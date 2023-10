DAZN offre il piano Standard a metà prezzo. Abbonamento scontato del 50% per tre mesi

DAZN ha deciso di lanciare una nuova offerta per gli appassionati. La piattaforma di sport in streaming propone fino al 23 ottobre l’abbonamento al suo piano Standard scontato del 50% per tre mesi di visione. Chiunque fosse interessato potrà dunque sottoscrivere l’offerta che consente di abbonarsi al prezzo di 19,90 euro al mese, mantenendo la possibilità di disdire al termine dei tre mesi di visione. Il prezzo di listino per questa tipologia di sottoscrizione è di 40,99 euro al mese, più del doppio rispetto all’offerta proposta dalla piattaforma. La promo è aperta a tutti i nuovi clienti e ai clienti con il piano DAZN START che fanno upgrade al piano DAZN STANDARD. L'offerta non è invece disponibile per i clienti già attivi sul piano STANDARD. Con DAZN STANDARD registri fino a 6 dispositivi e guardi in contemporanea su 2 se connessi alla stessa rete internet domestica.

Allo stesso tempo, rimangono disponibili le altre formule di abbonamento. Col nuovo piano annuale DAZN Standard con pagamento in un’unica soluzione a 299 euro (circa 25 euro al mese, con un risparmio annuale di oltre 190 euro), gli abbonati DAZN risparmieranno il 39% rispetto al piano mensile (considerando il prezzo di listino). In aggiunta, sostanzialmente in linea con la scorsa stagione, il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili a 30,99 euro (risparmio di 120 euro) che consente un pagamento mensile fisso per la durata di 12 mesi. Il piano Standard permette di registrare fino a 6 dispositivi all’app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.

Con DAZN STANDARD puoi guardare tutta la Serie A TIM in esclusiva e tutta la Serie BKT, tutta LaLiga EA Sports, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, tutte le partite della Serie A Femminile eBay e le migliori partite de La Liga Portugal Betclic, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con lo sci, il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica. Sulla piattaforma di streaming live e on demand, gli appassionati di sport troveranno anche: il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai.

I PROSSIMI EVENTI SU DAZN