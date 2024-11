Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 12a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La 12esima giornata si chiude con la super sfida tra l'Inter di Inzaghi e il Napoli degli ex Lukaku e Conte.

Entrambe le squadre hanno dimostrato di avere i mezzi per stare in testa alla classifica:

i nerazzurri, reduci dalla Champions, vogliono ottenere il primato prima della sosta;

gli azzurri cercano il riscatto dopo l'inaspettata sconfitta contro l'Atalanta. Come finirà?





DAZN SERIE A DIRETTA - 12a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



GIOVEDI 7 NOVEMBRE 2024

ore 20:45 Serie A 12a Giornata: Genoa vs Como (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Alessandro Budel

Al Ferraris si gioca un inedito anticipo di giovedì sera con Genoa e Como pronti a darsi battaglia per i 3 punti. Gli ultimi due incroci sono finiti in parità: come andrà questa volta?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:15

VENERDI 8 NOVEMBRE 2024

ore 20:45 Serie A 12a Giornata: Lecce vs Empoli (diretta)

[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Luca Farina - Commento: Fabio Bazzani

Trasferta al Via del Mare per l'Empoli di D'Aversa che affronta un Lecce in cerca di punti salvezza. Chi avrà la meglio in questo venerdì sera?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:15

SABATO 9 NOVEMBRE 2024

ore 15:00 Serie A 12a Giornata: Venezia vs Parma (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni

Appuntamento al Penzo dove si affrontano le neopromosse Venezia e Parma, entrambe alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza. Come finirà?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 14:45



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Dario Marcolin

I rossoneri devono migliorare il rendimento in trasferta per poter ambire allo Scudetto, obiettivo dichiarato dallo stesso Fonseca. Riusciranno a superare il Cagliari di Nicola all'Unipol Domus?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 17:15



[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Massimo Ambrosini

La 12esima giornata è quella del derby di Torino, un appuntamento da non perdere del nostro campionato. Gli ultimi precedenti sono tutti dalla parte della Juventus: nel 2015 l’ultima vittoria granata, addirittura nel 1995 in trasferta. Riuscirà Vanoli a riscrivere la storia?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 19:45: Diletta Leotta

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2024

ore 12:30 Serie A 12a Giornata: Atalanta vs Udiuese (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Emanuele Giaccherini

La stagione è ancora lunga, ma l’Atalanta di Gasperini sta creando ottimi presupposti per giocarsi la qualificazione in Champions anche quest’anno. Al Gewiss arriva ora l’Udinese, a sua volta protagonista di un buon avvio grazie al lavoro di Runjai?. Riuscirà a strappare punti a Bergamo?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 12:00

Con Zona Serie A non ti perdi neanche un'azione delle partite della domenica pomeriggio (Roma-Bologna e Fiorentina-Hellas Verona). Telecronaca a cura di Orazio Accomando e Luca Farina.

ore 15:00 Serie A 12a Giornata: Roma vs Bologna (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Valon Behrami

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Dopo gli impegni europei Roma e Bologna si affrontano allo stadio Olimpico, dove i rossoblù torneranno già dopo la sosta per sfidare la Lazio. Lo scorso anno il Bologna ha vinto entrambe le partite in questo stadio, ma i giallorossi ora non possono permettersi un altro ko: come finirà?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 14:15: Giusy Meloni



[disponibile anche su DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Raffaele Palladino sembra aver trovato una quadra con la sua Fiorentina, che torna ora al Franchi dopo tre trasferte di fila. In casa i viola sono ancora imbattuti e hanno ottenuto vittorie di prestigio: riuscirà l’Hellas Verona a tirare fuori una grande prestazione?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 14:45



[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Marco Parolo

Giornata speciale all’U-Power Stadium, dove l’ex capitano della Lazio Alessandro Nesta sfida per la prima volta da allenatore i biancocelesti in un pomeriggio che si preannuncia ricco di emozioni. Il suo Monza un mese fa ha già fermato qui la Roma: riuscirà a ripetersi?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 17:15



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stamaccioni

La dodicesima giornata si chiude in bellezza, con la super sfida tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Antonio Conte, per la prima volta a San Siro da ex nerazzurro. Entrambe hanno dimostrato di avere i mezzi per stare in testa alla classifica: chi avrà la meglio?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 19:45: Diletta Leotta e Ciro Ferrara





[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Conduce: Giorgia Rossi

