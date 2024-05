Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 37a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Con ben sei squadre in cinque punti e solo due partite rimanenti,

la 37a giornata di SERIE A TIM promette di essere un crocevia

fondamentale nella lotta per la permanenza nel massimo campionato.

La tensione è alle stelle, soprattutto in vista degli scontri diretti Sassuolo - Cagliari e Udinese - Empoli,

fissati rispettivamente per le 12:30 e le 15:00 di domenica.



Chi trionferà e raggiungerà la salvezza? Chi sarà condannato alla retrocessione?

Venerdì 17 maggio 2024, alle 20:45, preparati per un'emozionante sfida di Serie A TIM tra la Fiorentina e il Napoli, in diretta esclusiva su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Sarà Edoardo Testoni a condurre la telecronaca, affiancato dai brillanti commenti di Valon Behrami. Sul campo avremo Tommaso Turci per le interviste, mentre lo studio sarà animato da Federica Zille e Valon Behrami. La Fiorentina, giocando sul proprio terreno al Franchi, accoglierà il Napoli di Calzona, che arriva da una sconfitta casalinga contro il Bologna. Il Napoli ha avuto alti e bassi in questa stagione, ma ora è tempo di concentrarsi sull'importantissima finale di Conference League contro l'Olympiacos. Entrambe le squadre avranno quindi un motivo in più per dare il massimo e conquistare i tre punti.

Sabato 18 maggio 2024 ci attendono due incontri emozionanti di Serie A TIM. Alle 18:00, sintonizzati per la diretta di Lecce vs Atalanta. Ricky Buscaglia condurrà la telecronaca, affiancato dai commenti esperti di Dario Marcolin. Sul campo avremo Barbara Cirillo per le interviste, pronta a cogliere i momenti salienti dell'incontro. L'Atalanta, impegnata tra le due finali di Coppa Italia e Europa League, si recherà a Lecce per sfidare la formazione di Luca Gotti. Il Lecce, già certo della partecipazione alla prossima Serie A TIM, affronta l'Atalanta che invece cerca la vittoria per garantirsi la qualificazione alla prossima Champions League. Sarà una partita determinante per entrambe le squadre, e l'Atalanta darà il massimo per ottenere il risultato desiderato. Successivamente, alle 20:45, preparati per Torino vs Milan, diretta esclusiva con la telecronaca di Stefano Borghi e i commenti di Massimo Gobbi. Orazio Accomando sarà sul campo per le interviste, mentre sul divano avremo Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri e Riccardo Montolivo. Il Milan, già proiettato alla prossima stagione, si trova di fronte al Torino di Ivan Juric, che ha ottenuto una fondamentale vittoria contro il Verona, continuando a sperare in un posto in Europa. Le due squadre si sono già affrontate alla seconda giornata con una netta vittoria rossonera per 4-1. Tuttavia, stavolta le carte potrebbero essere diverse, e non resta che vedere come si evolverà la partita questa volta.

Domenica 19 maggio 2024 sarà una giornata intensa. Alle 12:30, avremo Sassuolo contro Cagliari, un vero scontro salvezza. La telecronaca sarà affidata a Alberto Santi, con il commento di Manuel Pasqual. Sul campo per le interviste ci sarà Francesco Fontana. Entrambe le squadre sono desiderose di ottenere i tre punti e il match si preannuncia equilibrato, con entrambe le squadre pronte a rischiare per portare a casa la vittoria. Successivamente, alle 14:30, non perdere Zona Serie A, un programma che ti terrà aggiornato su tutte le azioni delle partite della domenica pomeriggio, inclusi i match Udinese vs Empoli e Monza vs Frosinone. Alessio De Giuseppe sarà il conduttore, con Edoardo Testoni e Luca Farina alla telecronaca delle due partite. Alle 15:00, saranno in scena due sfide vitali. Udinese vs Empoli, trasmessa in esclusiva su ZONA DAZN, vedrà Dario Mastroianni alla telecronaca e Federico Sala pronto per le interviste. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti pesanti per la salvezza e il match promette di essere avvincente. Nello stesso slot orario, Monza vs Frosinone sarà disponibile su ZONA DAZN 2, con Alessandro Iori alla telecronaca. Entrambe le squadre cercano punti salvezza, con il Monza di Raffaele Palladino che ospita il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Alle 18:00 avremo la sfida tra Inter e Lazio, diretta esclusiva su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Pierluigi Pardo sarà alla telecronaca, affiancato dal commento di Andrea Stramaccioni. Sul campo per le interviste avremo Davide Bernardi e Giovanni Barsotti, mentre lo studio sarà curato da Diletta Leotta e Andrea Stramaccioni. San Siro sarà il palcoscenico della consegna della coppa e di una super festa per l'Inter, che celebra la conquista della seconda stella. Ma la Lazio di Igor Tudor, che ha raggiunto gli stessi punti del precedente allenatore Simone Inzaghi, non può permettersi di perdere, visto l'obiettivo del sesto posto. Chi trionferà a San Siro? Successivamente, alle 20:45, Roma vs Genoa, in diretta esclusiva su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Riccardo Mancini sarà alla telecronaca, con il commento di Alessandro Budel. Federica Zille si occuperà del bordocampo e delle interviste. All'Olimpico, la Roma di Daniele De Rossi cercherà di difendere il sesto posto dall'assalto della Lazio. Con solo un punto di vantaggio e la possibilità di qualificarsi per la Champions League in gioco, i giallorossi non possono permettersi di perdere. Come si concluderà questa importante sfida contro il Genoa?

Lunedì 20 maggio 2024, le ultime due partite. Alle 18:30, avremo Salernitana vs Hellas Verona, in diretta esclusiva su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Gabriele Giustiniani sarà alla telecronaca, con il commento di Stefan Schwoch. Le interviste sul campo saranno a cura di Maria Pia Beltran. L'Hellas Verona, dopo il gol di Swiderski nella precedente giornata, ha bisogno di una vittoria a Salerno per sperare nella salvezza. Tuttavia, la Salernitana, nonostante la retrocessione già decisa, ha dimostrato la settimana precedente contro la Juventus di essere ancora una squadra pericolosa. Quale tra l'obiettivo del Verona e l'orgoglio della Salernitana prevarrà? Successivamente, alle 20:45, avremo il posticipo della Serie A tra Bologna e Juventus, sempre in diretta esclusiva su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Pierluigi Pardo sarà alla telecronaca, affiancato dal commento di Massimo Ambrosini. Le interviste sul campo saranno gestite da Alessio De Giuseppe e Orazio Accomando, mentre lo studio sarà curato da Giorgia Rossi e Massimo Ambrosini. I bianconeri arrivano al Dall'Ara dopo la vittoria nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, ma anche dopo l'addio anticipato di Massimiliano Allegri. Ora tutti gli occhi sono puntati su Thiago Motta, che potrebbe diventare il prossimo allenatore della Juve. Come si concluderà questa partita?

OPEN VAR FIN DA SUBITO! -Dopo aver avviato una collaborazione pioneristica, che ha fatto da apripista tra le federazioni calcistiche europee, e aver catalizzato l’attenzione del pubblico durante il girone di andata di Serie A TIM, lo spazio formativo e informativo FIGC-AIA dedicato al mondo arbitrale all’interno del format esclusivo OPEN VAR di DAZN andrà on-air con una novità: a partire dalla 25esima giornata, gli episodi e le decisioni arbitrali salienti del weekend calcistico in corso verranno approfonditi, in diretta, ogni domenica sera.

In linea con la progettualità prevista già ad inizio stagione, che ha permesso di approfondire le decisioni arbitrali della settimana precedente, con il girone di ritorno la partnership siglata tra FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, AIA, Associazione Italiana Arbitri, e DAZN, con la collaborazione della Lega Serie A, entra ora nella seconda fase, andando a rafforzare ulteriormente l’obiettivo editoriale con cui è nata: diffondere una maggiore informazione e conoscenza del regolamento di gioco e delle decisioni arbitrali attraverso una totale trasparenza.

Le valutazioni arbitrali relative a quanto di più interessante è stato raccolto sul campo durante la giornata di campionato in corso, inclusa l’analisi di eventuali episodi relativi alla partita delle 18:00 di domenica, verranno approfondite - attraverso gli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini - e analizzate live in esclusiva su DAZN durante il programma Sunday Night Square, insieme ad un rappresentante AIA presente in studio e alla Squad di DAZN.

FIGC, AIA e DAZN, in collaborazione con la Lega Serie A, vanno così a consolidare la partnership formativa e informativa avviata nel 2023 con un unico obiettivo: rendere l’esperienza del pubblico sempre più coinvolgente, favorendo al tempo stesso una rinnovata cultura sportiva e una maggiore comprensione delle decisioni arbitrali.

TUTTA LA SERIE A SU DAZN FINO AL 2029 - Prosegue la partnership tra DAZN e Lega Serie A: tutta la Serie A TIM sarà solo su DAZN fino al 2029. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti domestici della più importante competizione italiana per club e continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM con più partite di chiunque altro per il nuovo ciclo quinquennale di diritti, a partire dalla stagione 2024/25.

Solo su DAZN gli appassionati di sport italiani potranno, infatti, godersi tutta la Serie A TIM con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Il futuro del calcio viaggia sempre più in live streaming. DAZN si riconferma partner principale dei campionati di calcio europei: dai diritti domestici della Serie A TIM in Italia fino al 2029, a quelli de LALIGA EA Sports in Spagna fino al 2027 e Bundesliga in Germania fino al 2025.

DAZN SERIE A DIRETTA - 37a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 17 MAGGIO 2024

ore 20:45 Serie A 37a Giornata: Fiorentina vs Napoli (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Valon Behrami

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Studio: Federica Zille e Valon Behrami

Nell'anticipo di Serie A TIM la Fiorentina ospita al Franchi il Napoli di Calzona, reduce dalla sconfitta in casa contro il Bologna e protagonista in negativo in questa stagione. La squadra di Italiano deve scaldare i motori in vista dell'importantissima finale di Conference League con l'Olympiacos: come finirà il match?

SABATO 18 MAGGIO 2024

ore 18:00 Serie A 37a Giornata: Lecce vs Atalanta (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

A cavallo tra le due finali di Coppa Italia all’Olimpico di Roma ed Europa League all’Aviva Stadium di Dublino, l’Atalanta va a Lecce per sfidare la formazione di Luca Gotti, che ha già messo al sicuro la partecipazione alla prossima Serie A TIM. Con una vittoria la squadra di Gasperini può festeggiare invece la qualificazione alla prossima Champions League: ci riuscirà?





Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Tutti Bravi sul Divano: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

Se il Milan sembra già proiettato alla prossima stagione, la vittoria a Verona ha dato al Torino di Ivan Juri? la possibilità di continuare a sperare in un posto in Europa. Le due squadre si sono affrontate alla seconda giornata, con una netta vittoria rossonera per 4-1: come finirà stavolta?

DOMENICA 19 MAGGIO 2024

ore 12:30 Serie A 37a Giornata: Sassuolo vs Cagliari (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Scontro salvezza nel lunch match tra Sassuolo e Cagliari, due squadre in piena bagarre e che devono puntare necessariamente ai 3 punti. Al Mapei si prospetta una sfida equilibrata ma che necessita di giocate e rischi per spuntarla: chi avrà la meglio?



Conduce: Alessio De Giuseppe

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione delle partite della domenica pomeriggio (Udinese-Empoli, Monza-Frosinone). Segui la Serie A TIM su DAZN! Presenta i match Alessio De Giuseppe, telecronaca di Edoardo Testoni (Udinese-Empoli) e Luca Farina (Monza-Frosinone)



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Il Bluenergy Stadium è teatro di una sfida fondamentale nella lotta per non retrocedere. Stabilmente in Serie A dalla stagione 1995/96, l’Udinese rischia quest’anno la retrocessione dopo una stagione con tante difficoltà. Vuole evitare questo destino anche l’Empoli, sconfitto nell’ultimo turno dalla Lazio nonostante una buona prestazione. Chi otterrà punti pesantissimi per la salvezza?



[disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Alessandro Iori

Appuntamento all'U-Power Stadium dove il Monza di Raffaele Palladino attende il Frosinone di Eusebio Di Francesco, alla ricerca di punti salvezza dopo la sonora sconfitta contro l'Inter Campione d'Italia. All'andata andò in scena un 2-3 spettacolare in favore dei brianzoli: come finirà questa volta?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi, Giovanni Barsotti

Studio a cura di: Diletta Leotta, Andrea Stramaccioni

A San Siro, per l’Inter, è il giorno della consegna della coppa e di una super festa per la celebrazione della seconda stella. In ottica sesto posto, invece, non può perdere la Lazio di Igor Tudor, che dall’arrivo in biancoceleste ha conquistato gli stessi punti di Simone Inzaghi: 16 in 7 partite. Come finirà a San Siro?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Sunday Night Square: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Barzagli e Ciro Ferrara

All'Olimpico la Roma di Daniele De Rossi, reduce dalla sconfitta contro l'Atalanta, deve difendere il sesto posto dall'assalto della Lazio, acerrima nemica anche in questa stagione. A due giornate dal termine i giallorossi hanno infatti 1 solo punto di vantaggio e non intendono perdere una posizione che potrebbe anche valere la Champions League. Come finirà il match contro il Genoa?

LUNEDI 20 MAGGIO 2024

ore 18:30 Serie A 37a Giornata: Salernitana vs Hellas Verona (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Nell’ultima giornata il gol di Swiderski ha fatto sognare l’Hellas Verona, rimontato poi 2-1 dal Torino. Ora la formazione di Baroni, per la salvezza, ha bisogno di vincere a Salerno contro una formazione che, nonostante la retrocessione, ha sfiorato una settimana fa un incredibile successo in casa della Juventus. Cosa prevarrà: l’obiettivo del Verona o l’orgoglio della Salernitana?



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe, Orazio Accomando

Studio: Giorgia Rossi e Massimo Ambrosini

Nel posticipo di Serie A TIM si affrontano Bologna e Juventus, fresche di qualificazione alla prossima Champions League in seguito della sconfitta della Roma. I bianconeri arrivano al Dall'Ara dopo la finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta ma anche ore burrascose per l'addio anticipato di Massimiliano Allegri. I riflettori allora oggi sono tutti puntati su Thiago Motta che potrebbe diventare proprio il prossimo allenatore della Juve. Come finirà?

