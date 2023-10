Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.

VENERDI 6 OTTOBRE 2023

ore 20:30 Serie B 9a Giornata: Brescia vs Feralpisalò (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Brescia e FeralpiSalò inseguono la salvezza nell'anticipo della nona giornata di Serie B. Le due squadre hanno iniziato il campionato con prestazioni differenti e la partita può essere decisiva per indirizzare la stagione

SABATO 7 OTTOBRE 2023

ore 14:00 Serie B 9a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Non perderti tutti i gol e le azioni salienti delle partite della settima giornata di Serie B che si giocano in contemporanea su DAZN!



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Allo stadio Marulla il Cosenza ospita la neopromossa Lecco, che sta vivendo un avvio di campionato per nulla facile. La squadra di Fabio Caserta vuole regalare al suo pubblico tre punti fondamentali per la classifica, dopo che nell'ultima gara interna è uscita sconfitta contro la Cremonese. Riuscirà la squadra lombarda a conquistare altri punti in trasferta dopo quello ottenuto al Braglia di Modena due settimane fa?



Telecronaca: Edoardo Testoni

Secondo appuntamento consecutivo al Braglia per il Modena che dopo aver ospitato il Venezia, ora deve affrontare il Palermo. Gli ultimi precedenti con i rosanero non sono per nulla favorevoli per gli emiliani che nella scorsa stagione hanno perso 2-0 in casa e 5-2 al Barbera. Riuscirà la squadra di Bianco a evitare la terza sconfitta consecutiva contro Brunori e compagni?



Telecronaca: Andrea Calogero

Tre anni dopo l'ultimo precedente, vinto dagli emiliani e valevole per i playoff di Serie C, Reggiana e Bari tornano a scontrarsi l'una contro l'altra. I padroni di casa cercano la prima vittoria casalinga in questa stagione mentre la squadra allenata da Mignani si impone l'obiettivo di tornare ai tre punti in trasferta dopo quelli ottenuti a Cremona a inizio stagione.



Telecronaca: Marco Calabresi

Allo stadio Druso di Bolzano il Südtirol ospita il Catanzaro in uno scontro inedito nella storia di queste due squadre. A Bisoli manca la vittoria in casa dai primi di settembre contro l'Ascoli mentre i calabresi, alla seconda trasferta consecutiva, cercano punti importanti da mettere in cascina per una salvezza tranquilla.



Telecronaca: Dario Mastroianni

Ascoli e Sampdoria cercano i tre punti per dare una svolta alla propria stagione, che al momento non sembra esaltante, soprattutto per quanto riguarda la squadra blucerchiata. Vincere allo stadio Del Duca è fondamentale per entrambe le squadre: chi si porterà a casi i tre punti?



Telecronaca: Giorgio Basile

Il Cittadella vuole continuare sulla buona strada intrapresa da inizio stagione e cerca tre punti per restare agganciato al treno playoff. La Ternana, invece, deve uscire dal pantano della zona retrocessione e serve una vittoria allo stadio Tombolato per dare uno switch ad una stagione iniziata con il piede sbagliato.



Telecronaca: Federico Zanon

Venezia-Parma sarà il big match della nona giornata di Serie B. La squadra allenata da Vanoli punta con forza alla promozione in A dopo aver fallito l'accesso lo scorso anno per mano del Cagliari ai playoff. Stessa sorte toccata ai crociati che vogliono rifarsi e cercano il colpo grosso allo stadio Penzo per dare un segnale al campionato.

DOMENICA 8 OTTOBRE 2023

ore 16:15 Serie B 9a Giornata: Como vs Cremonese (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi

In riva al lago di Como tira aria di derby lombardo: la Cremonese di Stroppa sfida i lariani di Longo, che hanno iniziato molto bene la stagione. Anche i grigiorossi non hanno iniziato male, ma puntano a fare ancora meglio come testimonia l'avvicendamento in panchina tra Ballardini e Stroppa. Chi si prenderà i 3 punti al Sinigaglia?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Allo stadio Picco il Pisa fa visita allo Spezia di Alvini, che ha cominciato il campionato nettamente al di sotto delle aspettative. La squadra guidata da Alberto Aquilani è andata leggermente meglio nelle prime partite di campionato, ma vuole trovare continuità di risultati. Chi prevarrà oggi?

