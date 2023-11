DAZN Standard, Offerta Black Friday, 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi

Dal 23 novembre 2023, DAZN inaugura una nuova promozione in occasione del Black Friday. Il focus è sul piano di abbonamento mensile DAZN Standard, offrendo ai nuovi iscritti l'opportunità esclusiva di aderire a tariffe straordinarie per permettere ai suoi abbonati di usufruire di sconti e vantaggi e guardare nel migliore dei modi lo sport sulla piattaforma.

DAZN aderisce al Black Friday e al Cyber Monday, iniziative nate negli Stati Uniti e diventate ormai da anni celebri anche in Italia. Il Black Friday è una ricorrenza annuale e viene celebrato il primo venerdì dopo il giorno del Ringraziamento, dunque il quarto venerdì del mese di novembre. Nel 2023, il Black Friday cade il 24 novembre. Il lunedì successivo, invece, è il Cyber Monday, altra giornata dedicata alle offerte, alle promozioni e agli sconti di ogni tipo. DAZN ha deciso di celebrare le due ricorrenze con un'intera settimana di iniziative e sconti.

Questa eccezionale offerta consente ai nuovi iscritti di sottoscrivere l'abbonamento (qui il link per attivare offerta) al prezzo scontato di 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi, seguito da un rinnovo a 40,99 euro al mese. Importante notare che questo pacchetto non impone vincolo contrattuale, garantendo massima flessibilità agli appassionati dello sport.

Il lancio di questa iniziativa rappresenta solo il primo capitolo di una serie di sorprese in occasione dell'acquisizione dei diritti televisivi della Serie A TIM per i prossimi 5 anni, fino alla stagione 2028/2029. Un evento epocale che si intreccia con la tanto attesa sfida tra Juventus e Inter, programmata per le 20:45 presso l'Allianz Stadium di Torino e trasmessa esclusivamente sulla piattaforma DAZN.

Nell'ambito della settimana del Black Friday, DAZN estende le opportunità anche alle carte prepagate. Dal 21 al 27 novembre 2023, gli appassionati possono approfittare dell'offerta speciale su Amazon, acquistando la carta prepagata DAZN Standard per 3 mesi al prezzo promozionale di 79,90 euro anziché 99,90 euro, garantendo un risparmio significativo rispetto al normale costo mensile di 39,99 euro.

Il piano Standard, attivabile fino al 26 novembre 2023, offre ai nuovi abbonati un prezzo promozionale di 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi, con un successivo rinnovo a 40,99 euro al mese, a meno che non venga effettuata la disdetta. Quest'offerta esclusiva è caratterizzata dalla totale assenza di vincoli contrattuali, consentendo agli iscritti di disdire l'abbonamento con un preavviso di 30 giorni, senza costi aggiuntivi o perdita degli sconti ottenuti.

L'offerta DAZN è sempre più ampia ed è ricca di eventi sportivi: sono comprese tutta la Serie A TIM, di recente rinnovata fino al 2029, tutta la Serie BKT, la Serie A Femminile eBay, LALIGA EA SPORTS, tutta la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, le migliori partite della Liga Portugal Betclic, il meglio del calcio internazionale con la FA Cup, Carabao Cup e UEFA Women’s Champions League, il grande basket con la Serie A UnipolSai, le migliori partite di Eurolega ed Eurocup, la NFL, la CEV Champions League di volley maschile e femminile, gli sport da combattimento, la Serie A Elite di rugby maschile e femminile, senza dimenticare gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD con i tornei più prestigiosi di tennis come l’Australian Open e il Roland Garros, il ciclismo dal Giro d'Italia al Tour de France, fino agli sport invernali con i Campionati del Mondo di Sci e gli attesissimi appuntamenti con i Giochi Olimpici estivi e invernali.

L'accesso all'abbonamento DAZN è possibile su vari dispositivi compatibili, tra cui Smart TV, dispositivi mobili, PC e console di gioco. Inoltre, per i clienti Sky e attraverso la piattaforma satellitare Tivùsat, è disponibile l'opzione ZONA DAZN, con un costo aggiuntivo di 7,50 euro al mese, permettendo di accedere alle partite esclusive della Serie A TIM, LaLiga EA Sports e altri contenuti selezionati.

Il DAZN Black Friday inizia martedì 21 novembre e proseguirà fino al 27, giorno che comprende anche il Cyber Monday. Questo permetterà ai nuovi clienti e non solo di usufruire degli sconti DAZN in una settimana importante dal punto di vista sportivo. DAZN ha infatti acquisito i diritti in esclusiva della CEV Champions League maschile e femminile, la più importante competizione europea di volley per club: si comincerà proprio il 22 novembre, durante il DAZN Black Friday, con Gas Sales Daiko Piacenza-Halkbank Ankara e Cucine Lube Civitanova-C.S. Arcada Galați.