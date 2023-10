Europa e Conference League 2023/24 - Diretta DAZN 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La UEFA Europa League riparte per una nuova entusiasmante edizione con tante squadre pronte a darsi battaglia: dal Liverpool di Klopp al Brighton di De Zerbi, dalla Roma di Mourinho all'Atalanta di Gasperini, e poi ancora West Ham, Villarreal, Ajax e tante altre ancora, tutte con l'obiettivo di arrivare il più lontano possibile.

DAZN EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - 2a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Si parte alle 18:30 con la copertura della Zona Europa, dove il moderatore, Luca Farina, vi terrà aggiornati sui match di UEFA Europa League e i migliori incontri della prima giornata di UEFA Conference League. Alle ore 18:45, nel contesto dell'Europa League, vedremo il Sporting CP affrontare l'Atalanta BC. Ricky Buscaglia sarà alla telecronaca per un match che promette scintille. Il Betis di Manuel Pellegrini ospiterà lo Sparta Praga, mentre l'Aris Limassol si scontrerà con i Rangers FC, finalisti dell'edizione 2021/22. Il Ki Klaksvik farà la sua storica apparizione nella Conference League, affrontando il Lille. AEK Athens FC e AFC Ajax si daranno battaglia, mentre il Raków Częstochowa cercherà il riscatto contro lo Sturm Graz. Il West Ham United, vincitore dell'ultima Conference League, affronterà lo SC Freibur, mentre la TSC Bačka Topola proverà a riscattarsi contro l'Olympiakos FC. Infine, l'Olympique de Marseille darà il benvenuto al Brighton & Hove Albion in un match che promette spettacolo.

Alle ore 20:45, torneremo nella Zona Europa con Alessandro Iori, che vi terrà aggiornati su tutti gli sviluppi delle partite di UEFA Europa League e Conference League. Alle ore 21:00, l'attenzione sarà centrata sull'Europa League, con la AS Roma che affronterà il Servette FC. La Fiorentina ospiterà il Ferencváros, mentre il Tolosa sarà impegnato contro il LASK. I fratelli Mac Allister si sfideranno ad Anfield quando il Liverpool FC affronterà l'Union Saint-Gilloise. Il Bayer Leverkusen sarà in Norvegia per affrontare il Molde FK. L'Häcken cercherà di rimettersi in gioco contro il Qarabag FK, mentre lo Slavia Praga sfiderà lo Sheriff. Infine, il Villarreal CF cercherà di rimontare contro il Panathinaikos FC, mentre il Maccabi Haifa FC affronterà il Panathinaikos FC.

GIOVEDI 5 OTTOBRE 2023

ore 18:30 Zona Europa |Partite delle 18:45

Moderatore: Luca Farina

Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della prima giornata di UEFA Conference League.



ore 18:45 Europa League: Sporting CP vs Atalanta BC

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Big match al Jose Alvalade di Lisbona nella seconda giornata del Gruppo D. I padroni di casa vogliono stupire e cercano la vittoria nella loro prima uscita casalinga in Europa. Gli ospiti sono una delle squadre più forti della competizione e testeranno le loro reali possibilità in un impegno molto complicato.



ore 18:45 Europa League: Real Betis Balompié vs AC Sparta Praha

Telecronaca: Marco Calabresi

Al Benito Villamarin il Betis di Manuel Pellegrini cerca il riscatto dopo la sconfitta all'esordio contro il Rangers. Ad affrontarli è lo Sparta Praga, partito invece con il piede giusto vincendo in rimonta contro l'Aris Limassol. Come finirà?



ore 18:45 Europa League: Aris Limassol vs Rangers FC

Telecronaca: Federico Marconi

Finalisti nell’edizione 2021/22 di Europa League, i Rangers di Glasgow hanno chiuso a zero punti il girone della scorsa Champions League (insieme ad Ajax, Napoli e Feyenoord). Ora la squadra scozzese è ripartita da una prestigiosa vittoria a Ibrox contro il Betis Siviglia: riusciranno a dare continuità contro l’Aris?



ore 18:45 Europa Conference League: Ki Klaksvik vs Lille

Telecronaca: Simone Gamberini

Appuntamento con la storia per il Ki Klaksvik che giocherà per la prima volta nella sua storia una partita di Conference League davanti al proprio pubblico. I campioni delle Far Oer ospiteranno il Lille, che ha battuto l'Olimpija Ljubljana nella prima giornata, e vogliono cercare il colpo grosso contro un avversario decisamente più attrezzato.



ore 18:45 Europa League: AEK Athens FC vs AFC Ajax

Telecronaca: Dario Mastroianni

Sono 4 i precedenti ufficiali in competizioni europee tra AEK e Ajax, tutti vinti dagli olandesi con uno score complessivo di 9 reti a 1. Tuttavia, la partenza disastrosa in campionato dei "Godenzonen", una delle peggiori degli ultimi anni, permette alla compagine greca di ben sperare per questo match e anche per il passaggio del turno. Riuscirà il pubblico della OPAP Arena a spingere i padroni di casi verso i 3 punti?



ore 18:45 Europa League: Raków Częstochowa vs SK Sturm Graz

Telecronaca: Alberto Santi

Sconfitti all’esordio assoluto europeo dall’Atalanta, i campioni di Polonia del Raków Czestochowa sperano di sfruttare la spinta del proprio pubblico per mettere in difficoltà lo Sturm Graz. Un secondo ko potrebbe ridurre le possibilità di qualificazione delle due squadre: chi avrà la meglio?



ore 18:45 Europa League: SC Freibur vs West Ham United

Telecronaca: Federico Zanon

Vincitore dell’ultima Conference League, il West Ham torna in Germania per affrontare il Friburgo. A Francoforte gli Hammers hanno perso nel 2022 la possibilità di giocarsi la finale di Europa League, ma quella è anche l’ultima sconfitta europea del club inglese. Chi riuscirà a prendersi la testa del gruppo A?



ore 18:45 Europa League: FK TSC Bačka Topola vs Olympiakos FC

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

La TSC Arena si riempie per la prima volta in una competizione europea nella sfida tra Bačka Topola e Olympiakos. Per entrambe l'esordio nel gruppo A è stato negativo: chi troverà il riscatto?



ore 18:45 Europa League: Olympique de Marseille vs Brighton & Hove Albion

Telecronaca: Pierluigi Pardo

Lo storico esordio europeo al Community Stadium non è stato quello sperato per De Zerbi e i tifosi del Brighton, sconfitto 3-2 in casa dall’AEK Atene del Pelado Almeyda. Ora i Seagulls sono pronti a una difficile trasferta sul campo del Marsiglia, che nella prima giornata ha pareggiato 3-3 con l’Ajax. Chi otterrà punti importanti per la qualificazione?



ore 20:45 Zona Europa

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della prima giornata di UEFA Conference League.



ore 21:00 Europa League: AS ROMA vs Servette FC

Telecronaca: Stefano Borghi

Prosegue il cammino europeo della Roma con la seconda sfida del girone G, in programma all'Olimpico, contro gli svizzeri del Servette. Una vittoria permetterebbe ai giallorossi di avvicinarsi sensibilmente all'obiettivo del passaggio del turno: riusciranno a conquistare i 3 punti?



ore 21:00 Europa Conference League: ACF Fiorentina vs Ferencváros

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

La Fiorentina ospita al Franchi i campioni d'Ungheria del Ferencvaros. La squadra di Italiano cerca il primo successo nel girone di Conference dopo il pareggio contro il Genk. La compagine ungherese ha vinto la prima partita contro il Cukaricki e cerca il colpo grosso sul campo dei viola.



ore 21:00 Europa League: Toulouse FC vs LASK

Telecronaca: Federico Casotti

Liverpool a parte, il gruppo E di Europa League si presenta molto equilibrato, con 3 squadre a contendersi 1 posto per il passaggio del turno. Nella seconda giornata il Tolosa ospita la formazione austriaca del LASK in una sfida che mette in palio 3 punti potenzialmente decisivi: chi avrà la meglio?



ore 21:00 Europa League: Liverpool FC vs R. Union Saint-Gilloise

Telecronaca: Riccardo Mancini

Un affare di famiglia ad Anfield. La seconda giornata, nel gruppo E, è quella dell’attesa sfida tra i fratelli Mac Allister: Alexis del Liverpool e Kevin dell'Union SG. I Reds hanno debuttato con un successo sul campo del LASK, mentre la squadra belga ha pareggiato contro il Tolosa. Chi avrà la meglio ad Anfield?



ore 21:00 Europa League: Molde FK vs Bayer 04 Leverkusen

Telecronaca: Orazio Accomando

Trasferta in Norvegia per il Bayer Leverkusen, che nella seconda giornata del gruppo H affronta il Molde all'Aker Stadion. La squadra di Xabi Alonso è partita fortissima sia in campionato che in Europa, trascinata dalle sue stelle: l'ex Union Saint-Gilloise Boniface e il talento tedesco Florian Wirtz. Chi avrà la meglio?



ore 21:00 Europa League: BK Häcken vs Qarabag FK

Telecronaca: Giorgio Basile

Dopo la sonora sconfitta contro il Bayer Leverkusne nel primo turno, l'Häcken vuole agganciare nella classifica del gruppo H il Qarabağ, uscito vittorioso nel primo match contro il Molde. Alla Bravida Arena di Göteborg è prevista una sfida equilibrata, in cui una giocata potrebbe fare la differenza: chi avrà la meglio?



ore 21:00 Europa League: SK Slavia Praha vs Sheriff

Telecronaca: Edoardo Testoni

Seconda giornata del girone G, quello della Roma, in cui si affrontano nella caldissima Eden Aréna lo Slavia Praga e lo Sheriff. I 3 punti in palio potrebbero essere importanti in ottica qualificazione al prossimo turno: chi riuscirà ad ottenerli?



ore 21:00 Europa League: Villarreal CF vs Stade Rennais FC

Telecronaca: Andrea Calogero

Dopo la sconfitta in Grecia contro il Panathinaikos, il Villarreal non può permettersi altri passi falsi, a maggior ragione davanti ai propri tifosi all'Estadio de la Cerámica. Contro di loro però l'avversario sulla carta più ostico del gruppo F: il Rennes allenato da Bruno Génésio. Come finirà?



ore 21:00 Europa League: Maccabi Haifa FC vs Panathinaikos FC

Telecronaca: Alessandro Rimi

Al Sammy Ofer di Haifa il Maccabi ospita il Panathinaikos per la seconda giornata del girone F. Padroni di casa ancora a 0 punti mentre i greci sono reduci dalla inattesa vittoria contro il Villarreal. Come finirà?



