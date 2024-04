Europa e Conference League 2023/24 - Diretta DAZN Quarti Ritorno: Palinsesto e Telecronisti

ATTIVA DAZN I PRIMI 4 MESI A 19,90 € AL MESE

Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Le squadre italiane sono pronte a dare battaglia nelle coppe europee disputando da protagoniste l'Europa League e la Conference League.

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini torna in Europa direttamente agli ottavi e puntando ad andare più avanti possibile nella competizione. Poi c'è la Roma di De Rossi che nella scorsa edizione è arrivata fino alla finale poi persa ai rigori contro il Siviglia. Infine il Milan, retrocesso dalla Champions.

Stessa sorte dei giallorossi, ma in Conference League, per la Fiorentina che da vicecampione della competizione riproverà a cavalcare il sogno.

Tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League saranno trasmesse in diretta e on demand su DAZN: scopri come guardarle comodamente in streaming e non solo. Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Su DAZN ci saranno tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League, con studi e approfondimenti dedicati dalla nostra piattaforma. Dunque, tutte le partite di Europa League saranno su DAZN. E per ogni gara ci sarà commento in italiano e uno studio pre e post partita per approfondire qualsiasi match delle squadre italiane in campo.

Alle 18:30 di giovedì live su DAZN Zona Gol, il programma che racconta in diretta i risultati dei match che si giocano in contemporanea. Oltre alle gare live, dalla DAZN Square, saranno seguiti e commentati i momenti clou di ogni match con approfondimenti dedicati nel pre e post partita con analisi e interviste.

DAZN EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - Quarti Ritorno - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Giovedì 18 Aprile 2024 sarà una serata carica di tensione e passione calcistica, con una serie di incontri decisivi sia nella UEFA Europa Conference League che nella UEFA Europa League. Iniziamo con il ritorno dei quarti di finale della UEFA Europa Conference League, dove l'ACF Fiorentina ospiterà il FC Viktoria Plze? allo stadio Artemio Franchi. Dopo lo 0-0 nell'incontro precedente, i tifosi viola sono pronti a sostenere la squadra nel tentativo di garantirsi un posto in semifinale. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, pronto a guidare gli spettatori attraverso i momenti cruciali della partita. Nel frattempo, il LOSC Lille affronterà l'Aston Villa FC al Stadio Pierre Mauroy, dopo aver subito una sconfitta per 2-1 all'andata. Con Unai Emery alla guida, l'Aston Villa mira a consolidare il proprio cammino europeo, mentre il Lille cercherà di ribaltare il risultato per accedere alle semifinali. Riccardo Mancini sarà il telecronista di questa emozionante sfida.

Per gli appassionati che non vogliono perdersi nulla, Alessandro Iori modererà la Zona Europa, dove saranno trattati i migliori match della giornata di UEFA Europa League e UEFA Conference League Nella UEFA Europa League, l'AS Roma ospiterà il Milan all'Olimpico dopo aver vinto 1-0 all'andata grazie a un gol di Gianluca Mancini. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con i commenti di Dario Marcolin, mentre i rossoneri proveranno a ribaltare il risultato per accedere alle semifinali. Allo stesso tempo, l'Atalanta BC difenderà il vantaggio di 3-0 ottenuto contro il Liverpool FC ad Anfield. Stefano Borghi sarà il telecronista di questa partita, mentre l'Atalanta cercherà di resistere all'assalto del Liverpool per garantirsi un posto nelle semifinali. Allo Stadio Velodrome, l'Olympique de Marseille cercherà di ribaltare il risultato contro lo SL Benfica, dopo aver perso 2-1 all'andata. Dario Mastroianni guiderà la telecronaca di questa sfida, dove entrambe le squadre daranno il massimo per conquistare la qualificazione. Infine, il West Ham United FC cercherà di ribaltare il risultato contro il Bayer 04 Leverkusen dopo aver perso 2-0 all'andata. Ricky Buscaglia sarà il telecronista di questo incontro, dove gli inglesi proveranno a fare l'impossibile per accedere alle semifinali. Inoltre, Fenerbahçe SK e Olympiacos FC si sfideranno al ?ükrü Saraco?lu Stadium, con il risultato ancora aperto dopo il 3-2 dell'andata a favore dei greci, mentre il PAOK FC cercherà di ribaltare il risultato contro il Club Brugge dopo aver perso 1-0 all'andata, con la telecronaca affidata a Simone Gamberini

GIOVEDI 18 APRILE 2024

ore 18:45 Uefa Europa Conference League Quarti Ritorno: ACF Fiorentina vs FC Viktoria Plze? (and. 0-0)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Il percorso europeo della Fiorentina passa dallo stadio Artemio Franchi. I viola di Italiano vogliono continuare la competizione ma serve una vittoria dopo lo 0-0 di Plzen. I tifosi sono pronti, la squadra pure: riusciranno i toscani a passare in semifinale?



ore 18:45 Uefa Europa Conference League Quarti Ritorno: LOSC Lille vs Aston Villa FC (and. 1-2)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Unai Emery è il re di coppe e dopo aver fatto il padrone in Europa League punta a conquistare un altro trofeo alla guida dell'Aston Villa. Dopo la vittoria per 2-1 al Villa Park il Lille ospita l'Aston Villa allo Stadio Pierre Mauroy. Chi passerà in semifinale?



Telecronaca: Riccardo Mancini Unai Emery è il re di coppe e dopo aver fatto il padrone in Europa League punta a conquistare un altro trofeo alla guida dell'Aston Villa. Dopo la vittoria per 2-1 al Villa Park il Lille ospita l'Aston Villa allo Stadio Pierre Mauroy. Chi passerà in semifinale? ore 20:53 Zona Europa | Gare delle 21

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della giornata di UEFA Conference League.



Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della giornata di UEFA Conference League. ore 21:00 Uefa Europa League Quarti Ritorno: AS Roma vs AC Milan (and. 1-0)

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Dario Marcolin

Gara d'andata decisa dall'incornata nel primo tempo di Gianluca Mancini, vero specialista dei colpi di testa. Tuttavia il risultato dell'andata lascia ancora speranze di qualificazione per i rossoneri, chiamati a vincere all'Olimpico con due gol di scarto per qualifcarsi o con uno per portare la Roma ai supplementari. Per i giallorossi, il passaggio del turno significherebbe raggiungere la terza semifinale europea consecutiva: come finirà?



ore 21:00 Uefa Europa League Quarti Ritorno: Atalanta BC vs Liverpool FC (and. 3-0)

Telecronaca: Stefano Borghi

Dopo lo storico risultato dell'andata ad Anfield, l'Atalanta di Gasperini deve resistere per chiudere una pratica che ai nastri di partenza sembrava impossibile. Al Gewiss Stadium i nerazzurri dovranno prestare massima attenzione contro un Liverpool capace di grandi imprese europee e determinato a ribaltare lo 0-3. Riuscirà la Dea di Bergamo a strappare il pass per le semifinali?



ore 21:00 Uefa Europa League Quarti Ritorno: Olympique de Marseille vs SL Benfica (and. 1-2)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Un'altra grande notte europea si prospetta allo Stadio Velodrome dove Marsiglia e Benfica si incrociano di nuovo dopo l'andata terminata per 2-1. Il gol al 67' del solito Aubameyang ha lasciato aperta la speranza di qualificazione dei francesi. Chi passerà il turno?



Telecronaca: Dario Mastroianni Un'altra grande notte europea si prospetta allo Stadio Velodrome dove Marsiglia e Benfica si incrociano di nuovo dopo l'andata terminata per 2-1. Il gol al 67' del solito Aubameyang ha lasciato aperta la speranza di qualificazione dei francesi. Chi passerà il turno? ore 21:00 Uefa Europa League Quarti Ritorno: West Ham United FC vs Bayer 04 Leverkusen (and. 0-2)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Per il ritorno dei quarti di finale l'imbattuto Bayer di Xabi Alonso è atteso all'Olympic Stadium dal West Ham di Moyes. All'andata in Germania i tedeschi hanno vinto per 2-0 segnando entrambi i gol negli ultimi 10 minuti. Riusciranno gli inglesi a ribaltare il risultato?



Telecronaca: Ricky Buscaglia Per il ritorno dei quarti di finale l'imbattuto Bayer di Xabi Alonso è atteso all'Olympic Stadium dal West Ham di Moyes. All'andata in Germania i tedeschi hanno vinto per 2-0 segnando entrambi i gol negli ultimi 10 minuti. Riusciranno gli inglesi a ribaltare il risultato? ore 21:00 Uefa Europa Conference League Quarti Ritorno: Fenerbahçe SK vs Olympiacos FC (and. 2-3)

Telecronaca: Luca Farina

Tutto pronto al ?ükrü Saraco?lu Stadium per il ritorno dei quarti di finale. Gara scoppiettante all'andata, con una gara terminata sul risultato di 3-2 in favore dei greci. Rimane comunque tutto ampiamente aperto per il passaggio del turno. Chi si qualificherà in semifinale?



Telecronaca: Luca Farina Tutto pronto al ?ükrü Saraco?lu Stadium per il ritorno dei quarti di finale. Gara scoppiettante all'andata, con una gara terminata sul risultato di 3-2 in favore dei greci. Rimane comunque tutto ampiamente aperto per il passaggio del turno. Chi si qualificherà in semifinale? ore 21:00 Uefa Europa Conference League Quarti Ritorno: PAOK FC vs Club Brugge (and. 0-1)

Telecronaca: Simone Gamberini

Sul pratino dello Stadio Doumba va in scena una sfida che mette a confronto PAOK e Club Brugge. All'andata in Belgio hanno avuto la meglio i nerazzurri, passati in vantaggio dopo appena sei minuti con Vetlesen. Chi passerà in semifinale?

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog