Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 30a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Tutto comincia venerdì sera con l'attesissimo match tra Palermo e Venezia al Barbera. Tutti gli occhi sono puntati su Brunori, il trascinatore dei rosanero, soprattutto dopo la sua tripletta nella sfida d'andata. Il telecronista per questa partita saranno Riccardo Mancini a commentare l'azione in diretta. Entrambe le squadre sono determinate a conquistare i tre punti per consolidare la loro posizione in zona playoff e mantenere vive le speranze di raggiungere le prime due posizioni in classifica.

Sabato, l'appuntamento è con "Zona Serie B", un programma imperdibile che ti tiene aggiornato su tutto ciò che accade nei vari campi di Serie BKT, moderato da Alessandro Iori. Alle 14, il Brescia di Rolando Maran affronta il Catanzaro al Mario Rigamonti in un match che promette spettacolo e emozioni. Marco Calabresi sarà il telecronista di questo incontro. Entrambe le squadre sono impegnate nella lotta per un piazzamento migliore in classifica e cercheranno di ottenere la vittoria a tutti i costi. Nel frattempo, al Sinigaglia, il Como ospita il Pisa in un altro incontro cruciale. Il Como è in splendida forma e punta alla promozione diretta in Serie A, mentre il Pisa è determinato a qualificarsi per i playoff. Lorenzo Del Papa sarà il telecronista di questa partita. La partita si preannuncia combattuta e piena di colpi di scena. Allo stesso tempo, al Garilli, la capolista Parma affronta la FeralpiSalò in un incontro che sembra essere uno scontro tra David e Golia. Il Parma è alla ricerca di tre punti per consolidare il primo posto, ma la FeralpiSalò cercherà di creare un'insidia per la squadra di Pecchia. Ricky Buscaglia sarà il telecronista di questa partita. La Cremonese si reca a Bolzano per sfidare il Südtirol al Druso. Entrambe le squadre hanno obiettivi ambiziosi: i padroni di casa vogliono qualificarsi per i playoff, mentre la Cremonese punta alla promozione diretta. Riccardo Mancini sarà il telecronista di questa partita. La partita si preannuncia avvincente e potrebbe riservare sorprese. Nel frattempo, al Liberati, la Ternana di Breda affronta il Cosenza in uno scontro diretto per la salvezza. Entrambe le squadre sono sotto pressione e hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Giovanni Marrucci sarà il telecronista di questa partita. La partita si preannuncia combattuta e determinante per entrambe le squadre.

Nel pomeriggio di sabato alle 16:15, il San Nicola ospita il match tra il Bari e la Sampdoria. Entrambe le squadre sono vicine in classifica e puntano ai playoff. Dario Mastroianni sarà il telecronista di questa partita. La partita si preannuncia equilibrata e potrebbe essere determinante per le ambizioni future delle due squadre. Allo stesso tempo, al Tombolato, il Cittadella affronta il Modena in un incontro che potrebbe essere cruciale per le aspirazioni playoff di entrambe le squadre. Nonostante il momento difficile, entrambe le squadre cercheranno di ottenere i tre punti per risalire in classifica. Alessandro Rimi sarà il telecronista di questa partita.

Infine, la domenica alle 16:15 si conclude con l'Ascoli che ospita il Lecco al Del Duca in una sfida fondamentale per la salvezza. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione e cercheranno di ottenere una vittoria per risollevare il morale e le speranze per il resto della stagione. Alessandro Iori sarà il telecronista di questa partita.

VENERDI 15 MARZO 2024

ore 20:30 Serie B 30a Giornata: Palermo vs Venezia (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Dopo la tripletta realizzata nella sfida d'andata a settembre, i riflettori sono tutti puntati su Brunori, trascinatore e attaccante dei rosanero. Date le premesse, l'anticipo al Barbera tra Palermo e Venezia promette gol e spettacolo, con le due squadre in piena zona playoff e con l'ambizione di lottare fino alla fine per le prime due posizioni. Come finirà?

SABATO 16 MARZO 2024

ore 13:56 Serie B 30a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT!



Telecronaca: Marco Calabresi

Appuntamento al Mario Rigamonti dove il Brescia di Rolando Maran ospita il Catanzaro per un interessantissimo incrocio in zona playoff. Lo sprint nel finale di stagione sarà decisivo per un piazzamento in classifica migliore: chi avrà la meglio?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Dopo una stagione di assestamento nella serie cadetta, il Como sta letteralmente volando ed è in piena corsa per la promozione diretta in Serie A. Al Sinigaglia i padroni di casa ospitano in questo turno un Pisa destinato a lottare fino all'ultima giornata per una qualificazione ai playoff: chi avrà la meglio?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Praticamente un testa-coda in classifica in scena al Garilli, con la sfida tra la FeralpiSalò e la capolista Parma. La squadra di Pecchia cerca 3 punti per blindare il primo posto: riusciranno ad ottenerli in questa insidiosa trasferta?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Trasferta a Bolzano per la Cremonese che affronta il Südtirol di Federico Valente nella trentesima giornata di campionato. I padroni di casa inseguono una qualificazione ai playoff ancora alla portata mentre i grigiorossi vogliono ottenere la promozione diretta: come finirà al Druso?



Telecronaca: Giovanni Marrucci

Scontro salvezza al Libero Liberati dove la Ternana di Breda affronta il Cosenza dopo due sconfitte consecutive. I rossoverdi sono distanti cinque punti dalla salvezza diretta, ma devono guardarsi le spalle. Per i rossoblù un'occasione per navigare in acque più tranquille. Chi vincerà?



Telecronaca: Dario Mastroianni

Come spesso accade in Serie B, la parte centrale della classifica vede diverse raggruppate in pochi punti. Al San Nicola in questo turno di campionato il Bari ospita la Samp di Andrea Pirlo, intenzionato a tornare a Genova coi 3 punti. La distanza tra playoff e playout è sottile: chi avrà la meglio?



Telecronaca: Alessandro Rimi

Appuntamento al Tombolato dove si affrontano Cittadella e Modena, squadre separate da 1 solo punto in classifica. Nonostante il pessimo trend di entrambe nelle ultime partite, la corsa per i playoff rimane apertissima: chi sfrutterà il match come trampolino di lancio per il resto della stagione?



Telecronaca: Giorgio Basile

Trasferta al Mapei Stadium per lo Spezia che cerca punti per risalire da una classifica complicata. I padroni di casa vengono da una vittoria importante a Catanzaro e puntano a bissare il risultato davanti ai propri tifosi: chi avrà la meglio?

DOMENICA 17 MARZO 2024

ore 16:15 Serie B 30a Giornata: Ascoli vs Lecco (diretta)

Telecronaca: Alessandro Iori

Appuntamento al Del Duca dove l'Ascoli di Castori ospita il Lecco in una sfida fondamentale in ottica salvezza. Entrambe non vivono un buon momento e una vittoria potrebbe portare motivazioni e morale per affrontare il resto della stagione: chi avrà la meglio?

