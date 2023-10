Serie B 2023/24 - Diretta DAZN Recuperi 24 Ottobre: Palinsesto e Telecronisti

Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.

MARTEDI 24 OTTOBRE 2023

ore 18:30 Serie B Recupero 1a Giornata: Brescia vs Modena (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Un buon inizio di campionato accomuna Brescia e Modena, che oggi hanno l'occasione di poter migliorare ulteriormente le rispettive classifiche, nel recupero del match che si sarebbe dovuto giocare in agosto. Chi prevarrà questo pomeriggio tra la formazione allenata da Daniele Gastaldello e quella di Paolo Bianco?



Telecronaca: Riccardo Mancini

All'Arena Garibaldi di Pisa i nerazzurri di Alberto Aquilani sfidano il Lecco, chiamato a rialzarsi dopo un avvio di campionato difficile e reso ulteriormente complicato dall'aver iniziato la stagione con tre giornate di ritardo. Riuscirà la squadra lombarda a fare punti in trasferta?

