Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 16a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.

Sabato 9 dicembre 2023 segna un nuovo capitolo con la 16esima giornata della stagione 2023-24. Alle 14:00, Ascoli e Spezia si scontreranno in una partita diretta che avrà luogo al Del Duca. Il commento sarà affidato a Andrea Calogero. La sfida si prospetta fondamentale per entrambe le squadre, entrambe desiderose di conquistare i tre punti in gioco per raggiungere i propri obiettivi di salvezza. Nello stesso orario, il Bari ospiterà il Südtirol al San Nicola, con la telecronaca di Alessandro Iori. Il Bari cerca una vittoria per avvicinarsi alla zona playoff, mentre il Südtirol sarà determinato a presentare resistenza dopo la sfida casalinga contro il Como. Un confronto avvincente che lascerà i tifosi con il fiato sospeso. Ancora alle 14:00, il Tombolato sarà il teatro della sfida tra il Cittadella e il Cosenza, commentata da Marco Calabresi. Entrambe le squadre sono coinvolte nella lotta per i playoff, rendendo la partita un capitolo cruciale nella loro stagione. La battaglia per i tre punti sarà intensa.

Nella stessa finestra oraria, Cremonese e Venezia si scontreranno allo "Zini", con la telecronaca di Alberto Santi. Due squadre che aspirano alla promozione diretta, entrambe desiderose di assicurarsi una vittoria che possa consolidare la loro posizione in alto nella classifica di Serie B. Sempre alle 14:00, la Sampdoria di Andrea Pirlo affronterà il Lecco al "Ferraris", con il commento di Riccardo Mancini. Dopo un inizio incerto, la Sampdoria cerca di continuare la sua risalita contro un Lecco determinato. Un match che promette spettacolo e colpi di scena. La Ternana e il Feralpisalò si sfideranno al "Liberati" alle 14:00, con la telecronaca di Giorgio Basile. Entrambe le squadre cercano disperatamente una vittoria per migliorare una stagione finora deludente. La partita si prospetta come un incontro cruciale per entrambe le squadre in lotta per la salvezza. La giornata prosegue alle 16:15 con Catanzaro contro Pisa, con il commento di Edoardo Testoni. Il Catanzaro sogna i playoff dopo un inizio sorprendente, mentre il Pisa cerca continuità di risultati. Chi conquisterà i tre punti in questo emozionante scontro?

Domenica 10 dicembre 2023, alle 16:15, Como e Modena si affronteranno al "Sinigaglia", con la telecronaca di Dario Mastroianni. Cesc Fabregas torna in campo, cercando punti fondamentali per la lotta ai playoff. Un confronto di grande interesse per entrambe le squadre. Nel frattempo, alle 16:15, il Parma di Fabio Pecchia ospiterà il Palermo al "Tardini", con il commento di Ricky Buscaglia. Il Parma, ancora imbattuto in casa, cerca di consolidare la sua posizione di vertice, mentre il Palermo cerca di avvicinarsi alla promozione diretta. Infine, sempre alle 16:15, Reggiana e Brescia si sfideranno, con la telecronaca di Marco Calabresi. Entrambe le squadre necessitano di continuità di risultati per evitare la lotta per la retrocessione. Un confronto che promette emozioni fino all'ultimo minuto.

DAZN SERIE B DIRETTA - 16a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2023-24.

SABATO 9 DICEMBRE 2023

ore 14:00 Serie B 16a Giornata: Ascoli vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Andrea Calogero

Sfida a tinte bianconere in questo sabato pomeriggio al Del Duca. L'Ascoli ospita lo Spezia in un match che mette in palio 3 punti fondamentali in ottica salvezza: chi riuscirà ad ottenerli?



Telecronaca: Andrea Calogero Sfida a tinte bianconere in questo sabato pomeriggio al Del Duca. L'Ascoli ospita lo Spezia in un match che mette in palio 3 punti fondamentali in ottica salvezza: chi riuscirà ad ottenerli? ore 14:00 Serie B 16a Giornata: Bari vs Sudtirol (diretta)

Telecronaca: Alessandro Iori

Al San Nicola il Bari cerca una vittoria per rincorrere la zona playoff. Il club pugliese dovrà superare l'ostacolo Südtirol, reduce dalla sfida in casa contro il Como. Come finirà?



Telecronaca: Alessandro Iori Al San Nicola il Bari cerca una vittoria per rincorrere la zona playoff. Il club pugliese dovrà superare l'ostacolo Südtirol, reduce dalla sfida in casa contro il Como. Come finirà? ore 14:00 Serie B 16a Giornata: Cittadella vs Cosenza (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Appuntamento al Tombolato dove il Cittadella ospita il Cosenza per una sfida che si prospetta equilibrata. Entrambe le squadre infatti sono in piena bagarre playoff e i 3 punti oggi potrebbero essere decisivi a fine stagione. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Marco Calabresi Appuntamento al Tombolato dove il Cittadella ospita il Cosenza per una sfida che si prospetta equilibrata. Entrambe le squadre infatti sono in piena bagarre playoff e i 3 punti oggi potrebbero essere decisivi a fine stagione. Chi avrà la meglio? ore 14:00 Serie B 16a Giornata: Cremonese vs Venezia (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi

Super sfida nel sabato di Serie BKT. Allo “Zini” Cremonese e Venezia, due delle candidate alla promozione diretta, si affrontano dopo aver cambiato passo nelle ultime settimane e raggiunto la parte altissima della classifica. Chi riuscirà a strappare una vittoria fondamentale per il proprio cammino?



Telecronaca: Alberto Santi Super sfida nel sabato di Serie BKT. Allo “Zini” Cremonese e Venezia, due delle candidate alla promozione diretta, si affrontano dopo aver cambiato passo nelle ultime settimane e raggiunto la parte altissima della classifica. Chi riuscirà a strappare una vittoria fondamentale per il proprio cammino? ore 14:00 Serie B 16a Giornata: Sampdoria vs Lecco (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

La Sampdoria di Andrea Pirlo aveva iniziato la sua stagione al ‘Ferraris’ con una sorta di maledizione: quattro sconfitte su quattro, andando per tre volte in vantaggio sull’1-0. I blucerchiati si sono poi sbloccati contro il Cosenza, battendo anche Palermo e Spezia nelle due partite successive. Riusciranno a imporsi ora sul Lecco?



Telecronaca: Riccardo Mancini La Sampdoria di Andrea Pirlo aveva iniziato la sua stagione al ‘Ferraris’ con una sorta di maledizione: quattro sconfitte su quattro, andando per tre volte in vantaggio sull’1-0. I blucerchiati si sono poi sbloccati contro il Cosenza, battendo anche Palermo e Spezia nelle due partite successive. Riusciranno a imporsi ora sul Lecco? ore 14:00 Serie B 16a Giornata: Ternana vs Feralpisalò (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Gara da non sbagliare per Ternana e FeralpiSalò, che stanno vivendo una stagione con ben poche soddisfazioni. Al “Liberati” una vittoria sembra l’unico obiettivo per le due squadre, che rischiano di veder aumentare il gap rispetto alle posizioni che portano alla salvezza.



Telecronaca: Giorgio Basile Gara da non sbagliare per Ternana e FeralpiSalò, che stanno vivendo una stagione con ben poche soddisfazioni. Al “Liberati” una vittoria sembra l’unico obiettivo per le due squadre, che rischiano di veder aumentare il gap rispetto alle posizioni che portano alla salvezza. ore 16:15 Serie B 16a Giornata: Catanzaro vs Pisa (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Dopo un inizio di stagione totalmente sorprendente, il Catanzaro di Vivarini cerca i tre punti per continuare a sognare i playoff e restare aggrappato al treno delle top della Serie B. Il Pisa invece cerca continuità di risultati e una vittoria esterna potrebbe cambiare la stagione dei nerazzurri.

DOMENICA 10 DICEMBRE 2023

ore 16:15 Serie B 16a Giornata: Como vs Modena (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Cesc Fabregas torna davanti al pubblico del Sinigaglia, dove a fine novembre ha iniziato con una vittoria contro la FeralpiSalò la sua avventura da allenatore con il Como. Ora per l’ex campione del mondo c’è la sfida contro il Modena con in palio punti importanti nella lotta per accedere ai playoff: come finirà?



Telecronaca: Dario Mastroianni Cesc Fabregas torna davanti al pubblico del Sinigaglia, dove a fine novembre ha iniziato con una vittoria contro la FeralpiSalò la sua avventura da allenatore con il Como. Ora per l’ex campione del mondo c’è la sfida contro il Modena con in palio punti importanti nella lotta per accedere ai playoff: come finirà? ore 16:15 Serie B 16a Giornata: Parma vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Ancora imbattuto in casa, il Parma di Fabio Pecchia ospita il Palermo nel secondo big match in programma nella 16esima giornata dopo la sfida tra Cremonese e Venezia. La sfida del “Tardini” può lanciare ulteriormente i gialloblù in classifica o permettere ai rosanero di accorciare sulla promozione diretta: come cambierà la classifica?



Telecronaca: Ricky Buscaglia Ancora imbattuto in casa, il Parma di Fabio Pecchia ospita il Palermo nel secondo big match in programma nella 16esima giornata dopo la sfida tra Cremonese e Venezia. La sfida del “Tardini” può lanciare ulteriormente i gialloblù in classifica o permettere ai rosanero di accorciare sulla promozione diretta: come cambierà la classifica? ore 16:15 Serie B 16a Giornata: Reggiana vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Reggiana e Brescia hanno bisogno di trovare continuità di risultati per evitare di restare immischiati nella lotta per non retrocedere. Il 5 aprile 2021, giorno dell’ultimo confronto al Mapei Stadium, i padroni di casa trovarono il 2-2 al 96’: come finirà stavolta?

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog