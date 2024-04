Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 33a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 12 aprile 2024, la Serie B entra nel vivo con la 33a giornata, e il Modena si prepara per affrontare il Catanzaro al Braglia, con Dario Mastroianni alla telecronaca. Dopo un periodo di magra in casa, il Modena cerca di invertire la rotta, ma il Catanzaro non sarà un avversario da sottovalutare, specialmente dopo la recente vittoria contro la capolista in trasferta. È difficile prevedere chi uscirà vincitore da questa sfida, con entrambe le squadre determinate a ottenere punti preziosi per i propri obiettivi di classifica.

Il sabato si apre con "Zona Serie B", condotta da Alessandro Iori, che offre una panoramica completa su tutti i campi della Serie BKT. Poi, alle 14:00, ci sono diverse partite interessanti in programma. Al Tombolato, il Cittadella ospita l'Ascoli con Giorgio Basile alla telecronaca, in un match cruciale per entrambe le squadre. Allo stesso tempo, al Sinigaglia, il Como cerca di consolidare la sua posizione in alto nella classifica affrontando un Bari deludente, con Federico Zanon ai commenti.

Intanto, Marco Calabresi segue la partita della Cremonese contro la Ternana allo Zini, dove i grigioverdi puntano a continuare la loro marcia vincente. Federico Marconi è alla telecronaca di Pisa vs Feralpisalò all'Arena Garibaldi, in un match che promette emozioni e equilibrio. Edoardo Testoni commenta il match tra la Sampdoria e il Südtirol al Ferraris, con entrambe le squadre che cercano punti per i loro obiettivi di stagione.

Nel pomeriggio, Riccardo Mancini racconta la sfida tra il Cosenza e il Palermo al San Vito-Gigi Marulla, con entrambe le squadre che cercano di raggiungere i propri obiettivi di classifica. Allo stesso tempo, Alessandro Rimi segue il Lecco contro la Reggiana al Mario Rigamonti-Mario Ceppi, con entrambe le squadre che cercano punti cruciali. Infine, Ricky Buscaglia è alla telecronaca del match tra il Parma e lo Spezia al Tardini, con entrambe le squadre che cercano di ottenere una vittoria importante.

La domenica vede Alberto Santi alla telecronaca del match tra il Venezia e il Brescia al Pierluigi Penzo, in un match che potrebbe avere grandi conseguenze sulla corsa ai playoff e forse anche sulla promozione.

In sintesi, un fine settimana ricco di emozioni e partite cruciali nella Serie B, con ogni squadra determinata a raggiungere i propri obiettivi di stagione.

VENERDI 12 APRILE 2024

ore 20:30 Serie B 33a Giornata: Modena vs Catanzaro (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

La 33a giornata si apre al Braglia dove il Modena cerca un successo interno che manca da fine gennaio. I calabresi però hanno vinto l'ultima trasferta proprio in Emilia in casa della capolista e vogliono ripetersi per mantenere le ambizioni di altissima classifica: chi vincerà?

SABATO 13 APRILE 2024

ore 13:56 Serie B 33a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT!



Telecronaca: Giorgio Basile

Appuntamento al Tombolato dove i padroni di casa del Cittadella, a soli 2 punti dalla zona playoff, ospitano un Ascoli in piena corsa per la salvezza. La posta in gioco è alta e a poche giornate dal termine ogni punto potrebbe essere decisivo: chi avrà la meglio?



Telecronaca: Federico Zanon

Mai come quest'anno i tifosi del Como possono sognare, con la squadra lombarda saldamente al secondo posto e con buone chance di contendersi la promozione diretta ai danni di Cremonese e Venezia. Al Sinigaglia in questo turno arriva il Bari, protagonista di una stagione al di sotto delle aspettative, complice sicuramente l'enorme delusione nella finale playoff dell'anno scorso. Come finirà?



Telecronaca: Marco Calabresi

La Cremonese arriva allo Zini rinvigorita dopo la vittoria in trasferta a Bari e intenzionata a bissare il successo anche contro una Ternana in piena zona playout. All'andata i grigioverdi vinsero di misura grazie alla rete di Massimo Coda: chi sarà decisivo questa volta?



Telecronaca: Federico Marconi

Pisa e FeralpiSalò distano 9 punti e 9 posizioni l'una dall'altra, a testimoniare una classifica cortissima e con ancora tutto da scrivere. L'appuntamento all'Arena Garibaldi promette gol e allo stesso tempo equilibrio: chi avrà la meglio?



Telecronaca: Edoardo Testoni

La Sampdoria di Pirlo sta vivendo probabilmente il miglior momento di forma da inizio stagione, con 13 punti realizzati nelle ultime 5 partite che hanno permesso ai blucerchiati di raggiungere la zona playoff. Al Ferraris in questo turno arriva il Südtirol che, in caso di successo, potrebbe riaccendere le speranze promozione: come finirà?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Appuntamento al San Vito-Gigi Marulla dove il Cosenza, a quota 35 punti e scivolato pericolosamente nella bagarre salvezza, ospita il Palermo di Michele Mignani, subentrato da poco sulla panchina rosanero dopo l'esonero di Corini. All'andata la squadra calabrese riuscì a vincere di misura al Barbera: come finirà questa volta?



Telecronaca: Alessandro Rimi

L'avventura in Serie B del Lecco potrebbe durare meno del previsto, con i blucelesti ultimi in classifica e a diverse lunghezze dalla zona playout. In questo turno al Mario Rigamonti-Mario Ceppi arriva la Reggiana di Alessandro Nesta che cerca lo sprint finale per raggiungere i playoff. Chi sarà decisivo?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

La promozione del Parma sembra sempre più vicina grazie ad un vantaggio di 7 punti sulla Cremonese terza in classifica. Al Tardini questo weekend arriva lo Spezia, imbattuto da 5 giornate di campionato: chi avrà la meglio?

DOMENICA 14 APRILE 2024

ore 16:15 Serie B 33a Giornata: Venezia vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi

Ci sono buone chance che il match al Pierluigi Penzo tra Venezia e Brescia sia decisivo in ottica playoff e forse anche promozione. I padroni di casa sono infatti a soli 3 punti dal secondo posto occupato dal Como mentre gli ospiti hanno un vantaggio minimo rispetto alla nona posizione in classifica. Come finirà?

