli appassionati di sport che fruiscono dei contenuti lo fa mentre svolge contemporaneamente altre attività: in un solo anno, l’utilizzo quotidiano dei social media durante il consumo di intrattenimento digitale è passato da 4,8 ore a 5,2 ore. Una tipologia di consumo in crescita che vede un forte interesse da parte delle generazioni più giovani che consumano i contenuti con modalità meno tradizionali, con il 62% delle persone di età compresa tra i 16 e i 19 anni che fruisce di contenuti audiovisivi dal proprio smartphone.

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia commenta:

«L’abitudine di seguire un contenuto e commentarlo attraverso un “second screen” come lo smartphone rappresenta per noi un’opportunità strategica: aumentare il coinvolgimento della visione in app, rendendo il tifoso ancora più partecipe e protagonista, anche quando segue l’evento da remoto. Ed è proprio per rispondere a questa modalità crescente di consumo dei contenuti che nasce “Party” di DAZN. Stiamo entrando in una nuova fase dello sviluppo del nostro brand che ha come goal finale rendere DAZN quello che in gergo si chiama one-stop-shop, un unico luogo dove il fan può vivere a pieno, con facilità, la propria passione sportiva in maniera sempre in maniera sempre più immersiva».



Come funziona “Party” di DAZN? La nuova funzionalità sarà fruibile su second screen da smartphone semplicemente inquadrando il QR Code che comparirà sulla TV ma anche da desktop (da pc).

1. Termini di Utilizzo di DAZN Watch Party

1.1 Se sei abbonato a DAZN, hai diritto di creare una stanza Watch Party (“Stanza”) o di ottenere l’accesso ad una Stanza su invito di un altro abbonato DAZN, tramite il nostro sito web per qualsiasi streaming in diretta di eventi sportivi, highlights di eventi sportivi e altri contenuti correlati, la cui composizione e disponibilità può variare nel tempo (collettivamente "Contenuti") in conformità con i presenti Termini di Utilizzo.

1.2 Utilizzando la funzione Watch Party, ciascun utente Watch Party accetta di rispettare i presenti Termini di Utilizzo nella versione corrente al momento dell’accettazione. Se non concordi con i presenti Termini di Utilizzo, ti preghiamo di astenerti dall’utilizzare la funzione Watch Party.

1.3 Non garantiamo che la funzione Watch Party sia resa disponibile su tutti i nostri servizi e in relazione a tutti i Contenuti.

1.4 Se decidi di creare una Stanza, accetti di essere considerate l’amministratore della Stanza. Se sei l’amministratore di una Stanza, hai il diritto di invitare (tramite un link di condivisione) fino a tre (3) altri abbonati a DAZN a unirsi alla tua Stanza in qualsiasi momento e a guardare insieme il Contenuto in diretta (l’amministratore della Stanza e ciascun utente della stessa è definito “Utente Watch Party”).

1.5 È responsabilità dell’amministratore della Stanza assicurarsi che tutti gli Utenti Watch Party rispettino i presenti Termini di Utilizzo.

1.6 Quando entri in una Stanza:

1.6.1 Puoi scegliere se avere la videocamera accesa o spenta (se hai una videocamera integrata nel tuo dispositivo); e

1.6.2 Il tuo nome apparirà come nome predefinito sullo schermo, ma potrai modificarlo.

1.7 Ogni Utente Watch Party deve assicurarsi che tutte le persone che appaiono o sono visibili attraverso la loro webcam acconsentano alla loro inclusione nella Stanza.

1.8 Se sei un Utente Watch Party non devi:

1.8.1 Fare lo streaming, il restreaming, mandare in onda, trasmettere distribuire in altro modo la Stanza o il Contenuto che viene mostrato nella Stanza;

1.8.2 Essere osceno, abusivo, offensivo o razzista e non devi promuovere o proporre atti di violenza o d’odio contro nessuno mentre ti trovi nella Stanza (anche attraverso la funzione chat); o

1.8.3 Utilizzare la Stanza in qualsiasi modo illegale, per qualsiasi scopo illegale o in qualsiasi modo non conforme ai presenti Termini di Utilizzo o ai Termini e Condizioni del Servizio DAZN.

1.9 Se sei un Utente Watch Party e ritieni che ci sia un comportamento abusivo o inaccettabile nella Stanza, puoi segnalarlo attraverso il pulsante "Report Abuse". Se l'amministratore della Stanza riceve una segnalazione di qualsiasi comportamento abusivo o inaccettabile sarà autorizzato a: (a) rimuovere qualsiasi contenuto abusivo o inaccettabile dalla funzione di chat; (b) rimuovere qualsiasi Utente Watch Party dalla Stanza; e/o (c) bloccare qualsiasi Utente Watch Party della Stanza.

1.10 Non abbiamo alcun obbligo di supervisionare, monitorare o moderare qualsiasi Stanza. In caso di reclami puoi contattarci utilizzando la funzione “Contattaci” del nostro sito web o applicazione.

1.11 Possiamo immediatamente limitare l’accesso, chiudere o cancellare una Stanza se abbiamo ragionevoli motivi per credere che tu stia violando queste Condizioni di Utilizzo.

1.12 La nostra Informativa sulla privacy è disponibile su dazn.com/help/articles/privacy-global ("Informativa sulla Privacy "). La tua privacy e le tue informazioni personali sono importanti per noi. Tutte le informazioni personali che ci fornisci saranno trattate in linea con la nostra Informativa sulla Privacy, che spiega quali informazioni personali raccogliamo da te, come e perché raccogliamo, conserviamo, usiamo e condividiamo tali informazioni, i tuoi diritti in relazione alle tue informazioni personali e come contattare noi e le autorità di controllo se hai una domanda o una lamentela sull'uso delle tue informazioni personali.