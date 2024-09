Serie B 2024/25 - Diretta Esclusiva DAZN 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Per la settima giornata di Serie BKT, Dazn annuncia che il match Cesena-Mantova, in programma domenica 29 settembre alle 15.00, sarà trasmesso in modalità gratuita. La partita vedrà la squadra di casa cercare la vittoria dopo i pareggi contro Palermo e Modena mentre il Mantova proverà a inaugurare una fila di vittorie dopo aver conquistato i 3 punti contro il Cittadella domenica scorsa.

Gli appassionati della Serie BKT avranno così la possibilità di seguire il match anche in modalità gratuita e commentare live con la community di tifosi le azioni dei giocatori in campo grazie alla funzionalità di DAZN FanZone, che permette di condividere messaggi, emoticon, sticker, GIF, e partecipare a sondaggi dedicati. Per chi non è già abbonato a DAZN, basterà andare su www.dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

La Serie BKT è disponibile con diversi pacchetti di abbonamenti su DAZN. Clicca QUI per saperne di più.

Con l’acquisizione dei diritti della Serie BKT, DAZN trasmetterà tutte le 390 partite del ‘Campionato degli italiani’, inclusi i playoff e playout, tenendo incollati allo schermo i tifosi fino alle ultime sfide che vedranno la propria squadra impegnata a lottare per restare in B o approdare nella massima serie.

“La Serie BKT rappresenta un diritto strategico per l’offerta di DAZN in Italia. Con il rinnovo dei diritti fino al 2027, e un investimento proposto per il nuovo triennio in crescita rispetto a quello passato, consolidiamo un percorso iniziato nel 2018 e una collaborazione con la Lega Serie B che ci porterà a inaugurare un nuovo ciclo con l’obiettivo di coinvolgere ancora più tifosi. Dalla prossima stagione andremo a commercializzare le partite della Serie BKT diversificando ulteriormente quanto proposto ad oggi, includendole all’interno del nuovo pacchetto Goal Pass dedicato al calcio, per regalare agli appassionati il grande spettacolo del calcio italiano ed internazionale”, commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

“La partnership con DAZN - sottolinea il Presidente della Lega B Mauro Balata – è una buona notizia perché consentirà ai tifosi di seguire sempre la propria squadra e al nostro campionato di continuare a essere la vetrina di spettacolo e di talenti al servizio del sistema calcio italiano. L’impegno di DAZN, ancora più importante rispetto allo scorso triennio, dimostra quanto è apprezzata e seguita la Serie BKT. Ringrazio i club, gli organi statutari e la struttura della Lega per il risultato raggiunto, tutt’altro che banale in un momento in cui, senza alcuna tutela da parte degli organi che ci rappresentano, le maxi-competizioni internazionali erodono risorse ai tornei domestici anche attraverso i diritti televisivi”.

Col nuovo pacchetto Goal Pass, [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] disponibile in diverse formule – circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione); 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato; 19,99 euro con pagamento mensile -, oltre a tutte le partite della Serie BKT, i tifosi avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, tutta la LaLiga EASports, il meglio della Liga Portugal Betclic e l’UEFA Women's Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 7a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



Il weekend di Serie B si apre venerdì 27 settembre alle 20:30 con il match tra Cittadella e Frosinone, in diretta esclusiva con telecronaca di Orazio Accomando. Al Tombolato, il Cittadella, che non segna da due partite, cercherà di ritrovare la via della rete contro un Frosinone che ha bisogno di riscattarsi dopo un avvio di campionato deludente, con soli tre punti nelle prime sei giornate. I veneti hanno un ottimo precedente in casa, avendo vinto le ultime tre sfide contro i ciociari senza subire gol, e questo incontro potrebbe rappresentare un'opportunità cruciale per entrambe le squadre di dare slancio alle loro ambizioni.

Sabato 28 settembre, il programma inizia con "Zona Serie BKT" alle 15:00, dove il moderatore Alessandro Iori guiderà i telespettatori attraverso tutte le emozioni della giornata, assicurando che non venga persa neanche un’emozione o un gol. Sempre alle 15:00, il Bari ospita il Cosenza al San Nicola, con telecronaca di Lorenzo Del Papa. I pugliesi, in cerca di conferme dopo un buon avvio, affronteranno una squadra in difficoltà, reduce da due sconfitte consecutive. Questo incontro rappresenta un'opportunità importante per il Bari di consolidare il proprio posto nelle zone alte della classifica, mentre il Cosenza cercherà di ottenere punti vitali per la propria salvezza.

Contemporaneamente, Carrarese e Reggiana si sfideranno, con telecronaca di Giorgio Basile, con entrambe le squadre che hanno mostrato segni di difficoltà nelle prime partite di campionato. Gli ultimi tre scontri diretti sono terminati in pareggio, il che rende questo match particolarmente incerto. La vittoria potrebbe essere fondamentale per entrambe, non solo per la classifica, ma anche per il morale. In un'altra sfida interessante, il Sassuolo incontrerà lo Spezia, con telecronaca di Riccardo Mancini, con entrambi i club che puntano alla promozione. Le due squadre hanno dimostrato di avere potenziale e la partita al Mapei Stadium promette di essere combattuta, con i liguri che cercano di mantenere la loro imbattibilità.

La giornata prosegue domenica 29 settembre con un altro episodio di "Zona Serie BKT", nuovamente moderato da Alessandro Iori. Le emozioni continueranno con il match tra Cesena e Mantova, con telecronaca di Luca Sgarbi, dove i bianconeri, galvanizzati dal successo in Coppa Italia, cercheranno di confermarsi al Dino Manuzzi. Il Mantova, d'altro canto, tenterà di superare il proprio mal di trasferta e raccogliere punti importanti. Sempre alle 15:00, la Juve Stabia sfiderà il Pisa, con telecronaca di Giovanni Marrucci, in un match cruciale per entrambe le squadre. Se la Juve Stabia è reduce da due ko consecutivi, il Pisa, capolista e imbattuto, cerca di allungare ulteriormente il proprio vantaggio. Questa partita rappresenta un'opportunità per la Juve Stabia di rialzarsi e per il Pisa di dimostrare la propria forza.

In un altro scontro alle 15:00, la Salernitana ospita il Catanzaro, con telecronaca di Dario Mastroianni, in una partita che si preannuncia intensa, dato che entrambe le squadre hanno avuto un avvio al di sotto delle aspettative e sono pronte a lottare per i tre punti. Il lunedì sera, la settima giornata si concluderà con due posticipi: alle 19:30, il Sudtirol riceve il Palermo, con telecronaca di Edoardo Testoni, e alle 20:30 il derby lombardo tra Brescia e Cremonese chiuderà la settimana, con telecronaca di Ricky Buscaglia. Questi match sono attesi con grande interesse, soprattutto per il Brescia, che spera di continuare il trend positivo con Gabriele Moncini in ottima forma.

VENERDI 27 SETTEMBRE 2024

ore 20:30 Serie B 7a Giornata: Cittadella vs Frosinone (diretta esclusiva)

Telecronaca: Orazio Accomando

La settima giornata scatta dal Tombolato di Cittadella con un match che potrebbe testare le ambizioni della squadra di Gorini. Di fronte ci sarà il Frosinone di Vivarini, autore di un avvio di campionato non esaltante. I veneti hanno vinto gli ultimi 3 precedenti casalinghi senza subire reti, come finirà?

SABATO 28 SETTEMBRE 2024

ore 15:00 Serie B 7a Giornata: Zona SerieBKT (diretta esclusiva)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



ore 15:00 Serie B 7a Giornata: Bari vs Cosenza (diretta esclusiva)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Appuntamento al San Nicola dove il Bari ospita il Cosenza di Massimiliano Alvini. Entrambe cercano la vittoria per rilanciarsi in campionato: chi avrà la meglio?



ore 15:00 Serie B 7a Giornata: Carrarese vs Reggiana (diretta esclusiva)

Telecronaca: Giorgio Basile

Gli ultimi 3 scontri diretti tra Carrarese e Reggiana sono tutti finiti in parità: riuscirà una delle due a spuntarla questa volta?



ore 15:00 Serie B 7a Giornata: Sassuolo vs Spezia (diretta esclusiva)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Tra le sfide più interessanti del weekend di Serie BKT troviamo sicuramente Sassuolo-Spezia. Entrambe le squadre hanno l'obiettivo promozione e hanno dimostrato di avere il potenziale per raggiungerlo: chi avrà la meglio al Mapei Stadium?

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024

ore 15:00 Serie B 7a Giornata: Zona SerieBKT (diretta esclusiva)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



ore 15:00 Serie B 7a Giornata: Cesena vs Mantova (diretta esclusiva)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Luca Sgarbi

Al Dino Manuzzi il Cesena, reduce dalla sfida di Coppa Italia a Pisa, ospita il Mantova di Davide Possanzini. L'ultimo incrocio in Serie B risale addirittura al 2010: chi conquisterà i 3 punti?



ore 15:00 Serie B 7a Giornata: Juve Stabia vs Pisa (diretta esclusiva)

Telecronaca: Giovanni Marrucci

Sia Juve Stabia che Pisa sono partite con il piede giusto in campionato, ottenendo un buon bottino nelle prime uscite. Al Romeo Menti si preannuncia una sfida affascinante, con la squadra di Filippo Inzaghi a cercare di imporre il proprio gioco: come finirà?



ore 15:00 Serie B 7a Giornata: Modena vs Sampdoria (diretta esclusiva)

Telecronaca: Marco Calabresi

La partenza negativa in campionato ha costretto la Sampdoria a cambiare guida tecnica, con il passaggio di testimone da Pirlo a Sottil. Quest'ultimo è già chiamato a colmare il gap con la zona playoff: riusciranno i blucerchiati ad espugnare il campo del Modena?



ore 15:00 Serie B 7a Giornata: Salernitana vs Catanzaro (diretta esclusiva)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Appuntamento all'Arechi dove la Salernitana attende il Catanzaro di Fabio Caserta. I padroni di casa devono sicuramente mettere a posto la fase difensiva per poter puntare alla promozione: chi otterrà i 3 punti?

LUNEDI 30 SETTEMBRE 2024

ore 19:30 Serie B 7a Giornata: Sudtirol vs Palermo (diretta esclusiva)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Appuntamento al Druso per uno dei due posticipi del lunedì. Nella passata stagione i rosanero riuscirono a vincere contro il Südtirol sia all'andata che al ritorno: come finirà questa volta?



ore 20:30 Serie B 7a Giornata: Brescia vs Cremonese (diretta esclusiva)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Il derby lombardo tra Brescia e Cremonese chiude la settima giornata di Serie B. Entrambe le squadre hanno approcciato discretamente al campionato e sono sicuramente tra le principali candidate per raggiungere almeno la zona playoff: chi avrà la meglio?

