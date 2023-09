Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, AIA, Associazione Italiana Arbitri, e DAZN, in collaborazione con Lega Serie A, inaugurano ufficialmente l’accordo editoriale anticipato in precedenza che porterà sull’app del leader mondiale nel live streaming e nell’intrattenimento sportivo contenuti esclusivi per raccontare, da una prospettiva totalmente inedita, il calcio italiano.

Il primo passo di questa rivoluzione del racconto calcistico televisivo per tutta la stagione Serie A TIM: le prime clip verranno commentate e approfondite nel nuovo format OPEN VAR (che prevede un ospite AIA ogni settimana) nel posticipo di Torino – Roma, quando Gianluca Rocchi interverrà in diretta durante il programma Sunday Night Square insieme a Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Stramaccioni e Davide Bernardi.

Il designatore arbitrale di A e B ricostruirà insieme alla Squad di DAZN i principali episodi di questa stagione calcistica. Non solo, ci sarà spazio anche per analizzare e approfondire - attraverso gli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini - valutazioni e interpretazioni arbitrali definitive relative a quanto di più interessante raccolto sul campo durante le giornate di campionato.

DAZN SERIE A DIRETTA - 6a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



MARTEDI 26 SETTEMBRE 2023

ore 20:45 Serie A 6a Giornata: Juventus vs Lecce (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Prepartita dalle 20:15 con: Giorgia Rossi, Alessandro Matri, Massimo Ambrosini

L'Allianz Stadium di Torino si riempie anche nel martedì sera del turno infrasettimanale di campionato, che vede la Juventus ospitare il Lecce di D'Aversa. Autori di una buonissimo inizio di campionato, i salentini arrivano allo Stadium con la speranza di tornare a casa con almeno un punto contro la più quotata formazione bianconera. Riuscirà la squadra di Allegri a non farsi sorprendere dai giallorossi?

MERCOLEDI 27 SETTEMBRE 2023

ore 17:45 Serie A 6a Giornata: Zona Serie A TIM (diretta esclusiva)

In studio: Marco Russo e Giampaolo Pazzini

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei tre match in programma nel tardo pomeriggio del mercoledì, nel turno infrasettimanale di campionato: Scendono in campo Cagliari - Milan, Hellas Verona - Atalanta e Empoli - Salernitana. Telecronache rispettivamente a cura di Andrea Calogero, Orazio Accomando e Federico Casotti.



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Trasferta in terra sarda per il Milan di Stefano Pioli, impegnato alla Unipol Domus di Cagliari contro la formazione rossoblù allenata da Claudio Ranieri nel turno infrasettimanale di campionato. Alla terza partita in casa stagionale, il Cagliari ospita dunque anche il Milan, dopo il match di 30 giorni fa contro l'Inter, vinto dai nerazzurri per 2-0. Riuscirà anche la formazione rossonera a uscire con i 3 punti da Cagliari?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è di scena allo stadio Bentegodi di Verona nel turno infrasettimanale di campionato contro l'Hellas padrone di casa. I gialloblù di mister Baroni riusciranno a competere contro un'avversaria sulla carta più quotata come l'Atalanta, peraltro più allenata a giocare partite nel bel mezzo della settimana?



[disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Luca Farina

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena l'Empoli di Aurelio Andreazzoli incrocia i tacchetti con quelli della Salernitana di Paulo Sousa, in una sfida che ha come obiettivo comune per entrambe le squadre la salvezza, il più possibilmente anticipata. Chi prevarrà tra i toscani e i campani?



In studio: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Ciro Ferrara, Davide Bernardi, Giampaolo Pazzini

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei tre match in programma nella serata del mercoledì, nel turno infrasettimanale di campionato: Scendono in campo Napoli - Udinese, Inter - Sassuolo e Lazio - Torino. Telecronache rispettivamente a cura di Federico Zanon, Alberto Santi e Tommaso Turci. Presenta Sunday Night Square, il programma serale di Marco Cattaneo che con i suoi ospiti analizzerà in studio le principali tematiche della giornata di campionato.



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Sfida interessantissima all'Olimpico di Roma nel turno infrasettimanale di Serie A, con il Torino ospite della Lazio di Maurizio Sarri. Da quando il tecnico toscano siede sulla panchina della Lazio, i biancocelesti non sono mai riusciti a vincere contro il Torino di Juric (3 pareggi e una sconfitta). Partita delicata dunque per una Lazio chiamata a trovare continuità dopo la falsa partenza di inizio campionato: riuscirà il Toro a imbrigliare ancora una volta i biancocelesti, o Immobile e compagni saranno in grado di rompere quella che sembra essere una maledizione?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Federica Zille, Giovanni Barsotti

Il turno infrasettimanale di Serie A non può fare a meno di passare da San Siro, dove l'Inter è protagonista contro il Sassuolo di Dionisi. La formazione neroverde, in 20 precedenti contro i nerazzurri nella massima serie, vanta 8 vittorie e due pareggi al fronte delle 10 sconfitte. Sfida da ex per Davide Frattesi, trasferitosi proprio quest'estate a Milano, ma anche per l'attaccante neroverde Andrea Pinamonti che in passato non è riuscito a convincere l'Inter a puntare con decisione su di lui. Come finirà?



[disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

L'ultimo incrocio tra Napoli e Udinese, lo scorso 4 maggio, rievoca dolci ricordi nella memoria della squadra di Rudi Garcia, allora allenata da Luciano Spalletti. Capitan Di Lorenzo e compagni infatti, pareggiando 1-1 alla Dacia Arena, festeggiarono con un mese d'anticipo la matematica vittoria del campionato 2022/23. Si trattava anche in quel caso di un turno infrasettimanale, indimenticabile nella memoria di ogni tifoso del Napoli. A distanza di quasi cinque mesi da quella magica serata, allo stadio Maradona il Napoli fronteggia di nuovo l'Udinese.

GIOVEDI 28 SETTEMBRE 2023

ore 17:45 Serie A 6a Giornata: Zona Serie A TIM (diretta esclusiva)

Conduce: Alessio De Giuseppe

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei due match in programma nel tardo pomeriggio del giovedì che chiude il turno infrasettimanale di campionato: Scendono in campo Frosinone - Fiorentina e Monza - Bologna. Telecronache a cura di Simone Gamberini per la partita dello stadio Stirpe, mentre Luca Farina seguirà la sfida dell'U-Power Stadium.



Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato si gioca anche allo stadio Stirpe di Frosinone, dove la formazione ciociara di Eusebio Di Francesco sfida la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Chi avrà la meglio tra i lazilali e la Viola?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Andrea Calogero - Commento: Alessandro Budel

L'U-Power Stadium di Monza ospita il Bologna nel turno infrasettimanale di Serie A. La squadra di Thiago Motta sfida dunque quella di Palladino, sorpresa della scorsa stagione e una delle formazioni di metà classifica che meglio ha giocato insieme proprio al Bologna. Lo scorso anno prevalse il Bologna, in rimonta, grazie alle reti di Ferguson e Orsolini. Come andrà a finire quest'anno?





[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Emanuele Giaccherini

A Marassi si chiude la sesta giornata di campionato con la Roma che fa visita al Genoa di Alberto Gilardino. La formazione di José Mourinho è più abituata a giocare in mezzo alla settimana rispetto ai rossoblù, che tuttavia davanti ai propri tifosi non vogliono certo sfigurare. Chi prevarrà tra il Grifone e i giallorossi?

