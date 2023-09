Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, AIA, Associazione Italiana Arbitri, e DAZN, in collaborazione con Lega Serie A, inaugurano ufficialmente l’accordo editoriale anticipato in precedenza che porterà sull’app del leader mondiale nel live streaming e nell’intrattenimento sportivo contenuti esclusivi per raccontare, da una prospettiva totalmente inedita, il calcio italiano.

Il primo passo di questa rivoluzione del racconto calcistico televisivo è in programma a partire da questa domenica 24 settembre su DAZN e per tutta la stagione Serie A TIM: le prime clip verranno commentate e approfondite nel nuovo format OPEN VAR (che prevede un ospite AIA ogni settimana) nel posticipo di Torino – Roma, quando Gianluca Rocchi interverrà in diretta durante il programma Sunday Night Square insieme a Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Stramaccioni e Davide Bernardi.

Eccezionalmente, il designatore arbitrale di A e B ricostruirà insieme alla Squad di DAZN i principali episodi di questa stagione calcistica. Non solo, ci sarà spazio anche per analizzare e approfondire - attraverso gli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini - valutazioni e interpretazioni arbitrali definitive relative a quanto di più interessante raccolto sul campo durante le giornate di campionato.

DAZN SERIE A DIRETTA - 7a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi

DIGITAL-NEWS grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

SABATO 30 SETTEMBRE 2023

ore 15:00 Serie A 7a Giornata: Lecce vs Napoli (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Prepartita dalle 14:30 con: Federica Zille e Dario Marcolin

La settima giornata di campionato si apre con i campioni d'Italia in carica di scena allo stadio Via del Mare, vestito a festa per l'occasione. Il Lecce di d'Aversa è stato protagonista di un'ottimo inizio di campionato e vuole continuare a strappare risultati utili, anche contro una big come il Napoli. Riuscirà la squadra di Rudi Garcia a espugnare il caldissimo stadio dei salentini, o prevarranno i giallorossi?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci e Barbara Cirillo

Prepartita dalle 17:15 con: Giorgia Rossi e Andrea Stramaccioni

Luci a San Siro per la sfida numero 189 tra Milan e Lazio, uno dei match più storici del nostro campionato. Nell'ultimo incrocio a Milano i rossoneri s'imposero per 2-0 grazie a Bennacer e al "coast to coast" di Theo Hernandez concluso con un golazo: come finirà questa volta?



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Studio dalle 20 in Tutti Bravi dal Divano: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

Difficile dimenticare il match della passata stagione all'Arechi tra Salernitana e Inter, con i nerazzurri in controllo della partita fino al tiro-cross incredibile di Candreva, che decise il risultato finale sull'1-1. Riuscirà la squadra di Simone Inzaghi a tornare a Milano coi 3 punti questa volta?

DOMENICA 1 OTTOBRE 2023

ore 12:30 Serie A 7a Giornata: Bologna vs Empoli (diretta)

Telecronaca: Luca Farina - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Prepartita dalle 12:10 con: Maria Pia Beltran

Nel lunch match al Dall'Ara il Bologna di Thiago Motta attende l'Empoli di Andreazzoli, in cerca di punti in chiave salvezza. La passata stagione i rossoblù furono sorpresi e sconfitti in casa da una rete di Bandinelli: come finirà questa volta?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Prepartita dalle 14:40 con: Alessio De Giuseppe

Sono 68 i precedenti ufficiali tra Udinese e Genoa con un bilancio del confronto decisamente equilibrato: 24 vittorie dei friuliani, 23 dei rossoblù e 21 pareggi. Al Bluenergy Stadium ci sono tutte le premesse per un match affrontato a viso aperto: chi sarà decisivo?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Prepartita dalle 17:15 con: Giorgia Rossi, Marco Parolo

Big match al Gewiss Stadium nella domenica sera in cui si gioca per la settima giornata di campionato. A far visita all'Atalanta di Gian Piero Gasperini c'è la Juventus di Massimiliano Allegri, reduce dalla gara infrasettimanale contro il Lecce. Tanti i duelli a distanza da attenzionare in questa sfida: Scamacca contro Vlahovic e Lookman contro Chiesa in attacco, ma anche Koopmeiners contro Rabiot a metà campo. Chi avrà la meglio?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Studio dalle 20 in Sunday Night Squadre: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Stramaccioni, Davide Bernardi

Roma e Frosinone non si affrontano in campionato dalla stagione 2018/2019. I 4 precedenti tra le due squadre sono una sentenza: 4 vittorie giallorosse. Riuscirà l'ex Eusebio Di Francesco ad interrompare la serie negativa?

LUNEDI 2 OTTOBRE 2023

ore 18:00 Serie A 7a Giornata: Zona Serie A (diretta esclusiva)

Conduce: Luca Farina

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei due match in programma nel tardo pomeriggio del lunedì (Sassuolo-Monza e Torino-Hellas Verona). Segui la Serie A TIM su DAZN! Conduce Luca Farina, telecronaca di Simone Gamberini (Sassuolo-Monza) e di Andrea Calogero (Torino-Hellas Verona).x



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alberto Santi

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

L'Hellas Verona di Marco Baroni approda allo stadio Olimpico Grande Torino per affrontare la formazione granata di Ivan Juric nel match valido per la settima giornata di campionato. Ritorno al passato per l'allenatore croato del Toro, così come per i centrocampisti Ivan Ilic e Adrien Tameze. Riuscirà il Verona a strappare punti ai granata?



[disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Federico Zanon

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Lunedì inedito con tre partite da giocare. Si parte al Mapei con il match tra il Sassuolo di Dionisi e il Monza di Palladino, due filosofie di gioco a confronto per un match che mette in palio tre punti importanti per la classifica. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Pre (dalle 20:00) e post partita in "SuperTele" con: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti

A chiudere la settima giornata di campionato, il monday night dell'Artemio Franchi tra Fiorentina e Cagliari. Claudio Ranieri ritorna a Firenze dove 30 anni prima prese la Fiorentina retrocessa, la riportò subito n Serie A per poi vincere anche due trofei: la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Il suo Cagliari riuscirà a strappare punti sul campo della Viola di Vincenzo italiano? Segui la Serie A TIM su DAZN! Presenta il match Supertele, lo show del lunedì sera condotto da Pierluigi Pardo, con Ciro Ferrara, Luca Toni e diversi altri ospiti per parlare del weekend di calcio appena concluso.

