Radio TV Serie A con RDS in streaming sulla app DAZN con 17 ore di dirette quotidiane

DAZN e Lega Serie A rafforzano la propria partnership grazie all’integrazione in app del canale Radio TV Serie A con RDS, per offrire a tutti gli appassionati un ricco palinsesto giornaliero di news e contenitori di attualità dedicati al massimo Campionato di calcio italiano.

A partire da oggi, all'interno della piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo, i tifosi potranno seguire ogni giorno, dalle 7:00 a mezzanotte, la programmazione della Radio TV ufficiale della Lega Serie A, che racconterà le vicende della prossima stagione sportiva attraverso le voci di allenatori e grandi campioni del passato, di grandi firme del giornalismo sportivo italiano, di esperti opinionisti ed ospiti prestigiosi, con approfondimenti dedicati pre e post partita, analisi tecnico/tattiche ed interviste esclusive ai protagonisti della Serie A Enilive 2024/2025.

Tra tante conferme ed alcuni nuovi ingressi, si apprestano a debuttare su Radio TV Serie A con RDS illustri volti del panorama giornalistico e calcistico italiano. La prima novità riguarda il doppio appuntamento con la trasmissione “Massimo Campionato” condotta da Massimo De Luca, che sarà affiancato la domenica (dalle 16 alle 19) da Giovanni Galli e il lunedì (dalle 18 alle 20) da Gianluca Teodori. Entra a far parte della squadra di Radio TV Serie A con RDS anche Massimo Ambrosini, formando con mister Serse Cosmi un tandem che tutte le mattine, da lunedì al venerdì, analizzerà e commenterà gli eventi del Campionato da un punto di vista tecnico. Domenica mattina, dalle 10 alle 13, sarà invece Mino Taveri ad intrattenere gli ascoltatori con la sua trasmissione “Serie A Weekend”.

“Con l’integrazione in DAZN della prima Radio TV di una Lega di calcio europea consolidiamo la collaborazione strategica con la Lega Serie A e il nostro ruolo non solo di produttore di contenuti ma anche di aggregatore. Grazie all’investimento fatto per l’acquisizione dei diritti per la trasmissione del canale Radio TV Serie A con RDS, il nostro pubblico di tifosi potrà trovare le notizie ufficiali relative alla Serie A, approfondimenti e interviste esclusive in unico luogo, a portata di click grazie al canale all-news acceso in app sette giorni su sette con 17 ore di programmazione giornaliera”, commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

“È con grande soddisfazione che annunciamo il debutto della nostra ‘Radio TV Serie A con RDS’ sull’app di DAZN, un importante riconoscimento per il nostro canale che certifica la bontà e la qualità delle 17 ore quotidiane di trasmissione live svolto finora - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo -. L’obiettivo è quello di offrire agli appassionati una modalità di fruizione sempre in diretta di contenuti informativi complementari all’offerta di DAZN, andando così a rafforzare il rapporto con il principale broadcaster del Campionato, che ringraziamo per aver voluto fortemente acquisire i diritti di trasmissione della prima radio ufficiale di una Lega calcistica in Europa, diventata dopo solo un anno di vita un punto di riferimento nel panorama sportivo italiano”.

“Il debutto di ‘Radio TV Serie A con RDS’ sull’app di DAZN conferma il successo di questo format di comunicazione unico nel panorama radiovisivo europeo”. – ha dichiarato Massimiliano Montefusco General Manager di RDS 100% Grandi Successi. - “Siamo fiduciosi che l’integrazione in DAZN permetterà un ulteriore sviluppo sia tecnologico grazie al nostro brevetto proprietario che in ambito di contenuto e monetizzazione. Come RDS crediamo che l’approccio multipiattaforma sia il punto di forza della radio, sempre più ibrida, con contenuti di qualità fruibili ovunque e su ogni dispositivo. La nostra è una piattaforma unica che offre un'esperienza interattiva senza precedenti, permettendo a tutti gli appassionati di godersi ‘Radio TV Serie A con RDS’ in modo sempre nuovo e coinvolgente”.

Le dirette di “Radio TV Serie A con RDS” in programma 7 giorni su 7, 17 ore al giorno, saranno disponibili nella Home Page dell’app DAZN e accessibili anche nella nuova sezione dedicata alla Serie A Enilive interamente rinnovata per l'inizio della nuova stagione, oltre che in modalità DAB e IP e sul sito e sulla APP della Lega Serie A, nonché sul sito e sulla APP di RDS.