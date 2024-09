Bitpanda diventa partner Crypto ufficiale di DAZN con una partnership multimercato

DAZN, la piattaforma globale di intrattenimento sportivo, e Bitpanda, leader del mercato europeo, hanno annunciato una partnership multi-mercato. La collaborazione mediatica si estende a Germania, Austria, Svizzera, Italia e Francia e prevede posizionamenti pubblicitari ad alto raggio e presentazioni nei campionati e nelle competizioni europee più importanti che DAZN trasmette ai fan di questi Paesi.

In qualità di partner ufficiale di DAZN per la criptovaluta, Bitpanda utilizzerà formati pubblicitari innovativi come spot dei presentatori, presentazioni dell'intervallo e replay sponsorizzati, per rafforzare la sua presenza in Europa come leader di mercato della regione.

Bitpanda investe nello sport in tutta Europa - Con questa partnership, due aziende visionarie e innovative uniscono le forze per rivoluzionare i rispettivi settori. Bitpanda ha già collaborato con successo con importanti marchi sportivi, tra cui FC Bayern Monaco, AC Milan e NFL. Inoltre, Bitpanda ha recentemente annunciato partnership con i tennisti Dominic Thiem e Stanislas Wawrinka e con il giocatore di rugby Antoine Dupont. Queste iniziative fanno parte di una strategia globale volta ad aumentare significativamente la consapevolezza del marchio e a raggiungere un pubblico più ampio.

Partnership multimercato in Germania, Austria, Svizzera, Italia e Francia - Nella regione DACH, Bitpanda assumerà formati pubblicitari di primo piano, come la presentazione dell'intervallo durante la copertura della Bundesliga di DAZN, mentre la UEFA Champions League sarà caratterizzata da posizionamenti esclusivi nell'ambiente premium del nuovo e più emozionante formato della competizione. In Italia e in Francia, l'azienda viennese utilizzerà spazi pubblicitari curati per i rispettivi campionati Serie A e Ligue 1 McDonald's. Recentemente, DAZN ha acquisito la maggior parte dei diritti di trasmissione in diretta della Ligue 1 McDonald's francese e offre le produzioni ufficiali in diretta delle partite italiane agli spettatori di Germania, Austria e Svizzera.

Haruka Gruber, SVP Media di DAZN DACH, ha dichiarato:

“Questa partnership cross-market è una testimonianza della forza unica che DAZN offre come destinazione sportiva globale per eccellenza per i brand che vogliono partecipare a eventi sportivi premium e di grande portata. Siamo orgogliosi di aver acquisito Bitpanda come nuovo partner, che vanta già una vasta rete nel settore dello sport”.

Maik Brodowski, direttore commerciale per l'Europa di Bitpanda, ha aggiunto:

“Quest'anno ci siamo già assicurati partnership di alto profilo con l'FC Bayern Monaco, l'AC Milan, la NFL e molti altri. Ora, con DAZN, abbiamo al nostro fianco la piattaforma sportiva di più ampio respiro per aumentare ulteriormente la notorietà del nostro marchio. Il nostro obiettivo è chiaro: costruire una presenza imperdibile in tutti i nostri mercati principali. DAZN è il partner perfetto per aiutarci a raggiungere questo obiettivo”.

DAZN è la casa della NFL e del Game Pass - Bitpanda diventa il principale presentatore delle trasmissioni NFL in diretta . DAZN è anche la sede a lungo termine della NFL in Germania, Austria e Svizzera, fornendo la più completa copertura live della NFL del campionato di football nordamericano, che ha recentemente dato il via alla sua 105a stagione. DAZN è anche il distributore esclusivo a livello mondiale di NFL Game Pass, diventando così la destinazione numero uno per gli appassionati di football in Italia e Francia. In qualità di partner ufficiale della NFL, Bitpanda sarà il principale presentatore delle trasmissioni NFL in tutti questi Paesi, sia all'interno del Game Pass che nelle altre trasmissioni live di DAZN.