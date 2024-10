Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

DAZN Serie A Show continua a regalare sorprese e grandi ospiti: dopo la presenza in studio del CT della Nazionale italiana di calcio Luciano Spalletti, che ha parlato di Nazionale e ha commentato i risultati e le emozioni dell'ultimo weekend di Serie A, martedì sera sarà il turno di un altro volto noto dello sport azzurro. Nel post-partita di Milan-Napoli, il coach della Nazionale italiana di basket, Gianmarco Pozzecco, si unirà a Giorgia Rossi e ai commentatori Ciro Ferrara e Massimo Ambrosini in studio, per una serata di analisi e passione calcistica e sportiva. Ma non solo, sempre in questo turno infrasettimanale, mercoledì sera atteso come ospite speciale nel post-partita di Juventus-Parma anche Lele Adani.

Chiusa la 9ª giornata di Campionato, si apre un nuovo turno su DAZN con il big match di San Siro di martedì sera dove il Milan ospiterà il Napoli in una sfida attesissima alle 20:45, trasmessa per la prima volta gratuitamente in chiaro ed esclusiva su DAZN. Allo stadio, la serata sarà arricchita dalla presenza di Diletta Leotta come inviata speciale a bordocampo, pronta a raccontare live l’atmosfera unica dello stadio e affiancata dalla campionessa Myriam Sylla, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la Nazionale italiana di volley e attuale giocatrice della Vero Volley Milano.

In studio, a DAZN Serie A Show, Gianmarco Pozzecco, grande tifoso rossonero, offrirà agli spettatori una lettura degli highlights della giornata e condividerà anche momenti del suo percorso come allenatore, un ruolo chiave sia nel calcio sia nel basket. Il coach si concentrerà poi sui prossimi impegni della Nazionale di basket, impegnata nelle qualificazioni per EuroBasket 2025, con la prima sfida fissata a Reykjavik contro l'Islanda il 22 novembre e il ritorno il 25 novembre a Reggio Emilia. Entrambi gli incontri saranno trasmessi su DAZN.

DAZN Serie A Show non si ferma qui, ma fa doppietta. In occasione della partita tra Juventus e Parma, il 30 ottobre, lo studio virtuale di DAZN accoglierà un altro ospite speciale: Lele Adani, che porterà la sua visione di gioco nel post-partita in studio con Giorgia Rossi, Andrea Stramaccioni e Valon Behrami per commentare le azioni chiave e analizzare la prestazione delle due squadre.

Con una veste grafica rinnovata e tecnologie all’avanguardia, DAZN Serie A Show offre un’esperienza immersiva con scenari in realtà aumentata e possibilità di interazione per il pubblico grazie alla Fan Zone. DAZN si conferma un punto di riferimento per i tifosi, portandoli nel cuore delle sfide di Serie A grazie a una copertura innovativa e coinvolgente.

DAZN SERIE A DIRETTA - 10a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

MARTEDI 29 OTTOBRE 2024

ore 18:15 Serie A 10a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)

Con Zona Serie A non ti perdi neanche un'azione delle prime partite del turno infrasettimanale: Cagliari-Bologna, Lecce-Verona e Milan-Napoli. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Alberto Santi e Orazio Accomando.



Con Zona Serie A non ti perdi neanche un'azione delle prime partite del turno infrasettimanale: Cagliari-Bologna, Lecce-Verona e Milan-Napoli. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Alberto Santi e Orazio Accomando. ore 18:30 Serie A 10a Giornata: Lecce vs Hellas Verona (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini

Nell'infrasettimanale al Via del Mare va in scena la sfida tra Lecce ed Hellas Verona. Chi avrà la meglio in questo importante snodo salvezza?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 18:15



Telecronaca: Riccardo Mancini Nell'infrasettimanale al Via del Mare va in scena la sfida tra Lecce ed Hellas Verona. Chi avrà la meglio in questo importante snodo salvezza? Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 18:15 ore 18:30 Serie A 10a Giornata: Cagliari vs Bologna (diretta)

[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Sfida a tinte a rossoblù all'Unipol Domus, con il Cagliari che ospita il Bologna di Vincenzo Italiano. Chi avrà la meglio?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 18:15



Telecronaca: Gabriele Giustiniani Sfida a tinte a rossoblù all'Unipol Domus, con il Cagliari che ospita il Bologna di Vincenzo Italiano. Chi avrà la meglio? Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 18:15 ore 20:45 Serie A 10a Giornata: Milan vs Napoli (diretta esclusiva)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com e su app TIMVISION]

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Atmosfera delle grandi occasioni a San Siro, per il big match tra il Milan di Paulo Fonseca e il Napoli di Antonio Conte. Entrambe hanno dimostrato un potenziale offensivo di altissimo livello, le difese sono avvisate: chi sarà decisivo?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 19:45: Diletta Leotta, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara

MERCOLEDI 30 OTTOBRE 2024

ore 18:15 Serie A 10a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)

Con Zona Serie A non ti perdi neanche un'azione delle partite del mercoledì del turno infrasettimanale: Empoli-Inter, Venezia-Udinese, Atalanta-Monza e Juventus-Parma. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Dario Mastroianni e Gabriele Giustiniani.



Con Zona Serie A non ti perdi neanche un'azione delle partite del mercoledì del turno infrasettimanale: Empoli-Inter, Venezia-Udinese, Atalanta-Monza e Juventus-Parma. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Dario Mastroianni e Gabriele Giustiniani. ore 18:30 Serie A 10a Giornata: Empoli vs Inter (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Dario Marcolin

Trasferta al Castellani per l'Inter di Simone Inzaghi, che affronta un Empoli capace di tenere testa sia alla Juve che al Napoli. Nella passata stagione la sfida su questo campo fu decisa dal sinistro di Federico Dimarco: come finirà questa volta?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 17:45



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Dario Marcolin Trasferta al Castellani per l'Inter di Simone Inzaghi, che affronta un Empoli capace di tenere testa sia alla Juve che al Napoli. Nella passata stagione la sfida su questo campo fu decisa dal sinistro di Federico Dimarco: come finirà questa volta? Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 17:45 ore 18:30 Serie A 10a Giornata: Venezia vs Udinese (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Luca Farina

Trasferta in laguna per l'Udinese di Runjaic, che affronta nel turno infrasettimanale un Venezia in cerca di punti in chiave salvezza. I padroni di casa si affidano a Pohjanpalo, leader della squadra con il compito di portare gol pesanti: andrà a segno?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 18:15



Telecronaca: Luca Farina Trasferta in laguna per l'Udinese di Runjaic, che affronta nel turno infrasettimanale un Venezia in cerca di punti in chiave salvezza. I padroni di casa si affidano a Pohjanpalo, leader della squadra con il compito di portare gol pesanti: andrà a segno? Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 18:15 ore 20:45 Serie A 10a Giornata: Atalanta vs Monza (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Alessandro Budel

Al Gewiss Stadium si gioca il derby lombardo tra Atalanta e Monza, entrambe in cerca di punti anche se per motivi diversi. Chi vincerà la sfida tra Gasperini e Nesta?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:30



Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Alessandro Budel Al Gewiss Stadium si gioca il derby lombardo tra Atalanta e Monza, entrambe in cerca di punti anche se per motivi diversi. Chi vincerà la sfida tra Gasperini e Nesta? Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:30 ore 20:45 Serie A 10a Giornata: Juventus vs Parma (diretta)

[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Marco Parolo

Dopo la trasferta di Milano per il Derby d'Italia, la Juve di Thiago Motta torna allo Stadium dove affronta il neopromosso Parma. L'ultimo incrocio ufficiale risale al 2021 e vide protagonista Alex Sandro addirittura con una doppietta. Chi avrà la meglio?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:30



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Marco Parolo Dopo la trasferta di Milano per il Derby d'Italia, la Juve di Thiago Motta torna allo Stadium dove affronta il neopromosso Parma. L'ultimo incrocio ufficiale risale al 2021 e vide protagonista Alex Sandro addirittura con una doppietta. Chi avrà la meglio? Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:30 ore 22:45 Studio - DAZN Serie A Show (diretta)

GIOVEDI 31 OTTOBRE 2024

ore 18:30 Serie A 10a Giornata: Genoa vs Fiorentina (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alessandro Iori

Al Marassi si gioca la partita in orario di aperitivo tra Genoa e Fiorentina. Gilardino contro Palladino, entrambi attaccanti in passato e grandi tattici nel presente: quale sarà la chiave del match?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 18:15



Telecronaca: Alessandro Iori Al Marassi si gioca la partita in orario di aperitivo tra Genoa e Fiorentina. Gilardino contro Palladino, entrambi attaccanti in passato e grandi tattici nel presente: quale sarà la chiave del match? Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 18:15 ore 20:30 Serie A 10a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)

Con Zona Serie A non ti perdi neanche un'azione delle ultime partite del turno infrasettimanale: Roma-Torino e Como-Lazio. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Ricky Buscaglia e Luca Farina.



Con Zona Serie A non ti perdi neanche un'azione delle ultime partite del turno infrasettimanale: Roma-Torino e Como-Lazio. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Ricky Buscaglia e Luca Farina. ore 20:45 Serie A 10a Giornata: Roma vs Torino (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Fabio Bazzani

All’Olimpico Ivan Juric sfida per la prima volta da avversario il Torino, la squadra che lo aveva visto protagonista nelle precedenti tre stagioni di Serie A. I granata stanno facendo i conti con le conseguenze del grave infortunio a Zapata: come andrà con i giallorossi?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:30



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Fabio Bazzani All’Olimpico Ivan Juric sfida per la prima volta da avversario il Torino, la squadra che lo aveva visto protagonista nelle precedenti tre stagioni di Serie A. I granata stanno facendo i conti con le conseguenze del grave infortunio a Zapata: come andrà con i giallorossi? Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:30 ore 20:45 Serie A 10a Giornata: Como vs Lazio (diretta)

[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Valon Behrami

Trasferta sul lago di Como per la Lazio nel giovedì del turno infrasettimanale. I biancocelesti tornano al Giuseppe Sinigaglia a 22 anni dall’1-3 firmato da Simeone e Claudio Lopez (doppietta) del novembre 2002. Il Como è imbattuto in casa dopo tre partite: riuscirà a ripetersi?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:30

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog