Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 27 ottobre 2023, alle 20:45, il Genoa e la Salernitana apriranno la decima giornata della Serie A 2023/2024 in diretta esclusiva su DAZN. Questa partita sarà disponibile anche su ZONA DAZN, Sky, e Tivùsat (canale 214). La telecronaca sarà a cura di Dario Mastroianni, mentre il commento sarà di Manuel Pasqual. Avremo anche bordocampo ed interviste condotte da Giovanni Barsotti, e uno studio dalle 20:20 curato da Luca Farina. Il Genoa, guidato da Gilardino, cercherà di sfruttare il sostegno dei propri tifosi per conquistare punti pesanti, mentre la Salernitana confida nell'arrivo di Filippo Inzaghi per invertire la rotta dopo un difficile avvio. Chi avrà la meglio?

Sabato 28 ottobre 2023 vedrà tre partite al cardiopalma. Alle 15:00, si giocherà il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna. Questa partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN e sarà disponibile anche su ZONA DAZN, Sky, e Tivùsat (canale 214). La telecronaca sarà a cura di Alberto Santi, mentre il commento sarà di Stefan Schwoch. Avremo bordocampo ed interviste condotte da Barbara Cirillo, e uno studio curato dalle 14:35 da Alessio De Giuseppe. Alle 18:00, il Lecce sarà impegnato contro il Torino in diretta esclusiva su DAZN. Anche questa partita sarà disponibile su ZONA DAZN, Sky, e Tivùsat (canale 214). La telecronaca sarà guidata da Gabriele Giustiniani, con il commento di Alessandro Budel. Le interviste dal bordocampo saranno condotte da Federico Sala, e lo studio dalle 17:35 curato da Maria Pia Beltran. In serata, alle 20:45, avremo un altro grande incontro tra la Juventus e l'Hellas Verona. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia, mentre il commento sarà a cura di Massimo Gobbi. Avremo anche bordocampo ed interviste condotte da Orazio Accomando, e uno studio che partirà alle 20:00 denominato "Tutti Bravi dal Divano". Questo show del sabato sera sarà condotto da Marco Russo, con la partecipazione di Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo e altri, che commenteranno i temi principali del weekend calcistico in un clima da "spogliatoio".

Domenica 29 ottobre 2023 alle 12:30, il Cagliari affronterà il Frosinone in diretta esclusiva su DAZN. Questa partita sarà disponibile su ZONA DAZN, Sky, e Tivùsat (canale 214). La telecronaca sarà a cura di Andrea Calogero, mentre il commento sarà di Alessandro Budel. Avremo anche bordocampo ed interviste condotte da Ilaria Alesso, e uno studio dalle 12:05 curato da Fabio Donolato. Alle 15:00, il Monza giocherà contro l'Udinese in una partita disponibile in diretta esclusiva su DAZN su ZONA DAZN, Sky, e Tivùsat (canale 214). La telecronaca sarà guidata da Riccardo Mancini, con il commento di Valon Behrami. Avremo bordocampo ed interviste condotte da Maria Pia Beltran, e uno studio dalle 14:35 curato da Alessio De Giuseppe. Alle 18:00, l'Inter si scontrerà con la Roma in una partita anch'essa disponibile su ZONA DAZN, Sky, e Tivùsat (canale 214). Sarà un match da non perdere, con l'occhio puntato su Milano per il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. Dopo un'estate turbolenta e il passaggio alla Roma, l'attaccante belga sfida per la prima volta l'Inter da avversario. Annunciata un'accoglienza ostile dei tifosi nerazzurri. La telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo, con il commento di Andrea Stramaccioni. Avremo bordocampo ed interviste condotte da Davide Bernardi e Tommaso Turci, e uno studio dalle 17:15 curato da Diletta Leotta, Andrea Stramaccioni, e Massimo Ambrosini. Infine, alle 20:45, il Napoli affronterà il Milan in un altro big match. Questa partita sarà disponibile su ZONA DAZN, Sky, e Tivùsat (canale 214). La telecronaca sarà a cura di Edoardo Testoni, mentre il commento sarà di Marco Parolo. Avremo bordocampo ed interviste condotte da Federica Zille. Inoltre, presenterà il match dalle 20:00 "Sunday Night Square", il programma condotto da Marco Cattaneo, con Stefano Borghi, Ciro Ferrara e altri ospiti in studio per analizzare i temi più attuali e chiacchierati del weekend.

Lunedì 30 ottobre 2023 per chiudere il weekend calcistico, alle 18:30 l'Empoli giocherà contro l'Atalanta in diretta esclusiva su DAZN, disponibile su ZONA DAZN, Sky, e Tivùsat (canale 214). La telecronaca sarà a cura di Federico Zanon, mentre il commento sarà di Fabio Bazzani. Avremo bordocampo ed interviste condotte da Francesco Fontana, e uno studio dalle 18:05 curato da Fabio Donolato. Infine, alle 20:45, la Lazio sfiderà la Fiorentina in diretta esclusiva su DAZN. La telecronaca sarà di Stefano Borghi, con il commento di Dario Marcolin. Saranno disponibili pre e post partita dalle 20:00 in "SuperTele", con la partecipazione di Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti. La Lazio, reduci dagli impegni di Champions League, sfida la Fiorentina, impegnata a sua volta in Europa. Sarà una partita emozionante per chiudere il mese di ottobre.

TUTTA LA SERIE A SU DAZN FINO AL 2029 - Prosegue la partnership tra DAZN e Lega Serie A: tutta la Serie A TIM sarà solo su DAZN fino al 2029. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti domestici della più importante competizione italiana per club e continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM con più partite di chiunque altro per il nuovo ciclo quinquennale di diritti, a partire dalla stagione 2024/25.

Solo su DAZN gli appassionati di sport italiani potranno, infatti, godersi tutta la Serie A TIM con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Il futuro del calcio viaggia sempre più in live streaming. DAZN si riconferma partner principale dei campionati di calcio europei: dai diritti domestici della Serie A TIM in Italia fino al 2029, a quelli de LALIGA EA Sports in Spagna fino al 2027 e Bundesliga in Germania fino al 2025.

DAZN SERIE A DIRETTA - 10a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 27 OTTOBRE 2023

ore 20:45 Serie A 10a Giornata: Genoa vs Salernitana (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Studio a cura di: Luca Farina

La decima giornata di Serie A si apre a “Marassi” con la sfida salvezza tra il Genoa e la Salernitana. I rossoblù di Gilardino vogliono sfruttare il sostegno dei propri tifosi per conquistare punti pesanti, mentre i campani confidano nell’arrivo di Filippo Inzaghi per invertire la rotta dopo un difficile avvio. Chi avrà la meglio?

SABATO 28 OTTOBRE 2023

ore 15:00 Serie A 10a Giornata: Sassuolo vs Bologna (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Studio a cura di:Alessio De Giuseppe

Il derby emiliano apre il sabato pomeriggio della decima giornata di Serie A. Si gioca al Mapei Stadium, casa del Sassuolo di Dionisi che ospita il Bologna di Thiago Motta. Due allenatori lodati a più riprese per la proposta di gioco che distingue le rispettive squadre, che ambiscono a migliorare ulteriormente la loro buonissima classifica. Chi vincerà a Reggio Emilia tra neroverdi e rossoblù?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Studio a cura di: Maria Pia Beltran

Il Lecce torna a giocare allo stadio Via del Mare, dove non giocava da 22 giorni complice anche la sosta nazionali di metà ottobre. I giallorossi di D'Aversa ricevono il Toro di Ivan Juric, in cerca di continuità di risultati per fare quel passo deciso verso la metà di classifica più nobile. Chi avrà la meglio tra i salentini e i piemontesi?



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Studio dalle 20 in Tutti Bravi dal Divano: Marco Russo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

Il match del sabato sera della decima giornata si gioca all'Allianz Stadium di Torino, casa della Juventus che ospita l'Hellas Verona di Baroni. I gialloblù sono in flessione da un mese a questa parte rispetto al brillante avvio di stagione, con ben 7 punti raccolti nelle prime quattro gare. Fare punti allo Stadium contro i bianconeri non è proibitivo, l'ultima volta che l'Hellas c'è riuscito era nell'ottobre 2020 (finì 1-1). La squadra di Allegri, d'altro canto, vuole fare bottino pieno per rimanere nelle zone nobili della classifica. Presenta il match "Tutti Bravi dal Divano", lo show del sabato sera condotto da Marco Russo. Con lui Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri e Riccardo Montolivo a commentare i temi principali del weekend calcistico in un clima da "spogliatoio".

DOMENICA 29 OTTOBRE 2023

ore 12:30 Serie A 10a Giornata: Cagliari vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Andrea Calogero - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Studio a cura di: Fabio Donolato

Entrambe tornate in Serie A TIM al termine della scorsa stagione, Cagliari e Frosinone hanno avuto un avvio di campionato molto diverso: ottimo quello della squadra di Di Francesco, addirittura vicino all’Europa, complicato quello di Ranieri, alla ricerca del primo successo casalingo. Come finirà all’Unipol Domus?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Valon Behrami

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Studio a cura di: Alessio De Giuseppe

All'U-Power Stadium il Monza ospita l'Udinese nel match valido per la decima giornata di campionato. I lombardi vogliono migliorare la loro attuale classifica e ricalcare il più possibile la splendida scorsa annata. L'Udinese invece, dopo un avvio complicato, ha bisogno di fare punti con più urgenza per allontanare la zona retrocessione.



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi, Tommaso Turci

Studio a cura di: Diletta Leotta, Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini

Occhi puntati su Milano per il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. Dopo un’estate turbolenta e il passaggio alla Roma, l’attaccante belga sfida per la prima volta l’Inter da avversario. Annunciata un’accoglienza ostile dei tifosi nerazzurri, a cui Big Rom cercherà di rispondere sul campo: ci riuscirà?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Sunday Night Square: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Ciro Ferrara

Secondo big match di giornata - dopo quello di San Siro tra Inter e Roma - allo stadio Maradona, dove arriva il Milan di Stefano Pioli a contendere i 3 punti al Napoli di Rudi Garcia. Reduci dagli impegni di Champions rispettivamente contro Union Berlino e Paris Saint-Germain, entrambe sono chiamate a concentrarsi nuovamente sul campionato e su un match che potrebbe portare enormi benefici ad entrambe in termini di classifica e di fiducia. Chi chiuderà al meglio il mese di ottobre tra i campioni d'Italia in carica e i rossoneri? Presenta il match Sunday Night Square, il programma condotto da Marco Cattaneo che con i suoi ospiti in studio analizzerà i temi più attuali e chiacchierati del weekend.

LUNEDI 30 OTTOBRE 2023

ore 18:30 Serie A 10a Giornata: Empoli vs Atalanta (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Federico Zanon - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Studio a cura di: Fabio Donolato

Empoli e Atalanta tornano ad affrontarsi alla Carlo Castellani - Computer Gross Arena a un anno esatto di distanza dall’ultimo incrocio in Toscana. Il 30 ottobre 2022 fu 0-2 con reti di Hateboer e Lookman per i nerazzurri, che vinsero poi anche al ritorno 2-1 grazie a un gol di Hojlund negli ultimi minuti. Riuscirà stavolta Andreazzoli a impensierire Gasperini?



Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Pre (dalle 20:00) e post partita in "SuperTele" con: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti

Di ritorno dalla gara di Champions League a Rotterdam contro il Feyenoord, la Lazio di Maurizio Sarri sfida la Fiorentina, impegnata a sua volta giovedì in casa contro il Cukaricki. I viola arrivano all’Olimpico davanti in classifica rispetto ai biancocelesti, protagonisti di un avvio a rilento. Riusciranno a mantenere i punti di vantaggio?

