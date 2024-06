DAZN rimane la casa della Serie A in Germania, Svizzera e Austria fino al 2027

ISMANING, 11 giugno 2024 - DAZN, la piattaforma globale di intrattenimento sportivo, estende i diritti di trasmissione della Serie A italiana per altri tre anni fino al 2027. L'accordo include anche i diritti di trasmissione esclusiva delle coppe italiane Coppa Italia e Supercoppa. DAZN rimane così la casa di tutti gli appassionati di calcio italiano in Germania e Austria e continua a riunire in un'unica offerta i maggiori campionati e competizioni calcistiche europee, tra cui UEFA Champions League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 e LALIGA. Per la prima volta nella storia dell'azienda, DAZN ha acquisito anche i diritti della Serie A per la Svizzera.

Dal lancio di DAZN nel 2016, la Serie A si è affermata come uno dei diritti principali di DAZN e svolge un ruolo fondamentale nel garantire che DAZN offra a tutti i tifosi un'esperienza calcistica senza pari. Dalla prossima stagione, DAZN offrirà per la prima volta la Serie A in italiano con le trasmissioni originali di DAZN Italia o in tedesco e inglese.

Le migliori squadre internazionali e le stelle del calcio mondiale La massima divisione italiana è uno dei campionati di calcio più prestigiosi al mondo e ospita alcune delle più grandi squadre e atleti che affascinano i fan ben oltre i confini nazionali. Squadre come la Juventus Torino, il Milan, l'Inter Milano, l'AS Roma, la Lazio Roma e la SSC Napoli hanno ottenuto riconoscimenti non solo nazionali ma anche internazionali. La Serie A è anche la patria di stelle assolute del calcio internazionale, come Lautaro Martinez, Victor Osimhen, Rafael Leão e Hakan Calhanoglu, solo per citarne alcuni.

Duelli epici e passione: i derby di Serie A La Serie A è famosa anche per i suoi emozionanti derby, che esprimono in modo unico la passione e la devozione dei tifosi. Il “Derby della Madonnina” tra Milan e Inter è senza dubbio uno dei duelli più famosi del calcio europeo. La rivalità tra AS Roma e Lazio Roma nel “Derby della Capitale” riflette la profonda tradizione della capitale italiana. La SSC Napoli e la Juventus Torino si incontrano nel “Derby del Sole”, che si basa sulla rivalità di lunga data tra i due club. Questi duelli non sono solo competizioni sportive, ma anche eventi culturali che rendono la Serie A uno dei campionati più accattivanti al mondo.

"La Serie A è una parte essenziale del nostro programma dal 2016 e arricchisce l'offerta calcistica unica di DAZN. Siamo lieti di aver esteso i diritti della Serie A e questa è una chiara dimostrazione del nostro impegno a continuare a offrire ai nostri utenti contenuti sportivi di prima classe, tra cui il miglior calcio in diretta, in un unico posto solo su DAZN", afferma Alice Mascia, CEO DACH e Group CMO di DAZN.

Solo su DAZN è possibile seguire ogni giorno le partite, compreso il miglior calcio in diretta in un unico posto, con la Bundesliga, la UEFA Champions League, la UEFA Women's Champions League, la Google Pixel Women's Bundesliga e i principali campionati internazionali LALIGA, Serie A e Ligue 1. Inoltre, solo DAZN offre a tutti gli appassionati la più ampia e migliore gamma di sport di alto livello oltre al calcio, compresi i migliori sport statunitensi con la NFL e la NBA, la pallamano con la EHF Champions League e la EHF European League, le freccette con la PDC, il DP World Tour e la LPGA Tour nel golf o le arti marziali con la UFC, la PFL e i più grandi incontri di pugilato: tutto in un unico posto, solo su DAZN.