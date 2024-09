Serie B 2024/25 - Diretta Esclusiva DAZN 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Per la sesta giornata di Serie BKT, Dazn annuncia che il match Spezia-Carrarese, in programma domenica 22 settembre alle 15.00, la partita vedrà lo Spezia cercare il ritorno alla vittoria dopo il pareggio con la Cremonese di sabato scorso, mentre la squadra allenata da Antonio Calabro andrà alla ricerca dei 3 punti dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Sassuolo.

Gli appassionati della Serie BKT avranno così la possibilità di seguire il match anche in modalità gratuita e commentare live con la community di tifosi le azioni dei giocatori in campo grazie alla funzionalità di DAZN FanZone, che permette di condividere messaggi, emoticon, sticker, GIF, e partecipare a sondaggi dedicati. Per chi non è già abbonato a DAZN, basterà andare su www.dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

La Serie BKT è disponibile con diversi pacchetti di abbonamenti su DAZN. Clicca QUI per saperne di più.

Gli appassionati della Serie BKT avranno così la possibilità di seguire il match anche in modalità gratuita e commentare live con la community di tifosi le azioni dei giocatori in campo grazie alla funzionalità di DAZN FanZone che permette di condividere messaggi, emoticon, sticker, GIF, e partecipare a sondaggi dedicati. Per chi non è già abbonato a DAZN, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Con l’acquisizione dei diritti della Serie BKT, DAZN trasmetterà tutte le 390 partite del ‘Campionato degli italiani’, inclusi i playoff e playout, tenendo incollati allo schermo i tifosi fino alle ultime sfide che vedranno la propria squadra impegnata a lottare per restare in B o approdare nella massima serie.

“La Serie BKT rappresenta un diritto strategico per l’offerta di DAZN in Italia. Con il rinnovo dei diritti fino al 2027, e un investimento proposto per il nuovo triennio in crescita rispetto a quello passato, consolidiamo un percorso iniziato nel 2018 e una collaborazione con la Lega Serie B che ci porterà a inaugurare un nuovo ciclo con l’obiettivo di coinvolgere ancora più tifosi. Dalla prossima stagione andremo a commercializzare le partite della Serie BKT diversificando ulteriormente quanto proposto ad oggi, includendole all’interno del nuovo pacchetto Goal Pass dedicato al calcio, per regalare agli appassionati il grande spettacolo del calcio italiano ed internazionale”, commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

“La partnership con DAZN - sottolinea il Presidente della Lega B Mauro Balata – è una buona notizia perché consentirà ai tifosi di seguire sempre la propria squadra e al nostro campionato di continuare a essere la vetrina di spettacolo e di talenti al servizio del sistema calcio italiano. L’impegno di DAZN, ancora più importante rispetto allo scorso triennio, dimostra quanto è apprezzata e seguita la Serie BKT. Ringrazio i club, gli organi statutari e la struttura della Lega per il risultato raggiunto, tutt’altro che banale in un momento in cui, senza alcuna tutela da parte degli organi che ci rappresentano, le maxi-competizioni internazionali erodono risorse ai tornei domestici anche attraverso i diritti televisivi”.

Col nuovo pacchetto Goal Pass, [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] disponibile in diverse formule – circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione); 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato; 19,99 euro con pagamento mensile -, oltre a tutte le partite della Serie BKT, i tifosi avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, tutta la LaLiga EASports, il meglio della Liga Portugal Betclic e l’UEFA Women's Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 6a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25.

La sesta giornata della Serie BKT 2024 si apre venerdì 20 settembre con una sfida attesissima tra Catanzaro e Cremonese, in programma alle 20:30 e trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Il match, che si terrà allo stadio Nicola Ceravolo, vedrà i padroni di casa affrontare una Cremonese ambiziosa guidata da Stroppa. È una partita che promette grande spettacolo, soprattutto dopo il pareggio delle due sfide qui l'anno scorso, compresa l'andata della semifinale playoff. Dario Mastroianni sarà alla telecronaca di questo incontro che rappresenta uno dei match di cartello del weekend. Entrambe le formazioni stanno crescendo, e il calendario le mette l'una contro l'altra in un momento cruciale della stagione. Dopo cinque giornate, la Serie BKT ha già regalato colpi di scena: in vetta c'è il Pisa di Inzaghi con 11 punti, seguito da Brescia, Spezia e Südtirol a quota 9. Faticano alcune big, ma nell'ultimo turno alcune sono sembrate in ripresa, anche se non tutte.

Sabato 21 settembre sarà un giorno ricco di partite, e alle 15:00 torna "Zona Serie BKT", in diretta esclusiva su DAZN con Alessandro Iori che seguirà minuto per minuto tutte le emozioni e i gol della giornata. Tra i match principali, sempre alle 15:00, spicca il confronto tra Cosenza e Sassuolo, seguito da Marco Calabresi. Dopo un inizio di campionato poco brillante, i neroverdi di Grosso cercano il riscatto al San Vito-Luigi Marulla contro i Lupi di Alvini, che provengono da tre risultati utili consecutivi. DAZN offrirà anche la sfida al Renzo Barbera di Palermo, dove i rosanero ospitano il Cesena dell'ex Mignani. Il Palermo, reduce dalla vittoria esterna sul campo della Juve Stabia, scenderà in campo con il lutto al braccio per la scomparsa di Salvatore Schillaci, ricordato anche con la camera ardente allestita durante la settimana nello stadio. Ricky Buscaglia sarà alla telecronaca di questa partita carica di passione.

Sempre alle 15:00, la capolista Pisa, entusiasmata dall'ottimo inizio di stagione con 11 punti, ospiterà il Brescia secondo in classifica all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Il Brescia, che ha appena vinto per 4-0 contro il Frosinone, arriva a questa sfida con il morale alle stelle. Giorgio Basile seguirà l'incontro in diretta esclusiva su DAZN. In contemporanea, ci sarà la sfida tra Reggiana e Salernitana al Mapei Stadium, trasmessa sempre da DAZN con la telecronaca di Orazio Accomando. Entrambe le squadre arrivano da due sconfitte consecutive e questo match rappresenta un crocevia fondamentale per le loro ambizioni stagionali.

Al Ferraris, la Sampdoria, fanalino di coda con soli due punti, affronterà il Südtirol, squadra insidiosa, in un incontro raccontato da Edoardo Testoni in diretta esclusiva su DAZN. Il nuovo tecnico dei blucerchiati, Andrea Sottil, dovrà trovare una soluzione dopo l'esordio complicato contro il Bari. Infine, alle 18:00, si chiuderà il sabato di calcio con la sfida tra Modena e Juve Stabia al Braglia. Lorenzo Del Papa seguirà l'incontro in diretta esclusiva su DAZN, con i campani neopromossi ancora imbattuti nelle prime tre trasferte stagionali.

Domenica 22 settembre, alle 15:00, tornerà "Zona Serie BKT", sempre in diretta esclusiva su DAZN con Alessandro Iori a commentare le ultime partite della giornata. Al Benito Stirpe, il Frosinone, ancora a secco di vittorie con due pareggi e tre sconfitte, ospiterà il Bari, reduce da tre risultati utili di fila. Riccardo Mancini sarà alla telecronaca di questo match, anch'esso in diretta esclusiva su DAZN. Contemporaneamente, il Mantova sfiderà il Cittadella al Danilo Martelli, con Luca Sgarbi alla telecronaca. I biancorossi di Possanzini, con due vittorie nelle prime due partite casalinghe, cercheranno il terzo successo consecutivo, mentre il Cittadella ha già dimostrato di essere pericoloso in trasferta. Lo Spezia, invece, ospiterà la Carrarese nel derby toscano al Picco, con Giovanni Marrucci alla telecronaca. DAZN trasmetterà gratuitamente questa partita per tutti gli utenti registrati. Lo Spezia di D'Angelo ha reso il proprio stadio un fortino e cercherà di mantenere l'imbattibilità casalinga contro la neopromossa Carrarese, che ha ottenuto solo una vittoria in cinque partite.

VENERDI 20 SETTEMBRE 2024

ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Catanzaro vs Cremonese (diretta esclusiva)

Telecronaca: Dario Mastroianni La sesta giornata in cadetteria parte dal Nicola Ceravolo dove i padroni di casa ricevono l'ambiziosa Cremonese di Stroppa in un match che promette scintille in campo come nell'andata della semifinale playoff della scorsa stagione. Le due sfide qui l'anno scorso sono terminate in parità: chi vincerà ora? Segui la Serie BKT su DAZN!

SABATO 21 SETTEMBRE 2024

ore 15:00 Serie B 6a Giornata: Zona SerieBKT (diretta esclusiva)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata. ore 15:00 Serie B 6a Giornata: Cosenza vs Sassuolo (diretta esclusiva)

Telecronaca: Marco Calabresi

Seconda trasferta consecutiva in campionato per i neroverdi di Grosso che fanno visita ai Lupi di Alvini al San Vito-Luigi Marulla per provare a svoltare dopo un inizio di campionato tutt'altro che esaltante. Per i calabresi secondo avversario di lusso davanti al proprio pubblico dopo la Samp: chi vincerà?



Telecronaca: Marco Calabresi Seconda trasferta consecutiva in campionato per i neroverdi di Grosso che fanno visita ai Lupi di Alvini al San Vito-Luigi Marulla per provare a svoltare dopo un inizio di campionato tutt'altro che esaltante. Per i calabresi secondo avversario di lusso davanti al proprio pubblico dopo la Samp: chi vincerà? ore 15:00 Serie B 6a Giornata: Palermo vs Cesena (diretta esclusiva)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Sabato di passione al Renzo Barbera dove i rosanero, allenati da Dionisi, nel ricordo di Totò Schillaci, cercano il primo successo interno stagionale. Avversario di turno l'ostico Cesena di Mignani che nelle prime due partite lontano da casa ha raccolto tanti consensi ma zero punti: chi la spunterà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia Sabato di passione al Renzo Barbera dove i rosanero, allenati da Dionisi, nel ricordo di Totò Schillaci, cercano il primo successo interno stagionale. Avversario di turno l'ostico Cesena di Mignani che nelle prime due partite lontano da casa ha raccolto tanti consensi ma zero punti: chi la spunterà? ore 15:00 Serie B 6a Giornata: Pisa vs Brescia (diretta esclusiva)

Telecronaca: Giorgio Basile

Il campionato è appena cominciato ma le prime prestazione dei nerazzurri di Pippo Inzaghi hanno entusiasmato i tifosi. All'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani i toscani hanno raccolto sette punti in tre partite e ora ospitano il Brescia di Maran che già dai nastri di partenza ha in dote ambizioni di alta classifica: chi vincerà?



Telecronaca: Giorgio Basile Il campionato è appena cominciato ma le prime prestazione dei nerazzurri di Pippo Inzaghi hanno entusiasmato i tifosi. All'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani i toscani hanno raccolto sette punti in tre partite e ora ospitano il Brescia di Maran che già dai nastri di partenza ha in dote ambizioni di alta classifica: chi vincerà? ore 15:00 Serie B 6a Giornata: Reggiana vs Salernitana (diretta esclusiva)

Telecronaca: Orazio Accomando

Due sconfitte nelle prime due uscite stagionali lontano dall'Arechi per la Salernitana di Martusciello che al MAPEI Stadium, contro i granata di Viali, sono già davanti a un primo crocevia stagionale, tra svoltare o prepararsi a una stagione di battaglia. Come finirà?



Telecronaca: Orazio Accomando Due sconfitte nelle prime due uscite stagionali lontano dall'Arechi per la Salernitana di Martusciello che al MAPEI Stadium, contro i granata di Viali, sono già davanti a un primo crocevia stagionale, tra svoltare o prepararsi a una stagione di battaglia. Come finirà? ore 15:00 Serie B 6a Giornata: Sampdoria vs Sudtirol (diretta esclusiva)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Il battesimo contro il Bari alla prima panchina in blucerchiato è stato di fuoco per il nuovo tecnico Andrea Sottil che torna al Ferraris per sfidare il sempre ostico Südtirol. L'inizio di campionato dei genovesi è stato col freno a mano tirato, ma il tempo per recuperare c'è e la voglia di risalire è tanta. La squadra di Valente però sa come farsi rispettare: chi vincerà?



Telecronaca: Edoardo Testoni Il battesimo contro il Bari alla prima panchina in blucerchiato è stato di fuoco per il nuovo tecnico Andrea Sottil che torna al Ferraris per sfidare il sempre ostico Südtirol. L'inizio di campionato dei genovesi è stato col freno a mano tirato, ma il tempo per recuperare c'è e la voglia di risalire è tanta. La squadra di Valente però sa come farsi rispettare: chi vincerà? ore 18:00 Serie B 6a Giornata: Modena vs Juve Stabia (diretta esclusiva)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Il Braglia è pronto ad accogliere una sfida di alto livello tra due squadre, quella di Bisoli e di Pagliuca, partite senza i riflettori puntati addosso ma che sul campo hanno fatto vedere ottime cose. I campani da neopromossi sono rimasti imbattuti nelle prime tre trasferte stagionali: come finirà a Modena?

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2024

ore 15:00 Serie B 6a Giornata: Zona SerieBKT (diretta esclusiva)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata. ore 15:00 Serie B 6a Giornata: Frosinone vs Bari (diretta esclusiva)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Al Benito Stirpe è tempo di sfide affascinanti. Ad affrontare i gialloblù di Vivarini arriva il Bari, ma nei novanta minuti in campo si sfidano due squadre che hanno già un forte bisogno di punti per raddrizzare un inizio di campionato deludente. Chi vincerà?



Telecronaca: Riccardo Mancini Al Benito Stirpe è tempo di sfide affascinanti. Ad affrontare i gialloblù di Vivarini arriva il Bari, ma nei novanta minuti in campo si sfidano due squadre che hanno già un forte bisogno di punti per raddrizzare un inizio di campionato deludente. Chi vincerà? ore 15:00 Serie B 6a Giornata: Mantova vs Cittadella (diretta esclusiva)

Telecronaca: Luca Sgarbi

Due partite al Danilo Martelli e due vittorie. I biancorossi di Possanzini hanno iniziato al meglio l'avventura da neopromossa in cadetteria e per completare il famoso detto "non c'è due senza tre" l'esame è di quelli ostici. In una trasferta di pochi chilometri arriva il Cittadella di Gorini che nelle prime gare lontano da casa ha già raccolto sei punti: come finirà?



Telecronaca: Luca Sgarbi Due partite al Danilo Martelli e due vittorie. I biancorossi di Possanzini hanno iniziato al meglio l'avventura da neopromossa in cadetteria e per completare il famoso detto "non c'è due senza tre" l'esame è di quelli ostici. In una trasferta di pochi chilometri arriva il Cittadella di Gorini che nelle prime gare lontano da casa ha già raccolto sei punti: come finirà? ore 15:00 Serie B 6a Giornata: Spezia vs Carrarese (diretta esclusiva)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Giovanni Marrucci

Due vittorie nelle prime due partite casalinghe e il Picco è tornato a diventare un fattore per l'ambizioso Spezia di D'Angelo. Per la terza gara interna è tempo di derby con la neopromossa Carrarese di Calabro che vuole regalare una grande gioia ai propri tifosi: chi la spunterà?

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog