Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Tante le novità entusiasmanti in arrivo su DAZN [qui tutte le offerte e le promo da attivare] che inaugura il nuovo ciclo 24-29 di Serie A Enilive all’insegna della trasformazione grazie al nuovo approccio strategico sviluppato con un unico obiettivo: far vivere il calcio ai tifosi italiani attraverso un racconto ancora più immersivo, emozionante, interattivo ed innovativo. Il commento, l’analisi e l’emozione saranno infatti gli ingredienti principali che trasporteranno virtualmente gli appassionati di calcio al centro della partita.

LO STADIO DELLE PRINCIPALI PIAZZE DI SERIE A SEMPRE PIÙ PROTAGONISTA

IN PARTENZA IL NUOVO ‘STADIO SHOW’ CONDOTTO DA DILETTA LEOTTA.

Focalizzato su una strategia esperienziale immersiva e a diretto contatto con l’atmosfera che si respirerà nelle principali piazze italiane, il racconto della Serie A su DAZN sarà sempre più stadio-centrico ed arricchito con postazioni e telecamere dedicate per la Squad di DAZN che si accenderanno nei pre e post partita per condividere con i tifosi, in maniera ancora più approfondita, le analisi tecniche condotte in diretta con i commentatori, i grandi nomi del calcio giocato, i conduttori e gli inviati presenti in campo.

Dalla prossima stagione, lo Stadio riacquisterà la sua centralità diventando il nuovo studio ‘fisico’ scelto da DAZN per raccontare con una nuova chiave narrativa le partite clou in programma ogni giornata di campionato che si disputeranno nelle maggiori piazze di Serie A.

In questa nuova cornice ‘match first’, il volto di punta di DAZN sarà Diletta Leotta che condurrà - in occasione di tutti i top match - il nuovo Show da Stadio live dai principali ‘templi del calcio italiano’: oltre 120 minuti di diretta tra pre e post partita dedicati all’analisi del match in avvicinamento e, dopo il triplice fischio finale, per ripercorrere ed approfondire quanto appena disputato sul campo grazie alle interviste con i campioni del calcio italiano e gli allenatori delle squadre. Ad accompagnare Diletta e il pubblico di tifosi connessi in app, di volta in volta si alterneranno i telecronisti di punta (voce dei match) che interverranno in video per condividere a caldo l’analisi della partita e i Talent di riferimento di DAZN che arricchiranno il dibattito con contributi tattico-tecnici.Si parte subito in occasione della prima giornata di campionato quando Diletta sarà in campo per Genoa-Inter, esordio dei Campioni d’Italia.

IL NUOVO LIVE SHOW ACCENDE LA DOMENICA SU DAZN

Anche lo show live della domenica cambia veste e si rinnova completamente: la nuova cornice dello studio virtuale, innovativo e tecnologico, sarà il nuovo campo da gioco di una nuova formazione DAZN che accompagnerà i tifosi nel post-partita di domenica sera, giornata clou di Serie A.

A settembre, subito dopo la prima sosta per le partite delle nazionali, si accenderà in app dalle 22:30 circa, il nuovo live show della domenica. Per la prima volta alla conduzione del programma di punta di DAZN, Giorgia Rossi. La giornalista-conduttrice apprezzata dal grande pubblico e, prima ancora di arrivare in DAZN, già entrata in milioni di case italiane grazie alla conduzione in studio dei mondiali 2018 acquista ora sempre più centralità nel racconto della Serie A. Ogni domenica 'zoomerà’ sugli episodi cruciali raccolti durante il fine settimana calcisticoinsieme agli opinionisti e Talent di DAZN che si alterneranno in studio: da Andrea Stramaccioni che offrirà uno sguardo e un punto di vista più tattico-tecnico alle bandiere di DAZN, Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara che rafforza il suo ruolo in squadra diventando, per la prima volta nella sua carriera extra-calcistica, anche voce tecnica delle partite.

Con una formula completamente nuova, lo Show dallo studio virtuale risponde al desiderio del tifoso di avere sempre un punto di vista rinnovato che sappia arricchire l’analisi delle partite con contributi capaci di amplificare al massimo le emozioni delle tifoserie: ecco allora che oltre alla squadra fissa, nel corso della stagione saranno eccezionalmente presenti in studio come Ospiti Speciali di DAZN anche alcune Super Legends che hanno scritto la storia della Serie A. Si partirà con Christian Vieri che interverrà per arricchire le analisi delle partite e parlare alla pancia dei tifosi a cui negli anni hanno fatto battere il cuore, indossando i colori della propria maglia.

Nel corso della trasmissione spazio anche per ascoltare la voce dei tifosi che potranno intervenire in diretta condividendo le loro impressioni attraverso Fan Zone e diventando loro stessi protagonisti del dibattito in studio.

ESPERIENZA IMMERSIVA GRAZIE ALLA TECNOLOGIA DEL NUOVO STUDIO VIRTUALE DI DAZN. - L’offerta di DAZN diventa sempre più immersiva ed innovativa grazie al nuovo Studio Virtuale. Le tecnologie moderne impiegate, combinando realtà virtuale ed aumentata, rivoluzioneranno l’analisi, il dibattito e l’interattività del racconto delle giornate di Serie A su DAZN. Grazie al mix di realtà virtuale e reale, l’utente verrà trasportato dal campo reale a quello virtuale, proiettandosi al centro dell’analisi della partita e diventando ancora più protagonista degli approfondimenti.

NUOVI INGRESSI NELLA SQUAD SERIE A DI DAZN:

ENTRANO COME NUOVE ‘TITOLARI’

GIUSY MELONI E REGINA BARESI MENTRE FA IL SUO DEBUTTO ASSOLUTO

IN STUDIO UN NUOVO ARBITRO, MANUELA NICOLOSI.

Si rinnova la squadra di DAZN per rispondere al meglio alla prossima stagione di Serie A Enilive che sarà tutta su DAZN con 10 match a giornata, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva.

Fanno il loro debutto su DAZN la giovane promessa dello showbiz sportivo Giusy Meloni e l’ex calciatrice Regina Baresi che entreranno nel roster rispettivamente come conduttrice da stadio e voce tecnica nella telecronaca delle partite della stagione 24/25. Giusy Meloni e Regina Baresi si uniranno alla ricca line-up dei volti storici confermati: Diletta Leotta, Giorgia Rossi, Pierluigi Pardo, Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Ciro Ferrara, Marco Parolo, Dario Marcolin, Valon Behrami, Fabio Bazzani, Emanuele Giaccherini, Alessandro Budel e Luca Marelli.

Non solo, per la prossima stagione, DAZN cala un altro asso con una ‘novità arbitrale’ che si alternerà a Luca Marelli per analizzare, in diretta e nel post-partita,le principali decisioni arbitrali prese sui campi di Serie A.A rotazione, lo storico opinionista Luca Marelli, si alternerà quindi con la nuova talent arbitrale Manuela Nicolosi, premiata come miglior arbitro donna in Francia ed in Italia, ha arbitrato più di 100 gare a livello professionistico e a livello internazionale ed è stata la prima italiana ad aver esordito in Ligue 1 e ad aver arbitrato la Supercoppa Europea 2019, Liverpool Chelsea, e la Finale della Coppa del Mondo Femminile.

Alla telecronaca tornerà la squadra collaudata con Pierluigi Pardo la ‘voce di DAZN’ che sará sempre più presente sui campi di Serie A con interventi in video pre e post-partita per aumentare il coinvolgimento dei tifosi e arricchire le analisi, oltra a Ricky Buscaglia, Edoardo Testoni, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni, Alberto Santi.

Debuttano come ‘conduttori dal campo’ alcuni dei giovani della squadra di DAZN come, ad esempio, tra tutti Tommaso Turci, Federica Zille e Marco Russo cheverranno affiancati dalle voci tecniche che scenderanno, di volta in volta, sui campi principali di Serie A per condurre il racconto del pre e post-partita dei match più importanti.

NON SOLO PRODUTTORE DI CONTENUTI

MA ANCHE AGGREGATORE E DISTRIBUTORE: I NUOVI CONTENUTI DISPONIBILI IN APP.

Con l’inizio del nuovo ciclo 24-29, DAZN entra in una nuova fase di trasformazione. Grazie alla tecnologia flessibile di DAZN, l’approccio editoriale sara? improntato ad una logica di pura sperimentazione con un approccio ibrido: non solo produttore di contenuti ma anche importante aggregatore e distributore. DAZN sta diventando - per Club, Federazioni, Sponsor - sempre di più un media partner strategico per aumentare l’esposizione delle proprie produzioni e creare, al tempo stesso, un unico ‘contenitore’ dove i fan possono trovare tutto quello che più gli piace, a seconda dei propri interessi.

La direzione della contaminazione e della distribuzione congiunta andrà ad arricchire ulteriormente i contenuti prodotti da DAZN portando in App, per esempio, il Canale Radio Serie A. La Radio TV della Lega Serie A si accenderà su DAZN con la ripartenza della Serie A Enilive col nuovo palinsesto ricco di novità per accompagnare i tifosi durante tutta la settimana calcistica.

È pronta ad accendersi una stagione ricca di sport su DAZN. L’app di live streaming e intrattenimento sportivo sarà sempre più live grazie all’offerta che spazia dal grande sport italiano alle competizioni internazionali. Dalla Serie A Enilive con 10 partite ogni turno di campionato disponibili tutte solo su DAZN - e che in vista della ripartenza vedrà la maggior parte delle squadre impegnate nel programma di amichevoli tramesse prossimamente in app - al grande calcio internazionale con la LaLiga EA SPORTS fino al 2029, il meglio della Liga Betclic portoghese e il calcio femminilecon le partite della UEFA Women's Champions Leagueper seguire la massima competizione calcistica europea per club in cui si sfideranno le squadre femminili più forti d’Europa.

Non solo, su DAZN trova sempre più spazio l’eccellenza dello sport italiano: dalla prossima stagione il volley sarà sempre più al centro dell’offerta multisport con il meglio dellaSuperLega maschile e della Serie A1 femminile che saranno tramesse su DAZN, arricchendo un’offerta verticale dedicata alla pallavolo che si completa ulteriormente, facendo dell’app di live streaming punto di riferimento per tutti gli appassionati. Fino al 2026, infatti, DAZN trasmetterà due tra i migliori match in programma ogni settimana del campionato di Serie A, sia femminile che maschile.

Per i tifosi della palla a spicchi invece, DAZN riconferma il proprio ruolo come piattaforma di riferimento per tutti gli appassionati di basket che potranno seguire in app la nuova stagione di Serie A UnipolSai.

E con la ripartenza dei massimi campionati italiani di Basket e Pallavolo, sarà poi tempo per le squadre italiane di mettersi alla prova anche a livello internazionale con le sfide di basket europeo di Eurolega ed EuroCup e con la CEV Champions League volley femminile e maschile disponibile su DAZN, incluse le migliori partite di CEV Cup e della Challenge Cup. A impreziosire il bouquet di competizioni del volley che verranno trasmesse in piattaforma anche le prossime due edizioni del Campionato Mondiale, con l’edizione del 2025 che vedrà la Nazionale femminile impegnatagià dal 22 agosto al 7 settembre e l’Italvolley maschile dal 12 al 28 settembre, nelle Filippine.

Senza dimenticare che grazie alla partnership con Eurosport che si estende fino al 2026, DAZN consolida il suo ampio catalogo di eventi sportivi premium e si conferma principale destinazione sportiva per tutti i tifosi. Sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD già presenti su DAZN, durante la nuova stagione sportiva, l’attenzione si sposterà anche sul tennis con l’edizione 2025 degli Australian Open e del Roland Garros, sul ciclismo con il Tour de France e Giro d’Italia, fino agli sport invernali con i Mondiali di scie molti altri ancora.

A completare l’offerta l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del Fighting internazionale, l’NFL Game Pass e il FIBA Pass.

SU TIVÙSAT, TUTTA LA SERIE A ENILIVE E IL GRANDE SPORT TRASMESSO DA DAZN

La partnership distributiva tra DAZN e tivu?sat si rafforza ulteriormente grazie ad un’importante novita?: per la stagione 24/25 tutte e 10 le partite del massimo campionato italiano trasmesse da DAZN, saranno visibili anche sui canali satellitari dedicati DAZN1 (214) e DAZN2 (215) disponibili su tivu?sat.

Dazn conferma così la scelta di volere raggiungere tutti gli amanti del calcio e non solo, ampliando il portfolio delle partnership distributive, anche attraverso la rinnovata collaborazione con tivùsat. L'obiettivo fondamentale resta quello di rendere il grande sport trasmesso da DAZN ancora più accessibile, ampliando le modalità di accesso così da raggiungere i tifosi di calcio in maniera ancora più capillare sul territorio, come anche nelle seconde case.

DAZN SERIE A DIRETTA - 7a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 4 OTTOBRE 2024

ore 18:30 Serie A 7a Giornata: Napoli vs Como (diretta)

[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Ciro Ferrara

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 17:45: Giusy Meloni

A più di 20 anni di distanza dall'ultimo scontro diretto ufficiale, Napoli e Como tornano ad affrontarsi al Diego Armando Maradona. Antonio Conte non ammette errori e punta ai 3 punti: sarà accontentato?



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Alessandro Budel

Grande attesa al Bentegodi per il derby veneto tra l'Hellas Verona di Paolo Zanetti e il Venezia di Eusebio Di Francesco. L'ultima sfida a Verona tra le due squadre ebbe come assoluto protagonista Giovanni Simeone, autore di una splendida tripletta. Chi sarà decisivo questa volta?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:15

SABATO 5 OTTOBRE 2024

ore 15:00 Serie A 7a Giornata: Udinese vs Lecce (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Orazio Accomando

Appuntamento al Bluenergy Stadium dove l'Udinese di Kosta Runjai? ospita il Lecce di Luca Gotti. Chi avrà la meglio?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 14:40



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Fabio Bazzani

Dopo la trasferta in Germania per affrontare lo Shakhtar Donetsk, l'Atalanta torna al Gewiss dove ospita il Genoa di Gilardino in questo settimo turno di campionato. Nella passata stagione i nerazzurri superarono il "Grifone" in casa per 2-0, con reti di Lookman e Ederson. Come finirà questa volta?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 17:30



[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Dario Marcolin

Nella passata stagione il match a San Siro tra Inter e Torino fu quello della festa nerazzurra: bus scoperto e tour per la città nel post-partita. Quest'anno per la squadra di Simone Inzaghi la situazione è differente e non c'è spazio per passi falsi contro i granata. Come finirà?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:00: Marco Russo

DOMENICA 6 OTTOBRE 2024

ore 12:30 Serie A 7a Giornata: Juventus vs Cagliari (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Marco Parolo

La Juventus non ha segnato gol nelle ultime due partite in casa contro Roma e Napoli. Ora i bianconeri sperano di trovare un successo nella sfida contro il Cagliari, che all’Allianz Stadium è in una scia negativa di sette sconfitte di fila e ha faticato in questo avvio di stagione. Ci saranno sorprese?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 11:45



Con Zona Serie A non ti perdi neanche un'azione delle partite della domenica pomerigigo (Bologna - Parma e Lazio - Empoli). Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Gabriele Giustiniani e Alberto Santi.



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Valon Behrami

Dopo tre trasferte di fila tra Serie A ed Europa League, la Lazio di Baroni torna davanti al pubblico dell’Olimpico per affrontare l’Empoli di D’Aversa, sorpresa di inizio stagione e protagonista in questo stadio di una prestigiosa vittoria con la Roma a fine agosto: riuscirà a ripetersi?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 14:15



[disponibile anche su DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Luca Farina

Torna il Derby dell’Emilia tra Parma e Bologna. L’ultimo incrocio risale al 7 febbraio 2021, nell’ultima stagione dei gialloblù in Serie A prima della retrocessione. Una doppietta di Barrow e il tris di Orsolini regalarono il successo alla squadra di Sinisa Mihajlovic: come finirà stavolta?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 14:40



[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Emanuele Giaccherini

Messo alle spalle lo scossone post esonero di De Rossi, la nuova Roma di Juric cerca il primo successo in trasferta del suo campionato sul campo del Monza. In panchina con i brianzoli, in un derby personale, Alessandro Nesta: come finirà la sua prima da allenatore contro i giallorossi?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 17:15



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Andrea Stramaccioni

L’ultima giornata di Serie A prima della sosta si chiude al Franchi, dove la Fiorentina ha festeggiato due settimane fa la prima vittoria con la Lazio. Spera di aver dato una svolta alla stagione anche il Milan di Fonseca dopo aver rotto la maledizione dei derby: chi avrà la meglio?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:00: Federica Zille

Nel postpartita DAZN Serie A Show con Giorgia Rossi

