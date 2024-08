Serie B 2024 - 2025, il calendario delle prime 5 giornate in diretta tv DAZN

La Lega B ha reso noto il programma delle prime 5 giornate del campionato di Serie Bkt 2024/25 al via in questo weekend. Radio Rai ha acquisito i diritti radiofonici nazionali, pacchetto non esclusivo, per le stagioni 2024-27, rinnovando così il rapporto con la Serie BKT, le cui partite verranno trasmesse fin dalla prima giornata in programma nel weekend.

Dopo l'accordo raggiunto ieri, tutte le gare indicate di seguito saranno trasmesse in televisione da DAZN

Col nuovo pacchetto Goal Pass, [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] disponibile in diverse formule – circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione); 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato; 19,99 euro con pagamento mensile -, oltre a tutte le partite della Serie BKT, i tifosi avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, tutta la LaLiga EASports, il meglio della Liga Portugal Betclic e l’UEFA Women's Champions League.

1ª GIORNATA

Venerdì 16 agosto 2024, alle 20:30, Brescia affronterà il Palermo, con diretta esclusiva su DAZN. Il sabato 17 agosto 2024, sempre alle 20:30, si giocheranno le seguenti partite: Bari contro Juve Stabia, Pisa contro Spezia, Salernitana contro Cittadella, e Südtirol contro Modena, tutte trasmesse esclusivamente su DAZN. La domenica 18 agosto 2024, alle 20:30, le partite saranno: Catanzaro contro Sassuolo, Cesena contro Carrarese, Cosenza contro Cremonese, Frosinone contro Sampdoria, e Reggiana contro Mantova, con tutte le gare trasmesse in esclusiva su DAZN.

2ª GIORNATA

Venerdì 23 agosto 2024, alle 20:30, Modena giocherà contro Bari, con diretta esclusiva su DAZN. Il sabato 24 agosto 2024, alle 19:30, Südtirol sfiderà Salernitana, e alle 20:30 si svolgeranno le seguenti partite: Brescia contro Cittadella, Cremonese contro Carrarese, Pisa contro Palermo, Sampdoria contro Reggiana, Sassuolo contro Cesena, e Spezia contro Frosinone, tutte trasmesse su DAZN. La domenica 25 agosto 2024, alle 20:30, si affronteranno Catanzaro e Juve Stabia e Mantova contro Cosenza, entrambe le gare saranno visibili esclusivamente su DAZN.

3ª GIORNATA

Martedì 27 agosto 2024, alle 20:30, si giocheranno le seguenti partite: Bari contro Sassuolo, Carrarese contro Südtirol, Cittadella contro Pisa, Cremonese contro Palermo, Frosinone contro Modena, Reggiana contro Brescia, e Salernitana contro Sampdoria, tutte in esclusiva su DAZN. Il mercoledì 28 agosto 2024, alle 20:30, le gare saranno Cesena contro Catanzaro, Cosenza contro Spezia e Juve Stabia contro Mantova, trasmesse esclusivamente su DAZN.

4ª GIORNATA

Sabato 31 agosto 2024, alle 18:00, Sampdoria giocherà contro Bari, e alle 20:30 si svolgeranno le partite: Modena contro Cittadella, Pisa contro Reggiana, Sassuolo contro Cremonese, e Südtirol contro Brescia, tutte in esclusiva su DAZN. La domenica 1° settembre 2024, alle 20:30, le partite saranno: Catanzaro contro Carrarese, Frosinone contro Juve Stabia, Mantova contro Salernitana, Palermo contro Cosenza, e Spezia contro Cesena, tutte trasmesse esclusivamente su DAZN.

5ª GIORNATA

Venerdì 13 settembre 2024, alle 20:30, Cesena affronterà Modena, in esclusiva su DAZN. Il sabato 14 settembre 2024, alle 15:00, si giocheranno le seguenti partite: Bari contro Mantova, Brescia contro Frosinone, Cittadella contro Catanzaro, Cremonese contro Spezia, e Juve Stabia contro Palermo, tutte visibili esclusivamente su DAZN. La domenica 15 settembre 2024, alle 15:00, le partite saranno: Carrarese contro Sassuolo, Cosenza contro Sampdoria, Reggiana contro Südtirol, e Salernitana contro Pisa, tutte trasmesse in esclusiva su DAZN.

PROGRAMMA GARE 1ª - 5ª giornata

1a GIORNATA

Venerdì 16 agosto 2024 ore 20:30 BRESCIA - PALERMO ESCLUSIVA DAZN

Sabato 17 agosto 2024 ore 20:30 BARI – JUVE STABIA ESCLUSIVA DAZN

Sabato 17 agosto 2024 ore 20:30 PISA – SPEZIA ESCLUSIVA DAZN

Sabato 17 agosto 2024 ore 20:30 SALERNITANA – CITTADELLA ESCLUSIVA DAZN

Sabato 17 agosto 2024 ore 20:30 SÜDTIROL - MODENA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 18 agosto 2024 ore 20:30 CATANZARO – SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

Domenica 18 agosto 2024 ore 20:30 CESENA - CARRARESE ESCLUSIVA DAZN

Domenica 18 agosto 2024 ore 20:30 COSENZA – CREMONESE ESCLUSIVA DAZN

Domenica 18 agosto 2024 ore 20:30 FROSINONE - SAMPDORIA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 18 agosto 2024 ore 20:30 REGGIANA – MANTOVA ESCLUSIVA DAZN

2a GIORNATA

Venerdì 23 agosto 2024 ore 20:30 MODENA – BARI ESCLUSIVA DAZN

Sabato 24 agosto 2024 ore 19:30 SÜDTIROL - SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN

Sabato 24 agosto 2024 ore 20:30 BRESCIA - CITTADELLA ESCLUSIVA DAZN

Sabato 24 agosto 2024 ore 20:30 CREMONESE - CARRARESE ESCLUSIVA DAZN

Sabato 24 agosto 2024 ore 20:30 PISA - PALERMO ESCLUSIVA DAZN

Sabato 24 agosto 2024 ore 20:30 SAMPDORIA – REGGIANA ESCLUSIVA DAZN

Sabato 24 agosto 2024 ore 20:30 SASSUOLO – CESENA ESCLUSIVA DAZN

Sabato 24 agosto 2024 ore 20:30 SPEZIA – FROSINONE ESCLUSIVA DAZN

Domenica 25 agosto 2024 ore 20:30 CATANZARO – JUVE STABIA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 25 agosto 2024 ore 20:30 MANTOVA - COSENZA ESCLUSIVA DAZN

3a GIORNATA

Martedì 27 agosto 2024 ore 20:30 BARI - SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

Martedì 27 agosto 2024 ore 20:30 CARRARESE - SÜDTIROL ESCLUSIVA DAZN

Martedì 27 agosto 2024 ore 20:30 CITTADELLA - PISA ESCLUSIVA DAZN

Martedì 27 agosto 2024 ore 20:30 CREMONESE - PALERMO ESCLUSIVA DAZN

Martedì 27 agosto 2024 ore 20:30 FROSINONE - MODENA ESCLUSIVA DAZN

Martedì 27 agosto 2024 ore 20:30 REGGIANA – BRESCIA ESCLUSIVA DAZN

Martedì 27 agosto 2024 ore 20:30 SALERNITANA – SAMPDORIA ESCLUSIVA DAZN

Mercoledì 28 agosto 2024 ore 20:30 CESENA – CATANZARO ESCLUSIVA DAZN

Mercoledì 28 agosto 2024 ore 20:30 COSENZA - SPEZIA ESCLUSIVA DAZN

Mercoledì 28 agosto 2024 ore 20:30 JUVE STABIA - MANTOVA ESCLUSIVA DAZN

4a GIORNATA

Sabato 31 agosto 2024 ore 18:00 SAMPDORIA – BARI ESCLUSIVA DAZN

Sabato 31 agosto 2024 ore 20:30 MODENA - CITTADELLA ESCLUSIVA DAZN

Sabato 31 agosto 2024 ore 20:30 PISA - REGGIANA ESCLUSIVA DAZN

Sabato 31 agosto 2024 ore 20:30 SASSUOLO - CREMONESE ESCLUSIVA DAZN

Sabato 31 agosto 2024 ore 20:30 SÜDTIROL - BRESCIA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 1° settembre 2024 ore 20:30 CATANZARO - CARRARESE ESCLUSIVA DAZN

Domenica 1° settembre 2024 ore 20:30 FROSINONE – JUVE STABIA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 1° settembre 2024 ore 20:30 MANTOVA - SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 1° settembre 2024 ore 20:30 PALERMO – COSENZA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 1° settembre 2024 ore 20:30 SPEZIA - CESENA ESCLUSIVA DAZN

5a GIORNATA