Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 31a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Lunedì 1 aprile 2024, una giornata intensa di Serie B con ben dieci partite in programma, tutte trasmesse in diretta. La giornata inizierà alle 12:30 con il match tra Modena e Bari, che sarà commentato da Lorenzo Del Papa. Ci sarà grande attesa per vedere come il Modena di Paolo Bianco affronterà un Bari in crisi, rendendo la partita ancora più avvincente.

Successivamente, alle 15:00, assisteremo a una serie di incontri emozionanti. Federico Casotti commenterà la partita tra Como e Südtirol, mentre Federico Zanon si occuperà della telecronaca per Cosenza vs Brescia. Alessandro Rimi seguirà l'incontro tra Lecco e Cittadella, mentre Ricky Buscaglia guiderà la narrazione del match tra Parma e Catanzaro. Andrea Calogero commenterà Pisa vs Palermo, mentre Giorgio Basile sarà il telecronista per Spezia vs Ascoli. Marco Calabresi racconterà la partita tra Venezia e Reggiana.

Nel tardo pomeriggio, alle 18:00, Riccardo Mancini commenterà Cremonese vs Feralpisalò, mentre la giornata si concluderà con il match serale alle 20:30 tra Sampdoria e Ternana, con Edoardo Testoni alla telecronaca. La Sampdoria, nonostante una partenza difficile, dimostrerà una notevole rimonta, mentre la Ternana cercherà di migliorare il proprio rendimento dopo un avvio complicato.

DAZN SERIE B DIRETTA - 31a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2023-24.

LUNEDI 1 APRILE 2024

ore 12:30 Serie B 31a Giornata: Modena vs Bari (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Come praticamente ogni anno, il centro classifica di Serie B raggruppa diverse squadre in pochissimi punti, permettendo ai club di sognare i playoff e allo stesso tempo di rischiare la retrocessione. Al Braglia il Modena di Paolo Bianco, a 2 punti dalla zona playoff e a 5 da quella playout, ospita un Bari in piena crisi di risultati: chi avrà la meglio?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa Come praticamente ogni anno, il centro classifica di Serie B raggruppa diverse squadre in pochissimi punti, permettendo ai club di sognare i playoff e allo stesso tempo di rischiare la retrocessione. Al Braglia il Modena di Paolo Bianco, a 2 punti dalla zona playoff e a 5 da quella playout, ospita un Bari in piena crisi di risultati: chi avrà la meglio? ore 14:56 Serie B 31a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT!



Moderatore: Alessandro Iori Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT! ore 15:00 Serie B 31a Giornata: Como vs Sudtirol (diretta)

Telecronaca: Federico Casotti

Lotta apertissima per il secondo posto con Venezia, Cremonese e Como a giocarsi la posizione dietro il Parma capolista. Dopo il 3-1 al Pisa prima della sosta al “Sinigaglia” arriva il Südtirol, trascinato dai gol di Daniele Casiraghi a ridosso della zona play-off. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Federico Casotti Lotta apertissima per il secondo posto con Venezia, Cremonese e Como a giocarsi la posizione dietro il Parma capolista. Dopo il 3-1 al Pisa prima della sosta al “Sinigaglia” arriva il Südtirol, trascinato dai gol di Daniele Casiraghi a ridosso della zona play-off. Chi avrà la meglio? ore 15:00 Serie B 31a Giornata: Cosenza vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Federico Zanon

Il William Viali bis è iniziato con un pesante ko nello scontro diretto con la Ternana che ha riportato il Cosenza in una situazione di classifica rischiosa. Lotta per i playoff invece il Brescia, nonostante un rendimento un po’ altalenante in questa prima parte del 2024. Come finirà in Calabria?



Telecronaca: Federico Zanon Il William Viali bis è iniziato con un pesante ko nello scontro diretto con la Ternana che ha riportato il Cosenza in una situazione di classifica rischiosa. Lotta per i playoff invece il Brescia, nonostante un rendimento un po’ altalenante in questa prima parte del 2024. Come finirà in Calabria? ore 15:00 Serie B 31a Giornata: Lecco vs Cittadella (diretta)

Telecronaca: Alessandro Rimi

Cercano una vittoria Lecco e Cittadella dopo una lunga astinenza. I padroni di casa, ultimi in classifica, non ottengono un successo dal 26 dicembre (10 sconfitte e un pareggio), mentre la squadra di Gorini ha festeggiato l’ultima volta il 13 gennaio (poi 8 sconfitte e 2 pareggi). Riuscirà una delle due a interrompere la striscia negativa?



Telecronaca: Alessandro Rimi Cercano una vittoria Lecco e Cittadella dopo una lunga astinenza. I padroni di casa, ultimi in classifica, non ottengono un successo dal 26 dicembre (10 sconfitte e un pareggio), mentre la squadra di Gorini ha festeggiato l’ultima volta il 13 gennaio (poi 8 sconfitte e 2 pareggi). Riuscirà una delle due a interrompere la striscia negativa? ore 15:00 Serie B 31a Giornata: Parma vs Catanzaro (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Pasquetta coincide anche con il Serie B Day, con 10 partite in una sola giornata. Al Tardini il Parma, dominatore del campionato da inizio stagione, ospita il Catanzaro. All'andata non ci fu storia con la squadra di Fabio Pecchia che vinse 0-5 in Calabria: chi avrà la meglio questa volta?



Telecronaca: Ricky Buscaglia Pasquetta coincide anche con il Serie B Day, con 10 partite in una sola giornata. Al Tardini il Parma, dominatore del campionato da inizio stagione, ospita il Catanzaro. All'andata non ci fu storia con la squadra di Fabio Pecchia che vinse 0-5 in Calabria: chi avrà la meglio questa volta? ore 15:00 Serie B 31a Giornata: Pisa vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Andrea Calogero

Trasferta all'Arena Garibaldi nel giorno di Pasquetta per il Palermo quinto in classifica, che affronta i padroni di casa del Pisa distanti solo 2 punti dalla zona playoff. Si prospetta una sfida equilibrata in cui la giocata del singolo potrebbe fare la differenza: chi sarà decisivo?



Telecronaca: Andrea Calogero Trasferta all'Arena Garibaldi nel giorno di Pasquetta per il Palermo quinto in classifica, che affronta i padroni di casa del Pisa distanti solo 2 punti dalla zona playoff. Si prospetta una sfida equilibrata in cui la giocata del singolo potrebbe fare la differenza: chi sarà decisivo? ore 15:00 Serie B 31a Giornata: Spezia vs Ascoli (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Appuntamento di Pasquetta al Picco dove si affrontano Spezia ed Ascoli, appaiate in classifica a quota 31 punti ed in piena bagarre salvezza. La vittoria è fondamentale per entrambe: chi riuscirà ad ottenerla?



Telecronaca: Giorgio Basile Appuntamento di Pasquetta al Picco dove si affrontano Spezia ed Ascoli, appaiate in classifica a quota 31 punti ed in piena bagarre salvezza. La vittoria è fondamentale per entrambe: chi riuscirà ad ottenerla? ore 15:00 Serie B 31a Giornata: Venezia vs Reggiana (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Trasferta in laguna per la Reggiana di Alessandro Nesta, impegnata nel Serie B Day di Pasquetta contro il Venezia secondo in classifica. All'andata la rete di Cedric Gondo decise la partita in favore degli emiliani: come finirà il match al Penzo?



Telecronaca: Marco Calabresi Trasferta in laguna per la Reggiana di Alessandro Nesta, impegnata nel Serie B Day di Pasquetta contro il Venezia secondo in classifica. All'andata la rete di Cedric Gondo decise la partita in favore degli emiliani: come finirà il match al Penzo? ore 18:00 Serie B 31a Giornata: Cremonese vs Feralpisalò (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

La sconfitta contro il Südtirol è stata per la Cremonese la prima nel 2024 dopo una striscia di sette vittorie e tre pareggi. Ora i grigiorossi, per inseguire la promozione diretta, non possono sbagliare contro la Feralpisalò, che nelle ultime settimane con le vittorie contro Modena e Spezia è tornata a sperare. Chi otterrà punti pesanti per la propria classifica?



Telecronaca: Riccardo Mancini La sconfitta contro il Südtirol è stata per la Cremonese la prima nel 2024 dopo una striscia di sette vittorie e tre pareggi. Ora i grigiorossi, per inseguire la promozione diretta, non possono sbagliare contro la Feralpisalò, che nelle ultime settimane con le vittorie contro Modena e Spezia è tornata a sperare. Chi otterrà punti pesanti per la propria classifica? ore 20:30 Serie B 31a Giornata: Sampdoria vs Ternana (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Ultima in classifica a ottobre, la Sampdoria è stata protagonista di un’incredibile rimonta che l’ha portata fino alla zona playoff. Ora la formazione di Andrea Pirlo, dopo aver vinto 4 delle ultime 5 partite, non vuole fermare il suo cammino contro la Ternana, un’altra squadra che sembra aver cambiato marcia dopo un inizio complicatissimo: chi avrà la meglio?

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog