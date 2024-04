Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 31a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La Serie A si accende con la 31a giornata, che si apre venerdì 5 con un match cruciale tra Salernitana e Sassuolo, in diretta esclusiva su DAZN. La Salernitana, guidata da Colantuono, si trova ad affrontare un momento decisivo della stagione, ospitando il Sassuolo di Ballardini. Entrambe le squadre sono coinvolte nella lotta per la salvezza e i tre punti in palio potrebbero influenzare pesantemente le sorti della parte bassa della classifica. La telecronaca sarà affidata a Alberto Santi, con i commenti di Manuel Pasqual, mentre sul campo avremo le interviste a cura di Barbara Cirillo.

Sabato 6 aprile, alle 15:00, il Milan ospita il Lecce a San Siro. Dopo una prima parte di stagione segnata da numerosi infortuni, il Milan ha dimostrato un'ottima ripresa nel 2024, confermandosi come una delle squadre più competitive nel girone di ritorno. Tuttavia, dovrà affrontare un Lecce determinato, desideroso di raccogliere punti cruciali per la salvezza. La telecronaca sarà curata da Riccardo Mancini, con i commenti di Massimo Gobbi, mentre sul campo avremo le interviste di Giovanni Barsotti e Federico Sala. Il pre e post partita saranno gestiti dallo studio composto da Giorgia Rossi, Dario Marcolin e Davide Bernardi. Alle 18:00, si scende in campo per il derby della Capitale, Roma contro Lazio. Questo scontro non è mai una semplice stracittadina, ma un vero e proprio duello tra filosofie di gioco e tifoserie. Il match mette di fronte due squadre guidate rispettivamente da Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini nei commenti, mentre sul campo avremo le interviste di Tommaso Turci. Lo studio sarà animato da Diletta Leotta e Massimo Ambrosini. Infine, alle 20:45, l'Empoli affronta il Torino in una partita cruciale per entrambe le squadre nella lotta per la salvezza. Gabriele Giustiniani e Stefan Schwoch commenteranno la partita, mentre sul campo avremo le interviste di Orazio Accomando. Il match sarà presentato da Tutti Bravi sul Divano, lo show del sabato sera condotto da Marco Russo e Marco Parolo con Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo.

Domenica 7 aprile si prospetta una giornata densa di emozioni calcistiche con una serie di incontri imperdibili, tutti trasmessi in diretta su DAZN. Alle 12:30, il Frosinone affronta il Bologna in una partita che si preannuncia intensa. Il Bologna di Thiago Motta ha dimostrato costanza e qualità nel corso della stagione, proiettandosi verso un piazzamento europeo. Dall'altra parte, il Frosinone è determinato a raccogliere punti cruciali per la salvezza. La telecronaca sarà affidata a Alessandro Iori, con i commenti di Alessandro Budel, mentre sul campo avremo le interviste di Maria Pia Beltran. Alle 15:00, il Monza ospita il Napoli in un match che promette scintille. Dopo un pareggio contro il Cagliari, il Napoli sembra rinato, mentre il Monza ha dimostrato solidità sotto la guida di Palladino. Entrambe le squadre puntano a risultati positivi per i rispettivi obiettivi. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, con i commenti di Fabio Bazzani, e le interviste sul campo saranno gestite da Davide Bernardi. Lo studio sarà animato da Marco Russo, Emanuele Giaccherini e Tommaso Turci. Alle 17:45, non perderti "Zona Serie A", che ti terrà aggiornato su tutte le azioni delle partite in contemporanea. Segui la Serie A su DAZN con le telecronache di Cagliari-Atalanta a cura di Orazio Accomando e Hellas Verona-Genoa commentata da Alberto Santi. Alle 18:00, si giocano due partite fondamentali per la classifica. Il Cagliari ospita l'Atalanta, mentre l'Hellas Verona sfida il Genoa. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti preziosi: il Cagliari di Ranieri per la salvezza, mentre l'Atalanta spera di riprendere la corsa dopo un mese altalenante. La telecronaca del match Cagliari-Atalanta sarà curata da Dario Mastroianni, con le interviste di Francesco Fontana, mentre Luca Farina commenterà Hellas Verona-Genoa, con Ilaria Alesso sul campo. Infine, alle 20:45, il clou della giornata: la Juventus affronta la Fiorentina. Entrambe le squadre hanno attraversato un periodo senza vittorie, ma sono determinate a ottenere i tre punti. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia, con i commenti di Andrea Stramaccioni e le interviste sul campo gestite da Federica Zille. Lo studio sarà animato da Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Massimo Ambrosini e Emanuele Giaccherini, nel contesto del programma "Sunday Night Square".

Lunedì 8 aprile si chiude la 31ª giornata di Serie A con il posticipo tra Udinese e Inter, un match che promette grandi emozioni e che sarà trasmesso in diretta. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con i commenti di Marco Parolo, mentre sul campo avremo le interviste curate da Alessio De Giuseppe. Lo studio sarà animato da Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti a sorpresa nel contesto del programma "SuperTele". L'Inter, reduce dall'eliminazione in Champions League per mano dell'Atletico Madrid, può ora concentrarsi completamente sulla corsa allo scudetto, con la speranza di avvicinarsi sempre di più al traguardo. Dall'altra parte, l'Udinese ha l'obiettivo di non perdere terreno nella lotta per la salvezza, che si fa sempre più serrata nelle battute finali della stagione.

VENERDI 5 APRILE 2024

ore 20:45 Serie A 31a Giornata: Salernitana vs Sassuolo (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Alla terza avventura sulla panchina della Salernitana, Colantuono fa ritorno all'Arechi in un momento cruciale della stagione granata: subito uno scontro diretto contro il Sassuolo di Ballardini, altra squadra pronta a battagliare nella lotta salvezza. La partita costituisce uno snodo fondamentale per tutti e due i club: anche i neroverdi sono alle prese con una delle stagioni più complicate degli ultimi 10 anni sperano di risalire dalle ultime posizioni. I tre punti in palio potrebbero scardinare ancora gli equilibri nella zona bassa: come finirà?

SABATO 6 APRILE 2024

ore 15:00 Serie A 31a Giornata: Milan vs Lecce (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti e Federico Sala

Studio a cura di: Giorgia Rossi, Dario Marcolin, Davide Bernardi

Dopo una prima parte di campionato segnata dai tanti infortuni, il Milan ha cambiato marcia nel 2024, confermandosi una delle miglior squadre per media punti nel girone di ritorno. A pochi giorni dalla sfida contro la Roma in Europa League, a Milano arriva un Lecce in pieno sprint salvezza, pronto a far valere le proprie qualità su un campo storicamente ostico: l’unica vittoria salentina contro i rossoneri a San Siro risale, infatti, alla stagione 1997/98.



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Studio a cura di: Diletta Leotta, Massimo Ambrosini

Nella Città Eterna la più eterna delle rivalità mette ancora una volta davanti Roma e Lazio, mai una semplice stracittadina, ma uno scontro esistenziale tra tifoserie, filosofie e modi di essere. La sfida che fino a qualche mese fa contrapponeva due allenatori simbolo come Mourinho e Sarri, mette oggi di fronte l’ex capitano giallorosso De Rossi e Tudor, da qualche settimana alla guida dei biancocelesti. Nella Capitale non ci sono dubbi: è la partita più sentita della stagione e si resta con il fiato sospeso in attesa del triplice fischio.



Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Tutti Bravi sul Divano: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

In cerca di punti decisivi per l’agognata quota salvezza, l’Empoli si gioca una fetta importante di stagione nella sfida contro il Torino di Ivan Juric. Prima dell’impegnativo filotto di match con Lecce, Napoli e Atalanta i toscani tornano alla Computer Gross Arena per la sfida numero 40 tra azzuri e granata: all’andata decise il match la testata di Duvan Zapata, chi avrà la meglio oggi? Presenta il match Tutti Bravi dal Divano, lo show del sabato sera condotto da Marco Russo e Marco Parolo.

DOMENICA 7 APRILE 2024

ore 12:30 Serie A 31a Giornata: Frosinone vs Bologna (diretta)

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Per costanza e qualità, il Bologna di Thiago Motta ha dimostrato, giornata dopo giornata, di poter competere con le big del campionato. Indiscussi protagonisti di questa stagione, i rossoblù non sono più una sorpresa e arrivano a Frosinone ormai proiettati verso un piazzamento europeo. Obiettivo molto diverso ma stessa necessità di fare punti per il Frosinone, determinato a raggiungere prima possibile il traguardo salvezza in vista degli scontri diretti con Salernitana ed Empoli.



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Studio a cura di: Marco Russo, Emanuele Giaccherini, Tommaso Turci

Dal pareggio contro il Cagliari si è visto un nuovo Napoli, capace di rinnovarsi e cambiare volto dopo una prima parte di stagione non semplice. La solidità, invece, è stato uno degli elementi cardine della gestione Palladino, che ha traghettato il Monza con notevole anticipo verso l’obiettivo prefissato. Lato Napoli c’è la possibilità di ridurre il divario dal gruppo di testa, il Monza può invece puntare alla parte sinistra della classifica: come finirà?



Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite in contempornea. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Cagliari-Atalanta (Orazio Accomando), Hellas Verona-Genoa (Alberto Santi)



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Mese di aprile fitto di appuntamenti per l’Atalanta, costetta a gestire i tanti impegni ravvicinati tra Coppa Italia, campionato ed Europa League. A quattro giorni dalla trasferta di Anfield, i ragazzi di Gasperini sono attesi a Cagliari: per la squadra di Ranieri sono in palio punti-salvezza, mentre l’Atalanta spera di riprendere la corsa dopo un mese di marzo altalenante in campionato.



[disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Luca Farina

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

I cambiamenti e le numerose cessioni durante il mercato invernale non hanno impedito al Verona di ritagliarsi un piccolo margine sul terzultimo posto, insufficiente però per la matematica. Con l’incubo retrocessione che incombe su diverse squadre e una volata salvezza che entra ormai nella fase più calda, l’Hellas non può più permettersi passi falsi; si approccia invece al match con relativa tranquillità il Genoa, consapevole di aver già confermato la sua permanenza nel massimo campionato anche per la prossima stagione.



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Studio Sunday Night Square: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Massimo Ambrosini, Emanuele Giaccherini

Senza vittorie per quasi un mese, la Juventus ha inevitabilmente rallentato la propria corsa verso il secondo posto, distante adesso una manciata di punti. Complici gli impegni in Conference, anche la Fiorentina ricerca una maggiore continuità di rendimento, necessaria per recuperare diverse posizioni e assicurarsi un piazzamento europeo per il terzo anno consecutivo. Tutto è pronto per il 192esimo confronto tra i due club, una classica del calcio italiano: come finirà? Presenta il match “Sunday Night Square”, lo show della domenica sera di Marco Cattaneo.

LUNEDI 8 APRILE 2024

ore 20:45 Serie A 31a Giornata: Udinese vs Inter (diretta)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Studio SuperTele: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni ed altri ospiti a sorpresa.

Chiude la trentunesima giornata il posticipo tra Udinese e Inter, due squadre agli antipodi e con ambizioni diametralmente opposte. Dopo l’eliminazione in Champions per mano dell’Atletico, i nerazzurri possono concentrare tutte le proprie energie sul traguardo Scudetto, che sembra avvicinarsi giornata dopo giornata. Lato Udinese, invece, c’è la chiara di volontà di non perdere terreno dalle dirette concorrenti per lotta salvezza, giunta ormai alle battute finali. Presenta il match Supertele, lo show serale condotto da Pierluigi Pardo.

