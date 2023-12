<p align="center"><a href="../attivadazn" rel="sponsored"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://creative.prf.hn/source/camref:1100l4qnP/creativeref:1011l65415" alt="Attiva DAZN" width="728" height="90" border="0" /></a></p> <p>Quando mancano poche settimane al Natale e non sai ancora cosa regalare, la <strong>Christmas Box di</strong> <strong>DAZN</strong> è il pensiero perfetto per tutti gli <strong>appassionati di sport, grandi e piccini</strong>.</p> <p><strong>Questo Natale, la Serie A TIM e tutto lo sport di DAZN a un prezzo davvero speciale</strong>: <strong>169 € anziché 239 €* </strong>per <strong>6 mesi di abbonamento a DAZN Standard</strong><strong> con incluso il DAZN TV Box</strong><strong>, </strong>il decoder con una selezione di contenuti DAZN che abilita qualsiasi TV al nuovo digitale terrestre e<strong> il Pallone Mini Euro 24 di adidas, </strong>ispirato al modello FUSSBALLLIEBE, Official Match Ball di EURO 2024.</p> <p>Un regalo speciale che<strong>farà felici tutti i tifosi</strong><strong>sportivi grazie alla ricca offerta di eventi live e contenuti on-demand</strong>, dal calcio italiano con la<strong>Serie A TIM, tutta la Serie BKT</strong>, la<strong>Serie A Femminile eBay, </strong>a quello internazionale con<strong> LALIGA EA SPORTS, tutta la</strong><strong> </strong><strong>UEFA Europa League</strong>e il <strong>meglio della Conference League</strong>, le migliori partite della <strong>Liga Portugal Betclic</strong>, il meglio della<strong>FA Cup, Carabao Cup</strong><strong> </strong><strong>e tutta la</strong><strong> </strong><strong>UEFA Women’s Champions League</strong>. Senza dimenticare il <strong>grande basket con la Serie A UnipolSai, le migliori partite di Eurolega ed Eurocup</strong>, la <strong>NFL, gli sport da combattimento, la Serie A Elite di rugby maschile e femminile</strong>, e la<strong>CEV Champions League maschile e femminile</strong>. Infine, tutti gli eventi sportivi trasmessi sui canali <strong>Eurosport 1HD e 2HD</strong> con i tornei più prestigiosi di <strong>tennis</strong> come l’Australian Open e il Roland Garros, il <strong>ciclismo</strong> dal Giro d'Italia al Tour de France, fino agli <strong>sport invernali</strong> con i Campionati del Mondo di Sci e gli attesissimi appuntamenti con i <strong>Giochi Olimpici estivi e invernali</strong>.</p> <p>Il box natalizio è disponibile <strong>esclusivamente nei negozi Unieuro selezionati</strong> fino a esaurimento scorte.</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #808080;"><strong>Termini E Condizioni Dell’attivita’ Bundle 6 Mesi DAZN Standard + DAZN TV Box + Pallone ADIDAS MINI EURO 24</strong></span></p> <div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&]:mt-5 overflow-x-auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="e27afd03-2253-42b0-a3d2-d4714c28a8a5"> <div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light"> <p>Il prezzo indicato di 239€ è approssimato per difetto, il prezzo effettivo è di <strong>239,94€</strong> ed è calcolato con riferimento al prezzo unitario corrente di carte e codici prepagati <strong>DAZN STANDARD</strong> di <strong>39,99€</strong> al mese per <strong>6 mensilità</strong>. Il costo di acquisto include un codice che dà diritto a <strong>6 mesi di visione di DAZN STANDARD</strong>, un <strong>DAZN TV BOX</strong> e un <strong>PALLONE ADIDAS MINI EURO 24</strong>.</p> <p>L'abbonamento a <strong>DAZN STANDARD</strong> è attivabile in Italia entro <strong>12 mesi</strong> dalla data di acquisto, utilizzando il codice prepagato stampato sullo scontrino. Per fruire dei codici prepagati <strong>DAZN</strong> è necessario creare un nuovo account o avere un account con pagamento diretto a <strong>DAZN</strong>, avere uno dei dispositivi abilitati e un accesso a Internet. Per attivare un account <strong>DAZN</strong> è necessario avere compiuto <strong>18 anni</strong> di età, accettare le condizioni di utilizzo del servizio <strong>DAZN</strong> e prendere visione della privacy policy, su <a href="http://www.dazn.com" target="_new">www.dazn.com</a>. Il codice è utilizzabile una sola volta.</p> <p>Se non inserisci un metodo di pagamento aggiuntivo (carta di credito o PayPal) sul tuo account, il tuo abbonamento a <strong>DAZN STANDARD</strong> scadrà al termine del periodo prepagato. Se decidi di inserire un metodo di pagamento aggiuntivo sul tuo account, alla scadenza del periodo prepagato il tuo abbonamento a <strong>DAZN STANDARD</strong> si rinnoverà al prezzo mensile previsto dalle condizioni economiche vigenti (dazn.com/home). Potrai disdirlo con <strong>30 giorni di preavviso</strong> da "Il mio Account”.</p> <p>Il rischio di perdita accidentale, distruzione o illeggibilità del codice è trasferito all'acquirente al momento dell'acquisto. <strong>DAZN Ltd</strong> declina ogni responsabilità in merito al furto, allo smarrimento o all’uso non autorizzato del codice. Il codice non può essere convertito in denaro o in altro e non può essere restituito, rivenduto o scambiato.</p> <p><strong>ATTENZIONE:</strong> Se si decide di attivare un abbonamento <strong>DAZN PLUS</strong> nonostante sia ancora attivo un abbonamento prepagato <strong>DAZN STANDARD</strong>, si perde il periodo prepagato residuo dell’esistente abbonamento <strong>DAZN STANDARD</strong>.</p> <p>Termini e condizioni di utilizzo di carte e codici prepagati su <a href="http://www.dazn.com/help" target="_new">www.dazn.com/help</a>. Il servizio <strong>DAZN</strong> è soggetto a limitazioni tecnologiche e geografiche. Vedi <a href="http://www.dazn.com/help" target="_new">www.dazn.com/help</a> per verificare requisiti minimi di connessione e dispositivi supportati.</p> <p>Gli eventi sportivi sono disponibili nei limiti di sospensioni o cancellazioni decisi dalle autorità competenti o dagli organizzatori.</p> <p>Il <strong>DAZN TV BOX</strong> è un decoder che abilita qualsiasi TV al digitale terrestre <strong>DVB-T2</strong> e, mediante connessione internet, permette di accedere ai servizi gratuiti o a pagamento disponibili in rete. Il <strong>DAZN TV BOX</strong> è incluso in questa offerta e in caso di interruzione dell’abbonamento <strong>DAZN</strong> non dovrà essere restituito ma correttamente smaltito seguendo le indicazioni previste dal proprio Comune di residenza. Per termini e condizioni, informazioni su configurazione e utilizzo vai su <a href="http://www.dazn.com/it-IT/help/articles/dazn-tv-box" target="_new">www.dazn.com/it-IT/help/articles/dazn-tv-box</a></p> <p>Nel caso di fornitura a titolo gratuito del <strong>DAZN TV BOX</strong>, ove non venga utilizzato il Cliente non avrà diritto a rimborsi e potrà correttamente smaltire il Prodotto seguendo le indicazioni previste dal proprio Comune di residenza; nel caso di malfunzionamento il cliente potrà richiedere la sostituzione con un nuovo Prodotto.</p> <p>Il <strong>PALLONE ADIDAS MINI EURO 24</strong> è incluso in questa offerta.</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #808080;"><strong>NEGOZI UNIEURO SELEZIONATI</strong></span></p> </div> </div> <ul> <li>ABRUZZO, LANCIANO, Via Santo Spirito, 119, 66034 Lanciano CH, Italy</li> <li>ABRUZZO, SAN GIOVANNI TEATINO, Via Po, 14, 66020 San Giovanni teatino CH, Italy</li> <li>BASILICATA, POTENZA , Via della Fisica, 34, 85100 Potenza PZ, Italy</li> <li>BASILICATA, POTENZA , Via della Tecnica, 1, 85100 Potenza PZ, Italy</li> <li>CAMPANIA, ATRIPALDA, Via Appia, 124, 83042 Atripalda AV, Italy</li> <li>CAMPANIA, GIUGLIANO IN CAMPANIA, Via Santa Maria a Cubito, Giugliano in Campania NA, Italy</li> <li>EMILIA-ROMAGNA, BOLOGNA , Canale Navile, Bologna, Metropolitan City of Bologna, Italy</li> <li>EMILIA-ROMAGNA, CASALECCHIO DI RENO, Via Aldo Moro, 50, 40033 Casalecchio di Reno BO, Italy</li> <li>EMILIA-ROMAGNA, CASTEL MAGGIORE, Via Pio La Torre, 8, 40013 Castel Maggiore BO, Italy</li> <li>EMILIA-ROMAGNA, CENTO, Via Matteo Loves, 11, 44042 Cento FE, Italy</li> <li>EMILIA-ROMAGNA, CESENA, Via Leopoldo Lucchi, 335, 47521 Cesena FC, Italy</li> <li>EMILIA-ROMAGNA, FERRARA, Via Bologna, 461, 44124 Ferrara FE, Italy</li> <li>EMILIA-ROMAGNA, FORLÌ PUNTA, Via Piero Camporesi, 47122 Forlì FC, Italy</li> <li>EMILIA-ROMAGNA, LUGO, Via Bernardino Brignani, 48022 Lugo RA, Italy</li> <li>EMILIA-ROMAGNA, MIRANDOLA, Via G. Agnini, 65, 41037 Mirandola MO, Italy</li> <li>EMILIA-ROMAGNA, MISANO ADRIATICO, SS 16 Adriatica, 161a, 47843 Misano Adriatico RN, Italy</li> <li>EMILIA-ROMAGNA, MODENA, Via Emilia Est, 756, 41125 Modena MO, Italy</li> <li>EMILIA-ROMAGNA, PARMA , Largo Alfredo Bottai, 43123 Parma PR, Italy</li> <li>EMILIA-ROMAGNA, PIACENZA, Via Emilia Pavese, 40/42, 29100 Piacenza PC, Italy</li> <li>EMILIA-ROMAGNA, RAVENNA, Via M. Bussato, 74, 48124 Ravenna RA, Italy</li> <li>EMILIA-ROMAGNA, RIMINI , Via Caduti di Nassiriya, 20, 47924 Rimini RN, Italy</li> <li>FRIULI-VENEZIA GIULIA, MARTIGNACCO, Via Antonio Bardelli, 4, 33035 Martignacco UD, Italy</li> <li>FRIULI-VENEZIA GIULIA, MONFALCONE, Via G. F. Pocar, 1, 34074 Monfalcone GO, Italy</li> <li>FRIULI-VENEZIA GIULIA, MUGGIA, Via Flavia di Stramare & Località Noghere, 34015 Muggia TS, Italy</li> <li>LAZIO, ALATRI, Via Accorciatoia Termini, 2, 03011 Arillette FR, Italy</li> <li>LAZIO, ANZIO, Via Nettunense angolo, Via della Fonderia, 00042 Anzio RM, Italy</li> <li>LAZIO, APRILIA, Via Riserva Nuova, 04011 Aprilia LT, Italy</li> <li>LAZIO, ARICCIA, Km 12,200, Via Nettunense, 00072 Ariccia RM, Italy</li> <li>LAZIO, CIAMPINO, Viale J. F. Kennedy, 88, 00043 Ciampino RM, Italy</li> <li>LAZIO, CISTERNA DI LATINA, Via Appia, km 54, 04012 Cisterna di Latina LT, Italy</li> <li>LAZIO, FIUMICINO , Via Portuense, 2000, 00054 Fiumicino RM, Italy</li> <li>LAZIO, FORMIA, Via Mamurrano, 04023 Formia LT, Italy</li> <li>LAZIO, FROSINONE, SR155, Frosinone FR, Italy</li> <li>LAZIO, LATINA , Via Epitaffio, 66, 04100 Latina LT, Italy</li> <li>LAZIO, LATINA , V.le Pier Luigi Nervi, 76, 04100 Latina LT, Italy</li> <li>LAZIO, NETTUNO, Via Scipione Borghese, 00048 Nettuno RM, Italy</li> <li>LAZIO, POMEZIA, Km 18600, Via del Mare, 00071 Pomezia RM, Italy</li> <li>LAZIO, ROMA BOCCEA, Via Beverino, 6, 00168 Roma RM, Italy</li> <li>LAZIO, ROMA CASE ROSSE, Via di Salone, 2/235, 00131 Roma RM, Italy</li> <li>LAZIO, ROMA CASETTA MATTEI, Via dei Sampieri, 92, 00148 Roma RM, Italy</li> <li>LAZIO, ROMA EUROMA, Viale dell'Oceano Pacifico, 83, 00144 Roma RM, Italy</li> <li>LAZIO, ROMA MARCONI, Viale Guglielmo Marconi, 133/133a, 00146 Roma RM, Italy</li> <li>LAZIO, ROMA MURATELLA, Via di Valle Lupara, 00148 Roma RM, Italy</li> <li>LAZIO, ROMA PORTE DI ROMA, Via Alberto Lionello, 201, 00139 Roma RM, Italy</li> <li>LAZIO, ROMA PRENESTINA, Via Prenestina, 890, 00155 Roma RM, Italy</li> <li>LAZIO, ROMA SETTEBAGNI, Via di Settebagni, 745, 00139 Roma RM, Italy</li> <li>LAZIO, ROMA TRASTEVERE, Viale di Trastevere, 219, 00153 Roma RM, Italy</li> <li>LAZIO, VALMONTONE, Via della Pace, 00038 Valmontone RM, Italy</li> <li>LAZIO, VELLETRI, Viale dei Volsci, 51-53, 00049 Velletri RM, Italy</li> <li>LAZIO, VITERBO, Via Igino Garbini, 77, 01100 Viterbo VT, Italy</li> <li>LIGURIA, ARMA DI TAGGIA, Via Privata Roggeri, 52, 18018 Arma di Taggia IM, Italy</li> <li>LIGURIA, CAMPOROSSO, Via Turistica, 3, 18033 Camporosso IM, Italy</li> <li>LIGURIA, CISANO SUL NEVA, Via Benessea, 3, 17035 Cisano Sul Neva SV, Italy</li> <li>LIGURIA, GENOVA CAMPI, Via Renata Bianchi, 3, 16152 Genova GE, Italy</li> <li>LIGURIA, GENOVA MARASSI, Piazzale Marassi, 3/12r, 16139 Genova GE, Italy</li> <li>LIGURIA, GENOVA PIAZZA, Piazza della Vittoria, 146/150/29r, 16121 Genova GE, Italy</li> <li>LIGURIA, LA SPEZIA, Via del Canaletto, La Spezia SP, Italy</li> <li>LIGURIA, SAVONA, Corso Agostino Ricci, 203 / r, 17100 Savona SV, Italy</li> <li>LOMBARDIA, ARESE , Via Giuseppe Eugenio Luraghi, 11, 20020 Arese MI, Italy</li> <li>LOMBARDIA, BELLINZAGO LOMBARDO, 20060 Bellinzago Lombardo MI, Italy</li> <li>LOMBARDIA, BERGAMO, Via XX Settembre, 14, 24122 Bergamo BG, Italy</li> <li>LOMBARDIA, BRESCIA , Via dello Stadio, 19, 25133 Brescia BS, Italy</li> <li>LOMBARDIA, CASTENEDOLO, Via Beato L. Pavoni, 9, 25014 Castenedolo BS, Italy</li> <li>LOMBARDIA, CASTIONE ANDEVENNO, Via Nazionale, 23012 Castione Andevenno SO, Italy</li> <li>LOMBARDIA, CESANO BOSCONE, Via Benedetto Croce, 20090 Cesano Boscone MI, Italy</li> <li>LOMBARDIA, CREMONA, Via Castelleonese, 108, 26100 Cremona CR, Italy</li> <li>LOMBARDIA, CURNO, Via Enrico Fermi, 1, 24035 Curno BG, Italy</li> <li>LOMBARDIA, GERA LARIO , Via dei Tre Confini, 5, 22010 Gera Lario CO, Italy</li> <li>LOMBARDIA, GERMIGNAGA, Via Alessandro Volta, 59, 21030 Germignaga VA, Italy</li> <li>LOMBARDIA, LEGNANO, Viale Sabotino, 271, 20025 Legnano MI, Italy</li> <li>LOMBARDIA, LIMBIATE, Via Monza, 75, 20812 Limbiate MB, Italy</li> <li>LOMBARDIA, LISSONE, Via Generale Gaetano Giardino, Lissone MB, Italy</li> <li>LOMBARDIA, MILANO , Via Adriano, Milano MI, Italy</li> <li>LOMBARDIA, MILANO MARGHERA, Via Marghera, 28, 20149 Milano MI, Italy</li> <li>LOMBARDIA, MILANO PORTELLO IPER, Via Grosotto, 7, 20149 Milano MI, Italy</li> <li>LOMBARDIA, MILANO SAN BABILA, Piazza S. Babila, 20122 Milano MI, Italy</li> <li>LOMBARDIA, MONZA IPER, Via della Guerrina, 98, 20900 Monza MB, Italy</li> <li>LOMBARDIA, OLGIATE OLONA, Via Santa Chiara, Olgiate Olona VA, Italy</li> <li>LOMBARDIA, ORIO AL SERIO, Via Portico, 71, 24050 Azzano San Paolo BG, Italy</li> <li>LOMBARDIA, PADERNO DUGNANO, Via SS 35 dei Giovi, 20037 Paderno Dugnano MI, Italy</li> <li>LOMBARDIA, ROZZANO , Via Eugenio Curiel, 25, 20089 Rozzano MI, Italy</li> <li>LOMBARDIA, SAN GIULIANO MILANESE, 20098 San Giuliano Milanese, Metropolitan City of Milan, Italy</li> <li>LOMBARDIA, SERIATE , Via Brusaporto, 41, 24068 Seriate BG, Italy</li> <li>LOMBARDIA, SETTIMO MILANESE, Via Antonio Gramsci, 115, 20019 Settimo Milanese MI, Italy</li> <li>LOMBARDIA, VARESE , Via Aurelio Saffi, 88, 21100 Varese VA, Italy</li> <li>LOMBARDIA, VIGEVANO, Viale Industria, 225, 27029 Vigevano PV, ItalyLOMBARDIA, VIMODRONE, Via Carlo Cattaneo, 14, 20090 Vimodrone MI, Italy</li> <li>MARCHE, ANCONA, Via Scataglini, 7, 60131 Ancona AN, Italy</li> <li>MARCHE, ASCOLI PICENO, Via del Commercio, 52, 63100 Ascoli Piceno AP, Italy</li> <li>MARCHE, CIVITANOVA MARCHE, Via S. Costantino, 62012 Civitanova Marche MC, Italy</li> <li>MARCHE, FANO, Via Luigi Einaudi, 30, 61032 Fano PU, Italy</li> <li>MARCHE, JESI, Viale Gallodoro, 60035 Jesi AN, Italy</li> <li>MARCHE, MACERATA, Via Giovan Battista Velluti, Piediripa MC, Italy</li> <li>MARCHE, SENIGALLIA, Via Nicola Abbagnano, 7, 60019 Senigallia AN, Italy</li> <li>MOLISE, CAMPOBASSO, Contrada Colle delle Api, 86100 Campobasso CB, Italy</li> <li>MOLISE, ISERNIA, Corso Risorgimento, 86170 Isernia IS, Italy</li> <li>PIEMONTE, CASALE MONFERRATO, Via Madre Teresa di Calcutta, 15033 Casale Monferrato AL, Italy</li> <li>PIEMONTE, CASTAGNITO, Via Neive, 16b, 12050 Castagnito CN, Italy</li> <li>PIEMONTE, COLLEGNO, Via Pianezza, 148, 10093 Collegno TO, Italy</li> <li>PIEMONTE, GENOLA, Via Frassinetto, 24, 12040 Genola CN, Italy</li> <li>PIEMONTE, GRAVELLONA TOCE, 28883 Gravellona Toce, Province of Verbano-Cusio-Ossola, Italy</li> <li>PIEMONTE, NOVARA MATTEI, Via Enrico Mattei, 33, 28100 Novara NO, Italy</li> <li>PIEMONTE, NOVARA VEVERI, Via Mario Pavesi, 28100 Novara NO, Italy</li> <li>PIEMONTE, SERRAVALLE SCRIVIA, Via Novi, 35, 15069 Serravalle Scrivia AL, Italy</li> <li>PIEMONTE, TORINO PORTA NUOVA, Corso Vittorio Emanuele II, 53, 10125 Torino TO, Italy</li> <li>PIEMONTE, TORINO SETTIMO, Centro commerciale Panorama, Via Pier Luigi Nervi, 12/14, 10036 Settimo Torinese TO, Italy</li> <li>PIEMONTE, TORINO VANDALINO, Via Vandalino, 101, 10142 Torino TO, Italy</li> <li>PIEMONTE, TORINO VIGEVANO, Corso Vigevano, 62, 10155 Torino TO, Italy</li> <li>PUGLIA, CAVALLINO, SS 16 Adriatica, Km, 962,700, 73020 Cavallino LE, Italy</li> <li>PUGLIA, LECCE, Viale Giovanni Paolo II, 5, 73024 Lecce LE, Italy</li> <li>SARDEGNA, ORISTANO, Via Cagliari, 2, 09170 Oristano OR, Italy</li> <li>SARDEGNA, QUARTUCCIU, Via delle Serre, Quartucciu CA, Italy</li> <li>SARDEGNA, SASSARI, Via Caniga, 1, 07100 Sassari SS, Italy</li> <li>SICILIA, CATANIA , Viale Cristoforo Colombo, 13, 95037 San Giovanni La Punta CT, Italy</li> <li>SICILIA, PALERMO CONCA D'ORO, Via Giuseppe Lanza di Scalea, 1963, 90146 Palermo PA, Italy</li> <li>SICILIA, PALERMO LA MALFA, Via Ugo la Malfa, 115, 90146 Palermo PA, Italy</li> <li>SICILIA, PALERMO LA TORRE, Via Assoro, 25b, 90145 Palermo PA, Italy</li> <li>SICILIA, PALERMO LEONI, Centro i leoni, Centro i leoni, Via Crocifisso a Pietratagliata, 19, 90135 Palermo PA, Italy</li> <li>SICILIA, RAGUSA, Via Achille Grandi, 26, 97100 Ragusa RG, Italy</li> <li>SICILIA, TRAPANI, Via Pepoli Agostino Conte, 2, 91100 Trapani TP, Italy</li> <li>TOSCANA, AREZZO, Località Ripa di Olmo, 137, 52100 Arezzo AR, Italy</li> <li>TOSCANA, GROSSETO, Via Aurelia Antica, 46, 58100 Grosseto GR, Italy</li> <li>TOSCANA, LIVORNO, Via Firenze, 144, 57121 Livorno LI, Italy</li> <li>TOSCANA, MASSA, Via Massa Avenza, 32, 54100 Massa MS, Italy</li> <li>TOSCANA, PISA, Via Scornigiana, 56121 Pisa PI, Italy</li> <li>TOSCANA, PRATO, Via delle Fonti, 195, 59100 Prato PO, Italy</li> <li>TOSCANA, PRATO , Via Ferdinando Targetti, 59100 Prato PO, Italy</li> <li>TOSCANA, SIENA, Piazzale Rosselli, 25, 53100 Siena SI, Italy</li> <li>UMBRIA, PERUGIA , via Trattati di Roma, 06132 Perugia PG, Italy</li> <li>VENETO, BELLUNO, Via Valerio da Pos, 32100 Belluno BL, Italy</li> <li>VENETO, CASTELLETTO, Viale del Commercio, 37038 Castelletto VR, Italy</li> <li>VENETO, CONEGLIANO, Viale Italia, 207, 31015 Conegliano TV, Italy</li> <li>VENETO, LIDO DI JESOLO, Via Equilio, 28, 30016 Lido di Jesolo VE, Italy</li> <li>VENETO, MESTRE , Via Don Federico Tosatto, 22, 30174 Venezia VE, Italy</li> <li>VENETO, MONSELICE, Via Commerciale, 79, 35010 Fratte PD, Italy</li> <li>VENETO, ODERZO, Via Maestri del Commercio, 2, 31046 Oderzo TV, Italy</li> <li>VENETO, PEDEROBBA, Via Feltrina, 45, 31040 Zona Industriale TV, Italy</li> <li>VENETO, PIOVE DI SACCO, Via F.lli, Via Fratelli Sanguinazzi, 1, 35028 Piove di Sacco PD, Italy</li> <li>VENETO, ROSÀ, Via Capitano Alessio, 102, 36027 Rosà VI, Italy</li> <li>VENETO, SAN GIORGIO DELLE PERTICHE, Via Desman, 1, 35010 San Giorgio delle Pertiche PD, Italy</li> <li>VENETO, SAN PIETRO DI LEGNAGO, Via Luciano Lama, 3, 37045 Legnago VR, Italy</li> <li>VENETO, SCHIO, Via Veneto, 19, 36015 Schio VI, Italy</li> <li>VENETO, THIENE, Via Gombe, 18, 36016 Thiene VI, Italy</li> <li>VENETO, TORRI DI QUARTESOLO, Via Pola, 20, 36040 Torri di Quartesolo VI, Italy</li> <li>VENETO, VERONA , Viale del Commercio, 1, 37036 San Martino Buon Albergo VR, Italy</li> <li>VENETO, VILLAFRANCA DI VERONA, Viale Postumia, 58, 37069 Villafranca di Verona VR, Italy</li> </ul>