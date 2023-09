Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.

DAZN SERIE B DIRETTA - 6a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2023-24.

VENERDI 22 SETTEMBRE 2023

ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Palermo vs Cosenza (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Al Renzo Barbera il Palermo apre la sesta giornata di campionato contro il Cosenza, che ha cambiato volto nell’ultima sessione di calciomercato dopo la salvezza raggiunta soltanto al play-out lo scorso anno. Hanno grandi ambizioni anche i rosanero, decisi a combattere per un posto nelle parti alte della classifica. Chi avrà la meglio nell’anticipo?

SABATO 23 SETTEMBRE 2023

ore 13:45 Serie B 6a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Non perderti tutti i gol e le azioni salienti delle partite della terza giornata di Serie B che si giocano in contemporanea su DAZN!



Moderatore: Alessandro Iori Non perderti tutti i gol e le azioni salienti delle partite della terza giornata di Serie B che si giocano in contemporanea su DAZN! ore 14:00 Serie B 6a Giornata: Brescia vs Venezia (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Al via uno degli slot più intensi del campionato cadetto: in soli 4 giorni le squadre scenderanno in campo per la sesta e settima giornata del campionato. In questo sabato pomeriggio il Venezia vola a Brescia per una trasferta ostica: qui i veneti non vincono dal lontano 2017 ed entrambi gli scontri della passata stagione si sono chiusi con un 1-1. Come andrà questa volta?



Telecronaca: Gabriele Giustiniani Al via uno degli slot più intensi del campionato cadetto: in soli 4 giorni le squadre scenderanno in campo per la sesta e settima giornata del campionato. In questo sabato pomeriggio il Venezia vola a Brescia per una trasferta ostica: qui i veneti non vincono dal lontano 2017 ed entrambi gli scontri della passata stagione si sono chiusi con un 1-1. Come andrà questa volta? ore 14:00 Serie B 6a Giornata: Cremonese vs Ascoli (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

A soli 3 giorni dalla prossima sfida di campionato, la Cremonese ospita tra le mura di casa l'Ascoli di Mister Viali, giunto sulla panchina marchigiana dopo aver centrato la salvezza con il Cosenza. Per i grigiorossi sarà fondamentale cercare una vittoria per dare slancio alla stagione e provare a giocarsi il campionato cadetto tra i grandi.



Telecronaca: Ricky Buscaglia A soli 3 giorni dalla prossima sfida di campionato, la Cremonese ospita tra le mura di casa l'Ascoli di Mister Viali, giunto sulla panchina marchigiana dopo aver centrato la salvezza con il Cosenza. Per i grigiorossi sarà fondamentale cercare una vittoria per dare slancio alla stagione e provare a giocarsi il campionato cadetto tra i grandi. ore 14:00 Serie B 6a Giornata: Feralpisalò vs Pisa (diretta)

Telecronaca: Andrea Calogero

Allo Stadio Leonardo Garilli di Piacenza, casa della FeralpiSalò in mancanza di una struttura adeguata alle esigenze del club, la neopromossa cerca la prima vittoria stagionale dopo le cocenti sconfitte rimediate in questo avvio di campionato. Ospiti della FeralpiSalò i ragazzi del Pisa, guidati dall'ex azzurro Alberto Aquilani.



Telecronaca: Andrea Calogero Allo Stadio Leonardo Garilli di Piacenza, casa della FeralpiSalò in mancanza di una struttura adeguata alle esigenze del club, la neopromossa cerca la prima vittoria stagionale dopo le cocenti sconfitte rimediate in questo avvio di campionato. Ospiti della FeralpiSalò i ragazzi del Pisa, guidati dall'ex azzurro Alberto Aquilani. ore 14:00 Serie B 6a Giornata: Modena vs Lecco (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Allo Stadio Alberto Braglia si respira un'aria quasi nostalgica. Modena e Lecco si ritrovano l'una contro l'altra a distanza di ventidue anni dall'ultima volta: era il 13 maggio del 2001 e le due squadre militavano in Serie C1, girone A. Quell'anno il Modena venne promosso in Serie B e l'anno dopo ritrovò la Serie A dopo 37 anni mentre il Lecco, da lì a poco, si vide costretto a riicominciare dall'Eccellenza lombarda a causa di inadempienze finanziarie. Oggi, ventidue anni dopo, le due formazioni si ritrovano nel campionato cadetto.



Telecronaca: Riccardo Mancini Allo Stadio Alberto Braglia si respira un'aria quasi nostalgica. Modena e Lecco si ritrovano l'una contro l'altra a distanza di ventidue anni dall'ultima volta: era il 13 maggio del 2001 e le due squadre militavano in Serie C1, girone A. Quell'anno il Modena venne promosso in Serie B e l'anno dopo ritrovò la Serie A dopo 37 anni mentre il Lecco, da lì a poco, si vide costretto a riicominciare dall'Eccellenza lombarda a causa di inadempienze finanziarie. Oggi, ventidue anni dopo, le due formazioni si ritrovano nel campionato cadetto. ore 14:00 Serie B 6a Giornata: Ternana vs Sudtirol (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Tra le mura casalinghe dello Stadio Libero Liberati la Ternana ospita il Südtirol di Mister Bisoli, squadra contro cui la formazione umbra non è mai riuscita a trovare una vittoria. Le due formazioni si sono scontrate per la prima volta nel girone B di Serie C nella stagione 2018/19, per poi ritrovarsi lo scorso anno nelle fila del campionato cadetto: due pareggi e due vittorie per il Südtirol il quadro finale.



Telecronaca: Marco Calabresi Tra le mura casalinghe dello Stadio Libero Liberati la Ternana ospita il Südtirol di Mister Bisoli, squadra contro cui la formazione umbra non è mai riuscita a trovare una vittoria. Le due formazioni si sono scontrate per la prima volta nel girone B di Serie C nella stagione 2018/19, per poi ritrovarsi lo scorso anno nelle fila del campionato cadetto: due pareggi e due vittorie per il Südtirol il quadro finale. ore 16:15 Serie B 6a Giornata: Spezia vs Reggiana (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi

Appuntamento al Dino Manuzzi di Cesena dove lo Spezia di Alvini attende la Reggiana neopromossa. Sono 39 gli incroci ufficiali tra le due squadre, con un bilancio che recita 16 vittorie Spezia, 11 Reggiana e 12 pareggi: come finirà questa volta?

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2023

ore 16:15 Serie B 6a Giornata: Bari vs Catanzaro (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Vecchia e nuova guardia si sfidano al San Nicola di Bari. Da un lato i padroni di casa, partiti favoriti all'inizio del campionato eppure già protagonisti di un paio di passi falsi nelle prime gare della stagione. Dall'altro le aquile del Catanzaro che, pur essendo approdate in Serie B dopo 17 anni, sono entrate a pieno regime nei ritmi del campionato cadetto e promettono di dare filo da torcere alle avversarie. Chi la spunterà?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa Vecchia e nuova guardia si sfidano al San Nicola di Bari. Da un lato i padroni di casa, partiti favoriti all'inizio del campionato eppure già protagonisti di un paio di passi falsi nelle prime gare della stagione. Dall'altro le aquile del Catanzaro che, pur essendo approdate in Serie B dopo 17 anni, sono entrate a pieno regime nei ritmi del campionato cadetto e promettono di dare filo da torcere alle avversarie. Chi la spunterà? ore 16:15 Serie B 6a Giornata: Cittadella vs Como (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Appuntamento al Pier Cesare Tombolato per la sfida tra Cittadella e Como. Entrambe sono reduci da un inizio di campionato certo non brillante, detto che i padroni di casa hanno giocato una partita in più rispetto agli avversari. Ora serve uno scossone per indirizzare al meglio il campionato. Come finirà?



Telecronaca: Marco Calabresi Appuntamento al Pier Cesare Tombolato per la sfida tra Cittadella e Como. Entrambe sono reduci da un inizio di campionato certo non brillante, detto che i padroni di casa hanno giocato una partita in più rispetto agli avversari. Ora serve uno scossone per indirizzare al meglio il campionato. Come finirà? ore 16:15 Serie B 6a Giornata: Parma vs Sampdoria (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Luci puntate sullo Stadio Ennio Tardini di Parma per un match dalle forti note nostalgiche. Dopo oltre un ventennio di incontri e scontri in Serie A, Parma e Sampdoria si ritrovano l'una contro l'altra tra le fila del campionato cadetto. Ma a ritrovarsi sono anche Fabio Pecchia e Andrea Pirlo, i cui destini si incrociarono nel 2020 quando l'ex azzurro venne chiamato a sostituire lo stesso Pecchia sulla panchina della Juventus Under 23. Se il Parma si è reso protagonista di un grande avvio di campionato, la Samp sta facendo non poca fatica a rientrare negli ingranaggi della Serie B: chi la spunterà?

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog