Mondo DAZN offre ai suoi abbonati 3 mesi gratuiti della piattaforma Apple TV+

Per i clienti DAZN, Apple TV+ offre 3 mesi di abbonamento senza costi aggiuntivi. Con Apple TV+, puoi guardare in streaming serie TV e film Apple Original premiati e amati da pubblico e critica: star indiscusse, film evento, avventure epiche, drammi avvincenti, commedie brillanti, con nuove uscite ogni mese.

I clienti DAZN potranno ricevere un codice promozionale per attivare 3 mesi di Apple TV+ senza costi aggiuntivi. Dopo i primi 3 mesi, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo regolare in vigore, attualmente € 9,99, salvo disdetta. L’offerta può essere richiesta fino al 15/09/2024 e attivata entro il 30/09/2024. Si applicano termini e condizioni

Come disdico il rinnovo automatico dell'abbonamento a Apple Tv+?



Puoi disdire il tuo abbonamento a Apple TV+ in qualsiasi momento seguendo questi passaggi:

1. Vai su tv.apple.com/it.

2. Scegli Accedi nella parte superiore della pagina. Se non visualizzi Accedi, salta questo passaggio.

3. Scegli l'icona dell'account nella parte superiore della pagina.

4. Scegli Impostazioni.

5. Scorri fino ad Abbonamenti e scegli Gestisci.

6. Scegli Annulla abbonamento.



Termini e condizioni del servizio Apple TV+

Il servizio Apple TV+ è offerto da Apple Inc. Questa offerta è disponibile per i clienti DAZN di età pari o superiore a 18 anni, residenti in Italia. Per usufruire dell'offerta, devi essere un cliente attivo DAZN. Questa offerta dà diritto a 3 mesi di accesso gratuito a Apple TV+. L’offerta è valida solo per Apple TV+ in Italia e riservata esclusivamente a chi si abbona per la prima volta o ha un abbonamento scaduto e possiede i requisiti. Apple TV+ si rinnova a 9,99€ al mese dopo la promozione, salvo disdetta. L’importo sarà addebitato sul metodo di pagamento registrato salvo disdetta da effettuare almeno un giorno prima della data di rinnovo dalle impostazioni del tuo account di servizio.

Per utilizzare questo codice promozionale, l’utente dovrà essere un cliente DAZN e visitare il sito loyalty www.mondodazn.com. Sono necessari un abbonamento a Apple TV+ e un ID Apple con un metodo di pagamento registrato. Se l’utente ha problemi ad utilizzare il codice, può visitare https://getsupport.apple.com per consultare le FAQ o per contattare il servizio clienti. L’utente potrà richiedere il codice promozionale dal 27/03/2024 al 15/09/2024 e dovrà utilizzarlo entro il 30/09/2024. Il codice non potrà essere rivenduto, trasferito, restituito, scambiato o utilizzato in cambio di denaro né può essere combinato con altre offerte, prove gratuite (fatto salvo quanto sopra specificato) o promozioni. ’abbonamento a Apple TV+ è soggetto a termini e condizioni: Termini e condizioni Apple TV+.

L’erogazione della prova gratuita della durata di 3 mesi di Apple TV+ è un'attività di caring rivolta a tutti i clienti DAZN con un account attivo. Il codice Apple TV+ è strettamente personale, quindi non è cedibile a terzi sia a titolo oneroso che gratuito e non è cumulabile con altre offerte. Il codice non sarà restituito, scambiato o rimborsato nemmeno in caso di smarrimento o furto. DAZN non è responsabile per qualsiasi tipo di danno risultante dallo smarrimento, furto o utilizzo fraudolento del codice da terze parti.