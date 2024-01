Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 21a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Sabato 20 gennaio 2024, la Serie A presenta due avvincenti sfide. Alle 18:00, Roma e Hellas Verona si fronteggiano in diretta esclusiva, disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214. Pierluigi Pardo sarà il telecronista di questa partita, affiancato nei commenti da Andrea Stramaccioni. Le interviste sul campo saranno curate da Tommaso Turci, mentre lo studio sarà gestito da Giorgia Rossi, Dario Marcolin. Dopo la cocente sconfitta di San Siro e l'esonero di José Mourinho, la Roma cerca una nuova partenza sotto la guida di Daniele De Rossi. Contro l'Hellas Verona, che ha già ottenuto una vittoria contro i giallorossi nella sfida d'andata di agosto, la Roma punta a vendicarsi e a conquistare tre punti cruciali in ottica quarto posto. Alle 20:45, Udinese e Milan si affrontano in diretta, con telecronaca di Stefano Borghi e commento di Fabio Bazzani. Orazio Accomando gestirà le interviste sul campo. Inoltre, lo show del sabato sera "Tutti Bravi dal Divano" presenterà il match con la partecipazione di Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri e Riccardo Montolivo. L'Udinese, reduce dalla prima vittoria stagionale contro il Milan nella gara d'andata a San Siro, vuole ora ottenere la rivincita al Bluenergy Stadium. Si prevede una partita avvincente con i bianconeri desiderosi di rivalsa.

Domenica 21 gennaio 2024, la Serie A propone altri interessanti incontri. Alle 12:30, Frosinone e Cagliari si sfidano in diretta, con telecronaca di Ricky Buscaglia e commento di Massimo Gobbi. Francesco Fontana gestirà le interviste sul campo, mentre Maria Pia Beltran sarà responsabile dello studio. Nel lunch match al Benito Stirpe, si prevede una sfida avvincente tra due giovani talenti che stanno emergendo nel campionato. Alle 15:00, Empoli e Monza si affrontano in diretta esclusiva, disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214. Dario Mastroianni sarà il telecronista, affiancato nei commenti da Stefan Schwoch. Barbara Cirillo si occuperà delle interviste sul campo, mentre Luca Farina gestirà lo studio. Il Monza, reduce dalla sfida casalinga contro l'Inter, cercherà di ottenere il terzo successo consecutivo contro l'Empoli del nuovo arrivato Davide Nicola. Sempre domenica alle 18:00, Salernitana e Genoa si affrontano in diretta esclusiva, disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214. Riccardo Mancini sarà il telecronista, affiancato nei commenti da Alessandro Budel. Federico Sala gestirà le interviste sul campo, mentre Alessio De Giuseppe sarà responsabile dello studio. Nell'atmosfera calda dell'Arechi, la Salernitana cerca la rimonta salvezza contro il Genoa allenato da Alberto Gilardino. Infine, alle 20:45, Lecce e Juventus si sfidano in diretta esclusiva, disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214. Edoardo Testoni sarà il telecronista, affiancato nei commenti da Massimo Ambrosini. Federica Zille gestirà le interviste sul campo, mentre lo show della domenica sera, "Sunday Night Square," presenterà il match con la partecipazione di Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Barzagli e Davide Bernardi. Il Lecce di D'Aversa cerca di sorprendere la Juventus, con l'ultima vittoria contro i bianconeri risalente al 2011. La Serie A TIM su DAZN promette spettacolo e emozioni.

Ricordiamo che alcune partite sono state rinviate per la partecipazione alla EA Sports FC SuperCup: Bologna vs Fiorentina (14 Febbraio ore 19), Torino-Lazio (22 Febbraio ore 20:45), Sassuolo-Napoli (28 Febbraio ore 18:00) e Inter-Atalanta (28 Febbraio ore 20:45).

TUTTA LA SERIE A SU DAZN FINO AL 2029 - Prosegue la partnership tra DAZN e Lega Serie A: tutta la Serie A TIM sarà solo su DAZN fino al 2029. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti domestici della più importante competizione italiana per club e continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM con più partite di chiunque altro per il nuovo ciclo quinquennale di diritti, a partire dalla stagione 2024/25.

Solo su DAZN gli appassionati di sport italiani potranno, infatti, godersi tutta la Serie A TIM con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Il futuro del calcio viaggia sempre più in live streaming. DAZN si riconferma partner principale dei campionati di calcio europei: dai diritti domestici della Serie A TIM in Italia fino al 2029, a quelli de LALIGA EA Sports in Spagna fino al 2027 e Bundesliga in Germania fino al 2025.

DAZN SERIE A DIRETTA - 21a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



SABATO 20 GENNAIO 2024

ore 18:00 Serie A 21a Giornata: Roma vs Hellas Verona (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Studio a cura di: Giorgia Rossi, Dario Marcolin

Dopo la cocente sconfitta di San Siro e l'esonero di José Mourinho, la Roma riparte da zero e dalla prima panchina di Daniele De Rossi. Di fronte l'Hellas Verona, che proprio contro i giallorossi ha trovato una delle poche vittorie stagionali nella sfida d'andata di agosto. All'Olimpicola Roma vuole vendicare quella sconfitta, conquistare 3 punti importanti in ottica quarto posto e iniziare con il piede giusto questa nuova era. Come finirà?



Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Tutti Bravi sul Divano: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

La prima vittoria in stagione dell'Udinese in Serie A è arrivata proprio contro il Milan, nella gara d'andata a San Siro grazie al rigore trasformato da Pereyra. In questo turno al Bluenergy Stadium i bianconeri attendono la squadra di Pioli con il dente avvelenato ed in cerca di rivalsa: come finirà? Presenta il match Tutti Bravi dal Divano, lo show del sabato sera

DOMENICA 21 GENNAIO 2024

ore 12:30 Serie A 21a Giornata: Frosinone vs Cagliari (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Studio a cura di: Maria Pia Beltran

Nel lunch match al Benito Stirpe va in scena la sfida tra Frosinone e Cagliari. Tanta curiosità per due giovani che stanno facendo la differenza nel massimo campionato, da una parte l'ex Juve Soulé, dall'altra l'ex Inter Oristanio: chi sarà decisivo?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Studio a cura di: Luca Farina

Trasferta al Castellani per il Monza di Palladino, reduce dalla sfida casalinga contro l'Inter. Gli ultimi due scontri diretti sono andati entrambi a favore del club brianzolo: ci sarà il terzo successo consecutivo o si dovranno arrendere all'Empoli del nuovo arrivato Davide Nicola?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Studio a cura di: Alessio De Giuseppe

Nell'atmosfera caldissima dell'Arechi la Salernitana studia la rimonta salvezza. In questo turno nella casa dei granata arrivata il Genoa allenato da Alberto Gilardino, che con Pippo Inzaghi ha condiviso lo spogliatoio nel Milan e nella Nazionale: chi avrà la meglio?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Sunday Night Square: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Barzagli, Davide Bernardi

Al Via del Mare il Lecce di D'Aversa attende la Juventus per un match dal "tutto esaurito". L'ultima vittoria dei salentini contro i bianconeri risale addirittura al 2011, con reti di Mesbah e Bertolacci, nei 7 incontri successivi 2 pareggi e 5 vittorie del club torinese. Come finirà questa volta? Segui la Serie A TIM su DAZN! Presenta il match Sunday Night Square, lo show della domenica sera

Rinviate per la partecipazione alla EA Sports FC SuperCup - Bologna vs Fiorentina (14 Febbraio ore 19), Torino-Lazio (22 Febbraio ore 20:45), Sassuolo-Napoli (28 Febbraio ore 18:00), Inter-Atalanta (28 Febbraio ore 20:45)

