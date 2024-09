Super Weekend DAZN: Juventus-Napoli, Derby di Milano e Nuovo Programma “DAZN Serie A Show”

È tutto pronto per il super weekend di big match in esclusiva su DAZN [attiva i primi 3 mesi a 19,99 euro]: dall’Allianz Stadium, con la sfida tra Juventus e Napoli sabato 21 settembre alle ore 18:00, fino a San Siro con il Derby di Milano,che andrà in scena domenica 22 settembre alle 20:45.

La magia di una delle sfide più importanti del calcio italiano, la sfida tra Inter e Milan, sarà raccontata da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, in una telecronaca che è pronta a regalare adrenalina, emozioni e grande spettacolo a tutti i tifosi.

Il racconto della stracittadina abbraccerà la nuova atmosfera “stadio-centrica” firmata DAZN e sarà arricchito con postazioni e telecamere dedicate per la diretta da San Siro: un’ora prima del fischio d’inizio, a partire dalle ore 19:45, Diletta Leotta sarà affiancata in campo dal contributo tecnico di Massimo Ambrosini e di Christian Vieri che fa ufficialmente il suo debutto come super ospite di DAZN, per accompagnare tutti gli appassionati nelle analisi pre-partita. Una serata che promette forti emozioni e che saprà senza dubbio accendere la passione dei tifosi con interviste ai protagonisti, nei pre e post partita.

E con il Derby della Madonnina, è pronto a debuttare anche “DAZN Serie A Show”, il nuovo programma live della domenica di DAZN condotto da Giorgia Rossi. L’appuntamento inaugurale, con partenza alle 22:30 circa nel post-partita del big match tra Inter e Milan, si prepara a rivoluzionare, arricchendole, le analisi del weekend calcistico di Serie A Enilive. In studio ci sarà spazio per commentare anche Juventus – Napoli, l’altro big match che accenderá il weekend calcistico su DAZN.

Questa domenica, presenti nel “centrocampo” virtuale dello stadio di DAZN insieme a Giorgia Rossi, anche Ciro Ferrara, Massimo Ambrosini e Christian Vieri per analizzare approfonditamente il match appena concluso, ripercorrere gli highlights della giornata calcistica e accendere il dibattito con esperienza e carisma.

Durante la stagione, “DAZN Serie A Show” porterà gli appassionati di calcio nel cuore dell’azione. Con una veste grafica completamente rinnovata e grazie all’uso di tecnologie avanzate, scenari immersivi e realtà aumentata, il nuovo studio virtuale di DAZN consentirà un'analisi coinvolgente dei momenti cruciali giocati in campo. Inoltre, l’immersività e l’interattività del format permetteranno agli spettatori di partecipare attivamente al racconto del match grazie a FanZone.

Tra atmosfere “stadio-centriche”, scenari immersivi, realtà aumentata e super ospiti, inizia il countdown per un weekend di grande calcio, tutto solo su DAZN.