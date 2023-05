DAZN, Europa e Conference League 2022/23, Semifinali Ritorrno - Palinsesto Telecronisti

Tornano su DAZN finalmente le magiche notti europee, quelle che hanno fatto sognare la Roma nella scorsa stagione, arrivata fino alla conquista della UEFA Conference League nella magica notte di Tirana.

Dalle fasi iniziali alle fasi calde dei tornei, ogni partita di Europa e il meglio della Conference League sono su DAZN. Basterà avere un abbonamento attivo e accedere con le credenziali in vostro possesso. Dunque, tutte le partite di Europa League sono su DAZN. E per ogni gara ci sarà commento in italiano e uno studio pre e post partita per approfondire qualsiasi match delle squadre in campo.

L’Europa League è una competizione imprevedibile e con tantissime squadre di livello. A difendere i colori italiani sono rimaste la Juventus e la Roma, le due squadre di Serie A che hanno superato i quarti di finale. Ma occhio alle avversarie: Siviglia e Bayer Leverkusen vogliono portare a casa l’ambito trofeo. Sono rimaste in 4 a contendersi l'accesso alla finale della competizione. Juventus e Siviglia da un lato del tabellone, Roma e Leverkusen dall'altro. Solo due si giocheranno il sogno e l'eventuale accesso alla finale di Supercoppa Europea.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è a un passo dalla finale di Conference League dopo una cavalcata straordinaria, ma per giocarsi l'ultimo atto alla Fortuna Arena di Praga la Viola dovrà fare i conti con il Basilea. La squadra svizzera ha eliminato il Nizza confermandosi un avversario ostico, ma la Fiorentina potrà contare su un ex di lusso: Artur Cabral, trascinatore dei viola in attacco.

DAZN EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - SEMIFINALI RITORNO - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

GIOVEDI 18 MAGGIO 2023

ore 20:15 Studio: Zona Gol Europa e Conference League

dalla DAZN Square - Studi EMG di Cologno Monzese [Milano]

Conduce: Giorgia Rossi - In studio: Alessandro Matri, Gigi Di Biagio

Con Zona Europa non ti perdi neanche un'azione delle semifinali di Ritorrno di UEFA Europa League e UEFA Conference League. In campo ben tre italiane: Juventus, Roma e Fiorentina Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. Scendono in campo con telecronaca dedicata: Siviglia-Juventus (Dario Mastroianni), Bayer Leverkusen-Roma (Edoardo Testoni), Basilea-Fiorentina (Gabriele Giustiniani), Az Akmaar-West Ham (Alessandro Iori)



Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán - Siviglia

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

All’Allianz Stadium il colpo di testa di Gatti ha regalato alla Juventus un gol che potrebbe rivelarsi pesantissimo ai fini della qualificazione. Contro i sei volte vincitori della competizione ai bianconeri servirà però una grande prestazione al Sanchez-Pizjuan per tornare a giocare una finale europea dopo quella di Cardiff del 2017. Riuscirà Massimiliano Allegri a centrare l’obiettivo?



BayArena - Leverkusen

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Il gol di Bove ha dato un vantaggio alla Roma in vista del ritorno alla BayArena. Ora i giallorossi sono a una partita dalla seconda finale consecutiva in Europa dopo il trionfo dello scorso anno in Conference League a Tirana. Riuscirà José Mourinho a staccare un biglietto per Budapest e giocarsi il sesto grande titolo europeo della sua carriera?



St. Jakob-Park - Basilea

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Arthur Cabral, capocannoniere della competizione, non è bastato alla Fiorentina per imporsi contro il Basilea nella semifinale di andata. Il 2-1 lascia però ancora possibilità di qualificazione ai viola, che nelle trasferte europee hanno spesso cambiato volto vincendo le ultime cinque partite e segnando ben 18 gol. Ci riusciranno anche in Svizzera?



AZ Stadion - Alkmaar

Telecronaca: Riccardo Mancini

In svantaggio all'intervallo, il West Ham ha rimontato nella ripresa l’AZ con un colpo di testa di Michail Antonio dopo un rigore di Benrahma. Gli Hammers ora devono difendere il vantaggio in Olanda per giocare la prima finale europea dalla Coppa delle Coppe del 1975/76: ci riusciranno?

