DAZN completa lo streaming con la distribuzione via satellite tramite HOTBIRD

La principale piattaforma di intrattenimento sportivo, DAZN, ha firmato un contratto pluriennale con il fornitore italiano di servizi video, EI Towers, per completare la distribuzione dei loro contenuti nelle case di tutta l'Italia tramite i satelliti HOTBIRD di Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL). DAZN distribuirà due canali in alta definizione, un canale a tempo pieno e un canale basato sugli eventi, attraverso il pacchetto televisivo satellitare gratuito italiano, Tivùsat, a 13° Est.

Attualmente, Tivùsat trasmette oltre 180 canali televisivi e radiofonici a circa sei milioni di telespettatori. A partire da Settembre 2023, le abitazioni attrezzate per ricevere Tivùsat potranno abbonarsi a ZONA DAZN e guardare sette esclusive partite di Serie A TIM, LaLiga EA sports, oltre a una vasta gamma di contenuti live e on-demand di DAZN.

HOTBIRD è il quartiere video di riferimento per la trasmissione diretta verso casa in Italia, raggiungendo milioni di case televisive. La distribuzione via satellite è l'infrastruttura più affidabile per garantire la consegna di contenuti in alta definizione a tutte le abitazioni, ovunque si trovino. Complementando il servizio di streaming sportivo di DAZN nelle aree ben cablate, il segnale ubiquitario del satellite è essenziale per consegnare eventi premium in diretta a tutte le audience del paese.

EI Towers è l'operatore di infrastrutture italiano leader nella gestione della maggior parte delle reti digitali terrestri nazionali e regionali (DTT). Sono anche il partner infrastrutturale di tutte le reti radio FM/DAB private e del centro di broadcasting internazionale della Lega Serie A italiana, IBC Lissone. Fornendo soluzioni integrate e personalizzate a tutti i fornitori di contenuti, per la distribuzione su tutte le piattaforme, oltre al DTT, l'accordo attuale copre il trasporto dei feed del canale dal playout di DAZN al principale Head-End e Broadcast Centre di EI Towers, codifica, crittografia, multiplexing e uplink sui satelliti HOTBIRD.

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ha commentato il nuovo accordo:

"Grazie alla nuova partnership con Tivùsat, stiamo ampliando i metodi di accesso al nostro servizio per rendere i contenuti premium che trasmettiamo sempre più accessibili. Il nostro prodotto è ora utilizzabile in streaming live, sul digitale terrestre e ancora più ampiamente via satellite. Continuando a innovare la nostra app per offrire ai clienti esperienze digitali più coinvolgenti e interattive, rafforzare la nostra presenza sulla piattaforma satellitare ci consentirà di raggiungere i fan anche nelle zone con accesso Internet limitato."

Alberto Sigismondi, presidente di Tivùsat, ha commentato:

"Siamo particolarmente felici di poter annunciare che da oggi, sulla piattaforma satellitare italiana gratuita Tivùsat, sarà possibile ricevere anche i contenuti premium di DAZN, con l'offerta ZONA DAZN di Serie A TIM, un canale dedicato accessibile da ogni angolo del paese, dalle montagne alle isole. Semplicità, qualità e gratuito sono sempre stati alla base della nostra offerta televisiva satellitare: aggiungere a questo un'importante opzione di abbonamento come il servizio DAZN conferma solo il valore del nostro impegno e la natura strategica dei nostri servizi anche per gli editori di contenuti premium."

Laurence Delpy, Direttore Generale dell'Unità Business Video di Eutelsat, ha aggiunto:

"Questo nuovo accordo sottolinea la continua rilevanza della distribuzione via satellite, per consentire ai produttori di contenuti di raggiungere il pubblico più ampio possibile, ovunque si trovino. È essenziale quando si consegnano contenuti sportivi molto popolari in cui ogni secondo conta. La consegna via satellite è veramente universale e il complemento perfetto allo streaming. Raggiunge tutte le località, ovunque si trovino, con un segnale affidabile di alta qualità ed è il mezzo più efficiente e sostenibile per distribuire contenuti, raggiungendo tutti gli utenti con un unico segnale."