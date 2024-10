Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Il mese da urlo è entrato nel vivo!

Su DAZN, le emozioni dei grandi eventi sportivi, italiani e internazionali, sono sempre a portata di streaming, pronte a coinvolgere i tifosi in ogni istante. Questa stagione è ricca di appuntamenti da non perdere per i fan del basket, con tutta la Serie A, l’Eurolega, l’Eurocup e le competizioni più prestigiose come la Champions League, il FIBA Eurobasket 2025 e il FIBA Women’s Eurocup 2025.

Dopo il nuovo turno di Eurocup ed Eurolega, occhi puntati sulla quinta giornata di Serie A Unipol. Tanti i match da segnare sul calendario, a partire dalla sfida dell’EA7 Emporio Armani Milano, impegnata a difendere la sua posizione di vertice, contro la Napoli Basket, trionfatrice delle scorse Frecciarossa Final Eight, che cercherà di risalire dalla zona bassa della classifica; la partita è fissata per sabato 26 ottobre alle 20:30. La stessa giornata, da tenere d'occhio anche la sfida tra UNAHOTELS Reggio Emilia e Germani Brescia, in programma alle 21:00: un altro scontro ad alta tensione con l'obiettivo di scalare la classifica.

Gli amanti del grande volley possono aspettarsi spettacolo puro: su DAZN è possibile seguire la Serie A1 Tigotà, la SuperLega Credem Banca, la CEV Champions League, la VNL, i Mondiali e i Mondiali per club. Domenica 27 ottobre sarà una giornata imperdibile per gli appassionati, con due sfide ad alta tensione in Superlega. Alle 16:00, l’Allianz Milano incontrerà il Rana Verona, mentre alle 19:00 il Valsa Group Modena ospiterà il Mint Vero Volley Monza. Anche la Serie A1 femminile non sarà da meno, con partite di grande interesse: sabato 26 ottobre alle 18:00 sarà la volta di Il Bisonte Firenze vs Wash4Green Pinerolo, mentre domenica 27 ottobre alle 17:00, l’Eurotek Volley Busto Arsizio sfiderà la Savino Del Bene Scandicci.

Lo sport su DAZN non si ferma qui. Gli appassionati possono anche seguire il meglio del calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women's Champions League, oltre a vivere l’adrenalina del fighting. Per gli appassionati di football americano, una selezione di partite NFL con commento italiano completa un’offerta senza pari.

DAZN SERIE A DIRETTA - 9a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 25 OTTOBRE 2024

ore 18:30 Serie A 9a Giornata: Udinese vs (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Edoardo Testoni

Il match al Bluenergy Stadium tra Udinese e Cagliari apre la nona giornata di Serie A Enilive. Nella passata stagione le due squadre si annullarono sia all'andata che al ritorno, con due pareggi che si sono poi rivelati decisivi per la salvezza. Come finirà questa volta?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 18:15



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Fabio Bazzani

Nell'anticipo del venerdì sera si affrontano il Torino di Vanoli e il Como di Fabregas, due allenatori alla prima esperienza nella massima serie ma che stanno dimostrando di avere il carattere e i "numeri" per fare bene. Quale sarà la chiave tattica per vincere questo match?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:15

SABATO 26 OTTOBRE 2024

ore 15:00 Serie A 9a Giornata: Napoli vs Lecce (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Ciro Ferrara

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Continua il percorso ambizioso di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. In questo turno al Maradona arriva il Lecce di Luca Gotti in cerca punti in chiave salvezza: riuscirà a fermare una delle favorite per lo Scudetto?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 14:15: Giusy Meloni



[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Alessandro Budel

Appuntamento del sabato sera al Gewiss Stadium, dove l'Atalanta di Gasperini, reduce dalla sfida di Champions contro il Celtic, attende l'Hellas Verona di Zanetti. Nella passata stagione la sfida a Bergamo finì con uno spettacolare 2-2: come andrà questa volta?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:15

DOMENICA 20 OTTOBRE 2024

ore 12:30 Serie A 9a Giornata: Parma vs Empoli (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Emanuele Giaccherini

L’ultima trasferta a Roma è costata l’imbattibilità all’Empoli, comunque protagonista di un ottimo avvio. A buone prestazioni non sono invece corrisposti i punti sperati per il Parma, che al Tardini ha perso per 3-2 le ultime due partite giocate: come andrà contro i toscani?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 12:00



Con Zona Serie A non ti perdi neanche un'azione delle partite della domenica pomeriggio (Lazio-Genoa e Monza-Venezia). Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Gabriele Giustiniani e Orazio Accomando.



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Dario Marcolin

L’estate di cambiamenti e contestazioni non ha scosso la Lazio, che con Baroni sta ottenendo ottimi risultati in Italia e in Europa. Ora per i biancocelesti c’è il Genoa, reduce invece da un avvio di stagione complicato. Lo scorso anno i rossoblù vinsero all’Olimpico: come andrà stavolta?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 14:15



[disponibile anche su DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Luca Farina

Monza e Venezia non si sono mai sfidate nella loro storia in Serie A. Lo fanno per la prima volta all’U-Power Stadium in un match che mette già in palio punti pesanti per risalire la classifica e mettere da parte due mesi di campionato con più bassi che alti: chi riuscirà ad ottenerli?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 14:40



[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Occhi puntati su San Siro per il primo derby d’Italia della stagione. Si preannuncia un’altra sfida tra Inter e Juventus all’insegna del grande equilibrio, spezzato lo scorso febbraio soltanto da un autogol di Gatti. Il campionato è ancora lungo, ma la tensione comunque alta: chi vincerà?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 17:00: Diletta Leotta, Ciro Ferrara, Christian Vieri



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Valon Behrami

La giornata si chiude con Fiorentina e Roma, reduci dagli impegni europei. I giallorossi fin qui hanno sempre pareggiato in trasferta, mentre i viola sono imbattuti in casa. In pareggio è terminata anche a marzo con un super gol di Llorente nel recupero: quale sarà stavolta il risultato?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:00: Federica Zille





[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Sarà Luciano Spalletti, Ct della Nazionale Italiana, il super ospite di DAZN Serie A Show, il programma della domenica sera condotto da Giorgia Rossi all'interno dell’innovativo studio virtuale pronto ad accendersi nel post-partita di Fiorentina-Roma. In studio insieme a Giorgia Rossi per analizzare la sfida appena conclusa e quelle che l’hanno preceduta anche Federico Balzaretti e Andrea Stramaccioni. Non solo, atteso come super ospite della serata anche il Ct della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, reduce dal doppio impegno della Nazionale. Il Ct degli Azzurri ripercorrerà insieme alla squadra di DAZN gli highlights della giornata in corso con un occhio particolare alla sfida del Franchi e a quella di San Siro quando, domenica alle 18:00, l’Inter accoglierà in casa la Juve per una sfida tutta da vivere. Gli appassionati potranno seguire il match tra la squadra allenata da Inzaghi e la squadra allenata da Thiago Motta su DAZN a partire dalle 17. Durante la stagione di Serie A Enilive, “DAZN Serie A Show” porterà gli appassionati di calcio nel cuore dell’azione. Con una veste grafica completamente rinnovata e grazie all’uso di tecnologie avanzate, scenari immersivi e realtà aumentata, il nuovo studio virtuale di DAZN consentirà un'analisi coinvolgente dei momenti cruciali giocati in campo. Inoltre, l’immersività e l’interattività del format permetteranno agli spettatori di partecipare attivamente al racconto del match grazie a Fan Zone.

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog