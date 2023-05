DAZN, Serie A 2022/23 37a Giornata, Palinsesto Telecronisti Zona DAZN (26 - 27 - 28 Maggio)

La Serie A TIM 2022-23, da seguire tutta su DAZN, entra nella sua fase finale. Il Napoli di Spalletti ha completato l'impresa di vincere lo Scudetto. Inter, Milan, Lazio, Roma e Atalanta lotteranno fino all'ultimo per i piazzamenti Champions in una battaglia emozionante per entarre nella top 4, mentre la Juventus dopo la sentenza a lei favorevole proverà a completare la rimonta verso le posizioni europee. Non solo l'alta classifica: la lotta salvezza è tutta da seguire. Verona, Sampdoria e Cremonese sperano ancora nella salvezza. DAZN racconterà in contemporanea e con telecronache 100% dedicate a Zona Gol , con collegamenti video dai vari stadi, le partite che si disputano in simultanea, unendole in un solo evento.

DAZN SERIE A DIRETTA - 37a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 26 MAGGIO 2023

ore 20:45 Serie A 37a Giornata: Sampdoria vs Sassuolo (diretta)

Telecronaca: Luca Farina - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Prepartita dalle 20:15 con: Alessio De Giuseppe

È il Luigi Ferraris di Genova la cornice dell'anticipo della 37ª giornata di Serie A. Ultima gara casalinga per i blucerchiati che salutano così i propri tifosi in attesa di sviluppi sul futuro della società. A sfidare una Sampdoria oramai libera da aspettative e speranze, un Sassuolo reduce dal ko rimediato in casa contro il Monza allo scadere del recupero: dopo la terza sconfitta nelle ultime 4 gare, la squadra di Alessio Dionisi cercherà senz'altro una reazione. Come finirà il match? La Sampdoria ha vinto le ultime due partite di Serie A TIM contro il Sassuolo, mentre nelle precedenti 17 sfide con i neroverdi i blucerchiati avevano ottenuto solamente tre successi (6N, 8P). Il Sassuolo ha vinto otto partite di Serie A TIM contro la Sampdoria, contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione (6N, 5P). La Sampdoria ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A TIM contro il Sassuolo, dopo che non ci era riuscita nelle precedenti cinque. La Sampdoria ha ottenuto 18 punti in questo campionato e ormai al massimo può raggiungere quota 24; per i blucerchiati il record negativo, considerando sempre tre punti a vittoria, è di 28 punti (1968/69, 1973/74 e 1974/75). La Sampdoria ha mancato l’appuntamento con il gol in 11 partite casalinghe in questo campionato, solo l’Ajaccio (13) conta più gare interne senza reti nei maggiori cinque campionati europei – inoltre, i blucerchiati potrebbero stabilire il proprio record negativo in una singola stagione di Serie A TIM (11 anche nel 1972/73). Il Sassuolo ha conquistato finora 44 punti e con due successi nelle ultime due giornate potrebbe eguagliare quanto fatto nello scorso campionato di Serie A TIM (50 punti a fine stagione). Il Sassuolo ha subito almeno due gol in tutte le ultime cinque trasferte di campionato e potrebbe concedere due o più reti per almeno sei gare esterne di fila per la prima volta nella competizione. La Sampdoria ha realizzato 22 reti nella Serie A TIM in corso; in un campionato da 20 squadre, in questa competizione, il record negativo di gol a fine stagione è di 24 (Treviso 2005/06 e Cesena 2011/12). Nell’ultima giornata di campionato Fabio Quagliarella ha segnato per la 18ª stagione diversa di Serie A TIM; nella competizione ha realizzato cinque reti contro il Sassuolo, con due di questi gol che sono arrivati al Luigi Ferraris, nel 2016 e nel 2020. Domenico Berardi ha segnato nove gol contro la Sampdoria in Serie A TIM, solo contro il Milan (11 reti) ha fatto meglio nella competizione; l’attaccante del Sassuolo ha realizzato le sue ultime cinque reti in casa e in trasferta non va a segno dal 12 marzo 2023 contro la Roma.

SABATO 27 MAGGIO 2023

ore 14:30 Serie A 35a Giornata: Zona Serie A TIM (diretta esclusiva)

Moderatore: Fabio Donolato

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei due match in programma nel pre-serata del lunedì con la telecronaca dedicata di: Spezia-Torino (Andrea Calogero), Salernitana-Udinese (Ricky Buscaglia)



Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Valon Behrami

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

A una manciata di giorni dalla trasferta romana la Salernitana ospita l'Udinese, anch'essa reduce dalla sfida contro una laziale. Tempo ne è passato dallo 0-0 del match di andata dello scorso agosto ma le due squadre arrivano alla gara con una condizione di forma pressoché simile: 13 punti nelle ultime 10 per la Salernitana, 11 per l'Udinese. Chi deciderà la partita? Solo in una delle cinque partite tra Salernitana e Udinese in Serie A TIM entrambe le squadre sono andate a segno (2-1 bianconero nel febbraio 1999) – in totale in queste cinque sfide sono state realizzate 10 reti, una media di due a gara. L’Udinese è l’unica squadra che in Serie A TIM ha giocato più di una trasferta contro la Salernitana ottenendo il 100% di successi: 2-1 nel febbraio 1999 e 4-0 nel maggio 2022. La Salernitana ha pareggiato 15 partite in questo campionato e con altri due pari arriverebbe a 17, quota raggiunta solamente da sei squadre nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A TIM: Inter e Palermo 2004/05, Siena 2007/08, Empoli e Sampdoria 2014/15, Fiorentina 2018/19. La Salernitana ha vinto sei partite casalinghe in questo campionato (6N, 6P) con tre di questi successi che sono arrivati nella serie di imbattibilità delle ultime sei gare interne (3N); i campani non sono mai rimasti almeno sette incontri in casa senza sconfitte nella competizione. L’Udinese ha perso senza segnare le ultime due partite di campionato e non subisce tre sconfitte di fila da settembre 2021 con Luca Gotti in panchina (in quella serie non realizzò nemmeno un gol). L’Udinese ha mancato l’appuntamento con il gol in sei delle ultime otto trasferte di Serie A TIM, incluse tutte le ultime quattro, tante volte quante nelle precedenti 24 gare esterne nella competizione. Conquistando almeno due punti nelle ultime due giornate l’Udinese supererebbe quota 47 punti, registrando il proprio miglior risultato in una stagione di Serie A TIM dal 2012/13 (66 punti e quinto posto finale in quel caso). Da una parte la Salernitana è la squadra che una volta in vantaggio ha terminato più partite sul pareggio in questo campionato (otto), dall’altra l’Udinese è quella che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio (19). Antonio Candreva, che con l’Udinese ha disputato le sue prime tre partite nel massimo campionato nella stagione 2007/08, ha realizzato cinque reti in Serie A TIM contro la sua ex squadra; solo contro l’Inter (sette) ha fatto meglio nella competizione. Lazar Samardzic è il più giovane giocatore di questo campionato ad aver segnato almeno quattro gol (cinque) e ad aver fornito quattro assist (quattro); tuttavia, il centrocampista dell’Udinese non ha partecipato nemmeno a una marcatura nelle ultime cinque presenze in Serie A TIM.



Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Il sabato pomeriggio di Serie A si apre all'Alberto Picco con la sfida tra Spezia e Torino. I padroni di casa arrivano dallo scontro salvezza contro il Lecce, conclusosi con un nulla di fatto; i piemontesi invece hanno pareggiato la gara contro la finalista di Conference League. Come scenderanno in campo le due squadre? Nel match di andata dello scorso gennaio erano stati i ragazzi di Leonardo Semplici ad avere la meglio grazie a un rigore realizzato dal solito M'Bala Nzola. Lo Spezia ha vinto tre delle cinque partite di Serie A TIM disputate contro il Torino (1N, 1P) e contro nessuna squadra i liguri hanno ottenuto più successi nella competizione (tre vittorie anche contro Milan e Sampdoria). Lo Spezia ha vinto entrambe le partite casalinghe disputate contro il Torino in Serie A TIM; tra le squadre contro cui i liguri hanno il 100% di successi interni, l’unica con cui hanno disputato più gare è la Sampdoria (tre). Lo Spezia ha ottenuto finora sei successi in questo campionato e al massimo può arrivare a quota otto; la squadra ligure aveva chiuso le sue due precedenti stagioni di Serie A TIM con almeno nove vittorie (nove nel 2020/21, 10 nel 2021/22). Lo Spezia ha vinto l’ultima partita casalinga di Serie A TIM e non ottiene due successi interni di fila nel massimo campionato da aprile 2022, contro Cagliari e Venezia con Thiago Motta in panchina. Il Torino ha conquistato 50 punti in questo campionato e con due successi nelle ultime due giornate raggiungerebbe quota 56, registrando il proprio terzo miglior risultato nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A TIM (57 nel 2013/14 e 63 nel 2018/19). Il Torino è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite di Serie A TIM (2V, 2N) e non fa meglio da maggio 2022 quando arrivò a sei gare di fila senza sconfitte nella competizione. Il Torino ha vinto senza subire gol tutte le ultime tre trasferte di Serie A TIM; i granata sono arrivati a quattro successi esterni di fila in un singolo campionato solamente tre volte nella competizione (nel 1935/36 e in due occasioni nel 1942/43). Solamente Atalanta e Torino (due) hanno segnato meno gol dello Spezia (tre) nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato; quella ligure è anche, insieme al Lecce, una delle due squadre ad aver realizzato meno reti negli ultimi 15 minuti di partita in questa Serie A TIM (due). Mbala Nzola ha realizzato tre reti contro il Torino in Serie A TIM, inclusa una doppietta il 15 maggio 2021; contro nessuna squadra ha segnato di più nel massimo campionato (tre gol anche contro l’Atalanta per l’attaccante dello Spezia). Con il gol nell’ultimo turno di campionato Antonio Sanabria ha stabilito il suo record di reti in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei (12, superate le 11 del 2015/16 con lo Sporting de Gijón); l’attaccante del Torino non è ancora andato a segno contro lo Spezia in quattro sfide di Serie A TIM.



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Prepartita dalle 17:30 con: Giorgia Rossi, Ciro Ferrara

All'Artemio Franchi va in scena la sfida fra due delle tre finaliste europee della stagione. Ma se la Fiorentina ha ancora 10 giorni di preparazione prima del grande impegno di Conference League, la Roma scende in campo a pochissimi giorni dalla sfida di Budapest. La squadra di José Mourinho dovrà essere brava a resistere alla pressione e concentrarsi sul campo: la lotta per un posto in Europa l'anno prossimo è più viva che mai. All'andata fu una doppietta di Paulo Dybala a regalare la vittoria ai giallorossi: come finirà questa volta? La Roma ha vinto sei delle ultime sette partite di Serie A TIM disputate contro la Fiorentina (1P); nel periodo (dalla stagione 2019/20), la Viola è stata la squadra contro cui i giallorossi hanno ottenuto più successi nel massimo campionato. La Fiorentina ha vinto l’ultima partita casalinga di Serie A TIM contro la Roma e non ottiene due successi interni di fila contro i giallorossi dal periodo 1992-1994 con Luigi Radice e Claudio Ranieri in panchina. La Roma è la squadra contro cui la Fiorentina ha pareggiato più partite in Serie A TIM (60); allo stesso tempo i giallorossi hanno ottenuto altrettanti pareggi solamente contro la Lazio nel massimo campionato. Dopo una serie di cinque successi consecutivi in Serie A TIM, la Fiorentina ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime otto partite di Serie A TIM (4N, 2P), non riuscendo mai a ripetere due volte di fila lo stesso risultato nelle sette più recenti. La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite casalinghe di Serie A TIM (4V, 3N) e nella competizione non fa meglio dal 2017, quando arrivò a 16 partite interne di fila senza sconfitte. La Roma non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime sei partite di campionato (4N, 2P) e nel periodo, dalla 31ª giornata, solo una squadra ha ottenuto meno punti dei giallorossi, la Sampdoria (due). La Roma ha perso tre delle ultime sei trasferte di Serie A TIM (1V, 2N), tante sconfitte quante nelle precedenti 14 gare esterne disputate dai giallorossi nella competizione (7V, 4N). La Roma è la squadra che ha segnato più gol nei minuti di recupero in questo campionato (sette); nello stesso intervallo temporale i giallorossi hanno concesso una rete, solo il Napoli (imbattuto nei minuti di recupero) ha fatto meglio nella Serie A TIM 2022/23. Luka Jovic ha segnato cinque gol in questo campionato, incluso uno nella partita più recente, contro il Torino: l’attaccante della Fiorentina non è ancora riuscito ad andare a segno in due presenze consecutive in questo campionato. Stephan El Shaarawy ha realizzato cinque gol nel 2023 in Serie A TIM, tanti quanti quelli segnati nei due anni solari precedenti nella competizione; l’ultimo anno in cui ha fatto meglio è stato il 2019, in cui arrivò a sei reti – la prima volta in cui con la maglia della Roma ha sia segnato che fornito un assist nella competizione è stata proprio contro la Fiorentina (marzo 2016). 27/05/2023 20:45 - GIUSEPPE MEAZZA INTER Vs ATALANTA L’Inter ha vinto la partita più recente di Serie A TIM contro l’Atalanta (3-2 all’andata) e non ottiene due successi in una singola stagione in campionato contro i bergamaschi dal 2014/15. L’Atalanta ha perso 65 partite di Serie A TIM contro l’Inter (24V, 34N), solamente contro la Juventus (66) ha subito più sconfitte nel massimo campionato. L’Atalanta non è riuscita a segnare in cinque delle ultime otto trasferte contro l’Inter in Serie A TIM; nel periodo, dal 2014/15 in avanti, quella milanese è la squadra contro cui i bergamaschi non hanno segnato in più gare esterne nella competizione. L’Inter ha perso 12 partite in questo campionato; in Serie A TIM, nell’era dei tre punti a vittoria, ha fatto peggio in quattro occasioni a fine stagione: 14 sconfitte nel 1998/99, nel 2011/12 e nel 2016/17, 16 ko nel 2012/13. L’Inter ha segnato sette gol nelle ultime due partite casalinghe di Serie A TIM, tante reti quante quelle realizzate nelle precedenti otto gare interne nella competizione. L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A TIM (2P), tanti successi quanti nelle precedenti 12 partite disputate in questo campionato (3N, 5P). L’Atalanta ha subito gol nelle ultime sei trasferte di campionato e non fa peggio da ottobre 2020, quando arrivò a otto gare esterne di fila con almeno una rete concessa. L’Inter ha realizzato sei gol in seguito a un recupero offensivo in questo campionato, record al pari di Milan e Napoli, segue l’Atalanta a quota cinque reti; la squadra milanese si trova in prima posizione anche per gol arrivati da sequenze su azione con almeno 10 passaggi (otto). L’Atalanta è la vittima preferita di Edin Dzeko in Serie A TIM; per l’attaccante dell’Inter nove reti contro i bergamaschi nella competizione, inclusa una doppietta nella gara di andata. Luis Muriel, che ha segnato cinque gol in Serie A TIM contro l’Inter, ha fornito un assist nell’ultima giornata, contro l'Hellas Verona; l’attaccante dell’Atalanta non partecipa ad almeno una rete per due gare di fila nella competizione dallo scorso ottobre.



Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti e Francesco Fontana

Prepartita dalle ore 20:00 in Tutti Bravi dal Divano con: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

Ultima partita della stagione a San Siro per i nerazzurri, che vogliono chiudere in bellezza contro l'Atalanta di Gasperini. I bergamaschi sognano ancora l'accesso alla prossima Champions ma sono obbligati a vincere: come finirà? Segui la Serie A TIM su DAZN! Presenta il match "Tutti Bravi Dal Divano", il programma di DAZN condotto da Marco Russo. Linguaggio da spogliatoio ricco di aneddoti nello show della partita delle 20:45 del sabato, con a seguire il “Players Only”: Marco Parolo, in veste di capitano, guiderà i suoi compagni nel racconto dell’intera giornata di campionato, tra approfondimenti e pronostici.

DOMENICA 28 MAGGIO 2023

ore 12:30 Serie A 37a Giornata: Hellas Verona vs Empoli (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Prepartita dalle ore 12:00 con: Alessandro Iori

La penultima domenica di Serie A si apre con Hellas Verona - Empoli, entrambe reduci dai match contro due big: Atalanta e Juventus. Dopo il pareggio tra Lecce e Spezia la squadra di Marco Zaffaroni deve dare il tutto per tutto per sperare nella salvezza. Discorso diverso per l'Empoli che si vede già proiettato alla prossima stagione di Serie A. Il match di andata finì in parità grazie alla rete di Tommaso Baldanzi prima e di Yayah Kallon dopo. Come andrà questa volta? Grande equilibrio nelle 11 sfide tra Hellas Verona ed Empoli in Serie A TIM: quattro successi per parte e tre pareggi, inclusi due segni “X” nelle due sfide più recenti (entrambi con il punteggio di 1-1). L'Hellas Verona ha vinto quattro dei cinque precedenti casalinghi (1P) in Serie A TIM contro L'Empoli, ovvero l’80% di queste sfide; tra le avversarie affrontate almeno cinque volte tra le mura amiche nel massimo campionato, gli scaligeri hanno registrato una percentuale di vittorie più alta soltanto contro il Pisa (83% - cinque successi in sei precedenti). Hellas Verona ed Empoli hanno guadagnato gli stessi punti nel 2023 in Serie A TIM: 25 entrambe, in 21 match (6V, 7N, 8P); tuttavia, i toscani hanno segnato sette reti più dei veneti nel periodo (24 v 17). L'Hellas Verona ha perso gli ultimi due match di campionato; gli scaligeri non subiscono più sconfitte di fila in Serie A TIM dal periodo tra settembre-novembre 2022 (10 in quel caso). L’Empoli è la squadra che nel mese di maggio ha ottenuto più punti in Serie A TIM: 10, frutto di tre vittorie e un pareggio. Soltanto l’Inter, inoltre, ha segnato più reti (13) dei toscani (10) nel periodo – tra febbraio e aprile la formazione di Paolo Zanetti era stata invece quella che aveva raccolto meno punti (sei) e realizzato meno gol (sette). L'Hellas Verona è la squadra che ha subito più gol su azione in questo campionato: 48, sui 55 totali – l’87% (record anche in termini percentuali). Da una parte, soltanto la Sampdoria ha ricevuto più ammonizioni (102) dell'Hellas Verona (96) in questo campionato; dall’altra, nessuna squadra conta più espulsioni dell’Empoli (sei, al pari della Juventus). Il primo gol in Serie A TIM di Simone Verdi è stato realizzato con la maglia dell’Empoli, il 7 dicembre 2014 contro il Napoli; il classe ’92 ha disputato 26 presenze e una rete con il club toscano nella Serie A TIM 2014/15. Sei delle sue ultime sette marcature in campionato sono arrivate in gare casalinghe. Francesco Caputo è salito a quota 21 gol con la maglia dell’Empoli in Serie A TIM, diventando il 3° giocatore con più reti con la maglia dei toscani nel massimo campionato, dietro soltanto a Francesco Tavano (25) e Massimo Maccarone (28). L’ultima marcatura multipla di Mattia Destro in Serie A TIM risale al 25 settembre 2021, contro l'Hellas Verona (doppietta con il Genoa); in generale, il classe ’91 ha realizzato quattro gol in carriera nel massimo campionato contro gli scaligeri.



Conduce: Marco Russo - In studio: Dario Marcolin, Emanuele Giaccherini

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei due match in programma nel pre-serata del lunedì con la telecronaca dedicata di: Bologna-Napoli (Federico Zanon), Monza-Lecce (Gabriele Giustiniani)



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Dopo la manita riservata alla Cremonese nella trasferta della scorsa settimana, il Bologna ospita i campioni d'Italia in una sfida che profuma di dinamismo e intensità. La squadra di Thiago Motta - con un ritrovato Marko Arnautović al seguito - non ha niente da perdere e sul campo incontrerà un Napoli reduce dalla gloriosa vittoria contro l'Inter finalista di Champions. Il match di andata dello scorso ottobre regalò non poche emozioni: prima il vantaggio del Bologna, poi la rimonta del Napoli, a seguire il recupero di Barrow e infine il colpo letale di Osimhen. Come andrà questa volta? Il Bologna è la squadra contro cui il Napoli ha segnato più gol in Serie A TIM: 192. I partenopei conducono per 49 successi a 41 in 127 precedenti contro gli emiliani nel massimo campionato; completano il quadro 37 pareggi. Il Napoli ha vinto 11 delle ultime 14 sfide (1N, 2P) contro il Bologna in Serie A TIM, incluse tutte le ultime cinque, con uno score di 12-3 in quest’ultimo parziale. Il Napoli ha vinto le ultime due partite contro il Bologna al Dall’Ara in campionato; i partenopei non hanno mai ottenuto tre successi consecutivi fuori casa contro i rossoblù nella loro storia in Serie A TIM. Il Bologna ha pareggiato gli ultimi tre match casalinghi di campionato (contro Milan, Juventus e Roma); gli emiliani non registrano più pareggi interni di fila in Serie A TIM dal periodo tra marzo-maggio 1989 (quattro in quel caso, con Luigi Maifredi in panchina, l’ultimo dei quali proprio contro il Napoli). Il Napoli ha perso l’ultima trasferta di campionato contro il Monza; i partenopei non subiscono due sconfitte consecutive fuori casa in Serie A TIM dal febbraio 2021 (tre in quella occasione). Nessuna squadra ha subito meno gol del Bologna nelle partite casalinghe di questo campionato: 12, al pari dell’Inter; sul fronte opposto, invece, il Napoli è la formazione che ha segnato più reti (35) in trasferta. Soltanto il Sassuolo ha segnato più gol su rigore (otto) del Napoli (sette) nella Serie A TIM 2022/23; dall’altra parte, nessuna formazione ha subito più reti dagli 11 metri rispetto al Bologna (sette, al pari della Sampdoria). Marko Arnautovic (nove gol in questo campionato) potrebbe diventare il primo giocatore straniero del Bologna ad andare in doppia cifra di reti in due stagioni di fila in Serie A TIM a partire da Julio Cruz, nel biennio 2001/02 - 2002/03. Giovanni Di Lorenzo ha realizzato cinque gol nel 2022/23 con il Napoli considerando tutte le competizioni: record di marcature in una singola stagione da quando veste la maglia dei partenopei. Giovanni Simeone ha segnato quattro gol contro il Bologna in Serie A TIM, tre dei quali al Dall’Ara. Il classe ’95 ha disputato 23 match in questo campionato, 22 dei quali da subentrato: nessun giocatore è entrato a gara in corso più volte nella Serie A TIM 2022/23.



Telecronaca: Andrea Calogero - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

A una settimana di distanza dallo scontro salvezza contro lo Spezia, il Lecce vola a Monza per una trasferta che si prospetta tutt'altro che semplice. La squadra di Raffaele Palladino arriva dalla gloriosa rimonta contro il Sassuolo, chiusa sull'1-2 grazie al gol di Pessina allo scadere del recupero e non sembra affatto intenzionata ad abbassare la guardia. Dalla loro i ragazzi di Marco Baroni devono sperare nei prossimi 180 minuti per proseguire il proprio percorso in Serie A. Chi avrà la meglio? 15 delle 29 sfide tra Monza e Lecce tra Serie A TIM, Serie B e Coppa Italia sono finite in pareggio (52%), inclusa la gara d’andata di questo campionato (1-1 lo scorso 11 settembre); completano il quadro sei vittorie dei brianzoli e otto successi salentini. Grande equilibrio nelle ultime 11 partite tra Monza e Lecce, disputate tra Serie B e Coppa Italia, in casa dei brianzoli: due vittorie per parte e sette pareggi; l’ultimo precedente tra le due formazioni all’U-Power Stadium risale al 27 febbraio 2022, nel campionato cadetto (successo 1-0 dei salentini, con gol di Massimo Coda). Nelle ultime 12 sfide tra due squadre neopromosse in Serie A TIM, soltanto una volta ha vinto la squadra ospitante (6N, 5P): successo per 2-1 della Salernitana, all’Arechi, contro il Venezia, il 5 maggio 2022. Il Monza è rimasto imbattuto nelle ultime otto giornate (5V, 3N) di campionato e potrebbe registrare una striscia di nove match di fila senza sconfitta per la prima volta in Serie A TIM (otto anche tra novembre 2022 e febbraio 2023). Il Monza ha guadagnato 52 punti in questo campionato; in caso di vittoria in questo match, i brianzoli diventeranno la squadra con più punti (55) nella prima stagione assoluta in Serie A TIM tra quelle che hanno esordito nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), superando i 54 punti del Chievo nel 2001/02 (in 34 giornate in quel caso però). Nelle ultime otto giornate di campionato, il Monza è la squadra che ha guadagnato più punti in Serie A TIM (18); inoltre, nel periodo (dal 7 aprile), quella brianzola è soltanto una delle quattro squadre imbattute nei maggiori cinque campionati europei, insieme a Liverpool, Manchester City e Borussia Dortmund. Il Lecce ha pareggiato gli ultimi due match di campionato contro Lazio e Spezia; i salentini non registrano tre pareggi di fila in Serie A TIM dal periodo tra ottobre-novembre 2019 (quattro in quel caso, con Fabio Liverani alla guida). Dopo lo 0-0 contro lo Spezia, il Lecce potrebbe mantenere la porta inviolata in due partite di fila in Serie A TIM per la prima volta dall’aprile 2012, con Serse Cosmi come allenatore. Monza e Lecce sono due delle tre squadre, insieme all'Hellas Verona, ad aver come miglior marcatore in questa Serie A TIM un giocatore che di ruolo non è attaccante: Patrick Ciurria e Carlos Augusto (entrambi sei per i brianzoli) e Gabriel Strefezza (otto reti). Matteo Pessina ha preso parte a otto gol (cinque reti e tre assist) in questo campionato: record per lui in una singola stagione di Serie A TIM. Il classe ’97 potrebbe segnare in due match di fila in Serie A TIM per la prima volta dal luglio 2020 con la maglia dell'Hellas Verona.



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Prepartita dallo ore 17:30 con: Edoardo Testoni

Ultima partita casalinga per la Lazio che, contro una Cremonese oramai retrocessa in Serie B, continua la sua corsa verso un posto in Champions League. Dalla sua la fortuna di gareggiare contro un'Inter mentalmente impegnata nella finale di Champions League e un Milan non ancora alle calcagne, sebbene in ripresa. Riuscirà la squadra di Maurizio Sarri a piazzarsi tra le prime 4? Dopo il successo per 4-0 nel match d’andata, la Lazio potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Cremonese in Serie A TIM per la seconda volta, dopo il 1929/30. La Lazio ha vinto sei delle sette partite casalinghe (1N) contro la Cremonese in Serie A TIM, segnando 19 reti (2.7 di media a match). La Lazio è imbattuta da 36 match casalinghi (28V, 8N) contro squadre neopromosse in Serie A TIM; l’ultima sconfitta biancoceleste contro queste avversarie risale al 9 gennaio 2011, contro il Lecce (1-2). Con la penalizzazione inflitta alla Juventus, la Lazio ha raggiunto aritmeticamente un posto nella prossima edizione della Champions League; nelle precedenti 14 stagioni, soltanto nel 2020/21 i biancocelesti hanno partecipato alla fase a gironi del torneo. La Cremonese è retrocessa dalla Serie A TIM per la sesta volta in otto stagioni nel massimo torneo. Nel campionato in corso, i grigiorossi hanno perso 20 partite: soltanto nel 1929/30, hanno subito più sconfitte (22 in quel caso) in Serie A TIM. La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in 20 match di questo campionato; solo tre squadre hanno registrato più di 20 clean sheet in una singola stagione nella storia della Serie A TIM: la Juventus (4 volte – 2011/12, 2013/14, 2015/16 e 2017/18), il Milan (1993/94) e la Roma (2013/14). Da una parte, soltanto il Milan ha realizzato più gol (21) della Lazio (17) nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato; dall’altra, la Cremonese è la formazione che ha subito più reti (22) nella prima mezz’ora di gara. Da una parte la Lazio è la squadra che è stata più minuti (1306) in vantaggio in questo campionato; dall'altra, soltanto la Sampdoria ha passato più minuti (1409) in svantaggio rispetto alla Cremonese (1171). Dal suo arrivo alla Lazio (dal 2016/17), Ciro Immobile ha realizzato 40 gol in 38 sfide contro squadre neopromosse in Serie A TIM (inclusa una doppietta nel match d’andata contro la Cremonese). Più in generale, il classe ’90 ha trovato la rete nei due match più recenti (contro Lecce e Udinese) e potrebbe segnare in tre partite di fila in campionato per la prima volta dall’aprile 2022 (quattro in quel caso). Daniel Ciofani, attualmente a quota 99 presenze in Serie A TIM, è il miglior marcatore (otto reti) della Cremonese in questo campionato; l’ultimo giocatore dei grigiorossi ad avere realizzato più gol in una singola stagione di Serie A TIM è stato Andrea Tentoni (nove, nel 1995/96).



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi e Federica Zille

Dallo Juventus Stadium di Torino: Diletta Leotta, Ciro Ferrara, Giampaolo Pazzini

Sunday Night Square con: Marco Cattaneo, Massimo Ambrosini, Andrea Barzagli, Stefano Borghi

La domenica sera si chiude in bellezza, con un big match tutto da gustare tra Juventus e Milan. All'andata i rossoneri furono protagonisti con una delle migliori prestazioni stagionali: riusciranno a ripetersi anche all'Allianz? Segui la Serie A TIM su DAZN! Presenta il match Sunday Night Square, lo show serale condotto da Marco Cattaneo. Dopo il successo per 2-0 nella gara d’andata, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Juventus in Serie A TIM per la terza volta negli ultimi 50 anni, dopo il 2009/10 e il 1990/91. Il Milan ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide contro la Juventus in campionato; soltanto una volta nella loro storia in Serie A TIM, i rossoneri hanno registrato una striscia più lunga di ‘clean sheet’ consecutivi contro i bianconeri: quattro tra il 1988 e il 1989. L’ultimo successo della Juventus contro il Milan in campionato risale al 6 gennaio 2021 (3-1 al Meazza con Andrea Pirlo allenatore); da allora, i rossoneri sono rimasti imbattuti nelle successive quattro sfide (2V, 2N) di Serie - l’ultima volta in cui i meneghini hanno infilato una striscia più lunga di gare senza sconfitte contro i bianconeri nel torneo risale al periodo tra il 1990 e il 1992 (cinque). Dopo aver vinto tutte le prime nove gare all’Allianz Stadium contro il Milan in campionato, la Juventus ha raccolto soltanto un punto nelle ultime due partite casalinghe contro i rossoneri in Serie A TIM; è dal periodo tra il 2004 e il 2006 che i bianconeri non registrano più match interni senza alcun successo contro il Milan nel torneo (tre in quel caso al Delle Alpi). La Juventus ha perso nove partite in una singola stagione di Serie A TIM per la prima volta dal 2010/11 (10 in quel caso). I bianconeri potrebbero inoltre registrare tre sconfitte di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra febbraio-marzo 2011 con Luigi Delneri in panchina. Nessuna squadra ha guadagnato più punti in gare casalinghe della Juventus in questa stagione di Serie A TIM: 42 in 18 match (record al pari del Napoli); dall’altra parte, invece, il Milan è la 9ª formazione per punti ottenuti in trasferta (24 in 18 gare) nel campionato in corso. Il Milan ha vinto soltanto una delle ultime nove trasferte (4N, 4P) tra tutte le competizioni (4-0 vs Napoli in campionato lo scorso 2 aprile) e ha perso le due più recenti; i rossoneri non registrano tre sconfitte di fila fuori casa dal maggio 2015, con Filippo Inzaghi allenatore. Solo la Roma ha segnato più gol (sette) sia del Milan che della Juventus (entrambe sei) nei minuti di recupero finali nella Serie A TIM 2022/23. Federico Chiesa ha preso parte a sei gol (tre reti e tre assist) contro il Milan in campionato, inclusa la sua unica doppietta con la Juventus in Serie A TIM (6 gennaio 2021): contro nessuna squadra ha partecipato a più marcature in Serie A TIM (sei anche contro il Bologna). Olivier Giroud ha segnato 11 reti nel campionato in corso: eguagliato il suo score della Serie A TIM 2021/22. Allargando a tutte le competizioni, era dal 2016/17 che il francese non realizzava almeno 16 gol in una singola stagione con i club (16 con l’Arsenal): l’ultima volta in cui ha fatto meglio risale al 2015/16 (24 marcature in quel caso, sempre con l’Arsenal).

