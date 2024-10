Serie B 2024/25 - Diretta Esclusiva DAZN 8a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La partita tra Sampdoria e Juve Stabia, primo match dell’ottava giornata di campionato di Serie BKT, sarà trasmessa da DAZN anche in modalità gratuita. In programma venerdì 4 ottobre alle 20.30, la partita vedrà i blucerchiati cercare la terza vittoria consecutiva dopo quelle conquistate contro Modena e Südtirol. Alla ricerca dei tre punti anche la squadra allenata da Guido Pagliuca che nello scorso turno di campionato ha battuto il Pisa 2-0. Samp e Juve Stabia, a soli 3 punti di distanza in una classifica sempre più corta, promettono di regalare ai tifosi quelle imprevedibili emozioni che la Serie BKT sa offrire.

Gli appassionati della Serie BKT avranno così la possibilità di seguire il match anche in modalità gratuita e commentare live con la community di tifosi le azioni dei giocatori in campo grazie alla funzionalità di DAZN FanZone, che permette di condividere messaggi, emoticon, sticker, GIF, e partecipare a sondaggi dedicati. Per chi non è già abbonato a DAZN, basterà andare su www.dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

La Serie BKT è disponibile con diversi pacchetti di abbonamenti su DAZN. Clicca QUI per saperne di più.

Con l’acquisizione dei diritti della Serie BKT, DAZN trasmetterà tutte le 390 partite del ‘Campionato degli italiani’, inclusi i playoff e playout, tenendo incollati allo schermo i tifosi fino alle ultime sfide che vedranno la propria squadra impegnata a lottare per restare in B o approdare nella massima serie.

“La Serie BKT rappresenta un diritto strategico per l’offerta di DAZN in Italia. Con il rinnovo dei diritti fino al 2027, e un investimento proposto per il nuovo triennio in crescita rispetto a quello passato, consolidiamo un percorso iniziato nel 2018 e una collaborazione con la Lega Serie B che ci porterà a inaugurare un nuovo ciclo con l’obiettivo di coinvolgere ancora più tifosi. Dalla prossima stagione andremo a commercializzare le partite della Serie BKT diversificando ulteriormente quanto proposto ad oggi, includendole all’interno del nuovo pacchetto Goal Pass dedicato al calcio, per regalare agli appassionati il grande spettacolo del calcio italiano ed internazionale”, commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

“La partnership con DAZN - sottolinea il Presidente della Lega B Mauro Balata – è una buona notizia perché consentirà ai tifosi di seguire sempre la propria squadra e al nostro campionato di continuare a essere la vetrina di spettacolo e di talenti al servizio del sistema calcio italiano. L’impegno di DAZN, ancora più importante rispetto allo scorso triennio, dimostra quanto è apprezzata e seguita la Serie BKT. Ringrazio i club, gli organi statutari e la struttura della Lega per il risultato raggiunto, tutt’altro che banale in un momento in cui, senza alcuna tutela da parte degli organi che ci rappresentano, le maxi-competizioni internazionali erodono risorse ai tornei domestici anche attraverso i diritti televisivi”.

Col nuovo pacchetto Goal Pass, [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] disponibile in diverse formule – circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione); 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato; 19,99 euro con pagamento mensile -, oltre a tutte le partite della Serie BKT, i tifosi avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, tutta la LaLiga EASports, il meglio della Liga Portugal Betclic e l’UEFA Women's Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 8a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



Il weekend di Serie B si apre venerdì 4 ottobre con il match tra Sampdoria e Juve Stabia, in diretta esclusiva su DAZN alle 20:30, con la telecronaca di Edoardo Testoni. La partita sarà visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com. I blucerchiati, sotto la guida di Andrea Sottil, cercano la terza vittoria consecutiva in campionato dopo i successi contro Modena e Südtirol. La Juve Stabia di Pagliuca, reduce da una vittoria contro il Pisa, rappresenta un ostacolo importante. Nei tre precedenti tra le due squadre si registra un perfetto equilibrio con una vittoria a testa e un pareggio. Questa sfida si preannuncia aperta a ogni risultato: chi sarà decisivo in questo anticipo del venerdì sera al Ferraris?

Sabato 5 ottobre, alle 15:00, il palinsesto prosegue con "Zona Serie BKT", moderato da Alessandro Iori, dove i telespettatori non perderanno nemmeno un'emozione della giornata. La prima partita vede il Frosinone affrontare la Carrarese al Benito Stirpe, con la telecronaca di Ricky Buscaglia. I ciociari, sbloccati dopo un inizio difficile, vogliono confermare il loro risveglio contro una Carrarese neopromossa e ancora a caccia di punti per uscire dalla zona retrocessione. L'ultimo confronto diretto tra le due squadre risale al 2019 in Coppa Italia, con il Frosinone che si impose sui toscani. Come finirà questa volta? Sempre alle 15:00, il Pisa, attuale capolista, riceve il Cesena all'Arena Garibaldi, con telecronaca di Marco Calabresi. Dopo aver recentemente eliminato i toscani dalla Coppa Italia, il Cesena cercherà di ripetersi anche in campionato. Particolarmente interessante la sfida tra i due bomber Bonfanti e Shpendi, entrambi a 4 reti e in lotta per la vetta della classifica cannonieri. Nello stesso orario, il Sassuolo di Fabio Grosso sfida il Cittadella al Mapei Stadium, con telecronaca di Riccardo Mancini. Il Sassuolo, fermato sul pari dallo Spezia nell’ultima giornata, punta a tornare alla vittoria per non perdere terreno nella corsa alla promozione. Il Cittadella, dopo due sconfitte consecutive, proverà a rialzarsi contro una delle squadre più ambiziose del torneo. Al Picco di La Spezia, lo Spezia ospita la Reggiana, con telecronaca di Dario Mastroianni. Gli spezzini, ancora imbattuti in campionato, vogliono continuare la loro marcia verso i piani alti della classifica. La Reggiana, invece, proverà a ripetere l'impresa dello scorso anno, quando riuscì a espugnare il fortino ligure.

Domenica 6 ottobre, sempre alle 15:00, "Zona Serie BKT" tornerà per coprire tutte le emozioni delle gare. Il Catanzaro affronterà il Modena al Nicola Ceravolo, con la telecronaca di Giorgio Basile. I giallorossi vogliono riscattare un avvio di campionato sottotono e interrompere una serie di risultati altalenanti, mentre il Modena, che nella passata stagione vinse in pieno recupero, cerca continuità. Il Cosenza ospita il Südtirol al San Vito-Luigi Marulla, con telecronaca di Andrea Calogero. Dopo due sconfitte consecutive, gli altoatesini cercheranno di risalire la china, ma i padroni di casa faranno di tutto per confermare la loro forza nelle gare interne. A Cremona, la Cremonese attende il Bari allo Zini, con telecronaca di Federico Zanon. La squadra di Stroppa, in difficoltà nei match casalinghi, sfida un Bari reduce da un pareggio in extremis contro il Cosenza. Il match rappresenta una sorta di rivincita dopo la sfida estiva di Coppa Italia vinta dalla Cremonese ai rigori. Sempre alle 15:00, al Martelli di Mantova, andrà in scena uno dei derby lombardi della stagione, con il Mantova di Davide Possanzini che affronta il Brescia, sua ex squadra. Con telecronaca di Lorenzo Del Papa, i virgiliani, mai sconfitti in casa finora, cercheranno di mantenere il loro percorso netto contro il Brescia, attualmente terzo in classifica. Infine, al Barbera, il Palermo sfida la Salernitana, con telecronaca di Giovanni Marrucci. Le aspettative per entrambe le squadre erano alte a inizio stagione, ma finora né Dionisi né Martusciello sono riusciti a rispettare i pronostici. Questo match, che profumava di promozione, sarà fondamentale per rilanciare le loro ambizioni di Serie A. Chi riuscirà a cogliere la svolta?

VENERDI 4 OTTOBRE 2024

ore 20:30 Serie B 8a Giornata: Sampdoria vs Juve Stabia (diretta esclusiva)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Edoardo Testoni

Sono solamente 3 i precedenti ufficiali tra Sampdoria e Juve Stabia, con un bilancio equilibratissimo di una vittoria per parte e un pareggio. Al Ferraris si preannuncia una sfida aperta ad ogni risultato: chi sarà decisivo in questo anticipo del venerdì sera?

SABATO 5 OTTOBRE 2024

ore 15:00 Serie B 8a Giornata: Zona SerieBKT (diretta esclusiva)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Al Benito Stirpe il Frosinone ospita la Carrarese neopromossa per una sfida che mette in palio 3 punti fondamentali per uscire dalla zona retrocessione. L'ultimo scontro diretto risale ad una sfida di Coppa Italia del 2019 vinta dai laziali: come finirà questa volta?



Telecronaca: Marco Calabresi

A pochi giorni di distanza dalla partita valida per il secondo turno di Coppa Italia, Pisa e Cesena tornano ad affrontarsi all'Arena Garibaldi. Sfida nella sfida tra due giocatori che si stanno prendendo il ruolo di protagonisti nella classifica capocannonieri: Nicholas Bonfanti e Cristian Shpendi. Chi sarà decisivo?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Nelle prime uscite della stagione il Sassuolo di Grosso ha dimostrato di non volere passare più di una stagione nella serie cadetta e punta fortemente alla promozione. Al Mapei arriva in qeusto turno il Cittadella, reduce dalla sfida in casa contro il Frosinone. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Dario Mastroianni

Appuntamento al Picco dove lo Spezia, autore di un ottimo avvio in campionato, ospita la Reggiana di William Viali. Nella passata stagione gli emiliani riuscirono ad espugnare il fortino ligure: come finirà questa volta?

DOMENICA 6 OTTOBRE 2024

ore 15:00 Serie B 8a Giornata: Zona SerieBKT (diretta esclusiva)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Giorgio Basile

Il Catanzaro torna a giocare al Nicola Ceravolo per cercare quella continuità che in questo campionato finora è mancata. Ospite di giornata il Modena che già nella passata stagione ha saputo imporsi in casa dei giallorossi con un gol in pieno recupero di Bozhanaj: come finirà questa volta?



Telecronaca: Andrea Calogero

Per l'ottava giornata il San Vito-Luigi Marulla apre le proprie porte ai padroni di casa e all'ostico Südtirol, squadra che ha dimostrato di sapersi imporre ovunque se in giornata. I Lupi però fanno delle gare casalinghe un proprio punto di forza e anche contro gli altoatesini vorranno conquistare l'intera posta in palio: chi ce la farà?



Telecronaca: Federico Zanon

La Cremonese di Stroppa torna a giocare allo Zini dove quest'anno sta faticando più del previsto a trovare gol e risultati. A sfidare i grigiorossi tocca al Bari di Longo in un remake della sfida estiva di Coppa Italia che ha visto i padroni di casa avere la meglio ai rigori: come finirà questa volta?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Sfida del cuore per Davide Possanzini che alla guida del suo Mantova al Martelli riceve il Brescia ovvero una parte molto importante della sua carriera da calciatore. In uno dei tanti derby lombardi i virgiliani vogliono proseguire il percorso netto di vittorie casalinghe in un confronto che qui manca dal 2009: come finirà?



Telecronaca: Giovanni Marrucci

Alla vigilia del campionato la sfida del Barbera tra Palermo e Salernitana profumava di sfida promozione. L'inizio delle formazioni di Dionisi e Martusciello non ha rispettato i pronostici, ma le ambizioni di Serie A restano e in questo confronto ci sono in palio punti importanti che potrebbero segnare una svolta: chi li prenderà?

