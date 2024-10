Serie B 2024/25 - Diretta Esclusiva DAZN 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Sabato 26 ottobre alle 17:15, il Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà il palcoscenico di un'attesissima sfida: il derby Sassuolo-Modena, valido per la decima giornata di campionato di Serie BKT, trasmesso su DAZN anche in modalità gratuita per tutti i fan. Un incontro molto sentito, con le tifoserie già in fermento e le due squadre pronte a lottare per punti preziosi in alta classifica. Da una parte, la formazione di Fabio Grosso, che arriva in grande forma, reduce da 11 gol segnati nelle ultime due partite e attualmente terza in classifica; dall’altra, i canarini, che si trovano appena sopra la zona playout. Tuttavia, come spesso accade, il derby è una sfida imprevedibile e senza un vero favorito, rendendo questa partita ancora più affascinante.

Gli appassionati della Serie BKT avranno così la possibilità di seguire il match anche in modalità gratuita e commentare live con la community di tifosi le azioni dei giocatori in campo grazie alla funzionalità di DAZN FanZone, che permette di condividere messaggi, emoticon, sticker, GIF, e partecipare a sondaggi dedicati. Per chi non è già abbonato a DAZN, basterà andare su www.dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

La Serie BKT è disponibile con diversi pacchetti di abbonamenti su DAZN. Clicca QUI per saperne di più.

Gli appassionati della Serie BKT avranno così la possibilità di seguire il match anche in modalità gratuita e commentare live con la community di tifosi le azioni dei giocatori in campo grazie alla funzionalità di DAZN FanZone che permette di condividere messaggi, emoticon, sticker, GIF, e partecipare a sondaggi dedicati. Per chi non è già abbonato a DAZN, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Con l’acquisizione dei diritti della Serie BKT, DAZN trasmetterà tutte le 390 partite del ‘Campionato degli italiani’, inclusi i playoff e playout, tenendo incollati allo schermo i tifosi fino alle ultime sfide che vedranno la propria squadra impegnata a lottare per restare in B o approdare nella massima serie.

“La Serie BKT rappresenta un diritto strategico per l’offerta di DAZN in Italia. Con il rinnovo dei diritti fino al 2027, e un investimento proposto per il nuovo triennio in crescita rispetto a quello passato, consolidiamo un percorso iniziato nel 2018 e una collaborazione con la Lega Serie B che ci porterà a inaugurare un nuovo ciclo con l’obiettivo di coinvolgere ancora più tifosi. Dalla prossima stagione andremo a commercializzare le partite della Serie BKT diversificando ulteriormente quanto proposto ad oggi, includendole all’interno del nuovo pacchetto Goal Pass dedicato al calcio, per regalare agli appassionati il grande spettacolo del calcio italiano ed internazionale”, commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

“La partnership con DAZN - sottolinea il Presidente della Lega B Mauro Balata – è una buona notizia perché consentirà ai tifosi di seguire sempre la propria squadra e al nostro campionato di continuare a essere la vetrina di spettacolo e di talenti al servizio del sistema calcio italiano. L’impegno di DAZN, ancora più importante rispetto allo scorso triennio, dimostra quanto è apprezzata e seguita la Serie BKT. Ringrazio i club, gli organi statutari e la struttura della Lega per il risultato raggiunto, tutt’altro che banale in un momento in cui, senza alcuna tutela da parte degli organi che ci rappresentano, le maxi-competizioni internazionali erodono risorse ai tornei domestici anche attraverso i diritti televisivi”.

Col nuovo pacchetto Goal Pass, [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] disponibile in diverse formule – circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione); 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato; 19,99 euro con pagamento mensile -, oltre a tutte le partite della Serie BKT, i tifosi avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, tutta la LaLiga EASports, il meglio della Liga Portugal Betclic e l’UEFA Women's Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 10a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25.

La 10ª giornata della Serie BKT 2024/25 si apre venerdì 25 ottobre con la sfida tra Spezia e Bari, raccontata da Lorenzo Del Papa. Lo Spezia di Luca D'Angelo, che ha iniziato il campionato con una serie di prestazioni convincenti, ospita al Picco il Bari, cercando di consolidare la propria posizione di vertice in classifica. I liguri hanno trionfato nelle ultime tre gare casalinghe contro i pugliesi, tutte con il punteggio di 1-0. Riuscirà il Bari a interrompere questa striscia vincente?

Sabato 26 ottobre, alle 15:00, entra in scena "Zona SerieBKT" con Alessandro Iori, che guida gli spettatori attraverso ogni emozione della giornata. Alle 15:00 si disputano quattro incontri in contemporanea. Al Dino Manuzzi, il Cesena sfida il Brescia con Marco Calabresi al commento. La formazione di Rolando Maran, che ha mostrato un ottimo stato di forma, cercherà di portare a casa punti in terra romagnola, dove l'ultimo scontro diretto risale alla stagione 2017/2018, quando il Cesena vinse. Nello stesso orario, il Cosenza ospita la Juve Stabia al San Vito, con la telecronaca di Giorgio Basile. Il Cosenza punta a riscattarsi dopo alcune prestazioni altalenanti, mentre la squadra di Guido Pagliuca cerca di confermare il suo sorprendente avvio di stagione. Allo Stadio Zini, va in scena Cremonese-Salernitana, raccontata da Luca Farina. Le due squadre, entrambe determinate a rimanere nella parte alta della classifica, si ritrovano dopo il loro ultimo incontro in Serie A 2022/2023, che vide la vittoria della Cremonese per 2-0. Al Barbera, il Palermo affronta la Reggiana, con Dario Mastroianni al commento. I rosanero sono ancora alla ricerca del primo successo casalingo della stagione, mentre gli emiliani puntano a ripetere la vittoria conquistata lo scorso aprile.

Il sabato prosegue con due sfide alle 17:15. La Carrarese accoglie il Cittadella allo Stadio dei Marmi, con la telecronaca di Orazio Accomando. I toscani mirano a un risultato positivo contro un Cittadella che non ha mai perso nei sette precedenti tra le due formazioni. Contemporaneamente, il Mapei Stadium ospita il derby Sassuolo-Modena, visibile gratuitamente su DAZN per tutti gli utenti registrati, con Edoardo Testoni alla telecronaca. A 11 anni di distanza dall'ultima volta in Serie B, questo derby emiliano vede il Sassuolo in vantaggio nei precedenti, anche se il Modena ha vinto l’ultima sfida diretta. Sarà un incontro carico di emozioni per entrambe le squadre e le rispettive tifoserie.

Domenica 27 ottobre, alle 15:00, ritorna "Zona SerieBKT" con Alessandro Iori, che seguirà tutte le fasi cruciali delle partite. In contemporanea, al Ceravolo, si disputa Catanzaro-Sudtirol, con la telecronaca di Giovanni Marrucci. Il Sudtirol, dopo due vittorie nelle ultime tre trasferte, punta a fare un altro colpo fuori casa, mentre il Catanzaro cerca di spezzare il digiuno di vittorie interne che dura da oltre un mese. Sempre alle 15:00, il Frosinone affronta il Pisa allo Stirpe, con Riccardo Mancini al commento. Le due squadre si sono incontrate recentemente in Coppa Italia, dove il Pisa di Filippo Inzaghi ha trionfato per 3-0, mostrando tutto il suo potenziale. Alla stessa ora, il Ferraris vede in campo Sampdoria e Mantova, con Ricky Buscaglia alla telecronaca. Un ritorno storico per queste due squadre, che si ritrovano in Serie B dopo oltre 50 anni: l'ultimo confronto risale alla Serie A 1971/1972, finito in pareggio per 0-0. Riuscirà questa volta una delle due a rompere l'equilibrio?

VENERDI 25 OTTOBRE 2024

ore 20:30 Serie B 10a Giornata: Spezia vs Bari (diretta esclusiva)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

La decima giornata si apre con l'anticipo del Picco. Rinfrancato dal positivo avvio di campionato, lo Spezia di Luca D'Angelo ospita il Bari per mantenersi nelle zone alte della classifica. I liguri hanno vinto gli ultimi 3 scontri casalinghi con i pugliesi per 1-0. Come finirà questa volta?

SABATO 26 OTTOBRE 2024

ore 15:00 Serie B 10a Giornata: Zona SerieBKT (diretta esclusiva)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata. ore 15:00 Serie B 10a Giornata: Cesena vs Brescia (diretta esclusiva)

Telecronaca: Marco Calabresi

Trasferta in Romagna per il Brescia di Rolando Maran, una delle squadre più in forma della prima parte di campionato. Il più recente confronto al Manuzzi risale alla stagione 2017/2018, in quell'occasione fu il Cesena a ottenere i 3 punti.



Telecronaca: Marco Calabresi Trasferta in Romagna per il Brescia di Rolando Maran, una delle squadre più in forma della prima parte di campionato. Il più recente confronto al Manuzzi risale alla stagione 2017/2018, in quell'occasione fu il Cesena a ottenere i 3 punti. ore 15:00 Serie B 10a Giornata: Cosenza vs Juve Stabia (diretta esclusiva)

Telecronaca: Giorgio Basile

La sorprendente Juve Stabia di Guido Pagliuca fa visita a un Cosenza in cerca di riscatto. I padroni di casa sperano di ripetere il successo ottenuto nell'ultimo match giocato contro le "vespe", un 3-1 (datato luglio 2020) deciso dalla doppietta di Emmanuel Rivière. Come finirà?



Telecronaca: Giorgio Basile La sorprendente Juve Stabia di Guido Pagliuca fa visita a un Cosenza in cerca di riscatto. I padroni di casa sperano di ripetere il successo ottenuto nell'ultimo match giocato contro le "vespe", un 3-1 (datato luglio 2020) deciso dalla doppietta di Emmanuel Rivière. Come finirà? ore 15:00 Serie B 10a Giornata: Cremonese vs Salernitana (diretta esclusiva)

Telecronaca: Luca Farina

Allo Zini si scontrano due squadre che vogliono confermare le loro ambizioni di alta classifica. Il più recente dei precedenti risale all'ultima giornata della Serie A 2022/2023, una vittoria per 2-0 della Cremonese che non bastò a evitare la retrocessione. Come andrà questa volta?



Telecronaca: Luca Farina Allo Zini si scontrano due squadre che vogliono confermare le loro ambizioni di alta classifica. Il più recente dei precedenti risale all'ultima giornata della Serie A 2022/2023, una vittoria per 2-0 della Cremonese che non bastò a evitare la retrocessione. Come andrà questa volta? ore 15:00 Serie B 10a Giornata: Palermo vs Reggiana (diretta esclusiva)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Il Palermo va a ancora a caccia del primo successo stagionale al Barbera. In Sicilia arriva la Reggiana che lo scorso aprile si prese il successo ribaltando l'iniziale svantaggio. Come finirà questa volta?



Telecronaca: Dario Mastroianni Il Palermo va a ancora a caccia del primo successo stagionale al Barbera. In Sicilia arriva la Reggiana che lo scorso aprile si prese il successo ribaltando l'iniziale svantaggio. Come finirà questa volta? ore 17:15 Serie B 10a Giornata: Carrarese vs Cittadella (diretta esclusiva)

Telecronaca: Orazio Accomando

Dopo una prima parte di stagione complicata, Carrarese e Cittadella si ritrovano allo Stadio dei Marmi per un match molto importante in chiave classifica. Nei 7 precedenti tra le due squadre, i toscani non hanno mai vinto.



Telecronaca: Orazio Accomando Dopo una prima parte di stagione complicata, Carrarese e Cittadella si ritrovano allo Stadio dei Marmi per un match molto importante in chiave classifica. Nei 7 precedenti tra le due squadre, i toscani non hanno mai vinto. ore 17:15 Serie B 10a Giornata: Sassuolo vs Modena (diretta esclusiva)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Edoardo Testoni

A 11 anni di distanza dall'ultima volta, Sassuolo e Modena tornano ad affrontarsi nella serie cadetta. I neroverdi prevalgono nel bilancio dei derby (12 tra campionato e Coppa Italia) con 4 successi, ma l'ultimo scontro si è chiuso in favore del gialloblu. Chi vincerà?

DOMENICA 27 OTTOBRE 2024

ore 15:00 Serie B 10a Giornata: Zona SerieBKT (diretta esclusiva)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata. ore 15:00 Serie B 10a Giornata: Catanzaro vs Sudtirol (diretta esclusiva)

Telecronaca: Giovanni Marrucci

Due vittorie nelle ultime tre trasferte per il Südtirol di Federico Valente che va alla ricerca di un altro colpo esterno sul campo del Catanzaro. La squadra di Caserta vuole invece ritrovare il successo che al Ceravolo manca dal primo settembre. Come finirà?



Telecronaca: Giovanni Marrucci Due vittorie nelle ultime tre trasferte per il Südtirol di Federico Valente che va alla ricerca di un altro colpo esterno sul campo del Catanzaro. La squadra di Caserta vuole invece ritrovare il successo che al Ceravolo manca dal primo settembre. Come finirà? ore 15:00 Serie B 10a Giornata: Frosinone vs Pisa (diretta esclusiva)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Sono passati poco più di due mesi dall'ultimo confronto tra le due squadre. I toscani espugnarono lo Stirpe con un netto 3-0 nel primo turno di Coppa Italia, un primo indizio del potenziale poi espresso dalla squadra di Filippo Inzaghi.



Telecronaca: Riccardo Mancini Sono passati poco più di due mesi dall'ultimo confronto tra le due squadre. I toscani espugnarono lo Stirpe con un netto 3-0 nel primo turno di Coppa Italia, un primo indizio del potenziale poi espresso dalla squadra di Filippo Inzaghi. ore 15:00 Serie B 10a Giornata: Sampdoria vs Mantova (diretta esclusiva)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

L'ultimo precedente ufficiale tra Sampdoria e Mantova risale al campionato di Serie A 1971/1972. Al Ferraris finì 0-0, in una stagione che si concluse con la retrocessione dei lombardi. A mezzo secolo di distanza le due squadre si ritrovano in cadetteria, come finirà questa volta?

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog