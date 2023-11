Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 12a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 10 novembre 2023, una serata di pura passione calcistica si apre con la 12esima giornata di Serie A TIM, dove alle 18:30 il Sassuolo affronta la Salernitana al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Questa partita sarà disponibile in diretta esclusiva e potrete seguirne ogni attimo anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat (canale 214). La telecronaca sarà affidata a Alessandro Iori, mentre Stefan Schwoch fornirà i commenti. Gli spettatori avranno l'opportunità di immergersi nel cuore dell'azione grazie agli interventi di Ilaria Alesso per le interviste. Maria Pia Beltran sarà al timone dello studio, pronto a offrire approfondimenti e analisi.

La sfida prosegue alle 20:45 con il Genoa contro l'Hellas Verona, diretta dallo stadio Marassi. Luca Farina sarà alla telecronaca, accompagnato dai commenti di Massimo Gobbi. Francesco Fontana si occuperà degli interventi a bordo campo, mentre Alessio de Giuseppe guiderà lo studio. Un suggestivo Friday night che vedrà il Verona di Marco Baroni cercare di superare le difficoltà recenti sia nel segnare che nel conquistare punti. Tuttavia, il Genoa di Alberto Gilardino si è dimostrato competitivo e temibile, promettendo una sfida avvincente e incerta. Chi prevarrà tra queste due squadre desiderose di successo? La risposta si dipanerà sul terreno di gioco del Ferraris, pronto a ospitare un confronto emozionante.

Sabato 11 novembre 2023 è una giornata ricca di emozioni calcistiche che inizia alle 15:00 con la Serie A TIM, dove Lecce ospita il Milan al Via del Mare. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva e potrete seguirne ogni attimo anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat (canale 214). Riccardo Mancini sarà il telecronista, affiancato dai commenti di Fabio Bazzani. Federico Sala si occuperà degli interventi a bordo campo, mentre lo studio sarà curato da Federica Zille, Giampaolo Pazzini e Tommaso Turci. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio che desiderano vivere le emozioni di un confronto sempre avvincente tra Lecce e Milan.

Alle 17:45, è previsto il "Coca Cola Super Match", un'esperienza calcistica da vivere sul divano con gli amici, pizza e Coca-Cola, commentato da Shade insieme a Giovanni Barsotti, Davide Marino e alla Gialappa's Band. Un modo unico e divertente di godersi la partita Juventus vs Cagliari su DAZN. Alle 18:00, Juventus e Cagliari si affronteranno in una diretta esclusiva, disponibile anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat (canale 214). Stefano Borghi sarà il telecronista, mentre Dario Marcolin fornirà i commenti. Davide Bernardi sarà ai bordi del campo, mentre lo studio sarà animato da Giorgia Rossi e Dario Marcolin. Il Cagliari di Claudio Ranieri sfida la Juventus all'Allianz Stadium di Torino, in una partita che promette spettacolo e tensione. La Juventus di Massimiliano Allegri cerca la vittoria per consolidare la sua posizione, mentre il Cagliari cerca di risalire la classifica dopo un periodo difficile.

La serata prosegue alle 20:45 con la sfida tra Monza e Torino, trasmessa in diretta. Alberto Santi sarà il telecronista, affiancato dai commenti di Alessandro Budel. Orazio Accomando si occuperà degli interventi a bordo campo. Lo studio dalle 20 sarà animato da "Tutti Bravi dal Divano", un programma condotto da Marco Russo, che insieme a Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo analizzerà i temi più caldi e attuali del weekend calcistico. Monza, in un ottimo momento di forma, ospita il Torino di Ivan Juric in una sfida che potrebbe influenzare gli equilibri di metà classifica.

Domenica 12 novembre 2023 alle 12:30 il lunch-match della dodicesima giornata tra Napoli ed Empoli allo stadio Maradona. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni, mentre Emanuele Giaccherini offrirà i commenti. Alessio De Giuseppe si occuperà degli interventi a bordo campo, mentre lo studio sarà curato da Ilaria Alesso. Il Napoli di Rudi Garcia vuole conquistare i tre punti antecedenti la sosta, mentre l'Empoli di Aurelio Andreazzoli cerca di ottenere un risultato utile. Alle 14:30, Zona Serie A condotto da Fabio Donolato sarà il luogo ideale per non perdersi neanche un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Luca Farina sarà concentato su Fiorentina-Bologna, mentre Orazio Accomando seguirà Udinese-Atalanta.

Alle 15:00, tre partite scaldano il pomeriggio calcistico. Fiorentina ospita il Bologna allo stadio Artemio Franchi, una sfida che promette spettacolo e tecnica. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, mentre Giovanni Barsotti si occuperà degli interventi a bordo campo. Udinese e Atalanta si scontrano all'Udinese Stadium, con Gabriele Giustiniani alle telecronache e Francesco Fontana agli interventi a bordo campo. Match disponibili anche sui canali ZONA DAZN, Sky e Tivùsat (214-215). Alle 18:00, il palcoscenico si sposta al derby della Capitale, Lazio contro Roma allo stadio Olimpico. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, con i commenti di Massimo Ambrosini. Tommaso Turci e Barbara Cirillo saranno ai bordi del campo, mentre lo studio sarà animato da Giorgia Rossi, Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara. Sarà uno scontro tra filosofie calcistiche, con Maurizio Sarri che guida la Lazio contro José Mourinho e la Roma. Un derby che divide la Città Eterna, con la Lazio che cerca di confermare la sua superiorità e la Roma decisa a ribaltare le carte in tavola. Potrai seguire la partita anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat (canale 214).

La giornata si conclude alle 20:45 con il posticipo tra Inter e Frosinone a San Siro anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat (canale 214). La telecronaca sarà a cura di Ricky Buscaglia, con Marco Parolo ai commenti. Federica Zille e Maria Pia Beltran si occuperanno degli interventi a bordo campo. Il match sarà presentato da Sunday Night Square, il programma della domenica sera condotto da Marco Cattaneo. La Squad di DAZN, insieme a Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni, analizzerà gli aspetti chiave della giornata, con particolare attenzione agli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees durante OPEN VAR, in esclusiva DAZN. Durante la puntata, verrà analizzato il controverso contatto Adli-Ebosele che ha portato al rigore nell'incontro Milan-Udinese.

TUTTA LA SERIE A SU DAZN FINO AL 2029 - Prosegue la partnership tra DAZN e Lega Serie A: tutta la Serie A TIM sarà solo su DAZN fino al 2029. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti domestici della più importante competizione italiana per club e continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM con più partite di chiunque altro per il nuovo ciclo quinquennale di diritti, a partire dalla stagione 2024/25.

Solo su DAZN gli appassionati di sport italiani potranno, infatti, godersi tutta la Serie A TIM con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Il futuro del calcio viaggia sempre più in live streaming. DAZN si riconferma partner principale dei campionati di calcio europei: dai diritti domestici della Serie A TIM in Italia fino al 2029, a quelli de LALIGA EA Sports in Spagna fino al 2027 e Bundesliga in Germania fino al 2025.

DAZN SERIE A DIRETTA - 12a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 10 NOVEMBRE 2023

ore 18:30 Serie A 12a Giornata: Sassuolo vs Salernitana (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Studio a cura di: Maria Pia Beltran

La dodicesima giornata della Serie A TIM si apre al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove a far visita al Sassuolo di Alessio Dionisi arriva la Salernitana di Filippo Inzaghi. Gli ospiti hanno urgenza di fare punti anche in trasferta per allontanare i fantasmi di un inizio di stagione decisamente sottotono, mentre il Sassuolo deve trovare migliore continuità di risultati per ambire a zone di classifica ancor più soddisfacenti.



Telecronaca: Luca Farina - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Studio a cura di: Alessio de Giuseppe

Friday night suggestivo a Marassi, dove a far visita al Genoa di Alberto Gilardino si presenta il Verona di Marco Baroni, che nelle ultime settimane ha faticato molto sia a fare gol sia - di conseguenza - a trovare punti da aggiungere alla sua classifica. I gialloblù non avranno vita facile in casa di un Genoa che ha invece dimostrato a più riprese di essere una squadra competitiva e temibile. Riusciranno gli scaligeri a sorprendere i rossoblù, oppure sarà il Genoa a farsi valere al Ferraris?

SABATO 11 NOVEMBRE 2023

ore 15:00 Serie A 12a Giornata: Lecce vs Milan (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Studio a cura di: Federica Zille, Giampaolo Pazzini, Tommaso Turci

Appuntamento al Via del Mare per la sfida mai banale tra Lecce e Milan. L’ultima volta qui i rossoneri andarono sotto di due gol nei primi 20’ di gioco, per poi recuperare nel secondo tempo grazie alle reti del solito Leao e di Davide Calabria. Finì con un 2-2, risultato che già nel 2019 aveva scosso San Siro con lo storico pareggio al 92’ di Calderoni.



Il match da vedere sul divano con un gruppo di amici, pizza e Coca-Cola: Shade commenta Juventus-Cagliari live insieme a Giovanni Barsotti, Davide Marino e alla Gialappa's Band. Non perderti l'appuntamento con Coca-Cola Super Match, solo su DAZN!



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Studio a cura di: Giorgia Rossi e Dario Marcolin

Il Cagliari di Claudio Ranieri sbarca all'Allianz Stadium di Torino per la partita contro la Juventus, valida per la dodicesima giornata di campionato. La squadra di Massimiliano Allegri - ex di turno - punta a fare bottino pieno contro i sardi, che dopo i primi mesi di grande difficoltà stanno provando a risalire qualche posizione in classifica per allontanarsi dalla zona calda. I bianconeri, invece, vogliono arrivare alla sosta guardando più squadre possibili dall'alto verso il basso.



Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Studio dalle 20 in Tutti Bravi dal Divano: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

DOMENICA 12 NOVEMBRE 2023

ore 12:30 Serie A 12a Giornata: Napoli vs Empoli (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Studio a cura di: Ilaria Alesso

Il lunch-match della dodicesima giornata si gioca allo stadio Maradona, dove il Napoli di Rudi Garcia ospita l'Empoli di Aurelio Andreazzoli. I padroni di casa vogliono vincere il match antecedente la sosta per fare un ulteriore passo verso le prime posizioni in classifica, mentre per l'Empoli l'obiettivo è fare risultato utile.



Conduce: Fabio Donolato

Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Luca Farina (Fiorentina-Bologna) e Orazio Accomando (Udinese-Atalanta).



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Tutto pronto per il derby dell'Appennino allo stadio Artemio Franchi, dove la Fiorentina ospita il Bologna nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Due squadre allenate a giocare bene a calcio dai rispettivi allenatori, pur con principi e interpretazioni differenti, ma lo spettacolo non dovrebbe mancare.



[disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Al Bluenergy Stadium di Udine l'Atalanta affronta l'ultima partita prima della sosta dedicata agli impegni delle nazionali. I neroblù di Gasperini scendono in campo contro un'Udinese che con Cioffi vuole risalire la china in classifica, dopo un inizio sottotono.



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci e Barbara Cirillo

Studio a cura di: Giorgia Rossi, Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara La Città Eterna si divide nella domenica della dodicesima giornata di Serie A per il primo derby della Capitale della stagione. Lazio contro Roma. Biancocelesti contro giallorossi. L'Aquila Olympia contro la Lupa. La filosofia di calcio di Maurizio Sarri contrapposta alla pratica dello Special One José Mourinho. Due modi di essere romani a confronto: chi vincerà il derby di Roma? Segui la Serie A TIM su DAZN! Telecronaca di Pierluigi Pardo con Massimo Ambrosini al commento tecnico.



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Federica Zille e Maria Pia Beltran

Sunday Night Square: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Stramaccioni

A San Siro l'Inter di Simone Inzaghi ospita il Frosinone nel posticipo che chiude la dodicesima giornata e anticipa la sosta dedicata agli impegni delle nazionali. I nerazzurri vogliono i 3 punti contro una squadra di caratura minore, ma guai a sottovalutare i ciociari, che in questi prime settimane di campionato si sono resi protagonisti di ottime prestazioni. Presenta il match Sunday Night Square, il programma della domenica sera condotto da Marco Cattaneo. Torna l’appuntamento con OPEN VAR, in esclusiva DAZN, questa domenica durante Sunday NightSquare, lo show condotto da Marco Cattaneo con Stefano Borghi e i talent della Squad di DAZN. Durante la puntata, spazio ad analisi e approfondimenti grazie agli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini: Gianluca Rocchi, designatore CAN A e B, mostrerà come arbitri e VAR hanno caratterizzato l'undicesima giornata di campionato di Serie A TIM. Questa settimana, durante OPEN VAR, verrà analizzato il contatto Adli-Ebosele che ha portato al rigore dell'Udinese durante la partita Milan-Udinese.

