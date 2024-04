Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 32a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 5 aprile 2024, alle 20:30, su DAZN, si terrà la 32ª giornata di Serie BKT con il match tra Bari e Cremonese, con la telecronaca affidata a Riccardo Mancini. Il Bari, in cerca di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica, affronta l'ambiziosa Cremonese di Stroppa, impegnata nella lotta per la promozione diretta.

Sabato 6 aprile 2024, alle 13:56, su DAZN, torna "Zona Serie B" con Alessandro Iori come moderatore, per non perdere nulla da tutti i campi di Serie BKT. Alle ore 14:00, su DAZN, Andrea Calogero commenterà il match tra Brescia e Pisa, mentre Federico Casotti sarà alla telecronaca di Feralpisalò vs Cosenza. Marco Calabresi seguirà Spezia vs Lecco, mentre Ricky Buscaglia racconterà Sudtirol vs Parma. Alberto Santi commenterà Ternana vs Modena. Nel pomeriggio, alle 16:15, Dario Mastroianni sarà al microfono per Catanzaro vs Como, mentre Edoardo Testoni commenterà Palermo vs Sampdoria. Lorenzo Del Papa seguirà Reggiana vs Cittadella.

Domenica 7 aprile 2024, alle 16:15, Gabriele Giustiniani commenterà Ascoli vs Venezia, un testacoda impegnativo dove l'Ascoli, reduce dalla vittoria per 4-1 contro il Lecco, cercherà un altro successo interno nella corsa salvezza, mentre il Venezia è in piena lotta per la promozione diretta.

DAZN SERIE B DIRETTA - 32a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 5 APRILE 2024

ore 20:30 Serie B 32a Giornata: Bari vs Cremonese (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

La trentaduesima giornata di Serie BKT si apre al San Nicola dove il Bari, a cacci di punti per allontanarsi dalla zona calda di classifica, ospita l'ambiziosa Cremonese di Stroppa in piena lotta per la promozione diretta. Chi vincerà la sfida?

SABATO 6 APRILE 2024

ore 13:56 Serie B 32a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT!



Telecronaca: Andrea Calogero

Al Mario Rigamonti Brescia e Pisa si affrontano per la 32a giornata di campionato cercando punti importanti per cullare il sogno di un piazzamento ai playoff, ma anche per allontanarsi dalla zona bollente di classifica. Chi farà festa al fischio finale?



Telecronaca: Federico Casotti

Punti importanti in chiave salvezza al Garilli dove i lombardi vogliono interrompere la striscia di quattro sconfitte consecutive. Di fronte c'è il Cosenza in una sfida che si preannuncia equilibrata come nell'1-1 dell'andata: chi la spunterà?



Telecronaca: Marco Calabresi

Sul prato del Picco per la seconda settimana consecutiva lo Spezia cerca punti preziosi per rinvigorire la rincorsa salvezza. Di fronte arriva il Lecco ultimo in classifica, ma già capace di fermare sullo 0-0 gli Aquilotti all'andata: come finirà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Nella lunga corsa verso la promozione del Parma la prossima tappa è la delicata trasferta di Bolzano, casa del Südtirol sempre in lotta per un posto ai playoff. Chi la spunterà?



Telecronaca: Alberto Santi

Trentaduesima giornata in cadetteria, al Libero Liberati i rossoverdi padroni di casa ricevono il Modena anche per vendicare la sconfitta della gara d'andata. Fare punti per entrambe è importante per allontanarsi dalla zona calda di classifica: chi ci riuscirà?



Telecronaca: Dario Mastroianni

A pochi giorni dalla sfida contro la capolista, altro impegno importante per il Catanzaro che davanti al proprio pubblico riceve il Como in una sfida che può fare da crocevia per le ambizioni stagionali di entrambe: chi vincerà?



Telecronaca: Edoardo Testoni

Sfida di alta classifica al Renzo Barbera tra due squadre ambiziose che durante la stagione hanno avuto qualche problema. I blucerchiati sono reduci da tre successi esterni di fila in campionato, ma i rosanero vogliono vendicare la sconfitta dell'andata: chi vincerà questa volta? S



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

La zona playoff è all'orizzonte, ma quella calda di classifica è appena dietro l'angolo. Reggiana e Cittadella hanno poco di cui star tranquille e al MAPEI Stadium si giocano una sfida con tre punti importanti in palio: chi li conquisterà?

DOMENICA 7 APRILE 2024

ore 16:15 Serie B 32a Giornata: Ascoli vs Venezia (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Testacoda impegnativo al Cino e Lillo Del Duca dove l'Ascoli, dopo il 4-1 al Lecco cerca un altro successo interno nella corsa salvezza, mentre il Venezia è in piena lotta promozione diretta e non può permettersi di lasciare punti per strada. Chi avrà la meglio?

